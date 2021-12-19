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Талисманы года: с кем мы провели 2021-й

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19 декабря 2021
Без них наши новостные ленты были бы менее красивыми, фильмы — менее ожидаемыми, а мемы — не такими смешными. Да, это любимчики, радовавшие нас целый год. Надеемся, что в наступающем 2022 году они продолжат это делать, а пока вспомним, за что мы их так полюбили.

1. Тихон Жизневский

Талисманы года: с кем мы провели 2021-й
фото: twitter.com/A10HA_PNG

Слава задорного «одуванчика» потянулась еще из 2020 года: в фильме «Огонь» Тихон сыграл невероятно обаятельного пожарного, готового пожертвовать жизнью. Тогда костер лишь разгорался: в 2021 году интернет взорвали гипнотические «Топи», снятые по сценарию Дмитрия Глуховского, где Жизневский сыграл «типичного журналиста» — наглого, рискового и немного раздражающего своей прямотой и неверием в чудеса. С неприятным персонажем Тихон справился так же здорово, как и с героическим, а особенно складно смотрелся в дуэте с Иваном Янковским: их «четверостишия на бутылке» стали лучшей рекламной кампанией сериала.

Самая жара началась с выходом первого фильма о российском супергерое, основанного на отечественных же комиксах. В фильме «Майор Гром: Чумной Доктор», который удерживался на первой строке Netflix не один день, Жизневский сменил образ добродушного парня на угрюмого служителя закона со смоляными волосами и шрамом на брови. Жертвы оправдали себя: комиксная киновселенная издательства Bubble получит продолжение, и Тихон еще не раз зажжет на больших экранах.

Читать интервью Тихон Жизневский: «Люди очень соскучились по искренности»
2. Иван Янковский

Талисманы года: с кем мы провели 2021-й

Для тех, кто предпочитает строгость и элегантность, в выше упомянутом дуэте есть Иван Янковский, заработавший огромную фанатскую базу после «Союза спасения» (2019), где он сыграл Бестужева-Рюмина. Еще были добродушный травматолог из комедии «Не лечи меня», и ретивый пилот-новичок в «Огне», где и был спаян дуэт Жизневский-Янковский. Если бы не эта актерская пара, возможно, «Топи» не возымели такого влияния на зрителя — а плавающий в чарующей речке, бегающий в леопардовой шубе и правдоподобно страдающий от головных болей Янковский стал одним из громких аккордов сезона. Под Новый Год нас ждет еще один подарок — драма «Чемпион мира» с Иваном в роли гениального шахматиста Анатолия Карпова.

Смотреть онлайн Сериал «Не лечи меня»
3. Юра Борисов

Талисманы года: с кем мы провели 2021-й

2021-й — год Юры Борисова. Где он снялся — мы устанем перечислять, вы устанете читать. Этот талантливый актер подобен глотку свежего воздуха. Из прошлогодних фильмов упомянем «Серебряные коньки», которые на пару с «Майором Громом» завоевали Netflix. Исполни роль обаятельного злодея, Юра украл сердца зрителей, — и понеслось. Главная роль в макабрических «Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова, боровшихся за «Золотую ветвь» и взявших Vulcan Prize на Каннском Кинофестивале. Еще одна — в «Купе номер шесть», покорившей те же Канны и Европейскую киноакадемию (по этому случаю Юра на радостях даже сломал складной стол на шоу «Вечерний Ургант»). Еще одна — в драме «Капитан Волконогов бежал», домчавшей до конкурса Венецианского кинофестиваля и призов Кинотавра. Еще были «Мама, я дома», «Герда», «Подельники», автограф-сессия в роли Виктора Пелевина и благотворительная реклама в образе яичка. Определенно, Юра Борисов является сейчас самым востребованным российским актером.

Читать интервью Юра Борисов: «Наша страна пока не готова видеть своих героев неполноценными»
4. Том Холланд

Талисманы года: с кем мы провели 2021-й
фото: t.me/FBChu

Новый паучок Тома Холланда давно поймал в свои сети миллионы поклонников, а с выходом третьей части франшизы его всемирная паутина станет еще больше. Параллельно Том мастерски перевоплотился в армейского медика с посттравматическим синдромом в драме братьев Руссо «По наклонной» и в одного из немногих разумных мужчин в «Поступи хаоса». Ждем киноадаптацию «Анчартед» и радуемся, что в жизни Тома появился хороший стилист, который наконец рассказал ему, что кудрявые волосы гораздо милее — спасибо, Зендая!

