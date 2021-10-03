«Все нормально» - «Хуже всех»: Питчинг дебютных игровых проектов в Министерстве культуры

В сентябре в Министерстве культуры прошла очная защита дебютных игровых, неигровых и анимационных проектов, на которой в общей сложности компании кинематографии представили 88 разработок новых фильмов. Итоговые протоколы для документалистов и аниматоров, сформированные по итогам голосования экспертных советов, были опубликованы сразу после их защит, а вот авторам 54-х игровых проектов пришлось подождать, все-таки дело серьезное, и затраты на производство таких фильмов в несколько раз больше. 30 миллионов (при бюджете в среднем 45 млн) – на такую сумму от министерства претендовали как молодые кинематографисты, выпускники специализированных ВУЗов, так и режиссеры, перешедшие в кино из смежных отраслей, по большей части из театра. 4 октября Минкультуры подвело итоги. Из 54 игровых проектов, представленных на питчинге, субсидию получат 11, еще 14 отправлены в резерв. По традиции рассказываем обо всех. Проекты, получившие поддержку и отправленные в резерв, представлены в порядке, опубликованном на сайте министерства (в соответствии с оценками экспертного совета), не получившие финансирования – в алфавитном порядке.
Героиня фильма – кинорежиссер Дина, пригласившая в свой проект немецкого музыканта Йохана. Они едут в экспедицию по России и снимают места коллективной памяти человеческой утраты и потери. Между ними возникает чувство влюбленности, но у них слишком разные цели в этом путешествии. Фильм будет снят на гране документального и постановочного, сочетая в себе несколько форматов съемки, в том числе – на VHS-камеру. Дина и Йохан будут снимать разрушенные и затонувшие церкви, беспризорников, провинциальные города и каменоломни, задаваясь вопросом, что они могут сделать для забытых здесь людей. Задачей фильма авторы видят поиск понятийного аппарата современного человека, разговор о коллективной памяти и прощении у невинно убиенных. На главные роли приглашены Якоб Диль и Агния Кузнецова. Сценаристом фильма выступает сама Тамара Селиванова, чьи короткометражные работы участвовали ранее в конкурсе «Кинотавра», Роттердамского и других фестивалей. Проект получил год назад поддержку фонда Хуберта Балса, что дает ему право претендовать на дофинансирование в Голландских кинофондах. Прокатывать фильм на территории России будет компания «Сони Пикчерз», ранее занимавшаяся дистрибуцией другой картины студии – фильмом «Верность», а также выпускающая «Купе номер шесть», референс проекта «Пепел и доломит».
Герой романтической комедии Матвей, выпускник семинарии, который получает возможность сразу стать настоятелем большого собора благодаря протекции отца. Но для этого есть необходимое условие – Матвей должен жениться. На все про все у него есть два месяца, и к выбору придется подойти ответственно, ведь у священнослужителя не будет права на развод. Но в самый неподходящий момент парень безнадежно влюбляется в совершенно неподходящую девушку, дерзкую Агату. Для режиссера Сергея Ильина – выпускника мастерской Попогребского и Хлебникова в МШК и по совместительству алтарника Софийского Вознесенского собора – это попытка разговора о бытовом христианстве.
фото: Проект "Страсти по Матвею" / Фото – Маша Бороденко
«За нашим домом сад», «Кинокомпания «Пассажир»
Режиссер Антон Нефедов, худрук Александр Миндадзе, продюсер Лиза Антонова
Автобиографическая история Антона Нефедова – выпускника мастерской Сергея Соловьева во ВГИКе, действие которой развернется в 1994-м, за год до начала первой Чеченской войны. Сам сюжет будет посвящен мирной жизни, когда надвигающаяся угроза уже ощущается, но самих военных действий в кадре не будет. Очевидцем всех событий станет 13-летний мальчик (это и есть элемент автобиографии). В картине будет четыре главы – по временам года.
Научно-фантастический фильм, действие которого разворачивается в альтернативной реальности, где пришельцы уже давно появились на Земле и стали заурядным явлением. Настоящий контакт между человеком и инопланетянами законодательно запрещен, поскольку несет неведомые, а значит вредные последствия для человечества. По сюжету бывшая медсестра Нина, ухаживая за немощным пришельцем Виталиком, начинает противостоять группе коррупционеров, которые пытают существо и добывают из него ценные вещества. Выйдя на контакт с пришельцем, героиня узнает правду о внеземных существах, которая целиком меняет ее жизнь. Проект отличается интересным сценарием с абсурдным юмором и человечностью. Главную роль исполнит Яна Сексте, за визуальную часть отвечает оператор Даниил Фомичев («Человек из Подольска»). Относительно других проектов питчинга, у этого больший бюджет, поскольку в фильме планируется много компьютерной графики. Ближайший референс – «Район №9». Предполагается, что съемки стартуют летом 2022 года.
фото: Проект "Контакты" / Пресс-служба компании "Марс Медиа"
Съемки пройдут на Дальнем Востоке, где и разворачивается действие картины. Работая над проектом, режиссер Сергей Боровков и сценарист Антон Яруш, в чьей фильмографии числятся фильмы «сокуровцев» «Теснота» и «Разжимая кулаки», пришли к выводу, что героем нашего времени является женщина, которая пытается вырваться из обыденности. В качестве референсов были названы «Июльский дождь», «Миллениум Мамбо» и «Хорошее время». На данным момент подписано соглашение о миноритарной копродукции с одной из канадских кинокомпаний, сопродюсером выступит Кристин Фалько. Создатели рассчитывают на поддержку европейского фонда «Евримаж».
