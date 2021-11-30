Спасибо, посмотрю: фильмы и сериалы ноября, которые не стоило пропускать

До Нового года — всего месяц, а премьеры все идет и идут. Редакция Кино-Театр.Ру продолжает рассказывать о тех фильмах и сериалах, которые нам полюбились за последний месяц (не обязательно вышедшие вот-вот). На очереди — ноябрь, однозначно прошедший под знаком Netflix. Некоторые проекты были в наших списках ожиданий, некоторые ворвались сюда неожиданно, о чем-то мы подробно писали, а что-то — прошло под радаром или показывали на фестивалях, поэтому делимся, чтобы о проектах не забыли. «Спасибо, посмотрю» — это редакционный пазл вкусов и интересов, которые могут оказаться полезны зрителям, столкнувшимся с проклятым вопросом современности: что посмотреть вечером? Или — о ужас — на выходных. Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах: пандемия все-таки
.
ОНЛАЙН
«Аркейн» (Netflix)
Одно из главных откровений текущего сезона. Благодаря продуманному сценарию, детальной прорисовке характеров и запоминающемуся визуальному стилю к миру игры League of Legends (она же LoL) смогли приобщиться зрители, далекие от жанра MOBA
и игровой индустрии вообще. Геймеры, знающие вселенную не только по косплеям Джинкс и с лету считывающие пасхалки в кадре, тем более останутся довольны. Дуалистичный мир городов Пилтовер и Заун увлекает и поражает, история сестер Вай и Джинкс, хоть и предсказуема, цепляет искренностью и оригинальным обращением со штампами. Присутствуют и знакомые персонажи, которые добавляют трагизма параллельным сюжетам, затрагивающим отношения власти и народа, магов и науки, города и трущоб. Добавляет куража и саундтрек, сочетающий в себе музыку из оригинала и новые мелодии, удачно вплетенные в общую структуру. Пожалуй, это лучшая экранизация видеоигры за последние годы, а возможно, и вообще в истории. Лишь бы второй сезон не уронил планку. (М.М.)
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«Идентичность» (Netflix)
Конец 1920-х, Нью-Йорк. Афроамериканка Ирэн (Тесса Томпсон
) встречает в ресторане для белых школьную подругу Клэр (Рут Негга
). Та уже несколько лет замужем за Джоном (Александр Скарсгард
), который и не подозревает, что его супруга — из тех, кого он с оттяжечкой обзывает словом на букву «н». Давние подруги скрещивают жизненные философии — и начинают сомневаться, правильно ли все делают в этом мире. «Идентичность» (в оригинале — Passing) экранизация знакового аболиционистского романа, режиссерский дебют Ребекки Холл
, которая сразу взялась за лабиринт сложных тем: их сумму удачно описывает локализованное название, хотя оригинал отсылает к практике «расового перехода». Когда, например, афроамериканцы смешанных кровей и внешне непохожие на тех, кого общество привыкло угнетать, пользуются привилегиями и, скажем, получают нормальное образование. Иными словами, Клэр подстроилась под несправедливую систему, а Ирэн, занимающаяся подобием активизма, пытается ее изменить. (А.Ф.)
«Атака титанов» [4 сезон, 1 часть] (Crunchyroll/Wakanim)
Как бы глубоко ни раскрывались персонажи этого аниме, в какой-то момент случается поворот, который перевернет все с ног на голову: для героя или сюжета в целом. Здорово прописаны мотивации, комплексы и травмы героев, практически нет неуместной в пекле романтики, вдобавок — красиво нарисовано. Такую историю практически невозможно смотреть фоном: и так приходится отматывать назад, чтобы расслышать или рассмотреть важную деталь. В начале следующего года должны выйти заключительные эпизоды финального сезона. Жду. (С.Е.)
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
«Сонни Бой» (Wakanim)
Группа школьников обнаруживает, что их школа дрейфует посреди то ли космоса, то ли небытия. Взрослых нет, мира вокруг нет, зато у учеников проявляются сверхспособности. Им предстоит разобраться, что за сила испортила им последнее лето детства, и, возможно, вернуться домой. «Сонни Бой» — это путешествие по корпусу подростковых сюжетов от «Повелителя мух
» до «Евангелиона
», история, понятная по синопсису, и загадочная до последних минут. Непривычный темпоритм, движение камеры как в фестивальных фильмах, поклоны Колриджу
и Сатоси Кону
— даже если это не открытие года, то уж точно время, заслуживающее приключений. (А.Ф.)
