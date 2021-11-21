От рассвета до заката и обратно. Что смотрели люди до «Игры престолов»?

Десять и более лет назад HBO считался королем качественного контента по всему миру, подарив нам культовые «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Карнавал», «Братья по оружию» и другие проекты. В 2011 году канал решил рискнуть и доверить Дэвиду Бениоффу и Ди Би Уайссу перенести на телеэкраны масштабное фэнтезийном полотно Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Так появилась «Игра престолов». Неистовое противостояние великих домов Вестероса за Железный трон, драконы и ходячие мертвецы, целая галерея ярких персонажей и трагические гибели многих из них – величественность и стихийность действия завораживала сердца телезрителей на всех континентах. При этом сериал доказал один важный факт: масштабным фэнтези-эпикам с большими бюджетами, огромной съёмочной командой и голливудскими спецэффектами есть место на ТВ! До этого долгие годы боссы каналов сторонились подобных экспериментов, боясь проиграть в борьбе за зрительское внимание и потерять солидные вложения. Нечастые попытки предпринимались, но претерпевали поражение, — сегодня немногие назовут примеры подобных сериалов. Поэтому мы решили вернуться в прошлое и вспомнить, какими яркими фэнтезийными сагами довольствовались люди до «Игры престолов» - культового и революционного проекта HBO.
Первые проекты, которые с уверенностью можно назвать эпичными, волшебными и масштабными, сюжетно связаны с мифологией Древней Греции. В начале 1995 года на телеэкранах начались «Удивительные странствия Геракла», продюсерский проект Сэма Рэйми, который спустя семь лет представил миру один из лучших супергеройских фильмов — «Человек-паук» с Тоби Магуайром в роли Питера Паркера.
Приключениям самого известного древнегреческого героя дали старт благодаря успеху пяти полнометражных фильмов для ТВ. Роль могучего Геракла досталась харизматичному и статному Кевину Сорбо. Для актёра, которому не дали сыграть Супермена и агента Малдера, сериал стал отправной точкой карьеры. Странствия персонажа по городам Греции, борьба с тиранами, богами и монстрами разных мастей, красивые пейзажи Новой Зеландии, комедийные вставки и, конечно, прекрасная работа гримеров, костюмеров и специалистов по визуальным эффектам (для тех времён) обеспечили серьезную фан-базу проекта по всему миру.
Каждая серия дарила новую историю, но все они объединялись линейным сюжетом, зацикленным вокруг жаждущей крови мстительной богини Геры (Мег Фостер). Ее муж Зевс (Энтони Куинн) — главный в пантеоне древнегреческих богов, сокрушитель титанов, повелитель молний - был тем ещё бабником и наплодил огромное количество бастардов. Конечно, накопившиеся обиды дали о себе знать и вылились на голову главного героя сериала (спустя много лет даже сочувствуешь Гере, оказавшейся заложницей «токсичных» отношений). Эта часть истории была самой напряженной и драматичной за все время существования сериала. А главной проблемой шоу стала стагнация сюжетов и образов: герои с Олимпа топтались на месте, не имели потенциала к развитию, что и привело к самому неубедительному финалу.
«Зену», как и сериал о Геракле, создавал Сэм Рейми совместно с Робом Тапертом. Место действия снова Древняя Греция. Главная героиня Зена (Люси Лоулесс), долгие годы служившая богу войны Аресу, решает отказаться от былой жизни и встать на путь исправления. В этом ей помогают отважная Габриэль (Рене О'Коннор) и неуклюжий, но добрый Джоксер (Тед Рейми). Вместе они проходят через множество испытаний, спасая города и деревни от зла. А параллельно решают собственные проблемы.
Совершенно иные ощущения дарил спин-офф путешествий Геракла, так как визуально он стал намного качественнее, что сделало сериал более популярным и впоследствии культовым. Шоу радовало своими масштабами и кросскультурными идеями: создатели решили поэкспериментировать и ввели в историю Зены мифы и легенды других народов: Скандинавии, Китая, Индии и даже… христианство. Каждый новый сезон становился более проработанным, интересным и сложным. Но культовость Зене обеспечило нечто другое.
