Тайная комната: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

Продолжаем праздновать 20-летие кинофраншизы «Гарри Поттер», первая часть которой вышла в ноябре 2001 года. В пару к полемическому тексту о наследии ГП мы решили отыскать идейных родственников главной франшизы нового времени в библиотеке японской анимации. И вот какие рекомендации для домашнего просмотра у нас есть.
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«Гарри Поттер и философский камень»
Для тех, кто считает, что все истории об избранных заканчиваются хорошо: «Акира» (1988)
Избранный — один из самых распространенных образов в литературе: муж, вытащивший меч из булыжника, хоббит-путешественник и, конечно же, волшебник с характерным шрамом на лбу. В конце пути таких персонажей если и не разверзаются хляби карамельные, то, по крайней мере, воцаряется мир и гармония: жертвенность неизменно поощряется — еще с библейских времен («Воздаст каждому по делам его»
— Евангелие от Матфея, глава 16, стих 27).
Однако не все истории об избранных заканчиваются хорошо, и печальнее нет повести на свете, чем «Акира
» Кацухиро Отомо
. Легендарная картина рассказывает (помимо всего прочего) о забитом пареньке по имени Тэцуо Сима. Ему было уготовано самой судьбой обладать силой, о которой смертные могут только мечтать, но, к сожалению, в погоне за восстановлением собственного эго, Тэцуо, скажем так, не смог взять себя в руки. Для просмотра «Акиры» хватает и других поводов: анимацию к нему рисовали всей Японией, добившись поражающего и сегодня качества, а, попав на благодатную американскую почву, он на пару лет стал синонимом слова «аниме». Количество поп-культурных книксенов подсчитать уже невозможно: в любви к «Акире» расписывались Майкл Джексон
и Канье Уэст
, а еще без него не было бы ни «Матрицы
», ни «Очень странных дел
». (М.Б.)
«Власти не существует»: обзор «Акиры»
Однажды я взорвусь: подкаст о феномене «Акиры»
Для тех, кто не верит в счастье даром: «Девочка-волшебница Мадока» (2011)
Бесплатный сыр бывает только в гостях у семейства Уизли: путешествие в магический мир значительно улучшило качество жизни лишившегося родителей Гарри Поттера, но и кое-что потребовало взамен. «Девочка-волшебница Мадока
» фокусируется чуть подробнее на том, какую цену приходится платить спасителям мира и избранным.
Мадока — 14-летняя девочка, которая во снах видит, как ее ровесница дерется со всевозможными чудовищами. Следом появляется кот, который предлагает ей тоже стать девочкой-волшебницей — и присоединиться к незнакомке. «Мадока» — уже классика махо-сёдзё
, историй про школьниц, которые с помощью магии спасают мир от коллапса. Однако цена, которую за это придется заплатить, гораздо выше, чем девушка может представить, а все ее задорные приключения так или иначе построены на лжи. Очень в духе Дамблдора, если бы тот был злодеем. (А.Ф.)
Для тех, кто внимательно следит за противостоянием детей и учителей: «Обещанный Неверленд» (1 сезон)
Пикировки Гарри Поттера с профессором Снейпом и не только — один из важнейших сюжетов цикла Джоан Роулинг
, но эта битва умов даже рядом не стоит с многоходовочками детей и взрослых из «Обещанного Неверленда
».
Райская жизнь в приюте «Благодатный дом» заканчивается, когда вундеркинды Эмма, Норман и Рей узнают, что местных детей отправляют восе не в светлое будущее, как говорила «мама» Изабелль. Тогда же они решают устроить побег вместе с младшими детьми — и начинают готовить план операции, сравнимой с ограблением самого навороченного банка. Правда, на кону не деньги, а их жизни. Камерный первый сезон «Обещанного Неверленда» под завязку переполнен твистами, саспенсом и многоходовочками в исполнении детей и их строгой наставницы. Во втором история наращивает масштаб и ожидаемо теряет в плотности действия (несмотря на то, что в 11 серий стараются утрамбовать порядка 100 томов одноименной манги). И это во всех смыслах менее интересное зрелище (поклонники «Неверленда» и вовсе считают, что это катастрофический провал). (А.Ф.)
Для тех, кто ценит фэнтезийные истории мести: «Клеймор» (2007)
Ничто так не подогревает мотивацию, как месть. Заклятый враг в конце путешествия намечает горизонт событий и манит обещанием неизбежной развязки через ультимативное сражение. И то, и другое в «Гарри Поттере» заключено в темную фигуру Волан-де-Морта. Поклонникам историй мести стоит обратить свой взор на «Клеймор
» — мрачное фэнтези с нетипичным для японцев рассуждением о вендетте.