Полнометражный дебют известного театрального режиссера Дмитрия Крымова. Сюжет напоминает сказку, когда муж уходит в плавание, а жена на прощание привязывает к его пуговице нитку, чтобы знать, где ее любимый. По словам худрука Павла Лунгина, сама история простая, очень человечная, игровая и в то же время решительно отличающаяся от того, что сегодня считают молодым кино. За визуальную часть отвечает оператор Олег Лукичёв («Северный ветер»). Ведущую роль исполнит Мария Смольникова, работавшая с Крымовым над его театральными постановками. Бюджет драмы составит 55 млн рублей.
Драматург Татьяна Рахманова, поставившая несколько короткометражек, около трех лет работала над сценарием своего полнометражного дебюта, общаясь для этого с выпускниками детских домой и благотворительных фондов. Ее драма расскажет о воспитанниках детдома, которые готовятся к выпускному. Пока они учились, на их счету скопилось некоторое количество денег. И последний вечер перед перед окончательным вступлением во взрослую жизнь кажется ребятам идеальным поводом спустить все сбережения.
Выпускница литературного института, мастерской Владимира Меньшова во ВГИКе и Федора Бондарчука в школе «Индустрия» хочет снять мелодраму с элементами комедии про девочку с лишним весом, которая становится изгоем в школе. 17-летняя Ксюша решает бороться с буллингом необычным способом, она заводит видеоблог с ником «Жирная уродина» и начинает смеяться над собой, чтобы никто другой не мог ее обидеть. В семье у Ксюши все сложно – родители развелись, у папы – молодая беременная жена, у мамы – переживания. Благодаря блогу Ксюша становится популярной, налаживает отношения с родителями, обретает настоящих друзей и принимает себя такой, какая она есть. Сюжетные референсы – «Я худею», «Розыгрыш» и «14+», визуальный – «Американская милашка». В дримкасте – Светлана Первушина в роли матери, Ян Цапник в роли отца, Светлана Иванова в роли его новой жены.
«Ниша», «Творческо-производственное объединение «РОК»
Режиссер Антон Ермолин, худрук и продюсер Алексей Учитель
Слава бросает грузоперевозки и непонимающую его жену ради мечты стать экстрасенсом-биолокатором. Неудача за неудачей доводят его до разочарования в своем даре, но однажды мужчина ненароком сотворяет чудо: из пустоты появляется моль – и тогда жалкого насекомого оказывается достаточно, чтобы со Славой захотело познакомиться опасное тайное общество. По словам создателей, это будет комедийная драма в духе магического реализма про талантливых людей, которые еще не нашли свою нишу. Съемки пройдут в Мурманске.
Каждый год в Петербурге десятки пожилых людей с проблемами памяти уходят из дома. Через два года по суду их официально признают погибшими и закрывают дела о пропаже. Это и происходит с матерью главной героини – типичной петербурженкой, ироничной, душевной и немного загадочной. Она живет с младшей сестрой и двумя племянницами. После суда им по наследству достается квартира пропавшей матери, где предстоит сделать ремонт. На роль главной героини пробовались Юлия Снигирь и Надежда Михалкова.
фото: Проект "Привет, мама" / Фото – Маша Бороденко
История молодой женщины Агнии, потомственной печницы, которая живет на севере в плохо отапливаемом доме с маленьким сыном. Несмотря на все трудности, она чувствует себя счастливой и находит свою любовь. Так, Агния становится отражением современной женщины. Для Павлы Стратулат это личная история, так как она родилась в Североморске и росла в квартире, где зимой приходилось ходить в валенках. В дримкасте проекта – Наталья Кудряшова и Сергей Гилёв. Съемки пройдут в Мурманске.
ПРОЕКТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
«Последняя цена», Продюсерский центр «Ленфильм»
Режиссер Наур Гармелия, худрук Николай Лебедев, продюсер Федор Щербаков
Действие картины развернется в середине нулевых в Абхазии, когда женщинам приходилось зарабатывать деньги в то время, как мужчины пили и устраивали потасовки. Русская семья живет в полуразрушенном после войны городке. Они выращивают на продажу фундук и надеются разбогатеть благодаря внезапной «ореховой лихорадке» — взлету цен на местные орехи. Но две тонны фундука, предназначенные на сбыт, у них воруют. Попытки вернуть украденное приводят к убийству, а оно, в свою очередь, к страшной кровной мести. Среди референсов авторы выделяют «Тесноту» и «Паразитов».
Мистическая драма с элементами бытовой магии рассказывает о любви якутской учительницы-хормейстера и русского директора музыкальной школы, прибывшего из Москвы. Сама Инга Шепелёва – родом из Якутии. На примере этого сюжета она хочет рассказать о сложности и красоте взаимоотношений двух народов, сосуществующих на территории Республики Саха, а также об идентичности якутов, их культуре, мифологии и особой связи с природой и миром духов. Проект уже был представлен на питчинге дебютантов в прошлом году. Сейчас у него появились якутские сопродюсеры.