Ведущее место в проекте отводилось женскому персонажу. Признавайтесь, кто мечтал получить в подарок Шакрам — грозное оружие Зены, королевы воинов? Смеем надеяться, что таких людей было много. Люси Лоулесс, воплотившая образ грозной воительницы, стала по-настоящему легендарной актрисой, предопределившей облик современной индустрии кино- и ТВ-развлечений. Она встала в один ряд с Сигурни Уивер, до которой женские персонажи прорабатывались под гнетом стереотипов и не могли обладать маскулинными качествами и уж тем более затмевать своих героических коллег сильного, то есть мужского пола. Зена повлияла и на другие связанные с гендером важные тенденции, актуальные сегодня. Даже спустя 20 с лишним лет «Зена — королева воинов» не перестаёт обретать новых фанатов. С годами концепция, разработанная авторами шоу, перенималась и другими волшебниками ТВ-индустрии.
В 80-90х годах популярность начинает обретать направление фэнтези, получившее эпитет «городского». Главными его элементами становятся современность, городской антураж и наличие мистики. Благодаря этому жанру второе рождение получили вампиры, ведьмы и колдуны, демоны, оборотни и другие мифические создания. В эти годы в голове у Джосса Уидона, будущего режиссёра первых двух частей «Мстителей», рождается идея создания «Баффи — истребительницы вампиров», положившей начало множеству великолепных проектов и закрепившей успех «Зены — королевы воинов».
Действие шоу происходит в городе Саннидэйл. Юная Баффи Саммерс (Сара Мишель Геллар) с матерью переезжают в маленький калифорнийский город из Лос-Анджелеса. Девушка является истребительницей – воином, призванным в этот мир бороться со всеми проявлениями Изначального Зла. Сама того не понимая, она оказывается в эпицентре событий, исход которых решит судьбу всего человечества. В этом нелёгком деле ей будут помогать отзывчивый Ксандер (Николас Брендон), могущественная ведьма Уиллоу (Элисон Ханниган), парочка вампиров и демонов.
Сериал Уидона вдохнул свежесть в телевидение тех времен и продержался шесть лет. Параллельно был снят спин-офф «Ангел» с пятью сезонами, повествующий историю вампира с душой и любовного интереса Баффи. Были написаны множество книг и комиксов, что позволило превратить актеров в крупных звёзд Голливуда: Сара Мишель Геллар впоследствии снялась в культовых «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Жестокие игры», Элисон Ханнингэм исполнила ведущие роли в «Американских пирогах» и «Как я встретил вашу маму», Дэвид Боренас получил спин-офф и закрепил свою популярность ролью в сериале «Кости». Но самое главное, о чем мы упоминали в начале, Баффи вместе с друзьями закрепили концепцию сильных и сложных женских персонажей, способных превосходить во многих аспектах персонажей-мужчин. Апогеем этих замыслов послужил финальный сезон об истребительнице вампиров, где мир обороняли от могущественных созданий тьмы девочки-подростки. Культовость «Баффи — истребительницы вампиров» продолжала расти. Вслед за ней появились не менее яркие «Зачарованные» от того же Уидона, продолжившие развивать жанр городского фэнтези на ТВ.
2005 год. «Зачарованные» приближаются к завершению. История сестёр Холлиуэл, наследниц древнего и могущественного рода ведьм, восемь лет заставляла людей прилипать к экранам телевизоров и верить в Силу Трех. Нужен был преемник, который смог бы не только вернуть интерес к городскому фэнтези, но и затмить прошлые проекты в жанре. На сцену выходит Эрик Крипке. Он много лет вынашивал историю, выстроенную вокруг американских городских легенд и на образе двух репортеров. Потребовалось ещё немного времени, чтобы идея воплотилась в сериале «Сверхъестественное».
