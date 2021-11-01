Смотреть онлайн: возвращение «Декстера», второй сезон «Великой» и документалка о The Beatles

Преступник Нэт Лав узнает, что убийца его отца выходит на свободу, и собирает банду, желая отомстить заклятому врагу. За переосмысление жанра вестерна отвечает британский режиссер Джеймс Сэмюэл, а за экранное противостояние — Джонатан Мэйджерс и Идрис Эльба. В саундтрек вошли песни в исполнении рэперов Jay-Z, Kid Kudi и Jadakiss.
Постапокалиптическое фэнтези, где планета превратилась в безжизненную пустыню из-за вспышки на солнце. Один из немногих спасшихся — бывший инженер-робототехник Финч Вайнберг (Том Хэнкс) — поселился в подземном бункере, добывая еду из заброшенных супермаркетов в самодельном костюме для защиты от радиации. Его единственным живым другом стал пес по кличке Гудьир. Чтобы обезопасить животное, если он сам не сможет за ним присмотреть, Финч мастерит двуногого робота, обладающего искусственным интеллектом. Таким составом они отправляются в сторону Сан-Франциско, и во время опасного путешествия мужчина старается заразить свое творение любовью к миру и, конечно, научить его ладить с собакой.
Сериал Оксаны Карас об успешной чиновнице регионального Минздрава (Виктория Толстоганова), которая увлеклась сладкой жизнью, помогая «правильным людям» выигрывать тендеры и не замечая ошибки в расчетах. Но смерть близкого человека от поддельных таблеток открыла ей глаза на происходящее, и теперь женщина намерена всеми силами бороться с системой, хоть и сама совсем недавно была ее частью.
Продолжение истории маньяка-судмедэксперта, завершившейся в 2013 году. Действие развернется через 10 лет после событий финала. Герой Майкла С. Холла попытается начать новую жизнь под вымышленном именем в северной части штата Нью-Йорк, но череда странных убийств заставит его вспомнить прошлое. В качестве главного злодея заявлен Клэнси Браун, а Дженнифер Карпентер, чья героиня считалась погибшей в восьмом сезоне, вернется к роли Деб Морган.
Премьера: 8 ноября
Платформа: Амедиатека, а также КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой.
Агент ФБР идет по следу самой известной в мире воровки, и для достижения цели ему приходится объединиться с мошенником, движимым личным мотивом. На экране появится звездное трио — Дуэйн Джонсон, Галь Гадот и Райан Рейнольдс. За производство боевика конкурировали ключевые студии — Universal Pictures, Paramount, Warner Bros. и Sony Pictures, а в итоге права заполучил Netflix. Для стриминга «Красное уведомление» стало одним из самых дорогостоящих проектов.
Режиссерский дебют Любови Мульменко о русской девушке Наде, которая проводит отпуск в Белграде и влюбляется в местного парня Нешу. Он ведет праздный полубродячий образ жизни, действует согласно ощущениям и в отличие от героини не привык что-либо планировать. С головой окунувшись в новые отношения, Надя готова бросить работу в Москве — только ее ожидания очень скоро разбиваются о реальность.
В голове успешного финансиста Дмитрия (Евгений Стычкин) поселились фантомы бывшей жены и любовника-следователя (Елена Лядова и Евгений Цыганов в усах), которых нашли убитыми в одной постели. Поход к психиатру не помогает исправить ситуацию, а призраки продолжают еще настойчивее вторгаться в жизнь героя, что заставляет его начать самостоятельное расследование их гибели. При этом ходить на работу, строить личную жизнь и пытаться вернуть опеку над сыном становится все сложнее. Пилотную серию проекта поставил Александр Дулерайн, а режиссерское кресло занял украинский режиссер Клим Козинский.
Игровая адаптация культового аниме-сериала, действие которого происходит в начале 2070-х. В постапокалиптическом мире становится популярной профессия охотника за головами, бороздящего космос в поисках преступников. Таким образом на жизнь зарабатывает команда межпланетного корабля «Бибоп» во главе с головорезом в исполнении Джона Чо.
Музыкальный байопик с Эндрю Гарфилдом в роли композитора Джонатана Ларсона, посмертно награжденного тремя статуэтками «Тони» и Пулитцеровской премией за мюзикл «Богема». На пороге 30-летия, Джон работает официантом в нью-йоркской забегаловке, параллельно сочиняя, как он полагает, потенциальный бродвейский хит. Вместе с тем девушка композитора постепенно перестает верить в его успех, а лучший друг бросает мечту в пользу высокой должности в рекламном агентстве.
Эль Фаннинг в образе Екатерины Великой продолжает поднимать Россию с колен в продолжении псевдоисторического сериала по мотивам пьесы Тони Макнамары. Во втором сезоне молодая императрица вновь схлестнется с Петром III (Николас Холт) в борьбе за трон. Кроме того, пытаясь принести Просвещение в страну, беременной Екатерине придется сразиться с собственным двором и даже матерью (Джиллиан Андерсон), которая прибывает в Петербург не только навестить дочь, но и решить личные дела.
Клинт Бартон начинает тренировать свою преемницу — молодую лучницу Кейт Бишоп, которой предстоит стать новым Соколиным Глазом. Ведущую роль вновь исполнит Джереми Реннер. Также в сериале появится Флоренс Пью в образе сестры Наташи Романофф.
Документальный мини-сериал Питера Джексона о работе The Beatles над записью альбома «Let It Be». В проекте будут показаны ранее не изданные видеозаписи. Авторы хотят по-новому взглянуть на процесс работы над пластинкой, который обычно считался омраченным разногласиями внутри группы. В создании сериала приняли участие Пол Маккартни и Ринго Старр, а также также вдовы других «битлов» — Йоко Оно и Оливия Харрисон.
фото: Фото со съемочной площадки сериала «Моя большая тайна»
Молодежный сериал в духе «Сплетницы», рассказывающий о жизни закрытого кампуса элитной академии, где при странных обстоятельствах совершила самоубийство молодая студентка. Через некоторое время после инцидента ее соседка и близкая подруга Соня Кимаева (Кристина Кучеренко) возвращается в общежитие ВУЗа, чтобы самой разобраться в случившемся.
обсуждение >>