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Деконструкция «Последний из Могикан»
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Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

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Как, ты не смотрел это кино?! >>
30 ноября 2021
До Нового года — всего месяц, а премьеры все идет и идут. Редакция Кино-Театр.Ру продолжает рассказывать о тех фильмах и сериалах, которые нам полюбились за последний месяц (не обязательно вышедшие вот-вот). На очереди — ноябрь, однозначно прошедший под знаком Netflix. Некоторые проекты были в наших списках ожиданий, некоторые ворвались сюда неожиданно, о чем-то мы подробно писали, а что-то — прошло под радаром или показывали на фестивалях, поэтому делимся, чтобы о проектах не забыли. «Спасибо, посмотрю» — это редакционный пазл вкусов и интересов, которые могут оказаться полезны зрителям, столкнувшимся с проклятым вопросом современности: что посмотреть вечером? Или — о ужас — на выходных. Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах: пандемия все-таки.


ОНЛАЙН


«Аркейн» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

Одно из главных откровений текущего сезона. Благодаря продуманному сценарию, детальной прорисовке характеров и запоминающемуся визуальному стилю к миру игры League of Legends (она же LoL) смогли приобщиться зрители, далекие от жанра MOBA и игровой индустрии вообще. Геймеры, знающие вселенную не только по косплеям Джинкс и с лету считывающие пасхалки в кадре, тем более останутся довольны. Дуалистичный мир городов Пилтовер и Заун увлекает и поражает, история сестер Вай и Джинкс, хоть и предсказуема, цепляет искренностью и оригинальным обращением со штампами. Присутствуют и знакомые персонажи, которые добавляют трагизма параллельным сюжетам, затрагивающим отношения власти и народа, магов и науки, города и трущоб. Добавляет куража и саундтрек, сочетающий в себе музыку из оригинала и новые мелодии, удачно вплетенные в общую структуру. Пожалуй, это лучшая экранизация видеоигры за последние годы, а возможно, и вообще в истории. Лишь бы второй сезон не уронил планку. (М.М.)


Читать Быстро бегать, метко стрелять и горячо молиться: как игры повлияли на кино

«Идентичность» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

Конец 1920-х, Нью-Йорк. Афроамериканка Ирэн (Тесса Томпсон) встречает в ресторане для белых школьную подругу Клэр (Рут Негга). Та уже несколько лет замужем за Джоном (Александр Скарсгард), который и не подозревает, что его супруга — из тех, кого он с оттяжечкой обзывает словом на букву «н». Давние подруги скрещивают жизненные философии — и начинают сомневаться, правильно ли все делают в этом мире. «Идентичность» (в оригинале — Passing) экранизация знакового аболиционистского романа, режиссерский дебют Ребекки Холл, которая сразу взялась за лабиринт сложных тем: их сумму удачно описывает локализованное название, хотя оригинал отсылает к практике «расового перехода». Когда, например, афроамериканцы смешанных кровей и внешне непохожие на тех, кого общество привыкло угнетать, пользуются привилегиями и, скажем, получают нормальное образование. Иными словами, Клэр подстроилась под несправедливую систему, а Ирэн, занимающаяся подобием активизма, пытается ее изменить. (А.Ф.)


«Атака титанов» [4 сезон, 1 часть] (Crunchyroll/Wakanim)

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

Как бы глубоко ни раскрывались персонажи этого аниме, в какой-то момент случается поворот, который перевернет все с ног на голову: для героя или сюжета в целом. Здорово прописаны мотивации, комплексы и травмы героев, практически нет неуместной в пекле романтики, вдобавок — красиво нарисовано. Такую историю практически невозможно смотреть фоном: и так приходится отматывать назад, чтобы расслышать или рассмотреть важную деталь. В начале следующего года должны выйти заключительные эпизоды финального сезона. Жду. (С.Е.)
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»


«Сонни Бой» (Wakanim)


Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

Группа школьников обнаруживает, что их школа дрейфует посреди то ли космоса, то ли небытия. Взрослых нет, мира вокруг нет, зато у учеников проявляются сверхспособности. Им предстоит разобраться, что за сила испортила им последнее лето детства, и, возможно, вернуться домой. «Сонни Бой» — это путешествие по корпусу подростковых сюжетов от «Повелителя мух» до «Евангелиона», история, понятная по синопсису, и загадочная до последних минут. Непривычный темпоритм, движение камеры как в фестивальных фильмах, поклоны Колриджу и Сатоси Кону — даже если это не открытие года, то уж точно время, заслуживающее приключений. (А.Ф.)
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«Любовь. Смерть. Роботы» [2 сезон] (Netflix)

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

Новеллы в стиле «Черного зеркала» с еще более апокалиптическим содержанием. Если первый сезон еще был хоть сколько-нибудь позитивным и юморным, то второй — мрачный, с высокой смысловой наполненностью. Чего стоят только эпизоды про вечных людей с запретом на деторождение или про мистических тварей, пробужденных оккультистом… Есть серии с упрощенной графикой, есть настолько вырисованные, что люди кажутся настоящими. Очень разных авторов собрали под одной красивой вывеской, за что составителям Миллеру и Финчеру большое спасибо. Наслаждение, удивление, страх — это все можно испытать при просмотре «Любовь. Смерть. Роботы». (С.Е.)


