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«Прошлой ночью в Сохо», «Ампир V» и еще 8 фильмов ноября

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9 ноября 2021
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Прошлой ночью в Сохо», «Ампир V» и еще 8 фильмов ноября
фото: кадр из фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»

Под занавес осени зрителей, изголодавшихся по кино после локдауна, ожидает встреча с очередным марвеловским кинокомиксом, новой диснеевской анимацией и парочкой фестивальных хитов.




«Вечные» / The Eternals



Киновселенную Marvel посетит раса бессмертных, живших на Земле и формировавших её историю и цивилизацию. В фильме Хлои Чжао заняты Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и Сальма Хайек.

Выход в прокат: 8 ноября



«Память» / Memoria



За этот фильм Апичатпонг Вирасетакул удостоился приза каннского жюри. Съемки проходили в Колумбии, а главную роль исполнила Тильда Суинтон. Приехав навестить больную сестру, впадающую в летаргический сон, Джессика оказывается во власти странного звука, похожего то ли на взрыв, то ли на глухой и гулкий удар. Лишившись покоя, она решает во что бы то ни стало найти источник звука, и реальность для нее начинает смешиваться с чужими воспоминаниями и явлениями за рамками человеческого понимания.

Выход в прокат: 11 ноября



«Ряд 19»



Молодая женщина-врач Катя (Светлана Иванова) вместе с шестилетней дочерью Дианой (Марта Кесслер) в страшную непогоду летит ночным рейсом, который оборачивается чередой леденящих кровь событий: в полупустом салоне самолёта одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. В картине Александра Бабаева также заняты Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот и Виктория Корлякова.

Выход в прокат: 11 ноября



«Медея»



По словам Натальи Григорьевой, в новом фильме Александра Зельдовича античный миф примеряет на себя девушка (Тинатин Далакишвили), полюбившая московского бизнесмена (Евгений Цыганов). Она родила ему двоих детей, погубила ради него родного брата и последовала за ним в Израиль, на его историческую родину. Чтобы там заявить (не без оснований), что он ее больше не любит, и пуститься во все тяжкие — в объятья мифических существ. С помощью кремов собственного производства и старого еврея-часовщика героиня пытается буквально повернуть время вспять. Финал, как и у Еврипида, — весьма трагичен. Своего зрителя кино точно найдет: каждый второй (если не первый в случае с Россией) мужчина, выходя с сеанса, трагично скажет — «Знаю такую».

Выход в прокат: 18 ноября



«Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан"» / The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun



Новая работа Уэса Андерсона с длинным названием и настолько же длинным списком задействованных мировых знаменитостей (Уиллем Дефо, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Сирша Ронан, Леа Сейду, Эдвард Нортон, Кристоф Вальц). Долгим выдалось и ожидание премьеры: она должна была состояться на Каннском кинофестивале в прошлом году, но его из-за пандемии отменили, поэтому все разрешилось на Круазетт только в этом году, отмечает Дарья Тарасова.

Выход в прокат: 18 ноября



«Ампир V»



По словам Владимира Гнездилова, зрителей ожидает экранизация одноименного романа Виктора Пелевина от режиссера Виктора Гинзбурга, перенесшего на большие экраны «Generation П». Вампирские приключения Павла Табакова в роли Ромы Шторкина и Oxxxymiron’а, играющего Митру, уже давно стали долгостроем с довольно большим для российского кино бюджетом в более чем полмиллиарда рублей.

Выход в прокат: 25 ноября



«Мертвец» / Dead Man



На большие экраны на сей раз вернётся культовый вестерн Джима Джармуша с Джонни Деппом в хрестоматийном образе Уильяма Блейка (не поэта) и мощной музыкой Нила Янга. Большое событие для тех, кто еще не видел этот шедевр.

Выход в прокат: 25 ноября



«Обитель зла: Раккун-Сити» / Resident Evil: Welcome to Raccoon City



Перезапуск киновселенной Пола Уильяма Скотта Андерсона с Миллой Йовович представляет собой неоднозначную адаптацию культовой игровой серии Resident Evil из-за сомнительного каста, из которого более-менее подходят лишь Кая Скоделарио, сыгравшая Клэр Редфилд, и Том Хоппер, воплотивший Альберта Вескера. Можно только удивляться видению режиссера Йоханнеса Робертса, представившего темнокожую Ханну Джон-Кэймен в образе Джилл Валентайн и Эвана Джогиа в качестве Леона Кеннеди.

Выход в прокат: 25 ноября



«Прошлой ночью в Сохо» / Last Night in Soho



По сюжету новой картины Эдгара Райта молодая девушка, увлечённая модным дизайном, попадает в Лондон 1960-х и сталкивается со своим кумиром, ослепительной певицей, что приводит её к мрачным последствиям. Звёздами фильма являются Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Томасин Маккензи, Дайана Ригг, Теренс Стэмп и Рита Ташингем.

Выход в прокат: 25 ноября



«Энканто» / Encanto



Новое анимационное творение от студии Уолта Диснея, поставленное Джаредом Бушем, Байроном Ховардом и Чарис Кастро Смит. Это история Мирабель Мадригал, живущей вместе с семьей в удивительном месте под названием Энканто, в волшебном доме, спрятанном в горах Колумбии. Каждый ребенок этой семьи награждался уникальным даром — будь то суперсила или способность исцелять. К сожалению, маленькой Мирабель не досталось магических талантов. Тем не менее, именно ей предстоит спасти Энканто и семью. В оригинале персонажи говорят голосами Алана Тьюдика и Джона Легуизамо.

Выход в прокат: 25 ноября




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Утраченные иллюзии
Чёрная месса

Макс Милиан
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