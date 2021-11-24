«Наука никак это не объясняет»: Гипнолог разбирает сериал «Инсомния»

На телеканале ТВ-3 начался показ многосерийного психологического триллера «Инсомния» режиссёра Ольги Френкель. Главный герой ленты – психотерапевт, помогающий своим пациентам с помощью регрессивного гипноза. Отправляя пациентов в прошлые жизни, главный герой фильма Юрий Шталь (Гоша Куценко), страдающий нарушением сна, помогает им избавиться от проблем в настоящем. Как этот механизм работает в реальной жизни, насколько правдоподобны истории, рассказанные в фильме, и что такое регрессивный гипноз? Попробуем разобраться в этом с помощью специалиста — гипнолога, трансперсонального психолога Екатерины Проховцевой.
Толковый словарь Юрия Шталя
Инсомния — бессо́нница, также известная как асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), диссомни́я (др.-греч. δυς- «плохой» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
Гипно́з (др.-греч. ὕπνος — сон) — временное состояние, характеризующееся резкой фокусировкой внимания и высокой подверженностью внушению; состояние гипноза вызывается воздействием гипнотизера или целенаправленным самовнушением.
Регрессия прошлой жизни (англ. Past life regression, PLR) – одна из техник гипноза, при которой человек погружается в состояние транса. Данное состояние позволяет просмотреть человеку его прошлые жизни и воплощения, извлечь полезный урок из такого путешествия, решить навалившиеся проблемы и разорвать круг зациклившихся ситуаций.
фото: кадр из сериала "Инсомния"
Гипнотерапия как спасение
Реальность «Инсомнии»: В начале фильма Юрий Шталь говорит в интервью о том, что с помощью гипноза можно решить любую проблему точечно и за пару сеансов.
Мнение специалиста: Конечно, помочь человеку за один сеанс очень сложно. Всё зависит от готовности пациента освободиться от своей проблемы. Порой нужно больше времени, потому что люди не всегда пускают своё сознание в трансовое состояние. Они не всегда входят в гипнотический сон с первого раза, и считается, что самая глубокая и эффективная сессия в гипнозе — пятая. Если человек гипнабелен и до этого уже работал с психологом, медитировал, тогда ему действительно можно помочь за один сеанс. Все ли проблемы можно решить? Конечно, нет. Но однозначно через гипноз можно быстрее попасть в причину проблемы. И, если психика пациента пускает гипнолога вглубь подсознания, завершить эту травматическую ситуацию быстрее всего можно именно в трансовом состоянии. Информация хранится в подсознании. Чем глубже гипноз, тем больше всплывает подсознание. Гипноз – это ещё не глубокий сон, но рациональный ум уже отключен, критическое мышление отключено. Мы можем опускаться в подсознание, в ту правду, которая заложена глубоко внутри. Опускаемся мы туда с помощью вопросов – «Что ты видишь? Куда ты идешь?». Регрессивный гипноз работает на трех уровнях – ментальном, физическом, эмоциональном. Если мы смотрим прошлые жизни, мы спрашиваем: «Кто ты? Как тебя зовут? Что ты видишь? Есть ли у тебя семья? Сколько тебе лет? Что тебя беспокоит?»...
Регрессивный гипноз
Реальность «Инсомнии»: Доктор Шталь практикует регрессивный гипноз, с помощью которого помогает своим пациентам попасть в прошлые жизни и там обнаружить причину проблем текущей жизни.
Мнение специалиста: В психологии, конечно, нет таких категорий как душа, реинкарнация. Почему это считается мистикой – потому что мы не можем проверить факты. В фильме подобные факты проверяются. В жизни какие-то исторические факты можно действительно проверить, и мы зачастую с этим сталкиваемся. Но какие-то жизни не доказуемы. Мы не знаем, были ли на самом деле люди, которые к нам приходят с проблемами, в прошлых жизнях королями, или нищими. Подсознание выдаёт нам образы. И регрессивный гипноз – это глубокое погружение психики в фантомные переживания.