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«Любовь. Смерть. Роботы» [2 сезон] (Netflix)
Новеллы в стиле «Черного зеркала
» с еще более апокалиптическим содержанием. Если первый сезон еще был хоть сколько-нибудь позитивным и юморным, то второй — мрачный, с высокой смысловой наполненностью. Чего стоят только эпизоды про вечных людей с запретом на деторождение или про мистических тварей, пробужденных оккультистом… Есть серии с упрощенной графикой, есть настолько вырисованные, что люди кажутся настоящими. Очень разных авторов собрали под одной красивой вывеской, за что составителям Миллеру
и Финчеру
большое спасибо. Наслаждение, удивление, страх — это все можно испытать при просмотре «Любовь. Смерть. Роботы». (С.Е.)
«Калейдоскоп ужасов» [2-3 сезон] (Kion, Okko, IVI, Кинопоиск)
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Сериал Грега Никотеро
, вдохновленный одноименным хоррор-альманахом Джорджа Ромеро
и Стивена Кинга
, из-за пандемического перерыва в 2021-м разродился сразу двумя сезонами-продолжениями. Шоу в духе «Баек из склепа
» пропитано ностальгией по старым-добрым ужасам и изрядной долей синефильства. В каждом из новых сезонов по истории, вдохновленной «Ночью живых мертвецов
», — в первой Джастин Лонг построил VR-капсулу, чтобы попасть в любимый фильм вроде «Поезда смерти
» (1992) с Кристофером Ли
. Еще здесь Тед Рейми
приносит «Некрономикон» на ТВ-передачу, и художник — ветеран Вьетнама уделывает «Зловещих мертвецов». Кевин Диллон
допекает малолетнего племянника, любящего классические страшилки (за что его ждет монструозная кара). А Джеймс Ремар
предстает в качестве коллекционера, решившего приобрести за бесценок скелеты с выставки реквизита из знаменитых хорроров. Как и многие антологии, сериал грешит неравноценностью материала: великолепные эпизоды соседствуют с посредственными. Однако лицезреть любимых звезд прошлого — наподобие Си Томаса Хауэлла
, Молли Рингуолд
и Кита Дэвида
— или же окунуться в странные миры, женящие «Космическую одиссею» с трэшем 90-х, — бесценно. И, конечно же, никак теперь не забыть лавкрафтианский мультик с голосами Марка Хэмилла
и Даэиэль Харрис
. (М.М.)
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История ужасов: 10 важнейших хоррор-сериалов
«Сама дура» [2 сезон] (YouTube)
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Продолжение успешного веб-сериала
(а сюжетно — еще и короткометражки), придуманного и снятого, что в России бывает не так уж часто, женской командой. Режиссер и шоураннер — Анна Зайцева
, сценаристка — Евгения Богомякова
, продюсер — Анна Шалашина
, в главных ролях — юные Елизавета Ищенко
и Полина Гухман
, которые за год с выхода первого сезона
уже стали вполне востребованными актрисами в отечественной индустрии. Гухман и Ищенко играют двух сестер, одна — с детства лишена зрения. Но «Сама дура», хоть и больше других выполняет функцию социального контента, не о сложностях жизни людей с ограниченными возможностями. Это честный разговор о трудностях подросткового возраста, когда особенно непросто принять себя и окружающих. Во втором сезоне конфронтация двух вроде бы непохожих, но на самом деле очень близких сестер сменяется готовностью поддерживать друг друга в этой стремительно наступающей взрослой жизни. С первыми романтическими влюбленностями и расставаниями, с попытками найти новых друзей и противостоять общим врагам — в сети или реальности. Это делает второй сезон, действие которого развивается во время летних каникул, настоящей терапией для осеннего сплина и теплой ностальгией по тем самым «100 дням после детства
». (М.Т.)