фото: Кадр из тизера проекта "Белый пароход"
«Испытание аулом», Киностудия «Домбайфильм»
Режиссер Ислам Сатыров, худрук Александр Галибин, автор идеи и продюсер Магомет-Али Найманов
Семейная комедия про своенравного городского подростка Тимура, которого отец отправляет к строгому деду. Мальчик заключает с папой пари, утверждая, что месяц проживет в ауле, но даже понятия не имеет, на что подписался. Там нет интернета, местные ребята не принимают в свою компанию, а понравившаяся девочка не отвечает взаимностью, однако у Тимура все же появляется друг, призванный стать проводником в неизведанный для него мир. В качестве сценарного референса создатели выделили ленту «Каратэ-пацан». Съемки пройдут в Карачаево-Черкессии.
В основу сюжета лирической комедии легла одноименная короткометражка. Главный герой Вано – сын грузинского винодела. Он давно живет в Москве и совсем забыл о семейных традициях, но обратиться к ремеслу мужчину вынуждает случай и непогашенный кредит. Вано начинает делать вино прямо в ванной на съемной квартире. Когда он давит виноград, то слышит зов предков и отдается делу со всей душой. Молодое вино отвечает ему взаимностью. И вскоре Вано понимает, что оно волшебное и способно влиять на его жизнь.
фото: Кадр из короткометражного фильма "Анна и Вано. Ванна и вино"
«#солЬфасолЬантресолЬ», студия «Кинофест»
Режиссер Евгения Куль, худрук Андрей Кравчук, продюсер Светлана Бухараева
Герои фильма, адресованного юным зрителям, — семья Крыловых – дедушка, бабушка, две их дочери и пятеро внуков. Картина состоит из глав, в каждой из которых есть некий артефакт, соединяющий все поколения вместе: фотоаппарат и старый дисковый телефон. Дети открывают для себя новый мир. Вместе со взрослыми они будут устраивать театр теней, музыкальные номера и познавать мир не только через современные гаджеты. Сценарист вдохновлялся фильмами Михаила Калика, Георгия Данелии, а также книгами Носова и Драгунского. В изобразительных референсах – «Сто дней после детства» и «Романс о влюбленных». Главная локация – старая московская квартира, в которой живут внуки, но остались вещи дедов, и дом в Геленджике, который преподносит потомкам разные сюрпризы. Важно: все герои фильма будут исполнять песни (композитор – Эдуард Артемьев). Картина уже снимается, в ролях много известных актеров: Елена Яковлева, Владимир Носик, Александр Пашутин и другие.
«5 вечеринок», Кинокомпания «Апрель»
Режиссер Дмитрий Николенко, худрук Илья Хотиненко, продюсер Дарья Хоменок
Лирическая комедия о поколении 90-х, история пяти друзей детства, которая разворачивается на протяжении пяти лет раз в год, на дне рождения одного из главных героев – Андрея. На протяжении пяти вечеров, пяти вечеринок герой пытается поговорить с близким ему человеком, но каждый раз у него не получается. Команда фильма молодая, самому старшему – 31 год, актеров подбирать тоже планируют из малоизвестных. Действие происходит в доме Андрея, камерность, небольшое количество героев удешевят производство. Референсы, меж тем, «Мне 20 лет», «Я шагаю по Москве», «Неоконченная пьеса для механического пианино».
Театральный режиссер Антон Яковлев представил проект психологической драмы с элементами роуд-муви, посвященной истории молодой семьи. Пара вроде бы счастлива, но не может иметь детей. Когда они наконец решаются взять ребенка из детдома, женщина узнает о беременности. Вместе с приемным сыном они попадают в аварию, и мальчик сбегает. В дримкасте – Никита Ефремов и Юлия Хлынина.
«Алина», компания «Иллюзия»
Режиссер Полина Лазарева, худрук и продюсер Владислав Фурманов
Выпускница ВКСР (мастерская Аллы Суриковой) задумала трагикомедию о взаимоотношении людей, которым собственные страхи мешают быть счастливыми. В центре сюжета мнимый любовный треугольник между двумя молодыми девушками и успешным писателем в кризисе среднего возраста. Переживая расставание с Валентином, скрывающим под маской циника и одиночки ранимую душу, открытая и наивная Алина создает аккаунт в социальной сети под именем Мария, через который знакомится с избранником заново и влюбляет в этот идеальный образ своего мужчину. Действие будет развиваться как в реальности, так и в воображении и снах героев. В качестве визуальных референсов авторы называют «Ла-ла-лэнд» и «Вечное сияние чистого разума».
Драма о девочке Анне, волею судьбы после смерти родителей попавшей в монастырь в 10 лет и выросшей там. Спустя 12 лет настоятельница отправляет девушку в Санкт-Петербург, где она встречается со своим братом Максом и его шумными друзьями. Анна окунается в бурлящий Петербург и начинает сомневаться в том, ее ли путь – монашество. Когда ее брат попадает в тюрьму за наркотики, Анна оказывается перед выбором. Фильм о разных сторонах жизни, о внутренней тюрьме и свободе. Продюсер подчеркивает социальную значимость и воспитательный характер проекта. Фильм находится в подготовительном периоде, ведутся переговоры с Тихоном Жизневским и Евгением Романцовым. Уже получена поддержка комитета по культуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
«Ванюша», «Продюсерский центр «Ленфильм»
Режиссер Анна Булгакова, худрук Дмитрий Тюрин, продюсер Федор Щербаков
Героиня мистического триллера Наташа возвращается в родной поселок, чтобы ухаживать за больной прабабушкой. Поселок она находит вымершим: из жителей остались только прабабушка и странный парень по имени Ванюша — мистический образ или человек без возраста. Вскоре выясняется, что Ванюша наделен сверхъестественными способностями — он может присваивать себе память других людей.
