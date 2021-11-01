Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Смотреть онлайн: возвращение «Декстера», второй сезон «Великой» и документалка о The Beatles

1 ноября
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
апрель 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2021
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2021
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2021
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2021
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2021
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Мнение >>
1 ноября 2021
Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру


«Тем больнее падать» / The Harder They Fall



Преступник Нэт Лав узнает, что убийца его отца выходит на свободу, и собирает банду, желая отомстить заклятому врагу. За переосмысление жанра вестерна отвечает британский режиссер Джеймс Сэмюэл, а за экранное противостояние — Джонатан Мэйджерс и Идрис Эльба. В саундтрек вошли песни в исполнении рэперов Jay-Z, Kid Kudi и Jadakiss.

Премьера: 3 ноября
Платформа: Netflix


«Финч» / Finch



Постапокалиптическое фэнтези, где планета превратилась в безжизненную пустыню из-за вспышки на солнце. Один из немногих спасшихся — бывший инженер-робототехник Финч Вайнберг (Том Хэнкс) — поселился в подземном бункере, добывая еду из заброшенных супермаркетов в самодельном костюме для защиты от радиации. Его единственным живым другом стал пес по кличке Гудьир. Чтобы обезопасить животное, если он сам не сможет за ним присмотреть, Финч мастерит двуногого робота, обладающего искусственным интеллектом. Таким составом они отправляются в сторону Сан-Франциско, и во время опасного путешествия мужчина старается заразить свое творение любовью к миру и, конечно, научить его ладить с собакой.

Премьера: 5 ноября
Платформа: Apple TV+


«Чиновница» (1 сезон)



Сериал Оксаны Карас об успешной чиновнице регионального Минздрава (Виктория Толстоганова), которая увлеклась сладкой жизнью, помогая «правильным людям» выигрывать тендеры и не замечая ошибки в расчетах. Но смерть близкого человека от поддельных таблеток открыла ей глаза на происходящее, и теперь женщина намерена всеми силами бороться с системой, хоть и сама совсем недавно была ее частью.

Премьера: 5 ноября
Платформа: KION


«Декстер: Свежая кровь» / Dexter: New Blood (9 сезон)



Продолжение истории маньяка-судмедэксперта, завершившейся в 2013 году. Действие развернется через 10 лет после событий финала. Герой Майкла С. Холла попытается начать новую жизнь под вымышленном именем в северной части штата Нью-Йорк, но череда странных убийств заставит его вспомнить прошлое. В качестве главного злодея заявлен Клэнси Браун, а Дженнифер Карпентер, чья героиня считалась погибшей в восьмом сезоне, вернется к роли Деб Морган.

Премьера: 8 ноября
Платформа: Амедиатека, а также КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой.


«Красное уведомление» / Red Notice



Агент ФБР идет по следу самой известной в мире воровки, и для достижения цели ему приходится объединиться с мошенником, движимым личным мотивом. На экране появится звездное трио — Дуэйн Джонсон, Галь Гадот и Райан Рейнольдс. За производство боевика конкурировали ключевые студии — Universal Pictures, Paramount, Warner Bros. и Sony Pictures, а в итоге права заполучил Netflix. Для стриминга «Красное уведомление» стало одним из самых дорогостоящих проектов.

Премьера: 12 ноября
Платформа: Netflix


«Дунай»



Режиссерский дебют Любови Мульменко о русской девушке Наде, которая проводит отпуск в Белграде и влюбляется в местного парня Нешу. Он ведет праздный полубродячий образ жизни, действует согласно ощущениям и в отличие от героини не привык что-либо планировать. С головой окунувшись в новые отношения, Надя готова бросить работу в Москве — только ее ожидания очень скоро разбиваются о реальность.

