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Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе

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2 октября 2021
В россиский прокат вышел фильм «Бестселлер» — первая режиссерская работа канадской актрисы Лины Росслер с Майклом Кейном и Обри Плазой в главных ролях. О том, почему разговор о разнице поколений получился у дебютантки ироничным и трогательным, читайте в нашей рецензии, а в этом материалы мы, воспользовавшись поводом, решили вспомнить еще несколько отличных картин, в которых главным действующим лицом является писатель или писательница.

«Адаптация» (2002)

Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе

Изобретательный и местами психоделичный, как мозг хорошего писателя, фильм Спайка Джонза по автобиографическому сценарию Чарли Кауфмана — произведение удивительной судьбы. Можно сказать, его путь к экрану начался в 1994 году, когда Кауфману поручили написать экранизацию «Вора орхидей» Сьюзан Орлеан, но Чарли пал жертвой творческого кризиса и не выполнил задачу. Зато он написал сценарий для трагикомедии о процессе работы над сценарием «Вора орхидей», наполнив его рефлексией и самоиронией. Роль Кауфмана сыграл один из наиболее самобытных актеров современности — Николас Кейдж, и, пожалуй, это один из лучших пунктов его фильмографии. Другая звезда картины — великая Мерил Стрип, получившая роль Орлеан, проделавшей путь из журналисток в писательницы.


«Капоте» (2005)

Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе

Трумен Капоте — автор знаменитой повести «Завтрак у Тиффани», но в фильме Беннета Миллера писатель работает в совсем ином жанре: он пишет о реальном хладнокровном убийстве для New Yorker — авторитетного журнала американских интеллектуалов. До этого Капоте вращался исключительно в кругах нью-йоркской элиты среди бриллиантов, дизайнерской одежды, искусства и высокой кухни, а тут оказался лицом к лицу с гораздо менее привилегированными людьми. В ходе работы он создает новый жанр — документальный роман, но все эти события повлияли не только на литературу, но и на самого писателя. Капоте испытывает сложные чувства к объекту исследования — убийце, — а также из-за того, что работа над книгой сильно зависит от внешних обстоятельств. За блестящее исполнение роли Капоте актер Филип Сеймур Хоффман совершенно заслуженно получил «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и еще некоторое количество наград.
Театр, сбивающий с ног: о важных ролях Филипа Сеймура Хоффмана в театре


«Найти Форрестера» (2000)

Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе

У драмы Гаса Ван Сента два главных героя: 16-летний чернокожий паренек Джамал (Роб Браун) из неблагополучного Бронкса и гениальный писатель-затворник Уильям Форрестер (Шон Коннери). Джамал получает стипендию в престижной частной школе, проявляя себя в баскетболе и литературе. Однажды он случайно знакомится с Форрестером, написавшем всего одну, но великую книгу, которая получила престижную пулитцеровскую премию. Форрестер оградил себя от мира и ни с кем не контактирует, однако он берется помочь новому знакомому развить писательские навыки. Спустя 20 лет после премьеры фильм остается очень современным во многих отношениях: тут понемногу говорится о привилегиях, расизме и психологических травмах. Другие приятности — традиционная душевность Ван Сента и гармоничный дуэт из Коннери и Брауна.


«Мартин Иден» (2019)

Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе

Экранизация романа Джека Лондона итальянцем Пьетро Марчелло получила две награды Венецианского кинофестиваля еще в 2019 году, но добралась до российского проката только в 2021-м. Это история простого моряка Мартина Идена (отмеченный призом Лука Маринелли), который однажды по чистой случайности попадает в дом богатой семьи, где сталкивается с красавицей Элен (Джессика Кресси) и искусством. Чтобы завоевать сердце девушки и уважение семейства, молодой пролетарий решает войти в те же круги — и начинает заниматься самообразованием. Постепенно он загорается желанием стать писателем, но вынужден штурмовать скептически настроенные к нему издательства. У Марчелло получилась колоритная драма о мечте, амбициях и разочаровании в декорациях родного для режиссера Неаполя и охватывающая едва ли не весь XX век.
Не жизнь, а сплошные проекции: читать рецензию