«Варвара и сансара», компания «РОСС МЕДИА»
Режиссер Соня Росс, худрук Алексей Попогребский, продюсер Владимир Росс
В своем полнометражном дебюте Соня Росс, выпускница Мастерской Марины Разбежкиной, расскажет о пути к мечте. Речь пойдет о молодой актрисе Варваре, вынужденной браться за любую халтуру, ожидая настоящую большую роль. В начале дня она узнает, что вечером состоится кастинг у режиссера мечты, но перед этим девушке предстоит пройти через множество испытаний.
«Вахтовый метод», студия «База Медиа»
Режиссер Алексей Южаков, худрук Алексей Нужный, продюсер Алексей Зубов
Приключенческое драмеди об ответственности, в котором главный герой вахтовик Толя, а действие происходит на просторах российского севера. Над фильмом работает команда из Тюмени с опытом работы на фильмах «Тобол», «Бегство рогатых викингов» и других. По сюжету у Толи вот-вот родится ребенок, и он, избегая ответственности, уезжает на вахту, по дороге встречает беспризорника, сбежавшего от приемной семьи, становясь фактически его похитителем, а параллельно и нянькой хулигана. В путешествии оба героя понимают свои ошибки. Толя, например, осознает, что может быть хорошим отцом и возвращается к жене, успевая на роды. В дримкасте Виктор Хориняк, Николай Аузин, Матвей Семенов, Любовь Аксенова. Есть поддержка администрации региона, нефтяных компаний и местные маркетинговые мощности. Выход в прокат весной 2023 года с дистрибуторской компанией «Белые ночи».
фото: кадр из презентации проекта "Вахтовый метод"
«Единственная собака за полярным кругом», Кинокомпания «Дивера фильм»
Режиссер Анастасия Жура, худрук Валерий Ахадов, продюсер Вера Микова
Лирическая комедия о потере и поисках счастья с мягким юмором и ярким цветовым решением от выпускницы ВГИКа. Автор сценария Андрей Ивашкин. Что случается, когда уходит человек, вокруг которого, как планета вокруг солнца, вращалась вся твоя жизнь. Героиня фильма 40-летняя Даша работает на конвейере, который олицетворяет ее повседневность. Внезапное предательство мужа приводит ее к встрече с прекрасным мужчиной, но вскоре она снова чувствует себя на конвейере. В фильме авторы планируют поговорить про кризис среднего возраста, страх одиночества, давление общества на женщину без семьи. Стилистика повествования – где-то между Вуди Алленым и Эльдаром Рязановым. Ироничный подход к теме секса и обнаженному телу. Насыщенные краски с приглушенной яркостью в сочетании с советским модерном выбраны для интерьеров. Главную роль сыграет Татьяна Журавлева, на мужские роли могут претендовать Илья Любимов, Александр Яценко, Дмитрий Нагиев.
«Инстагерл», компания «Клевер Студия»
Режиссер Роман Григорьев, худрук Александр Баршак, продюсер Илья Бачурин
В центре сюжета – 19-летняя Мия, харизматичная и яркая. Она занимается музыкой и мечтает вырваться из своего маленького городка. Там же девушка встречается со скромным и романтичным Марком, однако их тихую идиллию нарушает приезд скандального блогера, который видит в Мии потенциал и предлагает ей рискнуть и изменить свою жизнь. Поддавшись соблазну, девушка ссорится с возлюбленным и уезжает в большой город. Под руководством нового «друга» Мия начинает снимать провокационный контент, все больше увлекаясь миром социальных сетей и больших денег. И постепенно сама начинает верить, что она такая, как на своей странице в Instagram. Планируется, что образ успешного блогера воплотит Элджей или Моргенштерн, давшие предварительное согласие. В числе референсов – «Эйфория», «Ты» и «Неоновый демон».
Преподаватель школы актерской индивидуальности, автор клипов, коротких метров, а ныне режиссер-дебютант Роман Трофимов снимает социальную драму с позитивным финалом о взрослении, выборе, прошлом, которое определяет будущее. Герой — 18-летний Артем провел последние годы жизни в специнтернате, куда его сдала мачеха после конфликта со сводным младшим братом. Артем потерял семью и возможность заниматься музыкой, которую он любил, и, начав самостоятельную жизнь, занялся криминалом. Возвращается домой и пытается отобрать квартиру силой, но встречает соцработницу Леру, которая поможет ему прийти к себе настоящему, пройти путь раскаяния и принятия. На роль Леры согласилась Марина Васильева. В дримкасте Виктория Исакова, Виктор Шамиров, Федор Лавров. Главную роль сыграет Никита Бочаров. Интересно, что год назад на основе сценария авторами был снят короткометражный фильм, в котором главным героем был младший брат.