Двое братьев, Сэм и Дин Винчестеры, с детства воспитывались отцом в строгости и послушании, а также верности семейному делу — охоте на нечисть. Из года в год они колесили по всей стране, помогая людям справиться с любыми проявлениями зла. Один из братьев – Сэм (Джаред Падалеки), решает отойти от дел и начать жить обычной жизнью. Спустя значительный промежуток времени к нему в дом врывается старший брат Дин (Дженсен Эклз) с плохой вестью: пропал их отец, отправившийся на охоту. С этого момента начинается путь длиною в 15 лет. За это время фанаты шоу закончили школу, два раза получили диплом, сыграли свадьбу и стали родителями.
Многие не верили в успех сериала, в котором двоим братьям приходится разъезжать на Chevrolet Impala 1967 года из штата в штат, из одного города в другой в попытке истребить зло. Но от сезона к сезону истории становились глубже, пока шоу не превратилось из мистического процедурала в драматический сериал библейских масштабов. Конечно, большинство последних сезонов были высосаны из пальца, но своё обаяние «Сверхъестественное» терять не хотело (но мы согласимся, что первые пять сезонов были самыми лучшими). Тема семейных уз и ценностей, идея верховенства человека над судьбой, вера в собственные возможности, альтруизм и любовь к шедеврам рок-музыки (AC/DC Forever In My Heart) позволили сделать сериал настоящей легендой. Не менее важную роль, даже самую важную, сыграли детально проработанные характеры главных героев, чьи утраты и победы воспринимались многими как собственные. Тандем Джареда Падалеки и Дженсена Эклза — самый правдоподобный и запоминающийся после Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны из «Секретных материалов». Они навсегда останутся в наших сердцах.
После «Сверхъестественного» родились проекты «Гримм» и «Однажды в сказке». Первый является вольной интерпретацией сказок Братьев Гримм, а второй - большинства классических сказок для детей. «Однажды в сказке» впервые показали в 2011 году. Над сюжетной частью этого проекта работали Адам Хоровитц и Эдвард Китсис, написавшие сценарии к сериалам «Остаться в живых» и «Холм одного дерева». Получив поддержку телеканала ABC, они смогли подарить миру удивительный сериал, где каноничное было переработано и подано настолько вкусно, что добавка просилась в тройном объёме. В шоу про Эмму Свон (Дженнифер Моррисон) и городке Сторибрук можно встретить Красную Шапочку, Капитана Крюка, Питера Пэна, Золушку, Мулан, Эльзу и других известных персонажей.
А началось все в Зачарованном лесу. Прекрасный принц (Джош Даллас) и Белоснежка (Дженнифер Гудвин) одолели Злую королеву (Лана Паррия), спасли королевство, поженились и выковали своё «долго и счастливо». Шла подготовка к появлению на свет их первенца. Но Злая королева не стала упиваться слезами, а начала действовать. Она создала самое мощное заклятие в мире, перенесшее жителей Зачарованного леса в наши реалии. Никакой магии, никаких воспоминаний, никакого «долго и счастливо». Проходит больше 20 лет, и в дверь к принцессе, дочери Белоснежки, занимающейся поимкой должников, врывается мальчик, утверждающий о существовании магического мира.
В течение семи лет были рассказаны в новой, современной интерпретации самые разные и любимые многими поколениями людей сказки и легенды — от героической Артурианы до фантасмагоричной «Алисы в стране чудес». Некоторые из них разочаровали, а другие — восхитили. Но важно, что авторы, вооружившись идеями Квентина Тарантино, Джорджа Лукаса и Фрэнсиса Форда Копполы, закрепили интерес киноделов к антигероям, находящимся за гранью добра и зла. Симпатии зрителей оказались не на стороне приторных Белоснежки и Прекрасного принца, а Злой королевы, Урсулы, Малефисенты и Румпельштильцхена, чьи образы, поступки и мотивы позволили заглянуть внутрь человеческой души. Она противоречива, пластична по отношению к свету и тьме, что позволяет сблизиться с персонажами. Зрителям уже неинтересны архетипы героя и злодея, как и самим кинотворцам. Куда интереснее работать со сложными персонами, в которых сочетаются оба варианта, открывая колоссальные возможности для продвижения сюжета.