фото: Кадр из сериала "Инсомния"
Регрессия – это отматывание событий назад. Мы двигаемся по пятилеткам в продолжительность жизни, можем отматывать её назад – детство, внутриутробное состояние, и можем смотреть эти фантомные ощущения души в прошлом. Через погружение и перепроживание этих историй мы освобождаемся от боли. Наша задача дать человеку пережить не прожитую эмоцию души – до конца. Когда мы проживаем этот заряд до конца — мы получаем освобождение от мешающего чувства: зависимости от другого человека, чувства вины, фобии, необъяснимой ненависти. Мы избавляемся от тех сильных чувств, которые мешают нам жить. Но те образы, которые диктует нам подсознание – варьируются. Они могут быть и мультипликационными, и метафоричными.
У меня были регрессы, когда люди видели себя великанами. Не знаю, были ли великаны в истории человечества, но у меня была клиентка, которая чувствовала себя великаном. Она постоянно уходила от социума, пряталась. В этой жизни у нее сильная социофобия, она чувствует себя белой вороной. Другая клиентка была в прошлом бабулей, которой ворона выклевала сердце. И у нее всю жизнь были физические проблемы с сердцем. После этого регресса сердечная боль ушла. Мистика ли это? Когда ты приходишь учиться гипнозу, ты можешь не верить ни во что. Но, когда ты видишь, как человек на ровном месте впадает в картинки прошлого, видит события прошлых лет, начинает задыхаться, покрываться бордовым цветом, его вены выступают, он держит себя за голову и кричит: «Верните мне тело!», ты видишь, как реагирует организм – ты уже не можешь в это не верить. Невозможно такое придумать, чтобы органика так реагировала. Есть фантомные воспоминания психики.
Где хранятся воспоминания
Хроники Акаши — теософский эзотерический, а также антропософский термин, описывающий мистическое знание, закодированное в нефизической сфере бытия. Никаких научных доказательств достоверности Хроник Акаши нет.
Мнение специалиста: Мастера, практикующие в Индии, умеющие выходить сознанием из тела, говорят, что наша душа как флэшка. У них нет понятия «твоя прошлая жизнь». Душа набирает информацию из Хроник Акаши. Это хранилище, «библиотека» всех жизней людей, незримое хранилище коллективного бессознательного. Из него по какой-то не понятной причине мы выцепляем те или иные образы, сложенные в истории, которые дают весь этот спектр чувств и ощущений, которые загружают в нас травму. Что-то мы действительно проживали, например, мы были нашими предками — я часто вижу это в регрессах, когда человек был своей же прабабушкой. А что-то мы набирает непонятно откуда. И это не доказуемо. Нас гипнологов это не интересует – было ли на самом деле то, что видит человек в гипнозе. Нас интересует освобождение от негативных чувств. Для нас важно снять симптом.
фото: кадр из сериала "Инсомния"
Модель №1: Родительская опека
Описание: Душа родителя из прошлой жизни является человеку в текущем воплощении в образе возлюбленного, родителя или ребёнка, пытаясь вновь заботиться о нём.
Реальность «Инсомнии»: Помощница Юрия Шталя – Дина (Мария Миронова), любит его, заботится о нём, принимает его любым и не может обрести счастья в браке с другим человеком. Регрессивный гипноз показал, что Дина – это рано погибшая мать Юрия Шталя.
Мнение специалиста: Модель «Дина – Юра» в «Инсомнии» – самая частая из моей практики. Когда девушка влюбляется в молодого человека и жить без него не может. И вроде секс там не такой активный, и быть с ним тяжело, но они не могут расстаться. Бывает так, что эти влюблённые могут развестись со своими бывшими партнерами, чтобы сойтись со своими фантомными детьми или родителями. Чаще приходят девушки. Объект их любви – это, как правило, ребенок, который в прошлом умер у матери на руках от чумы, или во время войны, или от голода. Или дом завалило, и она мучается чувством вины, что она его не спасла. И она его ищет, и пытается быть с ним рядом, всячески проявляя свою любовь. Когда мы встречаемся уже как мужчина и женщина мы пропускаем всё через интимные отношения, а на регрессе люди выясняют, что это любовь другого уровня. Становится ясно, что их созависимость, такие болезненные отношения — это другого уровня любовь и забота. И когда человек видит причину своих страданий, ему становится легко, и он становится благодарен просто за то, что этот человек просто есть на планете Земля. И дальше эти люди выстраивают новую форму отношений, уже без боли.