Драмеди о двух 30-летних подругах Маше и Соне, которые одержимы мечтой стать кинозвездами. Они знакомятся на проекте, но в итоге на роль приглашают только одну. Это становится испытанием для их дружбы. Режиссер хочет поставить перед зрителем вопрос, на что можно пойти ради мечты? Кроме того, в фильме будут затронуты вопросы женской дружбы, взросления и отношения к возрасту, поскольку две девушки воспринимают свой одинаковый возраст по-разному. Сценарий написала сама Мария Лойтер, оператором выступит Алишер Хамидходжаев, а на главные роли позвали Наташу Земцову и Надежду Иванову. Также на роли утверждены Юра Борисов и Кузьма Сапрыкин. Проект поддерживает прокатная компания «Парадиз» и видеосервис START.
История о способности современной женщины идти к обретению внутренней свободы, не оглядываясь на окружающих. Интересный и актуальный сценарий. Зарина — девушка из Средней Азии — приезжает в Москву, где пытается найти свое место. Сперва она устраивается домработницей к богатой женщине Ирине, а та выводит ее в свет. Мы видим изнанку дорогой и красивой Москвы и два контрастных мира двух героинь. Главная задача, которую ставят авторы — восприятие мира глазами восточной девушки. Но то, что она иммигрантка – не главная ее характеристика. И социальный аспект – актуальный, но не главный, потому что, по мнению авторов, «просто про приезд мигрантов снимать уже поздно, они стали неотъемлемой частью нашей страны». Главное – женская природа и самоидентификация, режиссер сама татарка из патриархальной религиозной семьи. Одну из главных ролей сыграет Анна Слю. Среди сюжетных референсов называются «Паразиты», «Елена», среди визуальных – «Мальчик с велосипедом» и «Бьютифул».
«Ласточка», «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
Режиссер Малика Мухамеджан, худрук Андрей Эшпай, продюсер Федор Попов
Психологическая любовная драма про молодую женщину Карлыгаш (имя переводится с казахского как «ласточка»), она с мужем Ильясом и его отцом живет на коневодческой ферме. Однажды в аул приезжает француз-путешественник, фотограф Луи, и между ним и Карлыгаш происходит сближение. Через его фотографии женщина начинает воспринимать окружающий мир по-другому. Ильяс же пытается разобраться в собственных чувствах, потому что его тянет к прежней любови Айне, продавщице магазина. Никто из четверых не может выйти из сложного положения и обрести внутренний голос и собственные крылья, потому что не умеют выразить свои чувства. Но им помогает еще один герой фильма – природа. Фильм будет решен просто и минималистично, на общих и дальних планах на улице, и крупных – в интерьерах.
Фильм о проблемах молодых людей, об одиночестве в большом городе, о том, что даже найдя свою любовь, невозможно сделать счастливым другого человека, если ты сам несчастен. Сценарий написала Виктория Бугаева (автор 10 полнометражных фильмов и одного спектакля в «Сатириконе»). Герои фильма Женя и Зоя нашли друг друга в большом городе. Но Женя решает за двоих и разрывает отношения ведь у него – талантливого скрипача – прогрессирующий артроз, больная мать и никаких видимых перспектив. Когда ты не можешь принять самого себя, начинаешь отталкивать тех, кого любишь. На роль Зои утверждена Стася Милославская. Авторы обещают много классической музыки в фильме (исполнитель главной роли должен уметь играть на скрипке), а в качестве референсов называют «Вам и не снилось», «Курьер», «Еще раз про любовь» и «Полеты во сне и наяву».
«Первое лето», «Киностудия Соль»
Режиссер Сергей Илютин, худрук Андрей Эшпай, продюсер Денис Ковалевский
Ностальгическая история о взрослении 15-летнего Сашки из приволжского города Конаково в Тверской области. Действие – середина нулевых. Фильм будет состоять их трех новелл, в которых Сашке во время летних каникул предстоит пройти три испытания. Сначала он попробует продать потерявшуюся козу, затем влюбится в Светку и будет добиваться ее взаимности, и, наконец, обретет врага в виде гопника-цыгана. Каждый раз парень испытывает фиаско, но в финале обретет нечто большее. Сценарий написал выпускник Юрия Арабова – Кирилл Кузнецов. Референсы фильма – «Птичка» и «Тряпичный союз», «Мир, дружба, жвачка» и другие. В дримкасте Егор Абрамов, Максим Карушев, Владислав Семилетков.
фото: кадр из презентации проекта "Первое лето"
«Письмо», «Ингушская национальная киностудия»
Режиссер и продюсер Амур Амерханов, худрук Михаил Агранович
Сценарий историко-приключенческой драмы основан на реальных событиях, имевших место в Чечено-Ингушской АССР в 1972 году, и рассказывает о молодом хирурге-онкологе, который оказывается втянут в операцию по доставке Брежневу секретного письма, сообщающему об ингушских коммунистах, депортированных с земли их предков в ссылку как врагов народа. Основной месседж фильма в том, что митинги и революции приводят только к разрушению, а созидательно только просвещение. Действие происходит в 70-е в Грозном и – в качестве воспоминаний героев – в Казахстане 40-х. Принять участие в проекте согласился Юрий Шлыков, ведутся переговоры с Полиной Огуреевой. Авторы хотели бы приурочить картину к празднованию столетнего юбилея создания Ингушской республики в 2024 году.