Перейдем к новому этапу фэнтезийных фильмов и сериалов. В 2005 году домохозяйка из США вытягивает свой билет удачи: ее дебютный роман выходит в свет и через некоторое время становится бестселлером. Она напишет ещё три книги о любви смертной девушки и бессмертного вампира. В 2008 году первый роман получит экранизацию и откроет дверь в мир сотен похожих друг на друга историй с кровью на губах. Да, мы говорим о «Сумерках» с Беллой Свон (Кристен Стюарт) и Эдвардом Калленом (Роберт Патинсон).
Многих последователей «Сумерек» тоже ждал ошеломительный успех, а вселенная «Дневников» до сих пор чувствует себя неплохо на ТВ благодаря бесконечным спин-оффам. Со временем из-за обилия повторяющихся сюжетов в жанре случилась стагнация. Зачем изобретать велосипед, если уже есть готовый и эффективный вариант? Так и жили несколько лет. К счастью, те времена прошли. Но даже тогда находились смельчаки, мечтавшие о масштабах «Властелина колец» на телевидении.
После завершения трилогии Питера Джексона «Властелин колец», киностудии традиционно искали замену. Экранизация романа Толкина при общем бюджете в 280 млн заработала в прокате почти 3 млрд долларов. Такой успех привлек внимание: компания Disney взялась за адаптацию «Хроник Нарнии» Клайва С. Льюиса, а Fox начали разрабатывать «Эрагона» Кристофера Паолини. Приблизиться к истории о Кольце Всевластья и храбрых хоббитах не удалось, хоть и были задатки. Не признав поражения, Disney решает сосредоточиться на другой безумной идее — экранизировать культовое фэнтезийное творение для канала ABC. И в ноябре 2008 года вышла «Легенда об Искателе» — адаптация романов Терри Гудкайнда о приключениях Ричарда Сайфера (Крэйг Хорнер), избранного избавить Срединные Земли от злого тирана-волшебника.
Проект сильно напоминал упомянутых ранее «Зену» и «Геракла» атмосферой приключений и житейской моралью, но предстал более дорогой их версией, явив изумительные пейзажи Новой Зеландии, качественные декорации и спецэффекты по меркам того времени. К сожалению, того же не скажешь о персонажах и эпичности происходящих событий. И хотя пиар-компания велась довольно агрессивно, дерзко сопоставляя «Легенды» с приобретшей статус классики киноверсией Джексона, итогом было полное разочарование зрителей и закрытие шоу после двух сезонов.
Последний неудачный пример – сериал «Камелот», который Starz презентовал в феврале 2011 года, за два месяца до премьеры «Игры престолов» презентовал как взрослую и темную версию легенд о короле Артуре. На главные роли были приглашены Ева Грин и Джозеф Файнс. Безусловно, проект был смелым и решительным шагом от классического сказочного фэнтези к более взрослому и глубокому кинороману. Эксперимент не удался: шоу получилось нудным, лишенным магии и очарования первоисточника, логики в действиях персонажей и масштабности происходящего. Жирную точку в продолжении пришлось поставить эпопее HBO, чьи рейтинги сломили дух создателей «Камелота».
В литературе жанр фэнтези долгие годы воспринимался как что-то второсортное и незначительное. Легкое чтиво, чтобы скоротать скучные вечера в отсутствие телевизора и смартфонов. Но появились Толкин, Льюис, Желязны, Пратчетт, Джордан, Мартин и другие писатели, перекроившие каноны и подарившие многим поколениям искателей приключений самые тёплые воспоминания. С развитием индустрии кино и телевидения стало возможным экранизировать любимые произведения, и мы видим, что со временем жанр активно развивался. «Игра престолов» стала поистине революционным проектом и задала невероятно высокую планку последователям адептам фэнтези. Его успех пытаются повторить как уже вышедшие «Ведьмак», «Темные начала», «Колесо времени», так и ожидаемые сериалы — «Песочный человек», «Хроники Нарнии», «Расколотая земля» и «Властелин колец», бюджет которого уже насчитывает больше 470 млн. Чего еще пожелать?
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