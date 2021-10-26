Ну, за Рогожкина: Особенности национальных героев, придуманных режиссером

На минувших выходных не стало Александра Рогожкина – режиссера поистине народных фильмов и сериалов. После развала Советского Союза в нашей индустрии немногие могли похвастаться столь прочным контактом с аудиторией. Рогожкин поработал на десятках проектов, и так вышло, что они всегда вызывали бурный отклик, остались с нами — цитатами, ситуациями и героями, которые каждый раз появлялись на экране в самый подходящий для страны момент.
Биография режиссера — часть «петербургской школы» кино со всеми ее взлетами и падениями. Он пришел в индустрию в 1974 году, работал декоратором на «Ленфильме». Во время перестройки активно снимал острые драмы, каких раньше и быть не могло, – жестко изобличающий дедовщину «Караул», притчу «Третья планета», страшного «Чекиста». Ленты из тяжелого жанра позднесоветского артхауса – несомненно значимые, но точно не народные. Звезда Рогожкина зажглась в 1994 году, когда он решил снять фильм по собственному сценарию. Это были «Особенности национальной охоты» – безусловный народный хит, предъявивший зрителям все особенности и национального характера. Актуального тогда и сейчас. Кино Рогожкина, впрочем, и полюбилось потому, что отвечало обязательному запросу на достоверность и искренний диалог. И в фильмах, как и в их героях отчасти отразилась история нашей страны с ее душевностью и теплотой, войнами и конфронтацией, милицией и полицией, переменами и вечной стабильностью. Вспоминаем всегда своевременных героев Рогожкина.
Егерь Кузьмич («Особенности…»)
Гражданин Финляндии Райво (Вилле Хаапасало
) грезит о настоящей русской охоте. Чтобы как на старых картинах — с борзыми, конниками, застольем и мундирами. Он уговаривает русского друга Женю показать этот сказочный праздник, и они отправляются «на кордон» в компании типичных (постсоветских) героев: генерала Михалыча (Алексей Булдаков
), опера Соловейчика (Семён Стругачев
) и коммерсанта Саенко (Сергей Русскин
). Там, у самой границы, охотой руководит егерь Кузьмич — Виктор Бычков
, похоже, навеки спаянный со своим героем.
Первое появление Кузьмича в высшей степени необычно. Он медитирует у себя «в огороде», разбитом за сторожкой, и гостям как будто не рад. Выйдя из транса, демонстрирует положенное ему радушие. Ещё много раз Рогожкин будет «возвращать» егеря в состояние этой меланхолии, делая его то ли совестью фильма, то ли буддистским проводником к просветлению. Совестью — потому что Кузьмич, в отличие от остальных героев (за исключением неопытного финна), вполне осведомлён о реальных традициях «русской охоты». Его дом изнутри похож на дворянское гнездо. У него сохранились старинные книги с литографиями охоты, а водке егерь часто предпочитает чай. Вечером он читает медведю лекции о вреде пьянства, да и рассуждения о судьбе России ему не чужды. Пока Кузьмича не видят — он предается эскапизму, выращивает ананас и проживает жизнь добровольного отшельника. С другими людьми он преимущественно нетрезв, что сразу пробуждает в нем суперсилы и знания — чуждые, будто из прошлой жизни.
«Особенности национальной охоты» завершаются почти философски — гости кордона, новые российские стереотипы, не хотят убить падежную корову Кузьмича, видя его расстроенные чувства. В этот момент просветления им всем являются охотники из книг в сторожке егеря, давая надежду, что с ними ещё не все потеряно.
Рогожкин называл фильм «кратким курсом ненаучного коммунизма» – разумеется, в шутку. 1994 год — страна и ее киноиндустрия в перманентном кризисе. Скорое «возрождение России» все ещё не клеится, а ее новые герои далеки от эталона. Генералы пьют на кордонах, милиционеры теряют табельное оружие, в бомболюках бомбардировщиков перевозят коров. Что ещё остаётся простому Кузьмичу, кроме как удалиться от бренного мира и раствориться в личном саду камней?
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"Особенности национальной охоты"
Ларин («Улицы разбитых фонарей»)
Киноэпопея про «Ментов
» — продукт коллективного творчества. Над первыми сезонами главного в России полицейского процедурала работали многие звезды, в том числе Владимир Бортко
(иронично указал себя в титрах как Яна Худокормова), Сергей Снежкин
, писатель Андрей Кивинов
и композитор, а теперь еще и продюсер Андрей Сигле
.
