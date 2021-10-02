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Смотреть онлайн: «Трудные подростки», «Дюна» и «Отец Сергий» и другие цифровые премьеры сентября

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Фильмы месяца >>
2 октября 2021
Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру


«Виновный» / Guilty



Ремейк одноименного датского фильма, вышедшего в 2018 году. Камерный триллер Антуана Фукуа поведает об операторе службы 911 (Джейк Джилленхол), который пытается спасти похищенную девушку. Вскоре, правда, выясняет, что все не то, чем кажется.

Премьера: 1 октября
Платформа: Netflix


«Множественные святые Ньюарка» / The Many Saints of Newark



Полнометражная предыстория сериала «Клан Сопрано» — о буднях современного Крестного отца. События приквела развернутся в эпоху беспорядков в Ньюарке 1960-х, когда весь город всполошился из-за яростных вооруженных столкновений афроамериканцев и итальянцев. Молодого Тони Сопрано играет сын Джеймса ГандольфиниМайкл.

Премьера: 1 октября
Платформа: HBO Max


«Пингвины моей мамы» (1 сезон)



Проект Наталии Мещаниновой про 15-летнего школьника Гошу в исполнении Макара Хлебникова. Родители мальчика одержимы идеей спасти всех детей и усыновляют четвертого ребенка, оставив Гошу без отдельной комнаты. Не находя себе места в собственном доме, юноша решает исполнить давнюю мечту и заняться стендапом. В написании сценария принимали участие стендап-комики Сергей Орлов, Женя Сидоров, Саша Малой и Михаил Кострецов.

Премьера: 6 октября
Платформа: KION


«Инсомния» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Трудные подростки», «Дюна» и «Отец Сергий» и другие цифровые премьеры сентября

Популярный психиатр (Гоша Куценко) практикует гипнотерапию, помогая пациентам с самыми нестандартными проблемами — часто мистического толка. Однако самому себе он помочь не в силах: погибшая жена мерещится мужчине и во все, и наяву.

Премьера: 7 октября
Платформа: PREMIER


«Трудные подростки» (3 сезон)



В продолжении зумерского хита вернутся уже полюбившиеся артисты во главе с Никитой Волковым в роли некогда популярного футболиста, тренирующего ребят в центре помощи трудным подросткам. Присоединится к касту и звезда «Герды» — дебютантка Анастасия Красовская.

Премьера: 7 октября
Платформа: more.tv


«Самка богомола» (1 сезон)



Адаптация французского сериала «Богомол». В отечественной версии у серийной убийцы Жанны Дроновой (Ирина Розанова), жертвами которой становились насильники и неверные мужья, появляется подражатель. Женщина готова помочь следствию — при условии, что делом займется ее сын.

Премьера: 14 октября
Платформа: START


«Наследники» / Succession (3 сезон)



В третьем сезоне глава медийного конгломерата Логан Рой (Брайан Кокс) окажется в непростом положении: попытки обезопасить финансы и сохранить отношения с семьей не увенчались успехом, а потому корпоративная борьба рискует превратиться в войну родственников. К звездному актерскому ансамблю присоединились Александр Скарсгард и Эдриан Броуди.

Премьера: 18 октября
Платформа: Амедиатека


«Вторжение» / Invasion (1 сезон)



Пятеро незнакомых людей наблюдают за нашествием инопланетян в разных точках планеты и пытаются разобраться в творящемся хаосе. Одну из ведущих ролей в сериале исполнил Сэм Нилл.

Премьера: 22 октября
Платформа: Okko


«Петровы в гриппе»



Экранизация романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», где Кирилл Серебренников превращает жизнь обычной семьи в сюрреалистическое театрализованное действо. В главных ролях — Семен Серзин, Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд.

Читать рецензию на фильм «Петровы в гриппе»

Премьера: 22 октября
Платформа: Okko


«Разжимая кулаки»



Лауреат гран-при секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Новая работа Киры Коваленко — выпускницы мастерской Александра Сокурова — посвящена истории семьи в Северной Осетии. Заур держит сыновей и дочь в полной строгости, не зная границ между заботой и гиперопекой.

Читать рецензию на фильм «Разжимая кулаки»

Премьера: 23 октября
Платформа: КинопоискHD


«Армия воров» / Army of Thieves



Приквел «Армии мертвецов» Зака Снайдера поведает о скромном клерке, чья жизнь круто меняется, когда таинственная незнакомка приглашает его в команду самых разыскиваемых преступников. Вместе им предстоит взламывать неприступные сейфы по всей Европе. Режиссерское кресло занял Маттиас Швайгхёфер — исполнитель главной роли.

Премьера: 29 октября
Платформа: Netflix


«Отец Сергий» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Трудные подростки», «Дюна» и «Отец Сергий» и другие цифровые премьеры сентября

Мистическая история о нестандартном священнике (Роман Маякин), который переквалифицировался в охотника за нечистой силой. Одна из его «операций» привлекает внимание следователя Кати (Лукерья Ильяшенко), что приводит к образованию тандема московского Ван Хельсинга и полиции.

Премьера в октябре
Платформа: KION


«Дюна» / Dune



Масштабная экранизация фэнтези Фрэнка Герберта, где канадский визионер Дени Вильнёв отправил Тимоти Шаламе в космические странствия, чтобы тот спас планету-пустыню Араксис и отстоял честь рода.

Читать рецензию на фильм «Дюна»

Премьера в октябре
Платформа: Оkko


«Сказки Пушкина. Для взрослых» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Трудные подростки», «Дюна» и «Отец Сергий» и другие цифровые премьеры сентября

Современная адаптация русской классики от шоураннера Михаила Зыгаря. В шестисерийной антологии пушкинские герои попадают в наши дни: Царевна оказывается инстаблогеркой, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью.

Читать репортаж со съемок сериала «Сказки Пушкина»

Премьера в октябре
Платформа: more.tv

Маша Бороденко
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Армия воровАрмия мертвецовВиновныйВиновныйВсе святые НьюаркаВторжениеДюнаИнсомнияКлан СопраноНаследникиОтец СергийПетровы в гриппеПингвины моей мамыРазжимая кулакиСамка богомолаСказки Пушкина. Для взрослыхТрудные подростки-3

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Смотреть онлайн: «Трудные подростки», «Дюна» и «Отец Сергий» и другие цифровые премьеры сентября фотографии
Смотреть онлайн: «Трудные подростки», «Дюна» и «Отец Сергий» и другие цифровые премьеры сентября фотографии
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