«Раньше как будто и не было его, а сейчас – жмёт»: 100-летие Юрия Никулина

В актерскую профессию Юрий Никулин и впрямь проходил долго и со скрипом. Хотя уготована она ему была с самого детства, как и цирк: мать – актриса драмтеатра, отец – основатель передвижного театра революционного юмора в городе Демидов. Переезд с родителями в Москву, армия и война – советско-финская, а потом уже и Великая Отечественная. Победа в Курляндии, демобилизация, медаль «За отвагу» и мечты все-таки реализовать свое призвание. Но во ВГИК не взяли, в ГИТИСе актерских способностей тоже не углядели. Так и оказался Никулин в школе разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. К счастью для всех нас. Уже через пару лет Никулин стал работать с Карандашом, а потом и в знаменитом дуэте с Михаилом Шуйдиным.
Цирковой опыт и стал дорогой в кино, вошедшего в жизнь Никулина только в 36 лет. С небольшой роли в музыкальной «Девушке с гитарой», где в главной роли блистала ставшая звездой после «Карнавальной ночи» Людмила Гурченко. Спустя 20 лет они, уже вышедшие за рамки лирического и комедийного амплуа, встретятся на площадке фильма Алексея Германа «Двадцать дней без войны» и сыграют самую пронзительную, чувственную и самую безысходную на свете любовь в декорациях продуваемого ветром и горем потерь ташкентского тыла.
Удивительно, но комедийная слава Никулина прошла мимо режиссера Льва Кулиджанова, который не знал его как Балбеса и встретился с артистом в цирке, – ровно в тот момент, когда искал исполнителя главной роли в свою драму «Когда деревья были большими», где из-за занятости не смог сыграть Василий Меркурьев. Москвич Кузьма Кузьмич Иорданов – «прохвост и жулик», как он сам себя характеризует, — совсем нетипичный герой советского кино, да еще и созданного на государственной Киностудии Горького, которую тогда возглавлял Сергей Герасимов, спившийся одинокий слесарь, существующий за счет случайных заработков. Однажды он узнает историю о том, что где-то в деревне живет сирота Наташа, воспитанная всем колхозом (в роли председателя – Василий Шукшин, с которым Никулину уже не доведется встретиться в «Двадцать дней без войны», тот умрет в 1974-м, незадолго до съемок и на роль попутчика Лопатина–капитана Строганова возьмут Алексея Петренко).
Смотреть онлайн:"Когда деревья были большими"
Кузьму Кузьмича в Москве никто и ничто не держит, потому он и отправляется в деревню к Наташе, у которой дом, жених и воспоминания о родителях, о детстве, когда «деревья были большими». Первая драматическая роль Никулина сыграна им на удивление просто, не судьбоносно, как должно быть в советском кино, повествующем о по сути перевоспитании уже взрослого человека. Он дает своему Кузьме шанс – на новую жизнь, на новую семью, и делает это с горькой улыбкой – нет, не раскаяния, и даже не прощения, а всепонимания. В глазах Никулина, прошедшего войну, – не вымощенная советской патетикой черно-белая жизнь. В них – вся ее многогранность, где сложно противопоставить комедию и трагедию, где добрый клоун, помогающий японскому мальчику найти своего отца, не отделим от гонимого Кузьмы Кузьмича Иорданова, подвергшегося жестоким пыткам монаха Патрикея, скромного Семен Семеныча Горбункова или примирившегося со всем Лопатина.
фото: "Когда деревья были большими"
Простота в противовес той самой комедийной гротескности, кажется, и есть отличительная черта артиста. Герои Никулина будто бы лишены вечной отечественной надломленности по чеховским мотивам. Они — не уставшие красавцы-интеллигенты, каких играл, например, Олег Даль, и не харизматичные деревенские мужики, воплощенные Шукшиным. Слишком добрые, слишком спокойные, слишком бесхитростные, слишком смирившиеся. С войной, потерями, разводами, старыми и новыми временами. Просто люди, которые продолжают хотеть жить всегда, как говорил Лопатин в «Двадцати днях без войны».
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