Рассказ специалиста: У меня самой была подобная ситуация. Я жила с молодым человеком и регресс показал, что он был моим ребенком в прошлой жизни. У нас была миграция, нам нужно было срочно на паром. И в суете погружения вещей на паром я думала, что он с друзьями, друзья думали, что он со мной. В итоге я невольно оставила этого ребенка в достаточно раннем возрасте. Всю жизнь я жила с чувством вины. В конце жизни я его нашла, и он сказал: «Я не прощу тебя, ты меня предала». И в этой жизни мы встречаемся, у нас конечно же любовь. При этом я очень боялась беременеть, говорила, что я мать-кукушка, что я не справлюсь, не понимая сама, чего именно я боюсь. Интересно, что с 18-ти лет я ездила в детские дома и говорила детям: «У ваших родителей есть причина, почему они не с вами». История с молодым человеком, который в прошлой жизни оказался моим брошенным сыном, окончилась печально - мы разошлись. Я опять его предала, ушла к другому человеку. На прощание он мне сказал: «Я буду любить тебя всю жизнь, но ты меня предала». Конечно, у меня был шок, когда я увидела этот регресс. Получается, что мы опять попали в тот же узел, я опять его предала, а он меня опять любит всю жизнь, но не простил. И наши чувства ещё долгие годы после расставания были очень заряженными, я испытывала очень острое отношение к этому человеку, но и вместе мы тоже быть не могли, нам было очень сложно.
фото: кадр из сериала "Инсомния"
Модель №2: Эмпатия
Описание: Человек внезапно начинает ощущать, переживать боль или проблему чужого, часто не знакомого ему лица.
Реальность «Инсомнии»: Мальчик в Москве мучается переживаниями своего ровесника, живущего во Франции. Умерший брат Этьена вселяется в сознание Миши, чтобы через него рассказать о страшной беде, приключившейся с Этьеном.
Мнение специалиста: Человек как радиоприемник настраивается на коллективное сознание, которое «фонит». Можно настроиться на индивидуальное сознание конкретного человека. Такой эффект часто происходит у близнецов, которые чувствуют друг друга, у родственных душ. Наука это не объясняет никак, кроме того, что человек на 70% состоит из воды, а вода обладает памятью. Радиоволны двух разных людей могут попасть в одно квантовое поле. И тогда мы можем чувствовать то, что происходит с незнакомым нам человеком, чувствовать его боль. Буддисты, просветлённые мастера это умеют делать сознательно. Если привести в пример французского мальчика из «Инсомнии» – он искренне молится. То есть, посылает информацию в космос. И тут происходит такой эффект, словно на твой телефон пришло смс с незнакомого номера. Есть хранилище коллективного сознания, эдакий сервер. И оттуда мироздание, разум вселенной отправляет на какой-то другой мозг, как на мобильный телефон сообщение, информацию о том, что, нужна помощь. Ребенок, как чистое сознание, настроился на другого ребенка во Франции. Он испытывает страдание, но вербализовать это не может.
фото: кадр из сериала "Инсомния"
Модель №3. Утробные страхи
Реальность «Инсомнии»: Алёна (Полина Макарчик) – успешная, перспективная спортсменка. На подготовке к очередным крупным соревнованиям по плаванию, Алёна начинает испытывать страх воды. С помощью гипноза выясняется, что Алёна – неродившаяся дочь известной в прошлом плавчихи.
