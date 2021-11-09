«Прошлой ночью в Сохо», «Ампир V» и еще 8 фильмов ноября

За этот фильм Апичатпонг Вирасетакул удостоился приза каннского жюри. Съемки проходили в Колумбии, а главную роль исполнила Тильда Суинтон. Приехав навестить больную сестру, впадающую в летаргический сон, Джессика оказывается во власти странного звука, похожего то ли на взрыв, то ли на глухой и гулкий удар. Лишившись покоя, она решает во что бы то ни стало найти источник звука, и реальность для нее начинает смешиваться с чужими воспоминаниями и явлениями за рамками человеческого понимания.
По словам Натальи Григорьевой, в новом фильме Александра Зельдовича античный миф примеряет на себя девушка (Тинатин Далакишвили), полюбившая московского бизнесмена (Евгений Цыганов). Она родила ему двоих детей, погубила ради него родного брата и последовала за ним в Израиль, на его историческую родину. Чтобы там заявить (не без оснований), что он ее больше не любит, и пуститься во все тяжкие — в объятья мифических существ. С помощью кремов собственного производства и старого еврея-часовщика героиня пытается буквально повернуть время вспять. Финал, как и у Еврипида, — весьма трагичен. Своего зрителя кино точно найдет: каждый второй (если не первый в случае с Россией) мужчина, выходя с сеанса, трагично скажет — «Знаю такую».
По словам Владимира Гнездилова, зрителей ожидает экранизация одноименного романа Виктора Пелевина от режиссера Виктора Гинзбурга, перенесшего на большие экраны «Generation П». Вампирские приключения Павла Табакова в роли Ромы Шторкина и Oxxxymiron’а, играющего Митру, уже давно стали долгостроем с довольно большим для российского кино бюджетом в более чем полмиллиарда рублей.
На большие экраны на сей раз вернётся культовый вестерн Джима Джармуша с Джонни Деппом в хрестоматийном образе Уильяма Блейка (не поэта) и мощной музыкой Нила Янга. Большое событие для тех, кто еще не видел этот шедевр.
Новое анимационное творение от студии Уолта Диснея, поставленное Джаредом Бушем, Байроном Ховардом и Чарис Кастро Смит. Это история Мирабель Мадригал, живущей вместе с семьей в удивительном месте под названием Энканто, в волшебном доме, спрятанном в горах Колумбии. Каждый ребенок этой семьи награждался уникальным даром — будь то суперсила или способность исцелять. К сожалению, маленькой Мирабель не досталось магических талантов. Тем не менее, именно ей предстоит спасти Энканто и семью. В оригинале персонажи говорят голосами Алана Тьюдика и Джона Легуизамо.
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