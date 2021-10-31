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Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун

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31 октября 2021
В связи с локдауном в Москве и Санкт-Петербурге закрыли кинотеатры, но недавние новинки проката и сериальные премьеры теперь доступны онлайн. Редакция Кино-Театр.Ру продолжает рассказывать о тех фильмах и сериалах, которые нам полюбились за последний месяц. Некоторые проекты были в наших списках ожиданий, некоторые ворвались сюда неожиданно, о чем-то мы подробно писали, а что-то — прошло под радаром или показывали на фестивалях, поэтому делимся, чтобы о проектах не забыли. «Спасибо, посмотрю» — это редакционный пазл вкусов и интересов, которые могут оказаться полезны зрителям, столкнувшимся с проклятым вопросом современности: что посмотреть вечером? Или — о ужас — на выходных. Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах: пандемия все-таки.


ОНЛАЙН


«Уборщица» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун

В тени «Игры в кальмара» на Netflix едва не осталось 10-серийная «Уборщица» — эмоционально заряженная драма про молодую маму Алекс (Маргарет Куэлли), которая уходит от алкозависимого мужа и пытается создать лучшие условия жизни для себя и трехлетней дочери. Выглядит как напряженный социальный хоррор: мытарства женщины, оказавшейся (по своей воле) среди ночи с ребенком на улице, без средств к существованию и в поисках хоть какой-то, пусть и очень грязной работы, социального жилья и детского сада. Пик ада — сцене суда, когда Алекс пытаются лишить материнских прав. Передышки зрителю отпускаются порционно, но лишь на мгновения: когда героине помогают случайные добрые люди, а жизнь — ненадолго улыбается. С другой стороны, нет сомнений, что это современная сказка со счастливым концом, в которой Золушка не надеется на помощь принца, а способна (и обязана) сама побороться за счастье и достаток. Одна из самых пронзительных линий сериала рисует дисфункциональные отношения между Алекс и ее матерью-художницей. Интересно, что в реальной жизни Куэлли — старшая дочь Энди МакДауэлл, играющей психически больную маму Алекс. (Е.В.)


«Аннетт» (Okko)
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Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун

Душераздражающий (sic!) мюзикл Леоса Каракса на песни и сюжет группы The Sparks — концерт по заявкам, которого ждали девять лет (что, впрочем, не много: «Корпорация «Святые моторы» вышла после 13-летней паузы). В Лос-Анджелесе вновь неспокойно: бурный роман циничного стендап-комика Генри МакГенри (Адам Драйвер) и оперной дивы Энн Дефрану (Марион Котийяр) практически на одной ноте перетекает в брак, разлад, родительство — и семейную трагедию, после которой комедиант-самодур остается воспитывать кукольную дочь Аннетт. Сколько здесь карнавальных фантазий братьев Маэл, а сколько — тьмы из сердца Каракса, на глазок не определишь: трагедия творческого брака садится на его биографию без примерок (любовь и муза Катерина Голубева в 1999-м покончила с собой, осталась дочь Настя). «Аннетт» — и жестокая исповедь в попурри из музыкальных жанров; и античная хроника распада мужского эго, наученного, что жизнь — игра, искусство — боль, единственный собеседник — бездна; и мрачная сказка для дочери-подростка, которая, как и папа, появляется в кадре собственной персоной. 20 лет танцуя с горем и виной, Каракс расслышал сердцебиение тьмы — и заклинает, чтобы с Настей этого не повторилось. (А.Ф.)
Сочувствие госпоже бездне: читать рецензию
Муха-титан над бездной: 7 французских фильмов 2021 года, которые способны удивить


«Дом тайн: Смерть семьи в Бурари» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун

Новый true crime — док на Netflix рассказывает поистине леденящую душу историю о трагической гибели одновременно 11 родственников в Дели. Три поколения — 80-летняя бабушка, ее сыновья, дочери, невестки, зятья и внуки, в том числе — подросткового возраста, — были найдены повешенными. Все указывало на самоубийство — и это с самого начала поразило и полицию, и соседей, и многочисленных родственников из разных уголков Индии. Семья была дружной, благополучной, образованной, владела магазином, ни в чем не нуждалась. Впрочем, по ходу расследования выяснилось, что все это — ширма, за которой они скрывали совсем другую жизнь. «Дом тайн» интересен, однако, не только как детектив — хотя с саспенсом тут все нормально, — но и множеством поистине значимых тем, всплывающих параллельно. Благодаря интервью и архивным кадрам, можно узнать кое-что о жизни в Индии, которая, на взгляд европейца, местами может выглядеть диковато (взять хотя бы толпы зевак на месте преступления, которых даже не пытаются разогнать), но все же сталкивается с общими для современного общества — в особенности, надо сказать, российского — проблемами. Всевозможные табу и предрассудки до добра точно не доводят, и трехсерийное шоу Netflix — максимально плотное с точки зрения повествования — тому пример, каждый раз поражающий новыми фактами и последовательностью их изложения. (Н.Г.)


«Контакт» (Premier)
▶ Смотреть онлайн

Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун

Евгений Стычкин дебютировал в качестве режиссера сериала, выбрав для этого вполне традиционную тему отцов и детей. Главную роль — инспектора по делам несовершеннолетних Глеба Барнашова — исполнил Павел Майков, у которого в сериалах открылось второе дыхание. Поначалу история про папашу, решившего следить за дочерью (Ирина Паутова) при помощи Вконтакте при помощи задержанного им юнца (Алексей Лукин), воспринимается как комедия. Но чем дальше мы углубляемся в сюжет, судьбы героев, проделки несовершеннолетних, попадающих к Барнашову, тем четче формируется высказывание о российских реалиях, драматические и трагические элементы перевешивают, и зритель, в конце концов, оказывается на пороге остросоциальной драмы, вскрывающей множество проблем. Если бы не честный и циничный герой Майкова, давно расставшегося с образом Пчелы из «Бригады», то сериал ничем не выделялся бы из череды фильмов и сериалов про то, как плохо живется на Руси. Так что Стычкин сделал правильное решение в выборе исполнителя главной роли. (М.М.)
Бригада «бумеров»: читать рецензию


«Естественный отбор» [3 сезон] (Premier)
▶ Смотреть онлайн

Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун

Веб-сериале «Естественный отбор» честно, искренне, бесхитростно и пронзительно раскрывает актуальную и даже острую для «потерянного поколения» — им примерно 27 лет — тему отношений. Это настоящая энциклопедия, которую, думается, было бы полезно показывать старшеклассникам в образовательный целях.. В первом сезоне рассказываются короткие истории девушки Алисы, во втором — парня Вовы, в третьем — их совместный путь. После каждой серии хочется горько и безудержно плакать от того, насколько это все правда. Щемящее чувство одиночества и беспомощности, ошибки Алисы и Вовы, их неумение построить диалог, затем, наоборот, — прогресс и сознательность... Эпизодические герои взяты из жизни — сценарий основывался на документальных монологах. В персонажах легко узнать друзей, близких и даже просто прохожих. Сериал сопровождается саундтреком из песен современных молодежных групп, известных и не очень: от «Дайте танк (!)», «Комсомольск», «Перемотка» — до «внимание брусника!», «Серебряное небо» и так далее. Серии короткие — их удобно смотреть в дороге и пересылать друзьям. (С.Е.)


«Ты» [3 сезон] (Netflix)

Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун

Иногда они возвращаются: раздражавший с первых сериях проект все того же Netflix «Ты» вернулся с третьим сезоном (и уже продлен на четвертый). Впрочем, подобная история — без начала и конца — может тянуться бесконечно, как «Ходячие мертвецы». К слову о мертвецах: библиотекарь-психопат Джо Голдберг (Пенн Бэджли еще в «Сплетнице» закрепился в амплуа маньячины) теперь женат. Не сказать, что счастливо: он заперт в золотой клетке богатого пригорода, куда вынужден был переехать, когда узнал в финале второго сезона, что его великосветская девушка Лав Куинн (Виктория Педретти) не только тоже убийца, но еще и беременна. Так начинаются буднично-абсурдная рутина кровавой семейки. Понятно, что мирной она будет недолго — на горизонте маячат новые поводы для одержимости, супружеский кризис подогревается послеродовой депрессией и ментальными проблемами обоих, в подвале появляется очередная стеклянная клетка, да и соседи в опасности. Герои умеют разнообразить сексуальную жизнь, но совершенно не умеют в самоконтроль. «Ты» — чистое guilty pleasure, предназначенное для бинджвотчинга (запойный просмотр Netflix, по сути, и изобретенный). Его ненавидишь за всеобщую тупость и примитивность сценария, но не можешь бросить из-за какого-то секретного ингредиента, вызывающего постыдное желание узнать, кто же умрет следующим. (Н.Г.)
Не стыдно, а полезно: подкаст о феномене guilty pleasure