ПРОКАТ
«Французский вестник»
Уэс Андерсон
снова взялся за старое: сотворил изящное декоративное панно с участием большого ансамбля суперзвезд первой величины. Помимо привычных для режиссера актеров — Билла Мюррея
, Оуэна Уилсона
, Тильды Суинтон
, — нашлись роли для Леа Сейду
, Кристофа Вальца
, Сирши Ронан
, Фрэнсис МакДорманд
, Тимоти Шаламе
и многих других. Несколько несвязанных между собой историй представляют из себя антологию периодического журнала «Французский вестник» — идеального по всем параметрам издания, вынужденного закрыться после смерти главного редактора. Причудливые многослойные байки из разных разделов журнала оживают, чтобы поведать о монументальном искусстве убийцы-психопата и его музе-надзирательнице, студентах-революционерах или похищении ребенка. Некоторые истории забавные, некоторые дурацкие, но поклонники Андерсона не будут разочарованы. Комичный и задумчивый, гротескный и визуально избыточный, фильм, знаменует смерть больших историй и больших текстов в эпоху рекламных объявлений и коротких новостей, признается в любви настоящей отважной журналистике и печатному слову. (Е.В.)
Пиши поперек: рецензия на фильм
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Важный акцент: портрет Сирши Ронан
«Вечные»
Запущен необычный виток киновселенной Marvel — с новыми персонажами, силами, мыслями. «Вечные» — достаточно медитативное кино про умение не терять себя и отнестись с пониманием к недостаткам других, про то, что любовь выше долга, а люди, хоть и слабые, зато умеют радоваться, грустить... Marvel в «Вечных» как будто переосмыслил себя и пространство вокруг. Изменился мир, изменились мы, изменился Marvel. А вот сцены после титров остались. И еще какие! Они бодрят, вытаскивают зрителя из оцепенения и грез, оставляют в замешательстве и предвкушении следующих частей. (С.Е.)
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«Купе номер 6»
Простая и неброская картина, получившая тем не менее гран-при жюри Каннского кинофестиваля. Финский режиссер Юхо Куосманен
снял вдохновенную дорожную историю о поиске родственной души, о базовой потребности человека — в другом. Иностранная студентка Лаура (Сейди Хаарла
) отправляется из Москвы на поезде в Мурманск, в надежде увидеть древние петроглифы заполярья. Ее случайным попутчиком становится русский гопник Леха (Юра Борисов
), который является ей как воплощение дикой, опасной и по-зимнему мрачной российской действительности. Оставив позади прежнюю любовь и изысканное столичное общество, в котором Лаура чувствовала себя чужой, оторвав от сердца кусок жизни и осознав, что ее бросили, девушка постепенно проникается сочувствием к хамоватому парню, а его навязчивое любопытство трансформируется в неуклюжую заботу. Путешествие становится дорогой, ведущей к взаимопониманию, а оттуда и до любви рукой подать. Картина, начинающаяся как беспощадный арт-хаус про убогую нашу родину, да еще глазами иностранца (как он посмел!) не без помощи убедительных диалогов Любови Мульменко
и живой актерской игры оставляет в итоге ощущение утешительного чуда и надежды на то, что и твое счастье ходит где-то рядом. (Е.В.)
Юра Борисов на страже русской души: читать рецензию
«Вкус жизни»
Первый за восемь лет авторский фильм Кристоффера Боэ
— некогда надежды датского кино, которого неудачи отбуксировали на телевидение и в детективную серию «Мистериум». Карстен (Николай Костер-Вальдау
) и Мэгги (Кэтрин Грайс-Розенталь
) в браке уже десять лет: у них двое детей и ресторан с библейскими именем. Оба мечтают о звезде Мишлен, но на пути к награде — усталость и выдыхающийся брак. «Вкус жизни», в отличие от ранних фильмов Боэ, не поражает визуальными или драматическими изысками (сценарий написан вместе с Тобиасом Линдхольмом
, соавтором «Еще по одной
»). И все же это энергичная и не лишенная интересных решений картина о том, что нужно быть реалистами и требовать невозможного, но и про простую человеческую близость забывать не стоит. (А.Ф.)
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Все так в Датском королевстве: 7 режиссеров с родины Гамлета и Триера
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