Читать рецензию на фильм «Дунай»

Премьера: 12 ноября
Платформа: START, а также Okko в подписке Премиум и START


«Вне себя» (1 сезон)



В голове успешного финансиста Дмитрия (Евгений Стычкин) поселились фантомы бывшей жены и любовника-следователя (Елена Лядова и Евгений Цыганов в усах), которых нашли убитыми в одной постели. Поход к психиатру не помогает исправить ситуацию, а призраки продолжают еще настойчивее вторгаться в жизнь героя, что заставляет его начать самостоятельное расследование их гибели. При этом ходить на работу, строить личную жизнь и пытаться вернуть опеку над сыном становится все сложнее. Пилотную серию проекта поставил Александр Дулерайн, а режиссерское кресло занял украинский режиссер Клим Козинский.

Читать репортаж со съемок сериала «Вне себя»

Премьера: 18 ноября
Платформа: PREMIER


«Ковбой Бибоп» / Cowboy Bebop (1 сезон)



Игровая адаптация культового аниме-сериала, действие которого происходит в начале 2070-х. В постапокалиптическом мире становится популярной профессия охотника за головами, бороздящего космос в поисках преступников. Таким образом на жизнь зарабатывает команда межпланетного корабля «Бибоп» во главе с головорезом в исполнении Джона Чо.

Премьера: 19 ноября
Платформа: Netflix


«Тик-так, бум!» / Tick, tick... Boom!



Музыкальный байопик с Эндрю Гарфилдом в роли композитора Джонатана Ларсона, посмертно награжденного тремя статуэтками «Тони» и Пулитцеровской премией за мюзикл «Богема». На пороге 30-летия, Джон работает официантом в нью-йоркской забегаловке, параллельно сочиняя, как он полагает, потенциальный бродвейский хит. Вместе с тем девушка композитора постепенно перестает верить в его успех, а лучший друг бросает мечту в пользу высокой должности в рекламном агентстве.

Премьера: 19 ноября
Платформа: Netflix


«Великая» / The Great (2 сезон)



Эль Фаннинг в образе Екатерины Великой продолжает поднимать Россию с колен в продолжении псевдоисторического сериала по мотивам пьесы Тони Макнамары. Во втором сезоне молодая императрица вновь схлестнется с Петром III (Николас Холт) в борьбе за трон. Кроме того, пытаясь принести Просвещение в страну, беременной Екатерине придется сразиться с собственным двором и даже матерью (Джиллиан Андерсон), которая прибывает в Петербург не только навестить дочь, но и решить личные дела.

Читать рецензию на первый сезон

Премьера: 20 ноября
Платформа: more.tv, а также КиноПоиск HD по подписке Плюс c more.tv


«Соколиный Глаз» / Hawkeye (1 сезон)



Клинт Бартон начинает тренировать свою преемницу — молодую лучницу Кейт Бишоп, которой предстоит стать новым Соколиным Глазом. Ведущую роль вновь исполнит Джереми Реннер. Также в сериале появится Флоренс Пью в образе сестры Наташи Романофф.

Читать гид по киновселенной Marvel

Премьера: 24 ноября
Платформа: Disney+


«The Beatles: Get Back» (1 сезон)

Смотреть онлайн: возвращение «Декстера», второй сезон «Великой» и документалка о The Beatles

Документальный мини-сериал Питера Джексона о работе The Beatles над записью альбома «Let It Be». В проекте будут показаны ранее не изданные видеозаписи. Авторы хотят по-новому взглянуть на процесс работы над пластинкой, который обычно считался омраченным разногласиями внутри группы. В создании сериала приняли участие Пол Маккартни и Ринго Старр, а также также вдовы других «битлов» — Йоко Оно и Оливия Харрисон.

Премьера: 25 ноября
Платформа: Disney+


«Сказки Пушкина. Для взрослых» (1 сезон)

Смотреть онлайн: возвращение «Декстера», второй сезон «Великой» и документалка о The Beatles

Современная адаптация русской классики от шоураннера Михаила Зыгаря. В шестисерийной антологии пушкинские герои попадают в наши дни: Царевна оказывается инстаблогеркой, Елисей — рэпером, Золотой Петушок — нейросетью. Производство каждого эпизода доверили разных режиссерам, а в актерский состав вошли Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Андрей Смоляков, Алексей Кравченко, Дарья Екамасова, Игорь Верник и другие звезды.