Александр Рогожкин ставил самую первую серию «Улиц разбитых фонарей» — как сейчас бы сказали, выступил режиссёром пилотного эпизода. Но в случае с данным сериалом это не совсем корректно — пилотными оказались сразу восемь серий, снятые буквально на коленке в 1995 году. Среди них была одна, которая особенно полюбилась зрителю, — «Целую. Ларин», где впервые на российском телевидении появился милиционер жанра нуар, будто бы пришедший в Петербург из голливудских фильмов сороковых.
Капитан Ларин (Алексей Нилов
) на службе в канун Нового года. У него проблемы с начальством (хрестоматийным «Мухомором» Юрием Кузнецовым
) и с зубами. Уголовные дела рассыпаются в связи с отсутствием улик, и преступники спокойно покидают отдел милиции. Добиться справедливости законными методами Ларин не в силах, поэтому в ход идет «неуставная» работа: частные контакты с бандитами, угрозы и даже рукоприкладство.
Параллельно Ларин живет частной жизнью: идет к стоматологу, играет в DOOM, катает в бильярд и пытается наладить контакт с противоположным полом. По итогам серии зло будет наказано, однако Ларин так и останется с прежним багажом из вороха проблем и одиночества. Пронзительная финальная сцена — признание питерского мента в любви к своему серому и холодному городу. Ничуть не хуже патетичных рассуждений Бэтмена.
Причина оглушительного успеха «Улиц» давно раскрыта — это всеобъемлющая достоверность, фиксация городской среды в непростое время без капли лоска. Преступления не отличаются виртуозностью, как и реакция на них со стороны милиции. С Лариным и другими героями сериала вполне себя могут ассоциировать и обычные зрители, несмотря на то, что служба питерских «ментов» по-настоящему «и опасна, и трудна». Они так же пьют, курят и позволяют себе неполиткорректные высказывания. В то же время менты, как ни странно, абсолютно беспомощны перед сложившимися обстоятельствами, бедны, как церковные мыши. Работу они делают с явными отступлениями от закона — иначе просто нельзя. В конце 1990-х «Улицы разбитых фонарей» без какого-либо заказа «сверху» провели воспитательную работу со зрителем, доходчиво объяснив, почему милиция вызывает не уважение, а снисходительную горькую ухмылку. Спустя несколько лет, уже в «сытые нулевые» Рогожкин ещё раз обратится к теме милиции – эпоха сменится, как и герои.
«Скелет» («Блокпост»)
В мае 1997 года в Москве подписан мирный договор между Россией и чеченскими сепаратистами. По официальным данным, РФ потеряла в конфликте более пяти тысяч человек. Перемирие было шатким и недолгим, на линии соприкосновения сил регулярно будут происходить провокации. На фоне потрясения Рогожкин написал сценарий для новой ленты «Блокпост».
Во время рейда российских военных в ауле происходит потасовка, гибнет ребёнок и местный участковый. На время расследования участников инцидента отправляют на удаленный блокпост — подальше от глаз. Они охраняют дорогу на мусульманское кладбище. Как подмечает рассказчик, стерегут границу между миром мертвых и миром живых. Жизнь идет своим чередом, из леса за военными следит вражеский снайпер.
Главного героя «Блокпоста» определить сложно – все появляющиеся на экране персонажи равноценны. Где-то в их массе скрывается «Скелет» — Костя Филиппов (Роман Романцов
), так его звали вне армии. Он всегда находится в самом центре урагана событий, но не принимает в них какого-то значимого участия. Скелет — летописец истории «Блокпоста», обретающий важность в качестве спокойного и ироничного рассказчика. Это его голосом фильм разговаривает со зрителем многочисленными экспозициями.
Военные с «Блокпоста» не ставят цели шокировать своего зрителя, как это делали их визави из фильма «Чистилище
». Наоборот Рогожкин уделяет больше внимания их быту и малопонятному армейскому укладу. Война — это территория случайностей и ошибок. Никогда не знаешь, кто из окружающих тебя людей прямо сейчас находится в прицеле снайпера. И почему снайпер в этот раз выбрал не тебя. Этот, сродни печоринскому, фатализм войны в конце фильма не может не обернуться трагедией.
Вася Рогов («Убойная сила»)
Звездный час ментов Ларина и Дукалиса
пришёлся на конец XX века. В следующем столетии у них появились достойные правоприемники. «Убойная сила», что-то среднее между спин-оффом и пародией на «Улицы разбитых фонарей», вышла на экраны в марте 2000 года. Она представила общественности нового мента из бандитского Петербурга — неказистого и не очень компетентного, но своего.
В первом сезоне «Убойной силы» персонажи «Ментов» знакомятся со своими коллегами из другого отдела — Игорем Плаховым (Константин Хабенский
) и Васей Роговым (Андрей Федорцов
). С Плаховым все понятно. А вот Вася Рогов — это ходячее недоразумение, во всех смыслах никудышный «маленький человек» российского общества.