«Клеймор» гнездится в альтернативном Средневековье, где люди страдают от вынужденного соседства с ёма — оборотнями-людоедами, умеющими принимать человеческий облик. В исключительных случаях они и вовсе трансформируются в такое Нечто
, что не снилось даже Джону Карпентеру
. Обычному человеку не под силу отличить смертельно опасную тварь от дружелюбного соседа — о победе в бою и говорить нечего. Для борьбы с ёма безымянная организация создает чудо-воительниц, известных как «клейморы». Они живут исключительно войной и платят дорогую цену за недюжинные ратные способности. К Клэр, одной из таких путешествующих охотниц на нечисть, прибивается паренек Раки, чью семью пожрали ёма. Вместе им предстоит много узнать о себе, врагах, организации, человеческой натуре и, конечно, извилистом пути мести. (М.Б.)
Для тех, кто обожает эпичные колдовские дуэли: «Магическая битва» (2020 — наст.время)
Поединки на волшебных палочках в Хогвартсе и схватки не на жизнь, а на смерть в коридорах Министрества магии — персонажи «Гарри Поттер» не чурались выяснять отношения силой. Впрочем, у героев «Магической битвы
» силенок побольше, а у местного Волан-де-Морта хватает могущественных конкурентов.
Старшеклассник Юдзи Итадори необычайно физически развит, но не торопится применять силу с пользой. Только предсмертное напутствие дедушки и знакомство с миром магов и проклятий вынуждают его взяться за ум. Эта война идет уже много лет, и Юдзи может как спасти человечество, так и погубить его: ведь он проглотил палец злейшего демона Рёмэна Сукуны, но в то же время — не стал его рабом, проявив неожиданную стойкость. В «Магической битве» хватает занятных параллелей с «Гарри Поттером»: от могущественного сироты и злодея, чья сила поделена на части, до наставника-трикстера Сатору Годзё. Однако сёнэн-хит о боевых магах не только посвящен продолжительным и сверхдинамичным битвам (некоторые длятся не одну серию), но и безрадостному быту японцев. Ведь проклятия рождаются там, где сконцентрировались человеческое горе и отчаяние. (А.Ф.)
Для тех, кому одинаково важны дружба и бестиарий: «Истребитель демонов» (2019 — наст.время)
Дивный и манящий мир Хогвартса, высокие ноты только начавшегося взросления, уютная атмосфера дружбы и, конечно, борьба с мистическим бестиарием. Ценители всего перечисленного с лихвой насытятся любимыми мотивами в «Истребителе демонов
» — одном из самых популярных сёнэн-аниме современности.
Набрав хвороста, юноша Тандзиро как-то вернулся домой и обнаружил, что всю его семью убили демоны. В живых осталась лишь сестра Нэдзуко, но и она вот-вот превратится в кровожадное плотоядное существо, питающее ненависть к людям. Каким-то образом Тандзиро все же удалось остановить превращение: Нэдзуко — больше не человек, но еще и не смешарик демон. Юноша пытается найти способ вернуть сестре былое обличие, а заодно покарать существ, что творят такие жуткие злодеяния. Все классические тропы — на месте: братская любовь, триумф воли над хрупкими возможностями тела, глобальные заговоры, демоны всех расцветок и фасонов: от паукообразных существ и огров до мастеров гипноза. А Тандзиро на выручку всегда готовы прийти верные друзья: вспыльчивый и неотесанный Иноскэ в маске кабана и Дзеницу — нервный и трусливый в обычном состоянии, но во сне — беспощадная машина для убийств. (М.Б.)
В чем феномен «Истребителя демонов»
Для тех, кому нравятся неожиданности и магические двери: «Дорохэдоро» (2019 — наст.время)
Магия, конечно, невероятно удобна в быту, но неопытные волшебники могут трансгрессировать куда-то не туда или обратиться кем-то не тем. С комбинации похожих неудач и начинается «Дорохэдоро
».
