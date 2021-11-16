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Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому

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16 ноября 2021
В ноябре мир празднует 20-летие фильма «Гарри Поттер и философский камень» — сказки Криса Коламбуса, которая поддержала и визуализировала сказку Джоан Роулинг. Обоих — и всю съемочную группу — можно бесконечно благодарить за счастливое детство и новогоднее настроение в любой непонятной ситуации, но мы решили, не предавая любовь, взглянуть на «Гарри Поттера» сквозь призму прожитых лет. Ольга Касьянова приглашает строже взглянуть в зеркало Еиналеж и увидеть там не только источник оптимизма, но и структурные проблемы как одной франшизы, так и целого поколения.

Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому

Для многих миллениалов юбилей кинофраншизы о Гарри Поттере — это повод отделить себя от детско-юношеских воспоминаний: если история о мальчике, который выжил, разменяла третий десяток, значит и мой coming of age скрылся за историческим поворотом. Пришло время для благодарностей, ягодок-вспоминашек (метафора ностальгического дискурса из «Южного парка») и попыток дистанцированной взрослой оценки. Сейчас вы можете найти россыпь поздравительных публикаций о том, как серия научила целое поколение силе дружбы и подарила побег в праздник, — а вот с аналитикой не очень: не праздничная это штука. И все-таки пусть будет среди многих ностальгических текстов как минимум один проблемный, в качестве исключения.

Смотреть онлайн «Гарри Поттер и философский камень»

Книги и фильмы о Гарри Поттере были не просто частью ландшафта — они были единственной оригинальной историей своего времени (то есть не позаимствованной у литературы прошлого, как главный конкурент эпохи кинофэнтези — «Властелин колец»), которая смогла стать поистине универсальным культурным кодом. Для многих родителей нулевых, от Швеции до ЮАР, это была единственная надежда приучить уже слегка диджитализированных детей к чтению. Когда сверстники актеров подросли, фильмы — особенно первые части — закономерно встроились в ценный ассоциативный ряд. Тем более в России, где марафоны Гарри Поттера показывали под Новый Год — единственный объединяющий праздник перехода. И без того уютная франшиза впитала еще и рождественский дух — и стала у каждого зрителя, как мамины духи, возрождать в памяти образы и ритуалы детства.

Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому

Выходит, проанализировать влияние по сути педагогического эпоса было некогда. Сначала поттериана была хитом юношеского проката, который собирал вокруг себя только бестолковую институциональную панику: мол, кино про магию сделает детей сатанистами или заставит сесть на метлу и спрыгнуть с крыши. А следом хит стремительно стал классикой, обрел статус портала в безопасное прошлое, бинджа для зимних каникул и лекарства от депрессивных эпизодов — что наложило табу на аналитику не самой, в общем-то, совершенной воспитательной драматургии. Оно бы и ладно, но поколение, выросшее на ГП, живет в режиме ревизионизма. Оно привыкло быть внимательным к контекстам и критичным к священным коровам — просто раньше все эти коровы были откуда-то из прошлого и задевали чьи-то чужие предвзятые чувства. Одно дело как-то под Новый Год осознать, что Женя Лукашин — не такой уж положительный герой (у группы ILWT есть об этом отличный трек «Как Ипполит разбил щщи Лукашину» — в духе тарантиновского [ре]микса истории). И совсем другое — на том же застолье вдруг ощутить, что с твоим родным Гарри что-то не так. Поколение, которое скорее вспомнит свой факультет в Хогвартсе, чем группу крови, встало перед дилеммой: возможна ли холодная ревизия того, что эмоционально дорого?

Смотреть онлайн «Гарри Поттер и тайная комната»

Типичная ситуация для создания внутреннего двоемирия: подвергать сомнениям нельзя, но вопросы у взрослеющих зрителей копятся (и это нормально для любого этапного произведения). Озвучивались они по принципу перенаправленного давления — куда-то вбок. Например, в сообществе фанфикшна, где поттериана занимает центральное место, много говорили, что в серии не найти ни одной интересной героини, кроме Гермионы, которой приходится отдуваться за десятерых. В популярном литературоведении стали появляться разборы христологического мифа, который лежит в основе истории, иногда — с оттенком иронии, как, например, в известной лекции Дмитрия Быкова. А к концу десятых критика франшизы полностью сублимировалась в критику ее автора. Твиттер Роулинг превратился в настоящее поле брани. Ее утверждения разной степени спорности на фоне юзерской революции, которая отчуждает «эмоциональные» права на творение у автора в пользу потребителей, стали поводом отделить десакрализированную писательницу/продюсера от «священного текста»: все неприятное и нескладное отнести на ее личный счет, а вселенную сделать неприкосновенной собственностью выросших на ней читателей и зрителей.

Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому

С последними солидизировались даже актеры, включая Дэниэла Рэдклиффа и Эдди Редмэйна, что во многом спасало именно фильмы: коллективное творчество киношников сепарировалось от образа женщины, которая заработала миллиарды и стала крикливым бумером, считающим, что может воспитывать человечество. Однако подобная позиция, которая представляет автора силой, что вечно хочет зла, но почему-то случайно совершила благо, и отрицает, что текст — тем более наставительный — является личным высказыванием, мне кажется множественно несправедливой. С одной стороны, это не позволяет соотнести свой позитивный опыт с человеком, который его подарил. Роулинг была не просто беллетристкой или сказочницей, она работала мировой учительницей полтора десятка лет: во многих странах при таком преподавательском стаже запрещают участвовать в суде присяжных — смешно было бы ждать от нее железной последовательности и умения вовремя промолчать. С другой стороны — такое деление запрещает видеть в самом произведении те авторские убеждения, с которыми тебе, допустим, не хочется соглашаться — а значит, они будут приниматься автоматически, без критического осмысления, в поколенческом масштабе. И здесь я остановлюсь на главном, на мой взгляд, подобном убеждении, а именно — на противоречии, которое оно содержит.

Смотреть онлайн «Фантастические твари и где они обитают»

Гарри Поттер «выстрелил» во времена героев-бунтарей, когда Лола бежала, а Нео гнул ложки. Это были истории об аутсайдерах, которые побеждают систему, потому что в них содержится ключ к ее пересборке — иррациональное знание, пророчество, избранность. В частности, это говорило будущим миллениалам, что даже если ты — сирота, живущая под лестницей, у тебя есть шанс учиться в крутой школе. Шанс на победу в жизненной лотерее, статус особенного и великие свершения, главное — будь посмелее, проявляй инициативу. По сути своей это либертарианская идея, но завернутая в древний мессиански-монархический миф. А он гласит, что избранный, как выигрышный билет, — всегда один, и если ты не он, твое дело — служение. Избранный принесет себя в жертву и гарантированно воскреснет. Остальные… да в общем не очень-то важно, что делают остальные. Направляют, поддерживают, создают фон, становятся волшебными помощниками или объектами, сталкиваясь с которыми избранный растет и обтесывается.

Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому

Для детских сказок такая система подыгрывания протагонисту — почти золотое правило. В детстве мы находимся в стадии тотального эгоцентризма, и то, как работает большой мир, где кроме тебя существуют другие люди с похожими запросами — не очень-то актуальная для ребенка повестка. Ему важно расти и обтесываться. Но когда сказка вырастает в целую вселенную со своей историей, политикой и гражданской войной, когда героям и языку становятся малы детские штанишки, — сказка, оставаясь на прежних правилах, неизбежно превратится не в учебник жизни, а в догмат. Тут-то и оказывается, что лотерейный билет абы кому не попадается, он дается наследнику, владельцу капитала и связей, потомственному герою. Оправдывая себя борьбой с абсолютным злом, догмат подспудно говорит тебе, что одни — важнее других, потому что Гриффиндор — выше Пуффендуя. Что героизм оправдывает средства — потому что все фанатично-импульсивные поступки главного героя всегда будут оплачены кем-то другим. Что героев выращивают, пестуют и готовят к битве, порой даже — на убой, потому что только они могут противостоять внешнему злу. Это их Дело, так же как дело остальных — копить для них знания, опыт, приглядывать и вести теневую борьбу.

Смотреть онлайн «Гарри Поттер и кубок огня»

Это вполне себе феодальная идеология, где большинство кормит меньшинство, меньшинство кормит единицу, а единица подарена всем Судьбой. Изначальная интрига первых серий лишь в том, что на роль единицы предполагался мальчик-блондин с консервативными взглядами, а в итоге становится мальчик-брюнет с более либеральными. Типичные тори и виги. Учитывая, что поттериана вобрала в себя все атрибуты англичанства и колониализма (особенно это заметно в четвертой серии, где в школу приезжают безликие ученики с материка), ее привлекательность начинает соотноситься с мечтой непривилегированных классов об аристократизме, приближенности к традициям, старым фамилиям, нашивкам на пиджаках и подготовке выпускников к тому, что они будут вершить судьбы мира. Кстати, поэтому Тильда Суинтон — наследница древнейшего шотландского рода, знающая не понаслышке, что такое привилегированное образование — отказалась сниматься во франшизе. Актриса не одобрила культ «старой доброй Англии» и стиль «дарк-академии», то есть фетишизации школ-пансионов, которые поттериана разнесла по всему миру как споры. Тильде в «загоне для элиты», где она томилась с Дианой Спенсер, было так душно, что после выпуска она от противного подалась в коммунисты.

Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому

Самое забавное, что именно Роулинг первой начала ревизию собственной вселенной, когда старомодные швы полезли наружу. Превратившись из нуждающейся матери-одиночки в одного из главных опинион-мейкеров, она стала замечать не очень ровные повороты семитомника, а еще довольно важный факт: что не поставила себя в центр собственной главной истории. Описав себя в образе Гермионы — поддерживающей фигуры, которая в итоге не получает особых бенефитов, — Роулинг признала, что в молодости, несмотря на весь показной бунт (подведенные глаза, the Smiths, прогулы), неосознанно соглашалась с отведенным ей в системе скромным местом.

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Перекладывая детище на новые рельсы, писательница не раз пыталась изменить канон: публичными заявлениями и сменой интонации в поздних апокрифах. Она реабилитировалась по части «кастового» мышления, оправдав Слизерин в пьесе-эпилоге «Гарри Поттер и проклятое дитя» и объяснив миссию Пуффендуя в «Фантастических тварях». Однако новые произведения выглядели непоследовательными и вызывали только когнитивный диссонанс в сравнении с основным текстом — тем, что когда-то сформировал личностный фундамент аудитории. Это как в Disney решили сделать супергероику взрослее, поразмышлять об экзистенциальном — и пригласили в «Вечных» прогрессивную и глубокую Хлою Чжао. В результате получились самые низкие рейтинги в истории киновселенной Marvel. Фарш невозможно провернуть назад.

Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому

Но, как сказано выше, ложное обещание поттерианы держится не на одном скрытом консерватизме и обаянии мира привилегий, а на противоречивых сигналах старого и нового. Либертарианская часть этого сообщения, про «все возможно, только дерзай», выглядит очень современно — она про то, что в ностальгирующих текстах сейчас называют побегом в «решаемый» мир. Очаровательная, местами комедийная, а местами — величественная магия «Гарри Поттера» соблазняла легкостью мгновенного изменения мира под свои нужды. Главный соперник за умы тогдашних подростков, «Властелин колец» — в плане повестки гораздо более пещерный, но крепкий по сути — учил, что путь к достижению целей долог, тернист, полон тяжелой рутины и ничего не обещает, так как зависит от противоречивых действий множества участников. Магия ГП, напротив, пропитана главным настроением нашей эпохой — instant gratification, мгновенным поощрением. Чем, в общем-то, отличается взмах волшебной палочки от свайпа в смартфоне? Пока герои «Властелина колец» шли пешком через целый материк, максимально аналогово познавая мир и его размеры, ученики Хогвартса летали на метлах и машинах, а мы начали покупать билеты на самолеты в один клик. Понятно, что модель воспитания ВК, напоминающая урок физкультуры ноябрьским утром, в принципе проигрывает по привлекательности стилю ГП, который, скорее, походит на поощрительный стакан теплого молока с печеньем. Но во времена, когда достижение целей технологически стало упрощаться до уровня почти волшебного, — у педагогического стиля «Властелина колец» совсем не было шансов.

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И нигде, ни в нашей современности, ни во вселенной Роулинг, детям не рассказали, откуда берется энергия и возможности на подобное упрощение и изобилие в повседневной жизни — и чем оно грозит. В какой-то момент становится непонятно, почему семья Уизли просто не может наколдовать Рону нормальный бальный фрак. И в какой-то момент Павлу Дурову (хотя ему в юности больше нравился Нео, чем Гарри) становится непонятно, зачем люди давятся в больших городах, если можно прекрасно жить на природе, наколдовав себе городских ресурсов. Это мы просто переоценили города, оказывается.

Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому

Вся эта несклеенность, нескладушность мира, где что-то получается из ничего, из философского камня, а что-то — оказывается непреодолимой проблемой, где планетарный кризис почему-то решается локально, где осознать сам масштаб и сложность мира становится невыносимо и приходится от него отгораживаться — все это структурные проблемы не только поттерианы, но и реальной жизни миллениалов.

Очень жаль, но, судя по всему, эти проблемы франшизы произрастали именно из смелого и интересного решения сделать ее «взрослеющей» от части к части, оставив при этом прежние законы мира для связности. Чтобы читатели росли вместе с героями, а вселенная расширялась и становилась мрачнее и стилистически, и тематически. Эта имитация естественного процесса, который трагически и таинственно переживает каждый человек, показала, как на самом деле сильно выламывается человеческое сознание в переходном возрасте, как рождается объективное зрение, выходящее за рамки субъективного — и что попытки сохранить детские установки, оцентрованную по своему опыту точку перспективы, мешают повзрослеть и увидеть мир таким, какой он есть: хаотичным, огромным и децентрализованным. Гарри так и остался центром своего мира. Многие люди в нашем поколении — тоже. Это был интересный эксперимент, но, кажется, он не вполне удался. Мир не может выламываться под каждого. Никакой магии не хватит.

Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому

Ольга Касьянова
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Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому фотографии
Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому фотографии
Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому фотографии
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