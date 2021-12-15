Важный разговор в поездке, который не состоялся: памяти Сергея Соловьева

анонс

От Билли Эллиота до Человека-паука и, возможно, Бонда: за что мы любим Тома Холланда

Детский сад, детский мир и детский квир: 50 лет фильму «Джентльмены удачи»

11 декабря

Это надо видеть: роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» ничем не уступает фильму

Лучше и прочесть, и посмотреть: все вроде знакомо, но сюрпризы начинаются с первых страниц