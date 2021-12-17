«Ну, погоди!» некурильщика: Каким получился перезапуск советского мультсериала

На платформе Okko 17 декабря состоялась премьера перезапуска культового мультсериала «Ну, погоди!» с подзаголовком «Каникулы». Представители «Союзмультфильма», ответственные за этот громкий отечественный камбэк, подчеркнули, что проект нельзя считать прямым продолжением советской истории, созданной режиссером-мультипликатором Вячеславом Котеночкиным. Авторы ребута лишь вдохновились оригинальным сюжетом, решив осовременить Волка и Зайца, которые заговорили голосами Гарика Харламова и Дмитрия Хрусталева, и внедрить новых персонажей. Кино-Театр.Ру посмотрел первые эпизоды и рассказывает, почему, как раньше, уже не будет.
фото: Пресс-служба «Союзмультфильма»
Оригинальный мультсериал «Ну, погоди!» состоял из 16 выпусков, выходивших с 1969 по 1986 годы. В начале 1990-х Котеночкин выпустил еще два эпизода, посвященных памяти Анатолия Папанова, не только легендарного актера, но и голоса знаменитого Волка, записи которого сохранились в архиве. В середине нулевых работу над «Ну, погоди!» продолжил сын мультипликатора – Алексей Котеночкин, однако затея успехом не увенчалась. Впоследствии появились еще две новогодние серии, не предложившие зрителю ничего нового. Несмотря на возможности анимации, выпуски все равно стилизовали под неповторимый оригинал, вплоть до статичных титров и заставки.
Поместить персонажей ребута в современный мир оказалось самым логичным выходом – особенно после успешного перезапуска «Простоквашино» в 2018 году. Но ключевые изменения в «Ну, погоди! Каникулы» коснулись не столько места и времени действия, сколько взаимоотношений главных героев. Новый посыл вкратце объяснила анимированная заставка, где гонку хищника за добычей, обусловленную банальной биологической потребностью, заменил спортивный интерес: Волк продолжает задирать Зайца, после чего оба оказываются на пьедестале и делят награду. К тому же, теперь персонажи одного возраста, что делает шансы равными. Просто побеждает тот, кто честнее. Что касается внешнего вида, то помолодевший Волк сохранил прежние черты, а вот повзрослевший Заяц действительно, как справедливо отмечали пользователи соцсетей еще до премьеры, сильно напоминает зайчиху из «Зверополиса».
фото: Пресс-служба «Союзмультфильма»
Помимо «веганского» образа жизни Волк больше не курит, равно как и другие персонажи, которые видоизменились и получили собственные линии. Черный котенок с сигаретой в зубах превратился в тихое милое существо. И если в оригинале Волк использовал зверька как щетку для одежды, то в перезапуске он максимум грозно посмотрит в сторону или отберет вкусняшку – уровень насилия почти на минимуме. Из уже знакомых героев сильно трансформировалась Свинка, отвечающая, по словам создателей, за бодипозитив. Правда, своего внешнего вида она не стыдилась и в прошлой версии – чего стоил только трехъярусный синий купальник. Второй женский персонаж тоже не отличается оригинальностью и на роль сильной героини не претендует. Это Косуля Уля, которая время от времени грациозно проплывает в кадре и не обращает внимания на влюбленного в нее Волка. Среди новеньких оказываются Ежик Шу, разбирающийся в технике, и спортсмен Барсук Тим, контролирующий безопасность отдыхающих. Почему-то имена появились именно у этой троицы, ставшей к тому же талисманами курорта «Роза Хутор», где и разворачивается действие всего мультсериала.
Обновленные персонажи стремятся быть понятными новому поколению – катаются на электросамокатах, слушают музыку через колонку и смотрят на мир через фильтры мобильного телефона. Но при этом сам конфликт между Волком и Зайцем выглядит слабее: погоня обусловлена спортивным интересом и борьбой за сердце прекрасной Косули. Видно, что создатели стремились сгладить углы и убрать любые намеки на отход от традиционных ценностей, чем изрядно упростили зверей и лишили их доли хулиганского шарма. С другой стороны, смотреть и оценивать мультфильм предстоит современным детям, а не ностальгирующим взрослым.
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