Майкл Майерс против Фредди Крюгера

Противостояние ножа и кошмара длиною в 10 раундов
Есть немало кинозлодеев, достойных кроссоверов. Некоторые из них встречались друг с другом, однако наши герои официально незнакомы, хотя и существует фанатская короткометражка об их встрече. Один — демон из сновидений с обожженным лицом, одетый в полосатый свитер и орудующий лезвиями на перчатке. Другой — неуязвимый маньяк из психушки, скрывающий лицо под маской капитана Кирка и предпочитающий убивать большим кухонным ножом. Первый сталкивался с Джейсоном Вурхизом, а второму прочили знакомство с Пинхэдом из «Восставшего из ада». Кто из них круче? Фредди Крюгер в сочном исполнении Роберта Инглунда или Майкл Майерс, под чьей личиной скрывалось множество актёров.
Поводом для горячо ожидаемой встречи послужил выход на большие экраны картины «Хэллоуин убивает» и намеченный повторный прокат «Кошмара на улице Вязов».
«Хэллоуин» (1978) / «Кошмар на улице Вязов» (1984)
В 1978 году Джон Карпентер
выпустил на свободу одного из самых живущих убийц в хоррорах, породив своим фильмом жанр слэшер и в целом оказав большое влияние на мировой кинематограф. Майерс здесь обладает недюжинной силой, а начал убивать ножом ещё в детстве — его первой жертвой стала старшая сестра. Орудием убийства ему также послужил телефонный шнур, а сыграли маньяка аж восемь человек: юный Уилл Сэндин, Ник Касл, Тони Моран, продюсер Дебра Хилл, художник Томми Ли Уоллес, каскадёр Джим Уилборн, безымянный дрессировщик и сам режиссёр. Психиатр Сэм Лумис (Дональд Плезенс
) шесть раз стреляет в Майкла, но тот, выпав из окна второго этажа, исчезает. Спустя шесть лет Уэс Крэйвен
придумал ещё одного незабываемого монстра, которого несколько десятков лет воплощал великолепный Роберт Инглунд. Детоубийца Фредди Крюгер отличается от своего предшественника не только способностью убивать во сне, но также изощрённостью, изобретательностью и чёрным юмором. Он режет жертв ножами своей перчатки, душит простынёй и уносит их с собой сквозь кровать, превращая всё вокруг в кровавый фонтан. Нэнси (Хезер Лангенкамп
) удаётся с ним расправиться, расставив по всему дому ловушки в духе Кевина Маккалистера и забрав его из сна в реальность. Однако Фредди все равно увез ее в кровавый закат на школьном автобусе.
Результат:
ничья, оба фильма стали культовыми и оказали большое влияние на массовую культуру.
«Хэллоуин 2» (1981) / «Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди» (1985)
Действие второй части злоключений Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис
) режиссер Рик Розентал под присмотром Карпентера и Хилл перенес в больницу, что позволило Майерсу в исполнении Дика Ворлока использовать медицинские инструменты вроде шприцов и скальпеля. В ход также идут молоток, удавки и кипяток, а маньяка якобы уничтожают взрывом баллонов с кислородом. Кроме того, зритель узнает, что Майкл является братом Лори. Через четыре года Джек Шолдер без содействия Крэйвена решил несколько переиначить идею оригинального «Кошмара», позволив Фредди через сновидения вселяться в подростков. Оказавшись в теле Джесси (Марк Пэттон), он устроил кровавую баню на вечеринке, сжигая и кромсая все на своем пути. Крюгера остановила Лиза в исполнении Ким Майерс
(!), девушка главного героя, который из сгоревшего тела убийцы буквально выбрался на белый свет.
Результат:
1-2 в пользу Фредди — именно со второй части началось знакомство автора данных строк с «Кошмаром на улице Вязов».