Авторы сценария «Убойной силы», все тот же Андрей Кивинов и Олег Дудинцев
, приняли смелое решение сделать милиционера смешным. Тяжело пьющие менты прошлого (народная молва в шутку будет называть их «хрониками убойного отдела» — из-за застарелого алкоголизма) вызывали жалость вперемешку с принятием. Менты нового поколения были, вроде бы, оптимистичнее и проще. Однако как можно назвать простым Васю Рогова, который воплотил в себе будто бы две традиции: с одной стороны, он копирует народные черты милиционера Анискина, с другой — копает ещё глубже и становится воплощением древнерусского фольклора об Иване-дураке.
Вася Рогов, как и сказочный персонаж, очень везуч. Он может задержать преступника в туалете (просто оказался в нужном месте в нужное время), обмануть бандитов в психиатрической больнице. Судьба бережет его от пули в Чечне и крокодила в Африке. В этом ещё одна особенность времени: менты, как и простые россияне, в нулевых наконец-то обретают финансовые возможности для выезда за рубеж. Представить себе Ларина в декорациях Лос-Анджелеса трудно, а вот Васю Рогова — вполне возможно.
Кристально чистый и смешной Рогов делами доказывает свою народность, и почти как персонаж эпоса творит подвиги. Он обещает своему тестю привезти из США карбюратор для старой «Волги» (такое вот «Золотое руно») и исполняет наказ, несмотря на все трудности. Он может спасти сослуживца в горячей точке, потому что обладает магическим артефактом — «счастливой» советской каской. В то же время Вася ничего не может поделать ни со своей бедностью, ни с дисфункциональной семьей. За всю историю «Убойной силы» жена Рогова ни разу не появляется в кадре, в отличие от тестя — с ним милиционеру явно комфортнее.
Полный противоречий, смешной, непробивной, местами глупый – в Васе Рогове много отрицательного, но это честные черты неидеального человека. В православии вообще принято особо относиться к блаженным, даже если они из милиции. «Убойная сила» подарила русскому зрителю универсального и обаятельного героя. Над Васей Роговым можно вволю посмеяться, но творить добро ему никак нельзя помешать.
Пшолты («Кукушка»)
«Кукушка» вышла в 2002 году, она снята сразу на трёх языках: русском, финском и исчезающем северосаамском — сегодня на нем говорят немногим больше двадцати тысяч человек.
Конец 1944 года. В доме саамки Анни появляются два солдата, два бывших врага. Финн Вейкко (Вилле Хаапасало) был прикован к скале — чтобы не убежал вслед за отступающими дивизиями — но смог освободиться. Красноармеец Картузов (Виктор Бычков) попадает под налёт авиации, разбомбившей машину с его конвоирами. Их война уже закончилась, но понять это мешает непробиваемый языковой барьер.
Картузов и Вейкко понимают друг друга лишь отчасти — по смыслам, жестам, личным представлениям о противнике. Финн даже не знает, как по-настоящему зовут его товарища по несчастью. Он обращается к нему набором звуков, которые услышал в ответ — «Пшолты». И на удивление легко терпит злобу русского Ивана, который не может (и не хочет) видеть в финне что-то человеческое. Пройдёт много времени, прежде чем Пшолты и Вейкко, совершенно разные, смогут побороть эту вражду. Они расстанутся, может, и не друзьями, но точно добрыми соседями — и разойдутся по своим домам.
Вавилонское столпотворение «Кукушки» — пожалуй, самый человеколюбивый фильм в карьере режиссера. У Рогожкина и раньше было мало злодеев и много обстоятельств. Формально именно Пшолты, советский капитан, имеет все признаки зла — он злопамятен, довольно жесток и толстокож, совершенно не готов принимать бывшего врага за равного ему человека. Самое темное в нем рождается от незнания, и улетучивается, стоит Пшолты узнать правду.
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"Кукушка"
Спокойствие наступит, надо только подождать. Когда кончится зима, Пшолты и Вейкко сбросят военную форму — им больше незачем будет воевать. Александр Рогожкин мог убить своих героев, как это случается в жизни. Однако он поступил иначе — и дал им возможность распрощаться с прежними обидами и разойтись по домам. Без знаков различия они снова становились равными друг другу — просто людьми.
Ведь все мы люди, не хорошие и не плохие, наполовину просвещенные и наполовину скифы «с раскосыми и жадными очами». Александр Владимирович Рогожкин понимал это очень точно. В нужное время он смешил зрителя, утешал его, объяснял изменчивую реальность. Его герои были такими, какими зритель хотел их видеть, — обаятельными, сложными и немного не от мира сего. Безоговорочно своими, хоть и находящимися по ту сторону киноэкрана.
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