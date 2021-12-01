Продолжение «Матрицы», новые «Охотники за привидениями» и еще 10 фильмов декабря

Выбор редакции Кино-Театр.Ру
фото: кадр из фильма «Матрица: Воскрешение» Зима наступила, а вместе с ней к зрителям вернутся персонажи популярных новогодних серий, марвеловские супергерои и Нео с Тринити.
«
» / House of Gucci Дом Gucci Ридли Скотт
снял экранизацию книги Сары Гей Форден «Дом Gucci: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности», в которой повествует об убийстве Маурицио Гуччи (
Адам Драйвер
), организованном его бывшей супругой Патрицией Реджани (
Леди Гага
). Для этой истории режиссер собрал внушительный актерский состав:
Джаред Лето
,
Джереми Айронс
,
Джек Хьюстон
,
Сальма Хайек
,
Аль Пачино
.
Выход в прокат:
2 декабря
«
» Лётчик
Высокобюджетная военная драма
Рената Давлетьярова
с
Петром Фёдоровым
в главной роли. Советский летчик Николай Комлев совершает боевой вылет с целью остановить немецкую танковую колонну, движущуюся к столице. Его самолет сбивают вражеские истребители, но ему все же удается посадить машину на глухую лесную поляну. Превозмогая голод, холод, минуя стаи волков и отряды немцев, раненому летчику предстоит тяжелый путь к спасению.
Выход в прокат:
2 декабря
«
» / Ghostbusters: Afterlife Охотники за привидениями: Наследники
Продолжение классической дилогии
Айвена Райтмена
поставил его сын
Джейсон
. Здесь мы встретимся как со старой гвардией (
Билл Мюррей
,
Дэн Эйкройд
,
Эрни Хадсон
,
Сигурни Уивер
,
Энни Поттс
), так и с новичками серии (
Кэрри Кун
,
Маккенна Грейс
,
Пол Радд
,
Финн Вулфард
).
Выход в прокат:
2 декабря
«
» / West Side Story Вестсайдская история
Следом за
Робертом Земекисом
, попытавшимся взглянуть по-новому на «
Ведьм
», его старый приятель и наставник
Стивен Спилберг
решил обновить классический бродвейский мюзикл, впервые адаптированный
Джеромом Роббинсом
и
Робертом Уайзом
60 лет назад. Справедливости ради стоит заметить, что для мастера это не первый ремейк в творческой биографии: его мистическая мелодрама «
Всегда
» является переосмыслением классической ленты
Виктора Флеминга
«
Парень по имени Джо
» со
Спенсером Трейси
. Так что Спилберг способен вдохнуть новую жизнь в хорошо забытое старое. Однако, кому, кроме поклонниц
Энсела Эльгорта
, интересно такое кино, вопрос остается открытым.
Выход в прокат:
9 декабря
«
» Море волнуется раз
Драма
Николая Хомерики
с
Ольгой Бодровой
, пошедшей по стопам своего
культового отца
, была обласкана в этом году на «Кинотавре» гран-при и наградой за лучшую женскую роль. По сюжету юная пара отправляется проверить свои чувства в лес, где встречает очень похожих на них взрослых в исполнении
Юлии Ауг
и
Андрея Смолякова
.
Выход в прокат:
9 декабря
«
» / Spider-Man: No Way Home Человек-Паук: Нет пути домой
Продолжение серии марвеловских кинокомиксов о Питере Паркере в исполнении
Тома Холланда
. Режиссёрское кресло вновь занял
Джон Уоттс
. Предполагается, что Доктор Стрэндж (
Бенедикт Камбербэтч
), ставший новым наставником Паркера, станет виновником смешения параллельных вселенных, из-за чего в фильме появятся до боли знакомые персонажи
Уиллема Дефо
,
Джейми Фокса
и
Альфреда Молины
. Впрочем, других паучков ждать не стоит.
Выход в прокат:
15 декабря
«
» Ёлки-8
Иногда они возвращаются. Восьмая часть некогда популярной новогодней серии внезапно выйдет в наступившем декабре, да еще будет основана на реальных историях.
Иван Ургант
и
Сергей Светлаков
снова у руля, остальных персонажей сыграют
Дарья Мороз
,
Анна Чиповская
,
Евгений Кулик
,
Александр Робак
,
Никита Ефремов
,
Елена Валюшкина
,
Никита Тарасов
,
Виктория Агалакова
,
Стас Старовойтов
,
Олег Гаас
,
Татьяна Орлова
,
Екатерина Шумакова
,
Филипп Киркоров
и
Ольга Бузова
. Запасайтесь ЗГ!
Выход в прокат:
16 декабря
«
» / The Matrix Resurrections Матрица: Воскрешение
Культовое детище Вачовски вернется к нам в виде четвертой части.
Триквел
вышел в далеком 2003-м. За это время
Киану Ривз
успел побывать
Константином
,
Джоном Уиком
и Джонни Сильверхэндом в игре
Cyberpunk 2077
, а режиссёры поменяли имена и пол. Сложно сказать, что нас ждёт — гениальное кино или провал, но актёрский состав впечатляет. Помимо Ривза и
Кэрри-Энн Мосс
, в картине появятся
Приянка Чопра
,
Джада Пинкетт Смит
,
Нил Патрик Харрис
,
Яхья Абдул-Матин II
,
Ламбер Вильсон
, а также звезды «
Восьмого чувства
»
Брайн Дж. Смит
,
Макс Римельт
и
Эрендира Ибарра
.
Выход в прокат:
16 декабря
«
» / Sing 2 Зверопой 2
Продолжение мультфильма пятилетней давности поставил создатель оригинала
Гарт Дженнингс
, а героев озвучили все те же
Мэттью Макконахи
,
Тэрон Эджертон
,
Риз Уизерспун
и
Скарлетт Йоханссон
. Больше веселья и песен в зимнюю стужу!
Выход в прокат:
23 декабря
«
» Последний богатырь: Посланник тьмы
Заключительная часть трилогии
Дмитрия Дьяченко
, по сюжету которой все сказочные герои переместятся в современный мир. По Кутузовскому проспекту будет бегать избушка на курьих ножках, над Москвой пролетит ведьма на волке, а Ивана (
Виктор Хориняк
) ждут новые приключения. Кроме того, зрители узнают, что во время диктатуры Кощея многие волшебные персонажи давно переместились в наш мир, где вынуждены скрываться под масками обычных людей.
Выход в прокат:
23 декабря
«
» Три богатыря и Конь на троне
Еще один традиционный гость на Новый Год. На сей раз наш любимый конь Юлий из-за проказ Бабы Яги поменялся телами с Князем, заседает во дворце и благоустраивает Киев, а истинный правитель пашет поле. «Мельница» продолжает радовать похождениями полюбившихся героев.
Выход в прокат:
30 декабря
«
» Чемпион мира
Спортивная драма
Алексея Сидорова
о шахматистах с
Иваном Янковским
и
Константином Хабенским
в главных ролях основана на реальной истории – небывалому по накалу и интриге матче между
Анатолием Карповым
и
Виктором Корчным
за звание Чемпиона мира в 1978 году в филиппинском городе Багио. Карпова играет Янковский, Корчного – Хабенский. Компанию им составили
Диана Пожарская
,
Виктор Сухоруков
,
Владимир Вдовиченков
,
Фёдор
и
Виктор Добронравовы
.
Выход в прокат:
30 декабря
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