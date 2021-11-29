Разыгрываем книги Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр»

Кино-Театр.Ру
и издательство АСТ («Редакция Елены Шубиной»)
начинают розыгрыш двух книг сценариста и режиссера Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр»
, в которую вошли восемь киноповестей — сценариев, легших в основу фильмов Александра Миндадзе
, Вадима Абдрашитова
и Алексея Учителя
.
Центральная тема, интересующая Миндадзе на протяжении многих лет, — человек, запутавшийся в жизненных перипетиях; тот, кому необходимо сделать серьезный выбор, прямо влияющий на его жизнь и судьбу. Миндадзе приглашает своего читателя — и зрителя — блуждать по искусно выстроенным лабиринтам сюжета, отвечая на каждом повороте на новые вопросы, заходить в тупики и самостоятельно искать из них выход.
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Милый Ханс, дорогой Петр» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны случайным образом 5 декабря и получат по экземпляру книги.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Удачи!
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