Читать репортаж со съемок сериала «Сказки Пушкина»

Премьера в ноябре
Платформа: more.tv


«Моя большая тайна» (1 сезон)

Смотреть онлайн: возвращение «Декстера», второй сезон «Великой» и документалка о The Beatles
фото: Фото со съемочной площадки сериала «Моя большая тайна»

Молодежный сериал в духе «Сплетницы», рассказывающий о жизни закрытого кампуса элитной академии, где при странных обстоятельствах совершила самоубийство молодая студентка. Через некоторое время после инцидента ее соседка и близкая подруга Соня Кимаева (Кристина Кучеренко) возвращается в общежитие ВУЗа, чтобы самой разобраться в случившемся.

Премьера в ноябре
Платформа: Okko

Маша Бороденко
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Хостел «Белград»: «Дунай» - лирическая история о любви и расставании
20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»
У самого синего more.tv: Репортаж со съемочной площадки сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых»
Вселенная бесконечна: все фильмы и сериал киновселенной Marvel от худшего к лучшему
Выводи фантомов: Репортаж со съёмок сериала «Вне себя» со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым
Поиск по меткам
AppleDisneyKIONmore.tvNetflixPREMIERSTARTАмедиатекаМария БороденкоОККОСмотреть онлайн
персоны
Джиллиан АндерсонКлэнси БраунИгорь ВерникГаль ГадотЭндрю ГарфилдИнгеборга ДапкунайтеПитер ДжексонДуэйн ДжонсонАлександр ДулерайнДарья ЕкамасоваДарья ЖовнерДженнифер КарпентерКлим КозинскийАлексей КравченкоКристина КучеренкоЕлена ЛядоваПол МаккартниТони МакнамараЛюбовь МульменкоДжонатан МэйджерсФлоренс ПьюРайан РейнольдсДжереми РеннерАндрей СмоляковРинго СтаррЕвгений СтычкинВиктория ТолстогановаЭль ФаннингМайкл Си ХоллНиколас ХолтТом ХэнксЕвгений ЦыгановДжон ЧоИдрис Эльба
фильмы
ВеликаяВне себяДекстер: Свежая кровьДунайКовбой БибопКрасное уведомлениеМоя большая тайнаСоколиный глазТем больнее падатьТик-так, бум!Финч

фотографии >>
Смотреть онлайн: возвращение «Декстера», второй сезон «Великой» и документалка о The Beatles фотографии
Смотреть онлайн: возвращение «Декстера», второй сезон «Великой» и документалка о The Beatles фотографии
Смотреть онлайн: возвращение «Декстера», второй сезон «Великой» и документалка о The Beatles фотографии
Смотреть онлайн: возвращение «Декстера», второй сезон «Великой» и документалка о The Beatles фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Клепиков
1 ноября ушёл из жизни сценарист Юрий Клепиков.
Геннадий Алексеев
31 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Алексеев.
Игорь Кириллов
30 октября ушёл из жизни диктор Игорь Кириллов.
Алексей Колесник
30 октября ушёл из жизни актёр Алексей Колесник.

День рождения >>

Максим Карушев
Анна Лисянская
Михаил Мартьянов
Александр Нестеров (II)
Георгий Николаенко
Мария Порошина
Александра Самохина
Фёдор Стригун
Алексей Тихонов
Пенн Бэдгли
Тони Коллетт
Фабрис Лукини
Логан Маршалл-Грин
Айшвария Рай
Роберт Фоксуэрт
Марта Ходоровская
все родившиеся 1 ноября >>

Афиша кино >>

Память
драма
Великобритания, Германия, Китай, Колумбия, Мексика, Таиланд, Франция, Швейцария, 2021
Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
Тыгын Дархан
драма, исторический фильм
Россия, 2020
Агнец
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
Исландия, Польша, Швеция, 2021
Кошмар на улице Вязов
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1984
Камень, ножницы, бумага
драма
Россия, 2019
Кощей. Начало
приключения, сказка
Россия, 2021
Гайя: Месть богов
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен