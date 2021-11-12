Убей меня, Декстер, убей! 24 самых ярких противника судмедэксперта-маньяка

Ложные, настоящие и новые враги Декстера Моргана
На Амедиатеке 8 ноября стартовал «Декстер: Новая кровь» — продолжение культового сериала канала Showtime о Декстере Моргане (Майкл С. Холл), маньяке на службе полиции Майами, применяющем свои способности в качестве судмедэксперта, специализирующегося на крови. Помимо заглавного персонажа шоу изобилует и другими незабываемыми персонажами — наподобие его матерящейся сводной сестры Деб (Дженнифер Карпентер), кавайной жены Риты (Джули Бенц) или помогавшей истреблять преступников Люмен (Джулия Стайлз). Однако самыми колоритными героями сериала всегда были и, надеемся, останутся явные и ложные оппоненты серийного убийцы с замашками Карателя. Давайте вспомним, с какими злодеями пришлось столкнуться Мяснику из Бей-Харбор в течение восьми сезонов и смог ли кто-то эту встречу пережить.
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Рецензия на «Новую кровь»
Убийцы малого калибра
На счету Декстера Моргана, по фанатским подсчетам, 138 жертв. Среди них были не только главные антагонисты, но и убийцы калибром поменьше, которые засветились лишь раз или два за какой-либо сезон, дабы разбавить разнообразием основные сюжетные линии. Играли их, в большинстве своем, малознакомые актеры, однако были и яркие исключения.
Доктор Эммет Меридиан (Тони Голдуин)
— психиатр из первого сезона, любивший доводить своих влиятельных клиенток до самоубийства. Декстер записался к нему на прием под имением Шон Эллис, признался в том, что является серийным убийцей, после чего Меридиан завершил свой мрачный путь на фирменном столе главного героя.
Сестра Мэри (Дениз Кросби)
— Таша из «Звёздного пути: Следующего поколения
» предстала в первом сезоне в качестве «Ангела смерти», медсестры, убивавшей пациентов ради избавления их от боли. Стала первой человеческой жертвой Декстера с одобрения приемного отца Гарри Моргана (Джеймс Ремар
), научившего его Кодексу, согласно которому Декс может убивать только преступников. Кросби впоследствии сыграла еще одну Мэри — в «Ходячих мертвецах
».
Хорхе Кастильо (Хосе Зунига)
— контрабандист, перевозивший людей с Кубы в Майами на своей лодке. Если эмигранты не платили ему за освобождение, то он их убивал. В первом сезоне пал от рук Декса вместе с женой Валери (Вэлери Диллман).
Джимми Сенсио (Гленн Пламмер)
— слепой верховный жрец вуду по прозвищу «Человек с Богом во рту», отравивший во втором сезоне трех человек своими зельями. Декстер его пощадил, после чего Джимми сбежал из города.
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«Декстер»
Сантос Хименес (Тони Амендола)
— один из убийц Лоры Мозер, матери Декстера. Торговал наркотиками. Во втором сезоне Декс расчленил Хименеса бензопилой на шесть частей — точно так же, как тот поступил с его матерью.
Бойд Фаулер / Финишер (Шон Хэтоси)
— звезде «Факультета
» достался образ серийного насильника и убийцы в пятом сезоне. Помимо официальной работы по уборке городских улиц от мертвых животных, убивал изнасилованных женщин и избавлялся от их трупов. Для этого он использовал бочки с формальдегидом и электрический ток. При устранении из-за хорошей подготовки и агрессивности доставил немало хлопот Дексу, но все же получил свой удар в сердце. Благодаря убийству Бойда главный герой познакомился с выжившей Люмен.
Уолтер Кенни / Зубная фея (Ронни Кокс)
— некогда известный серийный убийца, на долгие годы отошедший от кровавых дел. Однако в шестом сезоне ему приспичило вновь вкусить вкус крови. В юности Декстер выбрал его образцом для подражания, а после знакомства задушил подушкой, чтобы никто не знал, что этот злобный старикан некогда многих пугал как маньяк по прозвищу Зубная фея.
Гектор Эстрада (Нестор Серрано)
— глава наркокартеля, причастный к убийству матери Декстера, которая была информатором полицейского Гарри Моргана. При первой попытке убить Гектора, тот называет Декса Дики Мозером. Убит ножом в финале седьмого сезона.
Брайан Мозер / Руди Купер / Ледяной убийца (Кристиан Камарго)
Главный противник нашего любимого героя из первого сезона примечателен, прежде всего, тем, что приходится Декстеру старшим братом. Ему не так повезло, как младшему, которого из-за чувства вины усыновил Гарри Морган. После бойни в контейнере мальчика отправили в сиротский приют, и в Майами Брайан уже вернулся в качестве славного парня — врача-протезиста Руди Купера, ставшего любовным интересом Дебры Морган. Под милой личиной скрывался такой же монстр, как и Декс, однако без Кодекса его Тёмный попутчик превратился в Ледяного убийцу и стал прямой угрозой для солнечных берегов Флориды. Братец планировал вернуть младшенького в семью через убийство Деб, но сильно просчитался в выборе жертвы. Несмотря на то, что был убит в финале, персонаж Камарго неоднократно появлялся в течение всего сериала, да и сама причастность к семейству Мозеров медленно отравляла жизнь Декстера.
Джеймс Доукс (Эрик Кинг)
Упёртый коп, два сезона рыскавший вокруг Декстера словно охотничий пес. Сержант чувствовал, что с судмедэкспертом что-то не так, и не смог остановиться в своем расследовании. Это привело Доукса к увольнению из убойного отдела и карьерному краху, однако он сумел-таки добраться до истины. Для него, как известно, все закончилось печально, хотя и без непосредственного участия Декса. В наши дни памятен незабвенным мемом про неприятный сюрприз.
Лайла Торней (Джейми Мюррей)
Одна из самых незабываемых пассий Декса во втором сезоне поначалу была вполне себе положительным персонажем, пусть и с налетом роковой женщины. Эта вольная художница познакомилась с нашим героем на встрече анонимных наркоманов, куда отослала его Рита Беннет, неправильно истолковав поведение Декстера. В итоге между ними вспыхнул страстный роман, который потихоньку превратил куратора Декса в буйно помешанную ревнивую истеричку-пироманку. Именно она взорвала Доукса, находившегося взаперти в одной заброшенной хижине, превратив тем самым несчастного полицейского в Мясника из Бей-Харбор. А затем ей пришло в голову похитить детей Риты для того, чтобы сжечь их в собственной квартире. Конечно же Декстер помешал ей и после непродолжительных поисков обнаружил сбежавшую любовницу в Париже, который Лайла, как и положено, увидела и умерла — от смертельной инъекции, введенной ее любимым.
Фрэнк Ланди (Кит Каррадайн)
Еще один номинальный антагонист Моргана, пострадавший от рук третьей стороны. Талантливый агент ФБР, специализирующийся на поиске и поимке маньяков и серийных убийц, впервые появился во втором сезоне, когда обнаружили подводное кладбище жертв Декстера, окрещенного из-за этого «Мясником из Бей-Харбор». Сосредоточиться на расследовании ему помешал роман с Деб, да и возраст дал о себе знать. После гибели Доукса и закрытия дела Мясника уезжает из города на пару лет, чтобы вернуться в четвертом сезоне уже в качестве пенсионера, пытающегося поймать Троицу, за которым он охотился всю жизнь. Все было бы хорошо, если бы он не словил пулю от журналистки Кристин Хилл (Кортни Форд
), которая по иронии судьбы была внебрачной дочерью Троицы. Гибель Ланди сказалась на душевном состоянии Деб.
Джордж Вашингтон Кинг / Хорхе Ароско / Скорняк (Джесс Боррего)
Военный преступник, перенесший свои зверства из Никарагуа в солнечный Майами. Его особенной фишкой было срезание клочков кожи с жертв. Однажды Мигель Прадо, поссорившийся с Декстером Морганом, уговорил Скорняка убить своего нового приятеля. Тот похитил Декса, но на этом его удача исчерпала свои ресурсы. Главный маньяк города благополучно освободился и быстренько ликвидировал это ходячее недоразумение до приезда полиции.
Мигель Прадо (Джимми Смитс)
В один прекрасный день Декстер подружился с помощником окружного прокурора, который прознал, что неприметный судмедэксперт прикончил наркоторговца Фрибо, якобы убившего его брата Оскара (виноват, конечно же, наш старый знакомый). Сокурсник и старый друг Марии ЛаГуэрты, разумеется, нашел выгоду от дружбы с Дексом — стал ему подкидывать преступников, с которыми не справился закон. Все изменилось, когда кубинец самолично убрал с дороги мешавшую ему женщину-адвоката, не имевшую никаких за собой грехов. Это событие поставило жирную точку в завязавшейся дружбе, и Прадо в конце концов сам испытал на себе все прелести ритуала Декстера. Да и манипуляция со стороны «друга» не особо радовала нашего героя.
Артур Митчелл / Троица (Джон Литгоу)
Самый главный злодей сериала, оказавший сильное влияние на жизнь и поведение Декстера Моргана. В миру счастливый семьянин, добряк, учитель и волонтер-строитель, а за семью замками внешней оболочки — старейший маньяк Америки с узнаваемым почерком. Он убивал редко, но циклично, по три убийства подряд, после чего испарялся в воздухе, словно Джек-Потрошитель. Жертвы умирали от кровопотери в ванне, падения с высоты и избиения в честь любимой сестры Артура, повинного в ее смерти. Декстер затеял с этим монстром игру в кошки-мышки, представившись ему Кайлом Батлером. Этот псевдоним послужил толчком к ситуации из «Терминатора
», поскольку Троица начинает поиски людей с таким же именем. Одного он даже убивает, а второго, сыгранного одним из режиссеров сериала Китом Гордоном
, спас Декс. В попытке понять, как Митчелл скрывал свое истинное лицо, Морган выяснил, что его новоявленный пример для подражания держит семью в страхе и бьет сына, а это неприемлемо для Мясника. Противостояние двух маньяков закончилось логично, но кроваво. Пока Декстер ловил и убивал Троицу, его жена Рита истекла кровью в ванне, а сын Харрисон сидел в красной луже, как когда-то его отец. Впрочем, судьба родных Артура Митчелла тоже безрадостна. Жену Салли (Джулия Кэмпбелл
) забил до смерти их сын Иона (Брандо Итон) после самоубийства сестры Ребекки (Ванесса Марано), а непризнанная дочь Троицы Кристин застрелилась после признания в убийстве Ланди. Персонаж Литгоу вернется к нам в «Новой крови
».
Стэн Лидди (Питер Уэллер)
Коррумпированный бывший детектив наркоотдела и информатор полицейского Джозефа Куинна (Десмонд Харрингтон
) встал на пути Декстера в пятом сезоне. Он, как и Доукс, усердно копал под главного героя: установил оборудование для наблюдения в его квартире и досаждал расспросами напарнице Люмен. После того, как этот жулик стал вымогать деньги у Куинна, тот решил отказаться от его услуг, поскольку у него в самом разгаре был роман с Деброй Морган. Тогда Лидди пришла идея захватить Декстера и заснять его признания на видео в своем фургончике. Как видите, это не кончилось для бывшего «Робокопа
» ничем хорошим.
Джордан Чейз (Джонни Ли Миллер)
Ключевой противник Декса из пятого сезона специализировался на убийствах и изнасилованиях. Этакий лощенный Харви Вайнштейн
начала 2010-х слыл опытным мотивационным тренером, легко находившим приверженцев благодаря постулату «Если что-то хочешь – просто возьми это!»
. Начал зверствовать еще в юности вместе с друзьями, когда находился в летнем лагере. Как и Троица, легко раскусил протагониста, записавшегося к нему в друзья, и даже устроил ему «показательную порку» на тренинге. Декс вышел на него благодаря выжившей жертве садистов Люмен Пирс, которую Чейз в конце концов похищает, попутно убив кочергой свою первую жертву изнасилования Эмили Бёрч в исполнении Анджелы Беттис
. Попытался устроить ловушку для Декстера в том самом лагере, но в итоге Люмен нанесла ему смертельный удар в сердце, после чего рассталась с любимым, поскольку такая жизнь не для нее.
Джеймс Геллар (Эдвард Джеймс Олмос)
На долю адмирала Адамы из «Звёздного крейсера "Галактики"
» в шестом сезоне выпала роль ложного серийного убийцы. Профессор, являющийся экспертом по книге Откровений, исчез на три года после увольнения из университета, где его обвинили в краже меча Иоанна. Однако в течение этих лет он исправно вел блог, что и сбило с толку полицию после ряда религиозных убийств. Однако и Декстер, и его коллеги уверены, что у Геллара есть помощник, который когда-то у него учился. В конце концов Декс выясняет, что профессор почил в бозе как раз три года назад, поскольку обнаружил его тело в холодильнике, расположенном в подвале заброшенной церкви.
Трэвис Маршалл / Убийца Судного дня (Колин Хэнкс)
Бывший студент Геллара, страдающий раздвоением личности после убийства профессора. Тот отказался от озвученной Трэвисом идеи воссоздания библейского конца света, после чего был пронзен мечом Иоанна, который именно Маршалл украл из университета. Парень был уверен, что его наставник является свидетелем господним, однако Геллар не выжил, и поэтому несчастный пошел по пути Нормана Бейтса. Так появились исполнитель плана судного дня в лице Трэвиса и и его надуманный руководитель, помогающий в реализации задуманного. К финалу герой расстался с сущностью Геллара и чуть не приносит в жертву Харрисона Моргана. Декс вовремя подоспел в церковь, и его сестра стала свидетельницей ритуала.