Мнение специалиста: 70% наших реакций в жизни закладываются внутриутробно. Психиатр Станислав Гроф открыл перинатальные матрицы как часть психологии. Действительно внутри матери живёт осознанная душа, которая с момента попадания в утробу до 6-ти часов после рождения помнит всё. Пока женщина беременна, ребёнок всё слышит и запоминает – ждали его или нет, какие переживания испытывала мама. У меня была девушка, которую мы погрузили в трансовое состояние и делали практику перерождения чтобы снять внутриутробные травмы. И она в момент погружения увидела, что где-то приблизительно на 4-м месяце беременности, мама с папой разговаривают где-то в лесу. Папа говорит: «Мы собирались разводиться, а ты забеременела. Давай не будем оставлять ребенка». И девушка помнит, как она долбилась и металась в истерике. В трансовом состоянии она кричала: «Нет пожалуйста, не убивай меня! Я буду очень хорошей, я буду для тебя самой лучшей, пожалуйста оставьте меня!». Очень долго мы не могли её вывести из этого состояния, руки и ноги сводило, такая борьба за жизнь, острое переживание, что отец ее не хочет. После сеанса девушка позвонили матери, и та расплакалась, спросив: «Откуда ты знаешь эту историю? Я никогда ее никому не рассказывала». В итоге мы сняли у девушки психотравму, ощущение ненужности, постоянного заслуживания любви.
фото: кадр со съемок сериала "Инсомния"
Модель №4. «Приговорённость» к другому человеку
Реальность «Инсомнии»: Пётр и Лида (Константин Юшкевич и Ксения Громова) много лет женаты. Лида часто унижает, гнобит Петра — он принимает это как должное. Регрессивный гипноз показывает, что в прошлых жизнях Пётр и Лида уже были влюблены друг в друга. Во время армянского геноцида Пётр убил Лиду, чтобы спасти её от надругательства и пыток турецких солдат.
Мнение специалиста: Это самая часто встречающаяся история, когда мы «приклеиваемся» к людям из-за чувства вины. Недавно у меня был человек с запросом: хочу простить отца. Всё пробовал, ничего не помогло. Мы пошли с ним в прошлые жизни. Попадаем на несколько веков назад, во время чумы, когда отец в одной из прошлых жизней был его отцом. Он принес чуму и заразил жену и троих детей. Они все умерли, он остался один. И эта ненависть к отцу прошла через всю его прошлую жизнь, отравив эту. Ещё была женщина, которая пришла с проблемой ненависти к матери. Мы идём в регресс и попадаем во времена холокоста. И тут произошло странное — вдруг весь зал заполнился запахом жжёных волос и кожи. Я даже открыла глаза думаю какой ужас, кошку что ли жгут по соседству. И тут моя клиентка начинает плакать и говорить, что она еврейка и её фашист ведёт в газовую камеру. Конечно, в новой жизни этот фашист и есть её мама. И эти переживания нужно было прожить до конца и понять, что раз мама в прошлой жизни была её убийцей, в этой она пришла заботиться и искуплять чувство вины.
фото: кадр из сериала "Инсомния"
Сюжеты регресса – реальность или игры разума?
Мнение специалиста: Наука никак это не объясняет. Нам все равно какова сюжетная линия в голове пациента. Большинство гипнологов не верит в прошлые жизни. Моя подруга, которая работает только в этой технике, не верит в реинкарнацию, но она ежедневно исцеляет кучу людей. Мы это не обрабатываем, не интерпретируем. Нам важно чувство, эмоция. Наша задача — исцелить человека от чувств, которые мешают ему быть счастливым. Пример из практики. Мальчик 16-ти лет поссорился с отцом и повесился. Его бабушке приснилось, что душа мальчика вселилась в тело ребенка, которым беремена его мачеха. То есть, повесившийся мальчик переродится у его же отца. И если мы потом возьмем этого вновь родившегося ребенка на регресс, возможно, мы увидим эту историю глазами повесившегося мальчика. Нужно ли нам в этом копаться – нет. Мы не расследуем преступления. Мы освобождаем людей от страданий.
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