«Ханна Арендт» (2012)

Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе

Фильм Маргареты фон Тротты с Барбарой Зуковой рассказывает о жизни политического теоретика и историка еврейского происхождения Ханны Арендт. Точнее — о том периоде, когда она создала теорию тоталитаризма, которую Арендт начинает формулировать, побывав на суде над Адольфом Эйхманом — одним из людей, повинных в Холокосте. Арендт анализирует материалы дела и пишет тексты о природе ненависти фашистов к евреям, постепенно осмысляя комплексные политические и психологические процессы. Это ей принадлежит знаменитая фраза об «банальности зла». У фон Тротты получился не столько байопик одной из самых отважных и умных женщин в истории, сколько подробная хроника ее мыслительного процесса, хотя, конечно, тут хватает и биографических деталей.


«Реприза» (2006)

Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе

Двое молодых друзей Филлип и Эрик мечтают стать писателями — и это стремление одновременно сближает и разделяет их. Одинаково стартовав с позиции новичков, отправляющих рукописи в издательства, они вскоре оказываются на разных ступенях пищевой цепочки литературного бизнеса. Контраст их положений — иллюстрация того, как одна и та же мечта может либо сделать человека сильным, или разрушить. Фильм норвежского режиссера Йоакима Триера, дальнего родственника Ларса, обладает обаянием сырой панковской энергии и даже кое-где следует революционной «Догме 95». «Репризу» впервые показали на кинофестивале в Карловых Варах, где Триер получил приз за лучшую режиссуру.


«Ширли» (2020)

Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе

Фильм об американской писательнице Ширли Джексон (Элизабет Мосс) — по сути, пересказ некоторых деталей ее биографии в стиле произведений самой Джексон, написанных в жанре ужасов и мистики. В доме Ширли и ее супруга Стэнли (Майкл Стулбарг) появляется пара новобрачных (Логан Лерман и Одесса Янг), манипулируя которыми писательница получает вдохновение для нового романа. Постановщица Жозефин Декер собрала под одной обложкой наблюдения о дисфункциональной семье и обсессиях вокруг собственного и чужого таланта, противостояния патриархата и феминизма — и нездоровых источников вдохновения.
Салем, иди за мной: «Ширли» и еще 14 феминистских хорроров


«Интимный дневник» (1996)

Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе

Фильм Питера Гринуэя необычен визуально, сюжетно и содержательно. По признанию самого режиссера, это европейский (и потому во многом фантазийный) взгляд на Японию и ее жителей, их повседневные реалии и искусство каллиграфии. Главная героиня — дочь писателя, наследующая его страсть к исполнительскому мастерству. Нагико испытывает возбуждение, когда ее тело покрывают иероглифами, и позже использует идею кожи как листа бумаги в качестве писательницы. Из-за этого ее отношения с издателем складываются самым странными образом — и в них запутывается еще один человек (тут на сцену выходит Юэн Макгрегор). Чувственная, красивая и трагическая история рассказана под аккомпанемент традиционной азиатской музыки и песен U2.


«Красавица для чудовища» / «Мэрри Шелли» (2017)

Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе

Байопик о непростой судьбе создательницы «Франкенштейна» Мэри Шелли (Эль Фэннинг), жившей в Англии XIX века. На пути к писательской славе она познала множество патриархальных препон — например, многочисленные отказы публиковать книгу с женским именем на обложке. Не помогали в литературном творчестве и токсичные отношения с мужем Перси Шелли, поэтом и классиком романтизма. Однако непростые обстоятельства и поход на демонстрацию силы гальванизма (стимуляции мышц электричеством) складываются в ее голове в историю о монструозности и человечности. Биография Шелли без всяких прикрас является хорошей иллюстрацией и писательского процесса, и влияния на писателя обстоятельств быта и эпохи.

«Бестселлер» в прокате с 30 сентября.


Марина Аглиуллина
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Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе фотографии
Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе фотографии
Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе фотографии
Муки творчества: 9 фильмов о писателях и писательском процессе фотографии
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