«Звездный путь: Пикар» (Amazon Prime)

Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун

Жан-Люк Пикар (Патрик Стюарт) во вселенной «Звездного пути» является чуть ли не трагическим персонажем. В «Следующем поколении» истинный любитель Шекспира был превращен в борга, постоянно сталкивался с всемогущим Кью, десятки раз спасал различные цивилизации и оказался причастен к гибели некоторых из них, за краткий миг пережил жизнь представителя вымершей расы и открыл немало миров. Еще в молодости его чуть не убили, из-за чего у него искусственное сердце, а в зрелом возрасте ему досталась неизлечимая болезнь. Последняя как раз и стала одним из лейтмотивов нового сериала Акивы Голдсмана и Алекса Куртцмана. Пожилой одиночка-затворник, растерявший былое величие и друзей, внезапно получает шанс вновь оказаться в космосе благодаря появившемуся на пороге его виллы андроида. Пикар отправляется в путешествие вопреки всему — и встречает как новых, так и старых друзей. По дороге поклонники «Стартрека» узнают о судьбе Райкера (Джонатан Фрайкс), советника Трой (Марина Сиртис), Дейты (Брент Спайнер) и Седьмой из девяти (Джери Райан), которая входила в команду «Вояджера». Сериал не лишен недостатков, но увлекает благодаря старой гвардии и приключенческому духу — и даже может подарить несколько открытий и трогательных моментов. (М.М.)


«Баки Ханма» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун

Продолжение величайшего противостояния отцов и детей: самый сильный подросток на Земле Баки готовится к схватке с отцом — самым сильным человеком на планете Юдзиро Ханма по прозвищу Огр. Несмотря на незамысловатую сюжетную структуру — бои повышающейся сложности, — цикл о Баки умудряется затронуть множество аспектов подростковой жизни и философии боевых искусств. Критика имперских амбиций и размышление о подлинной свободе, эмпатия как техника ведения боя и экскурс в тайны мира насекомых — вот лишь немногое, что раскрывается за новые 12 серий. (А.Ф.)
Эра голых кулаков: читать рецензию


ПРОКАТ

«Криптополис»

Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун

Фантастический галлюциногенный мир, где в США конца 1960-х появляется зоопарк для мифических существ — криптидов. Общество не принимает факт их существования, и рукотворный райский сад призван помочь чужакам адаптироваться, перестать чувствовать себя «не такими». Правда, со временем выясняется, что враждебно настроенные прогосударственные силы губительны для криптидов так же, как и их «спасатели». Сохранив эстетику анимации до 1990-х, режиссер Дэш Шоу создал ни на что не похожую авторскую историю с актуальным посылом. (М.Б.)
Мнение о «Криптополисе» в предыдущем выпуске «Спасибо, посмотрю»


OLD, BUT GOLD: НЕ ОЧЕНЬ НОВОЕ КИНО

«Я вышла замуж за странную личность», 1997

Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун

Остроумнейшая полнометражная работа Билла Плимптона — классика независимой американской мультипликации. История обывателя, который обретает суперсилы сбывающихся фантазий, пересидев перед телевизором. Сам Плимптон метко определяет «Личность...» как симбиоз «Акиры» и «Криминального чтива»: энергичный, постоянно меняющий направление сюжет с горсткой эффектных персонажей (есть, например, генерал-рептилоид, работающий на телеканал «Улыбка») сочетается с безграничной выдумкой, отсылающей к образам и фантазмам телевидения. (Кстати, в рамках идущего сейчас онлайн Большого фестиваля мультфильмов можно посмотреть другую работу Плимптона — «Идиоты и ангелы»). (А.Ф.)
«Однажды я взорвусь»: подкаст об анимации, контексте и значимости «Акиры»

Мария Бороденко, Екатерина Визгалова, Наталия Григорьева, София Ежова, Макс Милиан, Алексей Филиппов
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Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун фотографии
Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун фотографии
Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун фотографии
Спасибо, посмотрю: классные фильмы и сериалы октября, с которыми можно провести локдаун фотографии
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