Кайман — житель города под названием Дыра, чьих граждан допекают колдуны из другого мира. Через специальные магические двери они вторгаются в и без того безрадостные трущобы и тестируют на людях свои заклинания. Из-за одного такого чародея у Каймана выросла голова ящерицы и пропала память, поэтому он находится в активном поиске — виновного. Мир «Дорохэдоро» — фантасмагорическая галлюцинация нищеты: местные обитатели — люди и маги — вынуждены выживать в Лютом переулке размером с город, но не падают духом. Буквально каждый день происходит что-то удивительное: волшебные поединки или превращение людей в насекомых, ящериц и даже грибы — лишь самые примитивные опции. (А.Ф.)
Для тех, кто любит драконов: «Кобаяси и ее горничная-дракон» (2017-2021)
Шведский тупорылый и валлийский зеленый, венгерский хвосторог и китайский огненный шар, а в недрах Гринготтса — еще и Украинский железнобрюхий. В «Гарри Поттере» выбор драконов богаче, чем в «Игре престолов
», но понаблюдать за их повадками позволяют только издалека или в бою. «Кобаяси и ее горничная-дракон
», напротив, описывают жизнь людей и гигантских ящеров бок-о-бок. Ну почти.
Кобаяси — 25-летняя офисная работница, которая дома только ест и спит, а конец трудовой недели отмечает бокалом-другим пива. Однотипная повседневность тянется и тянется, пока однажды на пороге квартиры Кобаяси не появляется Тору — жизнерадостная девушка в униформе горничной. Она говорит, что ее пригласили здесь пожить. Зачин параноидального триллера — на самом деле отправная точка комедийного квартирного фэнтези о совместном быте людей и драконов, которые способны принимать человеческий облик (часто — неприлично милых девушек). Вслед за Тору появляются и другие жители мира исполинских летающих ящериц, которых блага общества потребления заставляют отказаться от людоедских (точнее человеконенавистнических) взглядов. Вообще «Кобаяси и ее горничная-дракон» относится к жанру повседневность (иясикей
), в котором «ничего не происходит», а сюжет складывается из бытовых зарисовок, где есть место магии, видеоиграм, еде и, конечно, любви. (А.Ф.)
Для тех, кто не знает, что делать с дарами смерти: «Миками — истребительница духов» (1993)
По волшебной вселенной Джоан Роулинг раскидано множество волшебных предметов, до поры прикидывающихся ветошью, но всегда готовых сыграть судьбоносную роль. Коллекционерам призрачных остатков усопших, посмертных артефактов и кусочков души предлагается взглянуть на потусторонний мир Японии конца прошлого века в «Миками — истребительнице духов
».
Молодая закоренелая капиталистка Рэйко Миками больше всего любит деньги. Ее рынок – перспективная ниша истребления духов: население Японии растет, вытесняя и без того не слишком довольных призраков. Несмотря на высокие расходы на покупку различных печатей и защитных артефактов, борьба с нечистью сулит большую прибыль. К тому же всегда можно сэкономить на помощниках — и держать за гроши помешанного на хентае студента: достаточно просто взмахнуть ресницами, и он тут же забывает о справедливой оплате труда. Или эксплуатировать призрак несчастной девушки, обещая провести дорогостоящий обряд экзорцизма. Когда-нибудь. Духи — существа беспощадные, бизнес в эпоху лопающегося экономического пузыря — и того хуже, и Рэйко готова на все, чтобы минимизировать разницу между выручкой и прибылью. (М.Б.)
Для тех, кто увлекает школьным фольклором и городскими легендами: «Туалетный мальчик Ханако» (2020)
Туалеты Хогвартса таят едва ли не больше чудес, чем Запретный лес: здесь Гарри и Рон вступили в схватку с троллем, Гермиона варила Оборотное зелье, Плакса Миртл излагал свою безрадостную биографию и даже спряталась Тайная комната. Туалетный мальчик Ханако
наверняка бы с Миртл подружился: им есть, что друг другу рассказать.
Байка о Ханако — ходовая в японских школах городская легенда, правда, считается, что там обитает девочка. Ее-то и хочет вызвать интересующаяся магией Нэнэ Ясиро, но знакомится с закомплексованным юношей-призраком, который уже много лет обитает в женском туалете. Это и есть Ханако, с которым Нэнэ долго не сможет распрощаться. Комедия из школьной жизни, «Туалетный мальчик Ханако» строится не только на обмене гендерными стереотипами между старшеклассницей в поисках любви и потусторонним холостяком в теле ребенка. В академии Камомэ обитает Семь школьных тайн — от кровавого пятна до загадочного Библиотекаря, которые многое могут рассказать о системе обучения и даже прошлом страны. (А.Ф.)
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