«Хэллоуин 3: Сезон ведьм» (1982) / «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987)
Карпентер совместно с Томми Ли Уоллесом решил расстаться с Майклом Майерсом и задумал превратить свою серию в антологию ужасов наподобие сверхпопулярной в наши дни «Американской истории ужасов
». В качестве антагониста в картине появился совершенно новый персонаж Конэл Кохран, сыгранный Даном О'Херлихи
. Он создает андроидов в попытке возродить древние кельтские обычаи. С персонажами в картине расправляются оригинальными способами: давят машинами, душат, сверлят и отрывают головы, отравляют масками из тыкв и змеиными укусами. Но зрителям все равно не хватало Майерса. В отличие от Карпентера, Крэйвен в 1987-м решил вернуться к своему детищу, но лишь в качестве продюсера и сценариста, а в режиссерское кресло усадил Чака Расселла
. На сей раз Крюгер терроризирует пациентов психиатрической лечебницы, где находится Нэнси. Здесь же впервые появляется Кристин Паркер в исполнении Патрисии Аркетт
. Что касается изуверств Фредди, то он оторвался по полной: превращался в людей (незабываемая сцена с медсестрой) и предметы (Фредди-телевизор), вырастал до гигантских размеров и вернулся в своих останки, а его жертвы падали с колокольни, пробивали телевизионный экран, умирали от передоза и колющих предметов. Со скелетом Крюгера сражались доктор Нил Гордон (Крейг Уассон
) и отец Нэнси (Джон Саксон
), а после его упокоили в освященной земле.
Результат:
1-3 в пользу Фредди, а все из-за отсутствия Майерса в сюжета, да и картина Расселла на порядок выше творения Уоллеса.
«Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса» (1988) / «Кошмар на улице Вязов 4» (1988)
К четвёртым частям обе хоррор-серии почти превратились в полноценных соперников, поскольку вышли в один год, однако обе лишились поддержки своих создателей. Дуайт Эйч Литтл
вернул на экраны полюбившегося многим Майкла Майерса (его сыграл Джордж П. Вилбур), который на сей раз охотится на свою племянницу Джейми Ллойд (Дэниэль Харрис
), дочь Лори Строуд. Все десять лет Майкл пролежал в коме, и врачи были уверены, что он не сможет ходить. Впрочем, это не помешало ему встать и уйти по своим кровавым делам. Из-за того, что у него не было ножа, маньяк расправлялся с жертвами подручными средствами: своими сильными руками, ломом, электричеством, дробовиком (просто проткнул им насквозь) и обычной деревяшкой. В итоге Майерс падает в шахту, а Джейми становится новым убийцей. Что касается Фредди, то Ренни Харлин
продолжил сюжет третьей части, а на «первый» план вывел Кристин Паркер, которую вместо Аркетт воплотила Тьюсдей Найт
. Помимо перчатки, Крюгер использовал для своих злодеяний водяную кровать и печь, довёл одну девушку до смертельного приступа астмы, а другую превратил в насекомое и раздавил. Сам же «красавчик» пал от рук Элис (Лиза Уилкокс), к которой перешла способность Кристин завлекать в свои сны других людей.
Результат:
ничья, несмотря на то, что Фредди заработал больше Майкла, они в целом одного поля ягоды.
«Хэллоуин 5: Месть Майкла Майерса» (1989) / «Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна» (1989)
Спустя год после событий четвёртой части Майерс (Дональд Шанкс) при содействии Доменика Отнен-Жерара возвращается, чтобы вновь разыскать племянницу, которую уже поместили в психушку. В ход идут ножницы, садовые инструменты вроде вил, коса, кухонный нож, руль автомобиля и верёвка. В финале Майкла некто освобождает из тюремной камеры, и он исчезает. В том же 1989-м Стивен Хопкинс
поведал зрителям продолжение истории Элис, которая выясняет, что беременна и Крюгер пытается пробраться в реальный мир через ее ребенка. В пятой части можно увидеть СуперФредди, который кромсает на кусочки бумажного супергероя. Он также устраивает аварию и душит едой. Справиться с Фредди главной героине помогает его мать, медсестра Аманда Крюгер, сыгранная Беатрис Боппл.