«Пранкер», кинокомпания «Базелевс»
Режиссер Александр Харламов, худрук Тимур Бекмамбетов, продюсер Тимур Асадов
Остросоциальный проект, осмысливающий проблемы и нравы цифрового мира. Герой фильма Антон при помощи современных технологий разоблачает и подставляет влиятельных людей за приличный гонорар. Однажды ему поступает заказ отключить все камеры в крупном торговом центре, он выполняет работу, но вскоре узнает, что это здание горит, а внутри находится его сестра Даша. У Антона остается только час, чтобы спасти сестру и других людей. Планируется интегрировать в фильм скринлайф. На главную роль авторы хотят пригласить одного из ведущих российских актеров – Александра Петрова, Павла Прилучного или Юру Борисова. Оператором станет Карен Манасерян, музыку напишет Юрий Потеенко. Одной из фишек презентации «Пранкера» стало включение голосовых сообщений от «Ксении Собчак» и «Владимира Жириновского», высказавших слова в поддержку будущего фильма. Тимур Бекмамбетов прокомментировал «войсы», сказав, что компания «Базелевс» занимается, в том числе, и технологическими проектами, позволяющими генерировать голоса любых людей.
фото: Проект "Пранкер"
«Пока мы здесь», «Продюсерский центр ВКСР»
Режиссер Александр Сосов, худрук Нигина Сайфуллаева, продюсер Михаил Михайлов
Молодежная драма поведает историю трех друзей (двух парней и одной девушки), которые переживают кризис 25-ти лет, находясь в поиске своего предназначения и сталкиваясь со страхом смерти. Действие развернется в условном южном городе, предположительно, Новороссийске.
17-летняя Соня приезжает в Москву — это ее возможность попасть в юниорскую сборную по плаванию. В своем маленьком городе она была лучшей, но сейчас окунулась в жесткую конкурентную среду. Однажды девочка оказывается в сквоте в центре Москвы, где знакомится с Валей и Кириллом — сестрой и братом, которые открывают для нее мир подростковой свободы. Беззаботная жизнь сквота становится для Сони бегством от проблем: она бунтует, перестает тренироваться и уходит из дома. Однако для новых друзей девочка была лишь развлечением и те с упоением смотрели, как упорная провинциалка теряет всё в большом городе. Несмотря ни на что, Соня попробует начать все заново. Свое участие в картине подтвердили Полина Гухман и Игорь Петренко.
фото: Проект "Против течения" / Фото – Маша Бороденко
Режиссер-документалист Никита Тихонов-Рау готов дебютировать в игровом кино с психологической драмой, имеющей важный социальный посыл. Речь в картине пойдет о недоношенных детях, из которых в России ежегодно погибает порядка 3000, но государство не считает их людьми, поэтому даже похоронить возможности такого ребенка нет. Героиня фильма Лариса - успешная женщина, ей 38 лет, она беременна. По работе она выезжает из мегаполиса в отдалённый городок. В местной больнице у неё происходят преждевременные роды. Долгожданный малыш погибает на сроке в 22 недели. Этот срок является пограничным в соответствии с законодательством и для выдачи медицинских документов на ребенка, и для решения о попытке его реанимировать. Лариса проходит долгий путь от злости на врачей и критики медицинской системы до желания помочь другим. Ее профессиональные навыки и любовь мужа помогают усовершенствовать систему транспортировки недоношенных детей из маленьких городков в крупные перинатальные центры. Фильм будет снят в «почти документальном ключе», живой ручной камерой, в дримкасте – Ирина Горбачева и Владимир Мишуков в роли мужа.
Екатеринбургский аниматор и выпускница ВКСР Светлана Филиппова готова снять трагикомедию о том, как расставание родителей влияет на взрослеющих детей, и о том, как люди даже внутри одной семьи не умеют разговаривать друг с другом. 17-летний Иван, чьи родители разошлись, начинает следить за отцом и неожиданно убивает его. Но смерть отца оказывается воображаемой. Часть действия этой черно-белой картины будет происходить в тревожных снах героя, сделанных при помощи анимации. Игровые же моменты фильма будут сделаны в ироничном и чувственном стиле. На сегодняшний день готов сценарий и раскадровка. Оператором выступит Алишер Хамидходжаев. На съемки в одной из главных ролей дала согласие актриса Мария Смольникова.
Проект посвящен ВИЧ-эпидемии в России. Леся, девочка из интеллигентной семьи, только что закончившая институт, влюбляется в музыканта Кая. Но вскоре выясняется, что он заражен СПИДом. Из-за болезни у парня пропадает голос и блестящей карьере приходит конец. Девушка всеми силами пытается вытащить любимого и собрать деньги на дорогостоящее лечение, но не выдержав гнета общества, Кай окончательно опускает руки, а Леся тем временем узнает, что беременна. Музыкальным продюсером фильма выступит лидер группы «Звери» Роман Билык.
