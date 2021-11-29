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Разыгрываем книги Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр»

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29 ноября 2021
Кино-Театр.Ру и издательство АСТ («Редакция Елены Шубиной») начинают розыгрыш двух книг сценариста и режиссера Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр», в которую вошли восемь киноповестей — сценариев, легших в основу фильмов Александра Миндадзе, Вадима Абдрашитова и Алексея Учителя.

Центральная тема, интересующая Миндадзе на протяжении многих лет, — человек, запутавшийся в жизненных перипетиях; тот, кому необходимо сделать серьезный выбор, прямо влияющий на его жизнь и судьбу. Миндадзе приглашает своего читателя — и зрителя — блуждать по искусно выстроенным лабиринтам сюжета, отвечая на каждом повороте на новые вопросы, заходить в тупики и самостоятельно искать из них выход.

Разыгрываем книги Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр»

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Милый Ханс, дорогой Петр» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны случайным образом 5 декабря и получат по экземпляру книги.

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Удачи!
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Вадим АбдрашитовАлександр МиндадзеАлексей Учитель

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