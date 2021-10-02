Смотреть онлайн: «Трудные подростки», «Дюна» и «Отец Сергий» и другие цифровые премьеры сентября

Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру
«Виновный» / Guilty
Ремейк одноименного датского фильма
, вышедшего в 2018 году. Камерный триллер Антуана Фукуа
поведает об операторе службы 911 (Джейк Джилленхол
), который пытается спасти похищенную девушку. Вскоре, правда, выясняет, что все не то, чем кажется.
Премьера: 1 октября
Платформа: Netflix
«Множественные святые Ньюарка» / The Many Saints of Newark
Полнометражная предыстория сериала «Клан Сопрано
» — о буднях современного Крестного отца. События приквела развернутся в эпоху беспорядков в Ньюарке 1960-х, когда весь город всполошился из-за яростных вооруженных столкновений афроамериканцев и итальянцев. Молодого Тони Сопрано играет сын Джеймса Гандольфини
— Майкл
.
Премьера: 1 октября
Платформа: HBO Max
«Пингвины моей мамы» (1 сезон)
Проект Наталии Мещаниновой
про 15-летнего школьника Гошу в исполнении Макара Хлебникова
. Родители мальчика одержимы идеей спасти всех детей и усыновляют четвертого ребенка, оставив Гошу без отдельной комнаты. Не находя себе места в собственном доме, юноша решает исполнить давнюю мечту и заняться стендапом. В написании сценария принимали участие стендап-комики Сергей Орлов, Женя Сидоров, Саша Малой и Михаил Кострецов.
Премьера: 6 октября
Платформа: KION
«Инсомния» (1 сезон)
Популярный психиатр (Гоша Куценко
) практикует гипнотерапию, помогая пациентам с самыми нестандартными проблемами — часто мистического толка. Однако самому себе он помочь не в силах: погибшая жена мерещится мужчине и во все, и наяву.
Премьера: 7 октября
Платформа: PREMIER
«Трудные подростки» (3 сезон)
В продолжении зумерского хита вернутся уже полюбившиеся артисты во главе с Никитой Волковым
в роли некогда популярного футболиста, тренирующего ребят в центре помощи трудным подросткам. Присоединится к касту и звезда «Герды
» — дебютантка Анастасия Красовская
.
Премьера: 7 октября
Платформа: more.tv
«Самка богомола» (1 сезон)
Адаптация французского сериала «Богомол
». В отечественной версии у серийной убийцы Жанны Дроновой (Ирина Розанова
), жертвами которой становились насильники и неверные мужья, появляется подражатель. Женщина готова помочь следствию — при условии, что делом займется ее сын.
Премьера: 14 октября
Платформа: START
«Наследники» / Succession (3 сезон)
В третьем сезоне глава медийного конгломерата Логан Рой (Брайан Кокс
) окажется в непростом положении: попытки обезопасить финансы и сохранить отношения с семьей не увенчались успехом, а потому корпоративная борьба рискует превратиться в войну родственников. К звездному актерскому ансамблю присоединились Александр Скарсгард
и Эдриан Броуди
.
Премьера: 18 октября
Платформа: Амедиатека
«Вторжение» / Invasion (1 сезон)
Пятеро незнакомых людей наблюдают за нашествием инопланетян в разных точках планеты и пытаются разобраться в творящемся хаосе. Одну из ведущих ролей в сериале исполнил Сэм Нилл
.
Премьера: 22 октября
Платформа: Okko
«Петровы в гриппе»
Экранизация романа Алексея Сальникова
«Петровы в гриппе и вокруг него», где Кирилл Серебренников
превращает жизнь обычной семьи в сюрреалистическое театрализованное действо. В главных ролях — Семен Серзин
, Чулпан Хаматова
и Юлия Пересильд
.
Читать рецензию на фильм «Петровы в гриппе»
Премьера: 22 октября
Платформа: Okko
«Разжимая кулаки»
Лауреат гран-при секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Новая работа Киры Коваленко
— выпускницы мастерской Александра Сокурова
— посвящена истории семьи в Северной Осетии. Заур держит сыновей и дочь в полной строгости, не зная границ между заботой и гиперопекой.
Читать рецензию на фильм «Разжимая кулаки»
Премьера: 23 октября
Платформа: КинопоискHD
«Армия воров» / Army of Thieves
Приквел «Армии мертвецов
» Зака Снайдера
поведает о скромном клерке, чья жизнь круто меняется, когда таинственная незнакомка приглашает его в команду самых разыскиваемых преступников. Вместе им предстоит взламывать неприступные сейфы по всей Европе. Режиссерское кресло занял Маттиас Швайгхёфер
— исполнитель главной роли.
Премьера: 29 октября
Платформа: Netflix
«Отец Сергий» (1 сезон)
Мистическая история о нестандартном священнике (Роман Маякин
), который переквалифицировался в охотника за нечистой силой. Одна из его «операций» привлекает внимание следователя Кати (Лукерья Ильяшенко
), что приводит к образованию тандема московского Ван Хельсинга и полиции.
Премьера в октябре
Платформа: KION
«Дюна» / Dune
Масштабная экранизация фэнтези Фрэнка Герберта, где канадский визионер Дени Вильнёв
отправил Тимоти Шаламе
в космические странствия, чтобы тот спас планету-пустыню Араксис и отстоял честь рода.
Читать рецензию на фильм «Дюна»
Премьера в октябре
Платформа: Оkko
«Сказки Пушкина. Для взрослых» (1 сезон)
Современная адаптация русской классики от шоураннера Михаила Зыгаря
. В шестисерийной антологии пушкинские герои попадают в наши дни: Царевна оказывается инстаблогеркой, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью.
Читать репортаж со съемок сериала «Сказки Пушкина»
Премьера в октябре
Платформа: more.tv
обсуждение >>