Съемки драмеди о кризисе отношений семейной пары с Аглаей Тарасовой и Борисом Дергачёвым в главных ролях начались еще в середине августа. Это не помешало проекту попытать удачи на питчинге. По сюжету случайная встреча Артема и Илоны в баре на Рубинштейна приводит к ночи, после которой девушка забеременела. Спустя семь лет два совершенно разных и неподходящих друг другу человека мучаются в несчастливом браке. Они понимают, что так дальше жить нельзя, но и развод – не выход. Ведь они оба очень любят сына и хотят, чтобы он рос в полноценной семье. Супруги находят решение – дать друг другу свободу, чтобы хоть так испытать счастье. Если бы они знали, к каким последствиям их приведет эта затея. В актерский состав также вошли Николай Фоменко, Ян Цапник, Анна Глаубэ, Анна Ардова, Мария Столярова, комик Илья Соболев и другие.
Креативный директор «Базелевса», автор короткометражек и мини-сериалов «Алиса», «Взаперти», а ныне режиссер-дебютант Иван Петухов снимет мистический хоррор о домашнем насилии. По сюжету молодая женщина вместе с ребенком спасается от мужа, который их преследует, и призывает нечистые силы. Однако после этого бороться ей придется не только с супругом, но и со сверхъестественными явлениями. Ирина Старшенбаум исполнит главную роль. В качестве референсов создатели выделяют хорроры «Реинкарнация» Ари Астера, «Кэрри» Брайана Де Пальмы, драму «Комната» и сериал «Большая маленькая ложь». Планируется, что съемки стартуют зимой 2022 года, а премьера состоится в 2023-м.
«Сны Шаламова», компания «ХЬЮМАН ФИЛМС»
Режиссер Сергей Дешин, худрук Дмитрий Мамулия, продюсер Павел Фельдман
По сюжету в 1953 году Варлам Шаламов возвращается с Колымы и поселяется в маленьком торфяном Поселке под Клином. Окружающие воспринимают его как сумасшедшего писателя. Шаламов страдает манией преследования и наваждением: он убежден, что миром правит тайная секта Слепых, из-за которой по стране пропадают люди. После того как в его коммуналке появляется новый жилец — слепая девушка, Шаламов пускается в бега, в запретную для него Москву, и в конце концов снова оказывается на Колыме. На роль Шаламова видят солиста группы Shortparis Николая Комягина. Одна часть фильма будет черно-белой, другая – цветной. Их снимут операторы Евгений Родин и Олег Муту соответственно. Дебютант Сергей Дёшин — кинокритик и выпускник мастерской Анны Фенченко и Николая Хомерики на режиссерском курсе в Высшей Школе Экономики — также выступил автором сценария совместно с писательницей Алисой Ганиевой.
фото: Николай Комягин, солист Shortparis
«Сторис», «А-З Продакшн»
Режиссер Олег Богатырев, худрук Алексей Нужный, продюсер Алексей Зюзин
Камерная романтическая комедия по сценарию Алексея Нужного о любви между русской девушкой и грузином, возникшей из-за странного поста в социальной сети. В фильме затрагиваются вопросы отношения к кавказцам и безответственности, связанной с культурой использования интернета. Героиня фильма Маша – владелица умирающей кофейни в Санкт-Петербурге, Дато – реставратор памятников архитектуры. Ему грозит депортация, но внезапно он видит в бьюти-блоге сообщение, что некая Виктория готова выйти замуж за первого встречного мужчину с «золотыми руками». Маша и Дато сближаются и пытаются помочь друг другу. Референсы – «Шоколад» и «Дождливый день в Нью-Йорке». В дримкасте Юлия Топольницкая, Ника Вайпер, почти дал согласие на главную роль Торнике Квитатиани.
Дебют актера и театрального режиссера, имеющего звание заслуженного артиста РФ. В основе сценария — пьеса Марины Крапивиной, поставленная им же в тверском ТЮЗе, которая уже много лет идет на сцене и имеет большой зрительский успех. Трагикомедия о соцработнице Людмиле, которая живет иллюзиями. Это история про «Золушку» наоборот. Главный месседж, лежащий в основе истории «Тайм-аут», — необходимость и возможность изменить реальную жизнь, выйдя из жизни придуманной, иллюзорной. Жанр будущей картины – лирическая комедия. Планируется задействовать как известных, так и начинающих актеров. В основном это те актеры, которые играют в постановке: Наталья Щукина, Андрей Иванов, Анатолий Кот, Татьяна Лютаева, Галина Сергеева. Референсы - «Афоня», «Осенний марафон», «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная».
фото: кадр из презентации проекта "Таймаут"
«Тени», Продюсерский центр «Синопсис и сценарий»
Режиссер и продюсер Виктория Кирьянова, худрук Наталья Семина
Два подростка замечают, что их тени им не принадлежат и погружаются в параллельный мир Сокольников, где обитает злой волшебник. Источником вдохновения для авторов послужили фильмы-сказки Александра Роу. Также команда проекта рассчитывает на создание фантастической франшизы.
По сюжету 13-летняя девочка-альбинос по прозвищу Мука, единственный свидетель загадочного исчезновения своей сверстницы, влюбляется в главного подозреваемого и проходит путь от изгоя до человека, от которого зависят чужие судьбы. Главную роль в мистическом триллере исполняет дебютантка Анка Пересильд, дочь Юлии Пересильд. Компанию ей составили Виктория Исакова и Артем Быстров. Съемки проекта стартовали в Ленинградской области в июне этого года.
