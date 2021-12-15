Важный разговор в поездке, который не состоялся: памяти Сергея Соловьева

Большинство эпизодов из биографии Сергея Александровича походят скорее на бесконечные рассказы и байки, подслушанные в соседнем купе, нежели на выдержки из архивов, перечисленные сухим канцелярским языком: работал на телевидении, поступил в университет — закончил университет, женился-развелся-снова-женился, получил Серебряного Медведя за режиссуру и т.д. Каждая из этих историй похожа на балладу без авторства, их хочется передавать из уста в уста, забывая о том, что все это случилось на самом деле — обыкновенные советские сказки коридоров Мосфильма.
Смотреть онлайн«АССА» — фильм-достояние целого поколения
Соловьева срезали со вступительных во ВГИК, потому что проверяющий экзаменационные работы Евгений Николаевич Фосс решил, что тот целиком списал сочинение у Пришвина. Или Паустовского. Или у них обоих — но точно списал. Разве мог 18-летний пацан придумать, что на улице пахло яблоками? Оказывается, мог. На заданную тему «Важный разговор в поездке, который не состоялся» абитуриент Соловьев описал зимнюю картину перед сельпо: мальчишка залезает в повозку и всячески уговаривает лошадь тронуться. Шепчет ей, кричит и «Нооооо!», и «Тпрууу!» , но кобыла не двигается с места, пока вожжи не берет в руки подоспевшая мать.
фото: «Сто дней после детства» (1975)
Эта зарисовка стала входным билетом в мастерскую Михаила Ромма (после отозванных обвинений в плагиате), а теперь с большого расстояния кажется и вовсе чем-то вроде талисмана или своеобразного напутствия, сопровождавшего Сергея Александровича. Там, где он стремился скорее тронуться с места, упрямая лошадка, запряженная случаем, заставляла его замереть. Еще одна байка, рассказанная им самим и подтвержденная Татьяной Друбич: он совершенно не хотел брать ее на роль Ерголиной, а юная артистка, уже дебютировавшая у Туманян в «Пятнадцатой Весне» (1972), не хотела сниматься. Кажется, эту басню о самой противоречивой любви в Союзе (и творческой, и романтической) знает не только каждый студент ВГИКа или обладатель корочки Союза кинематографистов, но и любой случайный встречный на Бульварном кольце.
Смотреть онлайн«Сто дней после детства» — открытка всем пионерам
Талант это или бремя — даже сейчас сложно сказать однозначно, но снова и снова то, что секунду назад было временем настоящим, становилось историей, которую хотелось непременно рассказать. Мускулатура выдумок и фантазий очень быстро нарастала на костяк были, и эти сказки обретали самостоятельную жизнь. Даже те, кто не видел «АССУ» (1987), точно знают, что название фильма — аббревиатура: автор Соловьев Сергей Александрович, а придумал ее Сергей Африка Бугаев. Цой чуть не лишился роли, потому что недовольный режиссер никогда не слышал группу «Кино», а с администрацией гостиницы пришлось договариваться самому Михаилу Горбачеву. Если кое-где вымысел и потеснил правду — это лишь от того, что каждому, кто передавал курьезный случай, хотелось оставить свой отпечаток.
фото: «АССА» (1987)
Нечто подобное можно сказать и про картины Соловьева, которые — как любое искусство — переставали принадлежать автору, стоило лишь поставить точку на монтаже. Его ленты стали чем-то вроде завещаний: не теперь, когда фильмография — буквальное наследство, — но еще в момент выхода. Каждая присвоена отзывчивыми зрителями: «АССА» — достояние целого поколения, «Сто дней после детства» (1975) — открытка всем пионерам, «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989) — надгробный камень Советскому Союзу. Со страной и ее наследием Соловьев разговаривал снова и снова: настоящее его картин всегда сопровождалось отголосками прошлого. Кишечные расстройства Сталина, вечер, вдохновивший Лермонтова на «Маскарад», убийство императора Павла I — без вчера не случилось бы завтра. Но как же хорошо, что вчера закончилось.
Смотреть онлайн«Черная роза — змблема печали, красная роза — эмблема любви» — надгробный камень Советскому Союзу
И этим прощанием — вдумчивым, упоительным, неспешным и всегда печальным — пронизан воздух всех его картин. Соловьев вновь и вновь повторял на пленке, что все когда-нибудь пройдет. Как бы Лопухин ни мечтал вечно смотреть на Ерголину и Джоконду, однажды закончится и лето, и смена в лагере, и детство, и даже пионерство. Эта скоротечность счастливого мига — то, из чего сотканы подъемы на фуникулере под музыку Гребенщикова и прогулки по заснеженной набережной Ялты (снег — это тоже, конечно, случайность). Мир на глазах у всех становился другим: Бананан не мог повзрослеть, но не могла и жизнь больше принадлежать единолично Крымову: обоим пришлось умереть, чтобы Цой смог потребовать в финале перемен.
Это было навсегда, пока не кончилось: навсегда было лето, была Ялта с заснеженными пальмами, крыша с афишей рейса «Москва — Нью-Йорк», союз с Татьяной Друбич, мастерская во ВГИКе и сотни историй, которые Сергей Александрович мог рассказать. Теперь те самые байки в наших руках. Еще не раз стены купе и коридоры Мосфильма услышат, как будущий режиссер топил в фонтане маленького Ким Чен Ира, как на специальный показ «АССЫ» были раскуплены все билеты, как Сергей Александрович шутил в столовой ВГИКа и как 14 декабря (пусть и онлайн) все смотрели его фильм «P.S. Ути-ути-ути», где мастер сыграл последнюю роль — молчаливого рыбака.
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