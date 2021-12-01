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Продолжение «Матрицы», новые «Охотники за привидениями» и еще 10 фильмов декабря

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1 декабря 2021
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Продолжение «Матрицы», новые «Охотники за привидениями» и еще 10 фильмов декабря
фото: кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»

Зима наступила, а вместе с ней к зрителям вернутся персонажи популярных новогодних серий, марвеловские супергерои и Нео с Тринити.




«Дом Gucci» / House of Gucci



Ридли Скотт снял экранизацию книги Сары Гей Форден «Дом Gucci: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности», в которой повествует об убийстве Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), организованном его бывшей супругой Патрицией Реджани (Леди Гага). Для этой истории режиссер собрал внушительный актерский состав: Джаред Лето, Джереми Айронс, Джек Хьюстон, Сальма Хайек, Аль Пачино.

Выход в прокат: 2 декабря



«Лётчик»



Высокобюджетная военная драма Рената Давлетьярова с Петром Фёдоровым в главной роли. Советский летчик Николай Комлев совершает боевой вылет с целью остановить немецкую танковую колонну, движущуюся к столице. Его самолет сбивают вражеские истребители, но ему все же удается посадить машину на глухую лесную поляну. Превозмогая голод, холод, минуя стаи волков и отряды немцев, раненому летчику предстоит тяжелый путь к спасению.

Выход в прокат: 2 декабря



«Охотники за привидениями: Наследники» / Ghostbusters: Afterlife



Продолжение классической дилогии Айвена Райтмена поставил его сын Джейсон. Здесь мы встретимся как со старой гвардией (Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер, Энни Поттс), так и с новичками серии (Кэрри Кун, Маккенна Грейс, Пол Радд, Финн Вулфард).

Выход в прокат: 2 декабря



«Вестсайдская история» / West Side Story



Следом за Робертом Земекисом, попытавшимся взглянуть по-новому на «Ведьм», его старый приятель и наставник Стивен Спилберг решил обновить классический бродвейский мюзикл, впервые адаптированный Джеромом Роббинсом и Робертом Уайзом 60 лет назад. Справедливости ради стоит заметить, что для мастера это не первый ремейк в творческой биографии: его мистическая мелодрама «Всегда» является переосмыслением классической ленты Виктора Флеминга «Парень по имени Джо» со Спенсером Трейси. Так что Спилберг способен вдохнуть новую жизнь в хорошо забытое старое. Однако, кому, кроме поклонниц Энсела Эльгорта, интересно такое кино, вопрос остается открытым.

Выход в прокат: 9 декабря



«Море волнуется раз»



Драма Николая Хомерики с Ольгой Бодровой, пошедшей по стопам своего культового отца, была обласкана в этом году на «Кинотавре» гран-при и наградой за лучшую женскую роль. По сюжету юная пара отправляется проверить свои чувства в лес, где встречает очень похожих на них взрослых в исполнении Юлии Ауг и Андрея Смолякова.

Выход в прокат: 9 декабря



«Человек-Паук: Нет пути домой» / Spider-Man: No Way Home



Продолжение серии марвеловских кинокомиксов о Питере Паркере в исполнении Тома Холланда. Режиссёрское кресло вновь занял Джон Уоттс. Предполагается, что Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч), ставший новым наставником Паркера, станет виновником смешения параллельных вселенных, из-за чего в фильме появятся до боли знакомые персонажи Уиллема Дефо, Джейми Фокса и Альфреда Молины. Впрочем, других паучков ждать не стоит.

Выход в прокат: 15 декабря



«Ёлки-8»



Иногда они возвращаются. Восьмая часть некогда популярной новогодней серии внезапно выйдет в наступившем декабре, да еще будет основана на реальных историях. Иван Ургант и Сергей Светлаков снова у руля, остальных персонажей сыграют Дарья Мороз, Анна Чиповская, Евгений Кулик, Александр Робак, Никита Ефремов, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Виктория Агалакова, Стас Старовойтов, Олег Гаас, Татьяна Орлова, Екатерина Шумакова, Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Запасайтесь ЗГ!

Выход в прокат: 16 декабря



«Матрица: Воскрешение» / The Matrix Resurrections



Культовое детище Вачовски вернется к нам в виде четвертой части. Триквел вышел в далеком 2003-м. За это время Киану Ривз успел побывать Константином, Джоном Уиком и Джонни Сильверхэндом в игре Cyberpunk 2077, а режиссёры поменяли имена и пол. Сложно сказать, что нас ждёт — гениальное кино или провал, но актёрский состав впечатляет. Помимо Ривза и Кэрри-Энн Мосс, в картине появятся Приянка Чопра, Джада Пинкетт Смит, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Ламбер Вильсон, а также звезды «Восьмого чувства» Брайн Дж. Смит, Макс Римельт и Эрендира Ибарра.

Выход в прокат: 16 декабря



«Зверопой 2» / Sing 2



Продолжение мультфильма пятилетней давности поставил создатель оригинала Гарт Дженнингс, а героев озвучили все те же Мэттью Макконахи, Тэрон Эджертон, Риз Уизерспун и Скарлетт Йоханссон. Больше веселья и песен в зимнюю стужу!

Выход в прокат: 23 декабря



«Последний богатырь: Посланник тьмы»



Заключительная часть трилогии Дмитрия Дьяченко, по сюжету которой все сказочные герои переместятся в современный мир. По Кутузовскому проспекту будет бегать избушка на курьих ножках, над Москвой пролетит ведьма на волке, а Ивана (Виктор Хориняк) ждут новые приключения. Кроме того, зрители узнают, что во время диктатуры Кощея многие волшебные персонажи давно переместились в наш мир, где вынуждены скрываться под масками обычных людей.

Выход в прокат: 23 декабря



«Три богатыря и Конь на троне»



Еще один традиционный гость на Новый Год. На сей раз наш любимый конь Юлий из-за проказ Бабы Яги поменялся телами с Князем, заседает во дворце и благоустраивает Киев, а истинный правитель пашет поле. «Мельница» продолжает радовать похождениями полюбившихся героев.

Выход в прокат: 30 декабря



«Чемпион мира»



Спортивная драма Алексея Сидорова о шахматистах с Иваном Янковским и Константином Хабенским в главных ролях основана на реальной истории – небывалому по накалу и интриге матче между Анатолием Карповым и Виктором Корчным за звание Чемпиона мира в 1978 году в филиппинском городе Багио. Карпова играет Янковский, Корчного – Хабенский. Компанию им составили Диана Пожарская, Виктор Сухоруков, Владимир Вдовиченков, Фёдор и Виктор Добронравовы.

Выход в прокат: 30 декабря




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