Результат:
ничья, хотя история Фредди оставила более незабываемые впечатления.
«Кошмары Фредди» (1988-1990) / «Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса» (1995)
В октябре 1988-го на американские малые экраны вышел единственный телевизионный спин-офф во вселенной «Кошмара». В образе Фредди вновь предстал Роберт Инглунд, за постановку эпизодов отвечали сам актёр, Тоуб Хупер
, Мик Гаррис
и Дуайт Эйч Литтл, а в кадре можно было увидеть Брэда Питта
, Джеффри Комбса
, Лори Петти
, Кайла Чандлера
, Трэйси Уолтера
и Дика Миллера
. По сути это антология в духе «Баек из склепа
», однако первый эпизод, снятый Хупером, повествует о последних днях Крюгера и его первой жертве, скончавшейся во сне, — шерифа, который поджег убийцу в бойлерной. Шоу закрыли после второго сезона из-за низких рейтингов. Спустя пять лет вышла лента Джо Чэппелла о Майкле Майерсе (Джордж П. Уилбур, А. Майкл Лернер), имеющая несколько алтернативных версий. Здесь же, наконец-то, объясняется выносливость Майерса — авторы ссылаются на легенду о «Проклятии Самайна», кельтского Дня Неприкаянных Душ, который проходит в канун католического Дня Всех Святых. Именно в Хэллоуин духи Самайна избирают одну семью в качестве жертвы, чтобы насытить обитателей Царства Морриган, которым один раз в году разрешено вернуться в мир живых. Поэтому-то Майерс после резни в канун Дня Всех Святых бездействует всё остальное время. В данном фильме убийца сворачивает и разбивает головы, насаживает на колючие предметы, рубит топором, протыкает монтировкой и, конечно же, пользуется излюбленным ножом. После победы над мнимым Майклом в продюсерской версии ленты Лумис становится лидером древнего культа.
Результат:
Майерс одержал победу, поскольку картина Чэппелла по истечении времени приобрела культовый статус, однако счет 4-5 в пользу Фредди.
«Фредди мёртв. Последний кошмар» (1991) / «Хэллоуин: Двадцать лет спустя» (1998)
Рэйчел Талалэй
возвращает зрителей в Спрингвуд, где не осталось не одного ребенка, и попутно знакомит с легендой о Демонах сновидений, помогавших Фредди Крюгеру воскреснуть после каждой гибели. Здесь наш любимец взрывает голову при помощи звука, отправляет в ад при помощи игровой приставки, сбрасывает с высоты на острые предметы, а сам погибает из-за своей дочери-психолога, доктора Мегги Берроуз (Лиза Зейн
), проткнувшей папашу его собственной перчаткой с ножами и взорвавшей его при помощи взрывчатки. Под конец десятилетия режиссер Стив Майнер
и продюсер Кевин Уильямсон решили напомнить о Лори Строуд. Джейми Ли Кёртис вернулась к своей роли, компанию ей составили ее великая мать Джанет Ли
, молодые звезды Джош Хартнетт
в качестве сына Лори, Джозеф Гордон-Левитт
, Мишель Уильямс
и ЛЛ Кул Джей
, а Майерсом стал Крис Дюран. Орудиями убийства для последнего послужили коньки и нож. В финале Лори отрубает «брату» голову топором.
Результат:
5-5, Талалай перемудрила с сюжетом «Кошмара», а к Майерсу вернулась Джейми Ли Кёртис, что уже хорошо.