фото: Проект "Тибра" / Фото – пресс-служба компании All Media
В своей дебютной драме Ирина Обидова затронет тему подросткового экстремизма. Не романтизируя насилие, авторы попытаются выяснить, почему дети берут в руки оружие. Проект разрабатывался около трех лет, и в качестве подготовки команда проводила интервью с реальными подростками. Готовый сценарий фильма был презентован в программе Berlinale Talents. В центре сюжета оказывается 17-летний Артём – студент-бунтарь провинциального колледжа и невидимка в собственной семье. Парень мастерски делает петарды, из-за чего вместе с другом попадает в список потенциально опасных учеников, составленный руководством колледжа. Но оказавшись в этом рейтинге вторым, Артём решает доказать, кто на самом деле номер один. Сейчас за плечами команды летний блок съемок.
Фильм о тиктокерах и социальной сети, герой – 18-летний Костик из рабочего поселка Ливнево Новосибирской области, желающий получить свой «кусок славы» и заработать первый миллион. Тайно от родителей он уезжает в Москву и, оказываясь в тикток-хаусе, где под присмотром продюсера живут восемь ребят, Костя ищет свой стиль, набирает просмотры и подходит близко к своей мечте. Но со временем он замечает, что всех его соседей-тиктокеров сложно назвать счастливыми людьми, а цена успеха очень высока. Часть фильма будет снята в формате скринлайф, а главное визуальное решение – противопоставление мира Линево и мира тикток-хауса. Референсы сюжета — «Это очень забавная история» и «Чучело», визуальные референсы — «Неоновый демон» и сериал «Эйфория», в дримкасте Никита Марков в роли Кости, Дмитрий Орлов, Ксения Кутепова в роли родителей, а также Михаил Тарабукин и Анфиса Вестингаузен.
фото: кадр из презентации проекта "Хаус"
«Хорошая девочка», компания «ВолгаКиноЛокейшн»
Режиссер Алина Фадеева, худрук Андрей Эшпай, продюсер Александр Крутов
Психологический триллер о домашнем насилии и комплексе жертвы. Анна, семья которой производит впечатление благополучной и счастливой, подвергается насилию со стороны мужа и живет в постоянном страхе, поскольку ее муж патологически ревнив. Однажды она убегает из дома во время ссоры и оказывается похищенной маньяком. Находясь в заточении, она вынуждена преодолеть комплекс жертвы и оказаться перед вопросом, быть убитой или убить, чтобы суметь постоять за себя. Это история о победе над собой, собственными комплексами и страхами. Над проектом работает команда из Ульяновска, там же и планируют снимать картину. В дримкасте Ирина Старшенбаум на роль Анны, а Даниил Воробьев уже согласился на роль маньяка.
Проект о Робинзоне с Куршской косы существовал как сложный короткометражный фильм, который получил приз ММКФ, а теперь авторы решили его доработать до полного метра, добавив еще одного героя. Им будет уставший от однообразных ролей и разочарованный финско-российский артист Вилле Хаапасало (играет сам себя), который решает покончить жизнь самоубийством. Он заплывает далеко в Балтийское море, где внезапно обретает дар видения в темноте и замечает там фигуру человека. Тому на вид около 30, но он утверждает, что живет на нейтральной полосе на Куршской косе со времен Второй мировой и демонстрирует ветхий советский паспорт времен Сталина – в качестве доказательства. Каждый вечер он переносит через дюны пресную воду из залива в Балтийское море. Вилли считает его сумасшедшим или аферистом. Фильм будет снят в жанре мокьюментери, потенциальный дистрибутор – Disney. Робинзона предварительно сыграет армянский актер Мартин Акопян.
фото: кадр из презентации проекта "Человек, который опреснил море"
Дебютная драма выпускника ВКСР про солдата Степана, колхозника, который вернулся с войны без ног и оказался один на один со своим соперником – майором КГБ Сергеем Шкиро. Тот еще до войны проявлял интерес к жене Степана Маше и хотел выслать Степана по сфабрикованному делу. Герой проходит путь от идейного коммуниста до человека, разочаровавшегося в Сталине и советском обществе, в котором инвалиды не нужны. Общая стилистика фильма будет выдержана, как обещают, в стиле картин «Мой друг Иван Лапшин» и «Двадцать дней без войны». Одну из ролей (свекровь Степана) играет Ольга Лапшина. Судя по трейлеру, показанному на презентации, фильм уже в съемочном процессе.
«Ямы», компания «Републик»
Режиссер Антон Мамыкин, худрук Сергей Мокрицкий, продюсер Елена Калмыкова
Одинокая таксистка находит на разбитой дороге идеального мужчину, но ее родная сестра пытается от него избавиться, покушаясь на счастье героини. Главные роли в комедии исполнят Дарья Екамасова и Максим Стоянов.
Драма о 12-летней Марьям, которую отец растит как мальчика. В ходе одного из конфликтов его парализовало, и девочка решила отрезать волосы, отказавшись от своей женской составляющей и взвалив на свои плечи мужскую работу. Много лет спустя она планирует расширить бизнес и закупает партию муки, оказавшейся некачественной. Так девушка сталкивается с поставщиком Тимуром — жестким мужчиной, в которого она в итоге влюбляется. Их чувства взаимны, но, чтобы быть вместе, героям придется пройти через множество испытаний. Для режиссера Луизы Серегиной эта история очень личная — она сама состояла в мусульманской диаспоре и рано ее покинула, переживая большое давление.
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