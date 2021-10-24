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«Зловещая» анимация

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Топы с Максом Милианом >>
24 октября 2021
В честь Хэллоуина — 25 мультфильмов о страшном

Ветер воет заунывно за окном. Ветки зловеще скребут по стеклу. Что-то с шумом пролетело в темноте ночи (уж не летучая ли мышь?!). А в лесу, что неподалеку, раздался жуткий вой.

«Зловещая» анимация

Страшно? А зря. Ведь сегодня мы говорим не об ужастиках, от которых стынет кровь, а о ярких образцах анимационного искусства, так или иначе затронувших данную тему. Причина этого обзора не только в появлении на большом экране «макабрического» мультфильма, но и в самом месяце. Как вы помните, сегодня во многих странах отмечают Хэллоуин — День Всех Святых. А это значит, что сейчас в моде черные кошки, тыквы и ведьмы. И многие из нас вспоминают детство, посиделки у костра вместе с пионервожатым и их жуткие рассказы. А кто-то и вовсе до сих пор вспоминает явление Фредди Крюгера наяву...

За всю историю анимации режиссёры и художники довольно часто обращались к пугающим сюжетам. Причина кроется в стремлении детей ко всему таинственному и необычному, к тому же через призму страшных историй до младшего поколения порой легче донести необходимые моральные качества, чем путем открытых наставлений и нравоучений. Подобные сюжеты можно нередко встретить и во многих популярных анимационных сериалах. Например, Хэллоуину посвящено несколько мультфильмов о Дональде Даке.

«Зловещая» анимация

Первый из них был снят ещё в 1952 году, а во втором, спустя полвека, Микки Маус предстаёт в образе самого Дракулы. Кроме того, студии Уолта Диснея прекрасно удаются злодеи (к примеру, Рогатый Череп в «Чёрном котле»). Но мы сегодня всё-таки сосредоточим свое внимание на фильмах, которые полностью погружены в мир макабро, включая и некоторые известные мультсериалы.



«Танец скелетов» (1929)



Классическая шутливая музыкальная короткометражка про скелеты, созданная самим Уолтом Диснеем, которая повлияла на видение таких мастеров, как Тим Бёртон.



«Щенок-талисман» (1933)



Великолепный кукольный мультфильм, вышедший из-под мастерской руки Владислава Старевича. В наличии имеются Сатана и Пугало, в которых легко узнать персонажей Бёртона и Шванкмайера.



«Фантазия» (эпизод «Ночь на Лысой горе», 1940)



Как я уже говорил выше, студии Диснея всегда удавались жуткие создания вроде представшего пред вами Чернабога под музыку Мусоргского. Кстати, это не единственное обращение к «Ночи на Лысой горе» в анимации. Ещё в 1933 году свое завораживающее произведение создал Александр Алексеев, а в 90-х наши соотечественники смастерили аж две вариации на эту же тему.
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«Каспер: дружелюбное привидение» (1945)



Кто не знает Каспера? Каспера знают все! Это очень дружелюбное привидение, которому не нравится пугать людей. А появился он впервые на экране в 1945 году, и, похоже, к нему ещё не раз и не два вернутся аниматоры.
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«Легенда о Сонной лощине» (1949)



Сатирическая история о пугливом Икабоде Крейне, придуманная Вашингтоном Ирвингом, часто оказывалась на большом экране. Но лишь эта версия, вышедшая на студии Диснея, наиболее точно передаёт смысл и сюжет рассказа, несмотря на комическую составляющую. Закадровый текст здесь читает Бинг Кросби, а сцена с Всадником без головы позже будет скопирована всё тем же Тимом Бёртоном.



«Ночь перед Рождеством» (1951)



После Владислава Старевича, снявшего свою легендарную «Ночь перед Рождеством» в 1913 году, кинематографисты периодически обращались к бессмертному произведению Николая Васильевича Гоголя. Над данным мультфильмом работали сёстры Брумберг, создавшие немало прекрасных фильмов, включая «Полёт на Луну» и «Кота в сапогах».
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«Где ты, Скуби-Ду?» (1969)



В 1969 году впервые на экранах появился датский дог по кличке Скуби-ду, местами трусливый и вечно попадающий в какие-то невероятные приключения. Ему часто по сюжету встречались всевозможные привидения, мумии и инопланетяне, а всего существует более 350 серий и 20 полнометражных мультфильмов.



«Сумасшедшая вечеринка чудовищ» (1969)



Одна из первых работ Жуля Басса, который впоследствии создаст вместе с Артуром Ранкином-младшим ряд фэнтези («Хоббит», «Полёт драконов»). Данную же картину отличает от его других лент тот факт, что это кукольная анимация. Да ещё здесь присутствует персонаж с голосом и внешностью самого Бориса Карлоффа.



«Кентервильское привидение» (1970)



Еще одно легендарное произведение Зинаиды и Валентины Брумберг. В фильме повествуется печальная история, придуманная Оскаром Уайльдом. За кадром звучат голоса Клары Румяновой, Владимира Кенигсона, Рины Зелёной и Евгения Весника.
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«Винсент» (1982)



Ранняя работа Тима Бёртона, в которой уже заметны его стиль и темы. Закадровый текст читает легенда хорроров 50-60-х Винсент Прайс, впоследствии ставший отцом Эдварда Руки-Ножницы.



«Чертёнок № 13» (1982)



Как и Каспер, наш чертёнок не любит делать другим гадости, предпочитая урокам по злым предметам красоту окружающего мира.
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«Кошмар перед Рождеством» (1993)



Генри Селик и Тим Бёртон объединили свои усилия, чтобы создать завораживающий анимационный мюзикл о Короле Хэллоуина, позавидовавшему Санте-Клаусу. Фильм пугает, веселит и заставляет слушать, а музыкальные номера идеально подходят для того, чтобы их потом исполнили российские звёзды рока.
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«Хозяйка привидений» (2003)



Канадский фильм о мире Страшилок, где монстры не носят масок. Сюжет некоторыми деталями напоминает «Корпорацию монстров».



