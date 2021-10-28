Получи игрушку персонажа фильма «Кощей. Начало»

28 октября
в прокат выходит анимационный фильм «Кощей. Начало
», который вырос из вселенной анимационного сериала «Сказочный патруль
».
В давние времена люди и сказочные существа жили вместе. Пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, способный уничтожить весь мир. Но лишь одному герою под силу остановить чудище. Он молод, силён, красив, а ещё водит байк... Его зовут Кощей.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш игрушек, посвященных главным героям фильма — это Кощей
, его лучший друг Меч Кладенец
и добрая волшебница Мэй
!
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Кощей» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут выбраны случайным образом 3 ноября и получат по одной игрушке.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Желаем всем удачи!
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