«Кошмар на улице Вязов 7: Новый кошмар Уэса Крэйвена» (1994) / «Хэллоуин: Воскрешение» (2002)
Спустя десять лет Уэс Крэйвен вернулся к «Кошмару» для того, чтобы поставить жирную точку в истории Фредди Крюгера. Ради этого он собрал прежнюю команду и перенёс действие в современный Голливуд, тем самым ещё больше размыв разницу между реальностью и вымыслом. Естественно, в кадре оказались сам режиссер, Роберт Инглунд и Джон Саксон. Именно здесь появляется незабываемая механическая железная перчатка Фредди, убившая во сне членов съемочной команды, муж Хезер Лангенкамп погибает в автокатастрофе, а сам маньяк развлекается с нянькой сына актрисы, таская ее по стенам и потолку больничной палаты. Кроме того, Крюгер приобрёл способность к созданию множества двойников и проникать в реальность через маленького мальчика. Но Хезер, постепенно превратившаяся в Нэнси, все равно отправила злодея в ад, поджарив в печке. Через восемь лет Рик Розентал снял последнюю часть оригинальной серии про Майерса (Брэд Лори
), где выяснилось, что Лори убила невинного человека под маской убийцы, после чего она сама была убита братом. Майклу пригодились для убийств штатив, нож, железный прут, удавка и собственные руки. И, конечно же, он выжил, несмотря ни на что.
Результат:
5-6 в пользу Фредди, Крэйвен объективно создал одну из лучших частей своей киносерии.
«Фредди против Джейсона» (2003) / «Хэллоуин 2007» (2007)
В кроссовере Ронни Ю Фредди Крюгер, наконец-то, пересекся со своим заклятым другом Джейсоном Вурхизом, чью хоккейную маску утащил на тот свет еще в ленте «Джейсон отправляется в Ад: Последняя пятница
». Убийца из «Хрустального озера» превзошел в картине соперника по количеству умерщвлений, и Фредди довольствовался малым: то поджарит одного, то утопит другого, то проткнет перчаткой третьего. В итоге Джейсон отрубил Фредди голову, однако тот не растерял оптимистичного настроя. Спустя пять лет Роб Зомби
снял брутальный ремейк «Хэллоуина», где орудовал Майкл Майерс в лице Тайлера Мэйна
и Дега Ферча, а доктором Лумисом стал Малкольм Макдауэлл
. Маньяк орудовал ножом, бейсбольной битой, удавкой, телевизором и своими руками. Через пару лет в сиквеле
ремейка за авторством все того же Зомби ему пришлось использовать опять же нож, топор, оленьи рога, стены, крючья, переднее стекло автомобиля и свои ноги и руки. Во второй части Майерса также сыграл Чейз Вэнек.
Результат:
ничья, кроссовер Ю запомнился весельем и пришёлся по душе фанатам Фредди и Джейсона, а ремейк Зомби вдохнул новую жизнь в умирающего Майерса.
«Кошмар на улице Вязов» (2010) / «Хэллоуин» (2018)
Последней лентой в мире «Кошмара» стал ремейк Сэмюэла Байера, в котором единственный раз в образе Фредди Крюгера предстал неплохой в целом актер Джеки Эрл Хэйли
, а Нэнси довелось побывать Руни Мара
. Авторы картины воплотили первоначальный замысел Крэйвена, превратив Крюгера в педофила. В этой версии герои умирают от банального ножа, крюгеровской перчатки и экрана монитора. Поговаривают, что серия возродится очередным перезапуском, но пока что это только разговоры. Чего не скажешь о переосмыслении «Хэллоуина», поставленном Дэвидом Гордоном Грином
под присмотром самого Карпентера. Зритель опять встретился с Лори Строуд и ее семьей (Джуди Грир
, Энди Мэтичак
), а Майкла Майерса сыграли Джеймс Джуд Кортни и Ник Касл, вернувшийся к роли спустя 40 лет после оригинала. Маньяк верен себе. Он душит, ломает шеи и челюсти, использует молотки и ножи, разбивает черепа и превращает в ёлочные игрушки.
Результат:
7-7, боевая ничья из-за посредственного ремейка Байера. Правда на экранах уже идет «Хэллоуин убивает», а на подходе третья часть мягкого перезапуска — покой им только снится.
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