Исаак Сирко (Рэй Стивенсон)
Харизматичный босс украинского «Братства Кошки» и владелец местного стрип-клуба появился в седьмом сезоне, чтобы разобраться с Декстером, убившим его товарища Виктора Баскова (Энвер Гьокай
). На лодке Декса он узнает всю правду о Мяснике, попутно приложив руку к убийству стажера полицейской лаборатории Луиса Грина (Джош Кук
), который тоже сложил дважды два не в пользу своего коллеги. Сирко лично пытался расстрелять своего противника, но узнав, что на него начинают охоту недовольные из мафии, обратился к нему за помощью. Однако Декстер отказал ему в помощи, и Исаак захватил в заложники Ханну Маккей (результат смотрите ниже), вынудив своего нового друга сотрудничать. В итоге был убит не Дексом, а менеджером стрип-клуба Георгием Новиковым (Джейсон Гедрик
), застрелившим его в живот.
Мария ЛаГуэрта (Лорен Велес)
Талантливый лейтенант отдела убийств, которая доросла до капитанского чина и возглавила свое же отделение. Изначально относилась к Декстеру по-дружески и даже успела с ним пофлиртовать. Она как могла ограждала нашего любимчика от Доукса и смотрела на все сквозь пальцы, пока сержанта не объявили Мясником. Тогда у нее появились первые сомнения, и в конце концов ЛаГуэрта стерла все «белые пятна» из жизни коллеги, превратившись в его врага. Капитан при содействии наркодельца Эстрады умудрилась заманить Декстера в ловушку, но тот выкрутился из западни и устроил свою собственную для ЛаГуэрты. При этом он благополучно избежал нарушения «кодекса Гарри», так как своего непосредственного начальника застрелила Деб.
Ханна Маккей (Ивонн Страховски)
Истинная любовь Декстера Моргана (если не считать Деб Морган) вышла на сцену в седьмом сезоне. До перевернувшей все вверх дном встречи практиковала отравление, выращивая необходимые растения в теплице, доставшейся по наследству от убитой ею же женщины. Первое убийство совершила в 15 лет, но удачно избежала наказания, свалив всю вину на своего парня Вэйна Рэндалла (Дэн Буран). Боится воды из-за того, что отец (Джим Бивер
) бросил ее, шестилетнюю, в пруд, хотя она не умела плавать. Деб уговаривала Декса убить Ханну, но тот во время ритуала воспылал к ней страстью, и девушка сохранила себе жизнь. На нее охотился писатель Сэл Прайс (Сантьяго Кабрера
), уверенный в ее виновности. В финале седьмого сезона Ханну (она же Миранда Лоусон из Mass Effect) арестовывают, а в восьмом она вернулась с просьбой помочь сбежать в Аргентину, о которой мечтала с юности. Несмотря на преследование со стороны пытавшихся ее задержать частного детектива Джейкоба Элвея (Шон Патрик Фланери
) и маршала США Макса Клэйтона (Кенни Джонсон
) девушке удается покинуть страну вместе с сыном Декстера. Пока непонятно, появится ли она в девятом сезоне, однако Харрисона (Джек Олкотт) мы уже увидели.
Оливер Саксон / Даниэль Фогель / Нейрохирург (Дарри Ингольфссон)
Ключевой безумный антагонист восьмого сезона, как оказалось, приходился якобы погибшим сыном «Заклинательнице психопатов» — доктору Эвелин Фогель (Шарлотта Рэмплинг
), разработавшей вместе с Гарри кодекс для Декса. Получил прозвище из-за удаления кусков мозга жертв. Убил собственную мать, попытавшуюся заманить его в ловушку, а при попытке ареста выстрелил в Дебру, что в конечном итоге привело страдавшую от посттравматического синдрома героиню к инсульту и отправлению в холодные морские воды во время урагана. Декстер прямо в камере проткнул Фогелю сонную артерию ручкой, но его умелые действия списали на самооборону.
Курт Колдуэлл (Клэнси Браун)
Потенциальный злодей мини-сериала «Декстер: Новая кровь» возглавляет небольшой северный городок, где обитает некто Джим Линдси, под чьей маской скрывается Декстер Морган, ведущий после инсценировки собственной смерти обычную жизнь продавца в охотничьем магазине. Финал первой серии ясно дал понять, почему Колдуэлл заинтересуется Дексом, но создатели, как и в оригинале, могут преподнести нам сюрприз. Мало того, что Деб стала призраком вместо Гарри, так еще в двери постучался выросший Харрисон. А ведь Декстер неспроста боялся, что сын пойдет по его стопам...
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