«Калейдоскоп ужасов» [2-3 сезон] (Kion, Okko, IVI, Кинопоиск)
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Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

Сериал Грега Никотеро, вдохновленный одноименным хоррор-альманахом Джорджа Ромеро и Стивена Кинга, из-за пандемического перерыва в 2021-м разродился сразу двумя сезонами-продолжениями. Шоу в духе «Баек из склепа» пропитано ностальгией по старым-добрым ужасам и изрядной долей синефильства. В каждом из новых сезонов по истории, вдохновленной «Ночью живых мертвецов», — в первой Джастин Лонг построил VR-капсулу, чтобы попасть в любимый фильм вроде «Поезда смерти» (1992) с Кристофером Ли. Еще здесь Тед Рейми приносит «Некрономикон» на ТВ-передачу, и художник — ветеран Вьетнама уделывает «Зловещих мертвецов». Кевин Диллон допекает малолетнего племянника, любящего классические страшилки (за что его ждет монструозная кара). А Джеймс Ремар предстает в качестве коллекционера, решившего приобрести за бесценок скелеты с выставки реквизита из знаменитых хорроров. Как и многие антологии, сериал грешит неравноценностью материала: великолепные эпизоды соседствуют с посредственными. Однако лицезреть любимых звезд прошлого — наподобие Си Томаса Хауэлла, Молли Рингуолд и Кита Дэвида — или же окунуться в странные миры, женящие «Космическую одиссею» с трэшем 90-х, — бесценно. И, конечно же, никак теперь не забыть лавкрафтианский мультик с голосами Марка Хэмилла и Даэиэль Харрис. (М.М.)

Читать История ужасов: 10 важнейших хоррор-сериалов

«Сама дура» [2 сезон] (YouTube)
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Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

Продолжение успешного веб-сериала (а сюжетно — еще и короткометражки), придуманного и снятого, что в России бывает не так уж часто, женской командой. Режиссер и шоураннер — Анна Зайцева, сценаристка — Евгения Богомякова, продюсер — Анна Шалашина, в главных ролях — юные Елизавета Ищенко и Полина Гухман, которые за год с выхода первого сезона уже стали вполне востребованными актрисами в отечественной индустрии. Гухман и Ищенко играют двух сестер, одна — с детства лишена зрения. Но «Сама дура», хоть и больше других выполняет функцию социального контента, не о сложностях жизни людей с ограниченными возможностями. Это честный разговор о трудностях подросткового возраста, когда особенно непросто принять себя и окружающих. Во втором сезоне конфронтация двух вроде бы непохожих, но на самом деле очень близких сестер сменяется готовностью поддерживать друг друга в этой стремительно наступающей взрослой жизни. С первыми романтическими влюбленностями и расставаниями, с попытками найти новых друзей и противостоять общим врагам — в сети или реальности. Это делает второй сезон, действие которого развивается во время летних каникул, настоящей терапией для осеннего сплина и теплой ностальгией по тем самым «100 дням после детства». (М.Т.)


ПРОКАТ


«Французский вестник»

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

Уэс Андерсон снова взялся за старое: сотворил изящное декоративное панно с участием большого ансамбля суперзвезд первой величины. Помимо привычных для режиссера актеров — Билла Мюррея, Оуэна Уилсона, Тильды Суинтон, — нашлись роли для Леа Сейду, Кристофа Вальца, Сирши Ронан, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе и многих других. Несколько несвязанных между собой историй представляют из себя антологию периодического журнала «Французский вестник» — идеального по всем параметрам издания, вынужденного закрыться после смерти главного редактора. Причудливые многослойные байки из разных разделов журнала оживают, чтобы поведать о монументальном искусстве убийцы-психопата и его музе-надзирательнице, студентах-революционерах или похищении ребенка. Некоторые истории забавные, некоторые дурацкие, но поклонники Андерсона не будут разочарованы. Комичный и задумчивый, гротескный и визуально избыточный, фильм, знаменует смерть больших историй и больших текстов в эпоху рекламных объявлений и коротких новостей, признается в любви настоящей отважной журналистике и печатному слову. (Е.В.)
Пиши поперек: рецензия на фильм


Читать Важный акцент: портрет Сирши Ронан

«Вечные»

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

Запущен необычный виток киновселенной Marvel — с новыми персонажами, силами, мыслями. «Вечные» — достаточно медитативное кино про умение не терять себя и отнестись с пониманием к недостаткам других, про то, что любовь выше долга, а люди, хоть и слабые, зато умеют радоваться, грустить... Marvel в «Вечных» как будто переосмыслил себя и пространство вокруг. Изменился мир, изменились мы, изменился Marvel. А вот сцены после титров остались. И еще какие! Они бодрят, вытаскивают зрителя из оцепенения и грез, оставляют в замешательстве и предвкушении следующих частей. (С.Е.)
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«Купе номер 6»

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

Простая и неброская картина, получившая тем не менее гран-при жюри Каннского кинофестиваля. Финский режиссер Юхо Куосманен снял вдохновенную дорожную историю о поиске родственной души, о базовой потребности человека — в другом. Иностранная студентка Лаура (Сейди Хаарла) отправляется из Москвы на поезде в Мурманск, в надежде увидеть древние петроглифы заполярья. Ее случайным попутчиком становится русский гопник Леха (Юра Борисов), который является ей как воплощение дикой, опасной и по-зимнему мрачной российской действительности. Оставив позади прежнюю любовь и изысканное столичное общество, в котором Лаура чувствовала себя чужой, оторвав от сердца кусок жизни и осознав, что ее бросили, девушка постепенно проникается сочувствием к хамоватому парню, а его навязчивое любопытство трансформируется в неуклюжую заботу. Путешествие становится дорогой, ведущей к взаимопониманию, а оттуда и до любви рукой подать. Картина, начинающаяся как беспощадный арт-хаус про убогую нашу родину, да еще глазами иностранца (как он посмел!) не без помощи убедительных диалогов Любови Мульменко и живой актерской игры оставляет в итоге ощущение утешительного чуда и надежды на то, что и твое счастье ходит где-то рядом. (Е.В.)
Юра Борисов на страже русской души: читать рецензию


«Вкус жизни»

Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

Первый за восемь лет авторский фильм Кристоффера Боэ — некогда надежды датского кино, которого неудачи отбуксировали на телевидение и в детективную серию «Мистериум». Карстен (Николай Костер-Вальдау) и Мэгги (Кэтрин Грайс-Розенталь) в браке уже десять лет: у них двое детей и ресторан с библейскими именем. Оба мечтают о звезде Мишлен, но на пути к награде — усталость и выдыхающийся брак. «Вкус жизни», в отличие от ранних фильмов Боэ, не поражает визуальными или драматическими изысками (сценарий написан вместе с Тобиасом Линдхольмом, соавтором «Еще по одной»). И все же это энергичная и не лишенная интересных решений картина о том, что нужно быть реалистами и требовать невозможного, но и про простую человеческую близость забывать не стоит. (А.Ф.)

Читать Все так в Датском королевстве: 7 режиссеров с родины Гамлета и Триера

Екатерина Визгалова, София Ежова, Макс Милиан, Маша Токмашева, Алексей Филиппов
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NetflixАлексей ФилипповЕкатерина ВизгаловаМакс МилианМария ТокмашеваСофия Ежоваспасибо, посмотрю
персоны
Уэс АндерсонЕвгения БогомяковаЮра БорисовКристоффер БоэКристоф ВальцКэтрин Грайс-РозентальПолина ГухманКевин ДиллонКит ДэвидАнна Зайцева (III)Елизавета ИщенкоСтивен КингСатоси КонНиколай Костер-ВалдауЮхо КуосманенКристофер ЛиТобиас ЛиндхольмФрэнсис МакДормандТим МиллерЛюбовь МульменкоБилл МюррейРут НеггаГрег НикотероТед РеймиДжеймс РемарМолли РингуолдДжордж Эй РомероСирша РонанЛеа СейдуАлександр СкарсгардТильда СуинтонТесса ТомпсонОуэн УилсонДэвид ФинчерСейди ХаарлаДэниэль ХаррисСи Томас ХауэллРебекка ХоллМарк ХэмиллТимоти ШаламеАнна Шалашина
фильмы
АрканаАтака титановБайки из склепаВечныеВкус жизниЕвангелионЕщё по однойИдентичностьКалейдоскоп ужасовКупе номер шестьЛюбовь, смерть и роботыНочь живых мертвецовПоезд смертиСама дураСонни БойСто дней после детстваФранцузский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан»Чёрное зеркало

фотографии >>
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать фотографии
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать фотографии
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать фотографии
Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать фотографии
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анонс

Деконструкция «Последний из Могикан»

Скорбим

Владимир Наумов
29 ноября ушёл из жизни кинорежиссёр Владимир Наумов.
Александр Градский
28 ноября ушёл из жизни композитор, певец Александр Градский.
Фатима Кладо
28 ноября ушла из жизни актриса, педагог Фатима Кладо.
Виктор Терехов
26 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Терехов.
Валентина Иванова
22 ноября ушла из жизни актриса Валентина Иванова.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Вячеслав Невинный
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Денис Юченков
Гаэль Гарсия Берналь
Стивен Диллейн
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

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