«Теркель в беде» (2004)



Будни обычного школьника, преподнесённые зрителю «безумными» датчанами Крестеном Вестбьергом Андерсеном, Торбьёрном Кристофферсеном и Стефаном ФьелдмаркомЭкспедиция на Сатурн», «Ронал-варвар») в виде жуткого триллера. Это не совсем детское кино, но уж больно оно талантливое (особенно финальная часть), так что пусть побудет здесь:)



«Труп невесты» (2005)



Полнометражный мультфильм Тима Бёртона, вместивший в себя, как обычно, всё то, чем он увлекается с детства: загробный мир, мертвецов, танец скелетов...
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«Дом-монстр» (2006)



Фильм создавался под присмотром двух киновундеркиндов — Стивена Спилберга и Роберта Земекиса, что, разумеется, сказалось на сюжете. Но, тем не менее, дом получился воистину ужасающим.
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«Пассажир» (2006)



Семиминутная короткометражка Криса Джонса о двух пассажирах в автобусе: человеке и рыбке. Вопрос в том: кто из них монстр?



«Игорь» (2008)



Очаровательная фантазия на пресловутый сюжет об изобретателе, его монстре и его помощнике. Последний в фильме Энтони Леондиса выходит на первый план, и именно Игорь является настоящим изобретателем. В фильме невероятно хорош кролик-самоубийца.



«Альма» (2009)



Завораживающая короткометражка Родриго Блааса о магазине игрушек, который превращает в игрушек замешкавшихся возле него детишек. По-настоящему страшное зрелище.



«Коралина в стране кошмаров» (2009)



Вариация на тему «Алисы в стране чудес», придуманная Нилом Гейманом и воплощённая соратником Бёртона Генри Селиком. И у него тоже есть прекрасный Черный кот!



«Монстры против овощей» (2009)



Продолжение популярного мультфильма «Монстры против пришельцев», в котором обыгрывается тема Хэллоуина и тыкв.



«Носферату. Ужас ночи» (2010)



Вольная экранизация хрестоматийного романа Брэма Стокера, которая больше всего напоминает не хоррор, а детектив в духе Фрица Ланга. Тем более, что в фильме звучит заглавная мелодия из шедевра «Место встречи изменить нельзя». Фильм, безусловно, не детский, но Владимир Мариничев, похоже, и не собирался делать кино для детей, несмотря на свой своеобразный стиль прорисовки деталей. Песни в ленте исполняет группа Billy's Band.
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«Монстры на каникулах» (2012)



И вновь они вместе, как в старые-добрые времена. Дракула, Франкенштейн (точнее, его монстр), Мумия, Человек-невидимка и Оборотень в одном кадре, а сюжет навевает ассоциации с Чеви Чейзом. Не страшно, но смешно.
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«Паранорман или Как приручить зомби» (2012)



И вновь о Паранормане скажем словцо. Впрочем, мы без него и не сумели бы обойтись в этой теме. Замечу только, что мне не хватает злобной девочки, стреляющей молниями.



«Франкенвини» (2012)



Ну и, конечно же, мы никак не можем пройти мимо анимационного творения Тима Бёртона, в котором рассказывается история о Франкенштейне и его собачке. Хотя, согласитесь, без Бёртона трудно представить себе не только современную анимацию, но и кинематограф в целом...
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«Зловещая» анимация

Приятного просмотра и... пугайтесь на здоровье!

Макс Милиан
17.10.2012
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обсуждение >>
№ 34
Александр Поздеев   15.01.2014 - 20:30
Интересный здесь привели список самых страшных мультиков. Нисколько они не страшные, самые страшные мультфильмы по моему делали в канувшем в лету советском союзе. Если не хотите спокойно заснуть ночью... читать далее>>
№ 33
Света из Перми (Пермь)   8.11.2012 - 03:01
... Выходит, других скелетов-утопленников вполне удовлетворяло болтаться на дне… ... Большое спасибо! Вы – первый человек, кто при мне за пару-тройку лет заинтересовался «Несколькими страницами из... читать далее>>
№ 31
Фиолет (Москва)   8.11.2012 - 00:12
... Да, да, в этом и состояла вся "фишка", что все происходило как-бы наоборот! :)) Поскольку мне тоже очень нравится "Кентервильское привидение" сестер Брумберг, я заинтересовалась... читать далее>>
№ 23
Света из Перми (Пермь)   5.11.2012 - 13:15
... Я рада, что этот фильм Вам понравился. Он стал для меня одним из немногих сегодняшних российских мультфильмов, которые часто хочется пересматривать вновь и вновь. Потоп из костей, наверное, действительно,... читать далее>>
№ 22
Фиолет (Москва)   5.11.2012 - 01:22
... Света, хочу Вас поблагодарить за то, что посоветовали посмотреть эту работу. Она доставила мне большое удовольствие. Мне очень понравился этот мультик своим остроумным взглядом на проблему "бедного... читать далее>>
Всего сообщений: 22
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Ссылки по теме
«Монстры на каникулах 3. Море зовет»: Любовь и чудища
«Монстры на каникулах 2»: Безопасные полеты вампирят
«Монстры на каникулах»: Ценности семейки Дракулы
«Франкенвини»
Оживляй и властвуй
«Паранорман, или Как приручить зомби»
«Коралина в стране кошмаров»: The Secret Door to Wonderland
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