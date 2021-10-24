«Зловещая» анимация

Ветер воет заунывно за окном. Ветки зловеще скребут по стеклу. Что-то с шумом пролетело в темноте ночи (уж не летучая ли мышь?!). А в лесу, что неподалеку, раздался жуткий вой.
Страшно? А зря. Ведь сегодня мы говорим не об ужастиках, от которых стынет кровь, а о ярких образцах анимационного искусства, так или иначе затронувших данную тему. Причина этого обзора не только в появлении на большом экране «макабрического» мультфильма, но и в самом месяце. Как вы помните, сегодня во многих странах отмечают Хэллоуин — День Всех Святых. А это значит, что сейчас в моде черные кошки, тыквы и ведьмы. И многие из нас вспоминают детство, посиделки у костра вместе с пионервожатым и их жуткие рассказы. А кто-то и вовсе до сих пор вспоминает явление Фредди Крюгера наяву...
За всю историю анимации режиссёры и художники довольно часто обращались к пугающим сюжетам. Причина кроется в стремлении детей ко всему таинственному и необычному, к тому же через призму страшных историй до младшего поколения порой легче донести необходимые моральные качества, чем путем открытых наставлений и нравоучений. Подобные сюжеты можно нередко встретить и во многих популярных анимационных сериалах. Например, Хэллоуину посвящено несколько мультфильмов о Дональде Даке.
Первый из них был снят ещё в 1952 году, а во втором, спустя полвека, Микки Маус предстаёт в образе самого Дракулы. Кроме того, студии Уолта Диснея прекрасно удаются злодеи (к примеру, Рогатый Череп в «Чёрном котле»). Но мы сегодня всё-таки сосредоточим свое внимание на фильмах, которые полностью погружены в мир макабро, включая и некоторые известные мультсериалы.
Как я уже говорил выше, студии Диснея всегда удавались жуткие создания вроде представшего пред вами Чернабога под музыку Мусоргского. Кстати, это не единственное обращение к «Ночи на Лысой горе» в анимации. Ещё в 1933 году свое завораживающее произведение создал Александр Алексеев, а в 90-х наши соотечественники смастерили аж две вариации на эту же тему. Смотреть онлайн
Кто не знает Каспера? Каспера знают все! Это очень дружелюбное привидение, которому не нравится пугать людей. А появился он впервые на экране в 1945 году, и, похоже, к нему ещё не раз и не два вернутся аниматоры. Смотреть онлайн
Сатирическая история о пугливом Икабоде Крейне, придуманная Вашингтоном Ирвингом, часто оказывалась на большом экране. Но лишь эта версия, вышедшая на студии Диснея, наиболее точно передаёт смысл и сюжет рассказа, несмотря на комическую составляющую. Закадровый текст здесь читает Бинг Кросби, а сцена с Всадником без головы позже будет скопирована всё тем же Тимом Бёртоном.
После Владислава Старевича, снявшего свою легендарную «Ночь перед Рождеством» в 1913 году, кинематографисты периодически обращались к бессмертному произведению Николая Васильевича Гоголя. Над данным мультфильмом работали сёстры Брумберг, создавшие немало прекрасных фильмов, включая «Полёт на Луну» и «Кота в сапогах». Смотреть онлайн
В 1969 году впервые на экранах появился датский дог по кличке Скуби-ду, местами трусливый и вечно попадающий в какие-то невероятные приключения. Ему часто по сюжету встречались всевозможные привидения, мумии и инопланетяне, а всего существует более 350 серий и 20 полнометражных мультфильмов.
Одна из первых работ Жуля Басса, который впоследствии создаст вместе с Артуром Ранкином-младшим ряд фэнтези («Хоббит», «Полёт драконов»). Данную же картину отличает от его других лент тот факт, что это кукольная анимация. Да ещё здесь присутствует персонаж с голосом и внешностью самого Бориса Карлоффа.
Генри Селик и Тим Бёртон объединили свои усилия, чтобы создать завораживающий анимационный мюзикл о Короле Хэллоуина, позавидовавшему Санте-Клаусу. Фильм пугает, веселит и заставляет слушать, а музыкальные номера идеально подходят для того, чтобы их потом исполнили российские звёзды рока. Смотреть онлайн
Будни обычного школьника, преподнесённые зрителю «безумными» датчанами Крестеном Вестбьергом Андерсеном, Торбьёрном Кристофферсеном и Стефаном Фьелдмарком («Экспедиция на Сатурн», «Ронал-варвар») в виде жуткого триллера. Это не совсем детское кино, но уж больно оно талантливое (особенно финальная часть), так что пусть побудет здесь:)
Очаровательная фантазия на пресловутый сюжет об изобретателе, его монстре и его помощнике. Последний в фильме Энтони Леондиса выходит на первый план, и именно Игорь является настоящим изобретателем. В фильме невероятно хорош кролик-самоубийца.
Вольная экранизация хрестоматийного романа Брэма Стокера, которая больше всего напоминает не хоррор, а детектив в духе Фрица Ланга. Тем более, что в фильме звучит заглавная мелодия из шедевра «Место встречи изменить нельзя». Фильм, безусловно, не детский, но Владимир Мариничев, похоже, и не собирался делать кино для детей, несмотря на свой своеобразный стиль прорисовки деталей. Песни в ленте исполняет группа Billy's Band. Смотреть онлайн
Ну и, конечно же, мы никак не можем пройти мимо анимационного творения Тима Бёртона, в котором рассказывается история о Франкенштейне и его собачке. Хотя, согласитесь, без Бёртона трудно представить себе не только современную анимацию, но и кинематограф в целом... Смотреть онлайн
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