Читать «Человек-паук: Нет пути домой»: В Питере чего-то нет
5. Зендая

Талисманы года: с кем мы провели 2021-й

Самая обаятельная и привлекательная, Зендая уже давно не танцующая девочка-подросток из диснейского сериала. Кто бы мог подумать, что на смену радужному стилю так быстро придут кардинально другие образы: например наркозависимой и потерянной тинейджерки в невероятно популярном сериале «Эйфория». Экспрессивной и сложной Зендая предстала в черно-белой разговорной драме «Малкольм и Мари», а самым фееричным, хоть и очень коротким, стало появление актрисы в долгожданной «Дюне» Дени Вильнева. Уже обещано, что голубоглазая красотка вернется и во второй части фильма — еще один повод ждать финала дилогии.

Смотреть онлайн «Дюна»
6. Тимоти Шаламе

Талисманы года: с кем мы провели 2021-й

Помимо Зендаи в «Дюне» был кое-кто не менее красивый, но с большим количеством экранного времени. Да-да, Тимоти, это про тебя. Пандемия коронавируса может отойти на второй план, потому что вся планета, кажется, заболела Шаламанией. До «Дюны» Тимоти уже успел сняться у Вуди Аллена в «Дождливом дне в Нью-Йорке», сыграв томного и богатого юношу, посоревновался с Робертом Паттинсоном за титул «Короля» и разбавил женский состав «Маленьких женщин». Среди последних работ Тимоти — годаровский студент у Уэса Андерсона во «Французском вестнике», а его лучшая роль — все еще скетч на SNL с Питом Дэвидсоном (yeet как слоган уходящего года!). Ждем его в «Не смотрите наверх» под конец года и, конечно, заинтригованы ролью юного Вилли Вонки.

Читать «Французский вестник»: Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек


7. Оскар Айзек

Талисманы года: с кем мы провели 2021-й

Как и Андерсон, Вильнев обожает звездные ансамбли: и даже в соседстве с Шаламе и Зендеей Лето Атрейдес в исполнении Айзека тянет на июльский зной. Следом — гениальный дуэт с Джессикой Честейн, который разбил наши сердца в мини-сериале «Сцены из супружеской жизни». Хорошо, что Оскар собрал их по кусочкам в милейшей короткометражке «Комната писем», показанной на фестивале американского кино AFMEST, а потом еще и вынул все тузы из рукава в фильме «Холодный расчет». Но придется хорошенько затаить дыхание — ведь «Лунный принц», новый проект Marvel с Айзеком в главной роли, выйдет, когда Земля дважды облетит Солнце.

Читать «Сцены из супружеской жизни»: Люблю, не могу
8. Эндрю Гарфилд

Талисманы года: с кем мы провели 2021-й

Если кто в этом году только начал бунтовать, так это Эндрю Гарфилд (и сразу успешно). Сначала нарциссичный и корыстный блогер в «Мейнстриме» Джии Копполы, потом — внезапная роль ведущего христианской передачи Джими Баккера в биографической драме «Глаза Тэмми Фэй», а под конец года — главная роль в мюзикле Лин-Мануэль Миранды «Тик-так, бум!». В новом году мы желаем вам быть такими же удачливыми, как Эндрю, который получил главную роль в мюзикле, не умея при этом петь. Посмотрим, какие сюрпризы он подготовит в дальнейшем.

Читать «Мейнстрим»: Не сотвори себе YouTube-канал
9. Бенедикт Камбербетч

Талисманы года: с кем мы провели 2021-й

Его имя не сходит с уст уже почти десять лет и, видимо, еще столько же там останется. Да, Бенедикт Камбербетч снова на коне — в прямом смысле: посмотрите «Власть пса», номинированную на «Золотой глобус». Не расстается он и с «этим своим пальто» — точнее, плащом — в роли Доктора Стрэнджа: сейчас он помогает Холланду-Спайди, а вскоре помощь понадобится ему во втором сольном фильме. Даже слегка бесчеловечный служитель закона в основанной на реальных событиях драме «Мавританец», которая не была так популярна у зрителей, тоже достоен упоминания. Но для нас Бенедикт останется человеком, который прыгает на плюшевого медведя, пародирует выдр и очень любит пушистиков. Прямо как в фильме «Кошачьи миры Льюиса Уэйна».

Читать Осторожно, злой Камбербэтч: рецензия на «Власть пса»
10. Чон Хо Ен и Ли Чжон Джэ

Талисманы года: с кем мы провели 2021-й

Напоследок мы не можем не упомянуть о большой сериальной игре. Пока «Игра в кальмара» затягивала нас своими щупальцами, открывая многим абсолютно безбашенный корейский кинематограф, исполнитель главной роли Ли Чжон Джэ успел кардинально сменить образ. Речь не только про розовые волосы, но и про статус амбассадора Gucci, который ему очень идет. А еще, как выразился Vogue, «Игра» подарила нам «топ-модель по-корейски» — Чон Хо Ен. Спасибо этим двоим за то, что, помимо кровожадных игр, мы могли лицезреть еще и их красоту с актерскими талантами.

Читать Жизнь стоит того, чтобы жить. Но сколько это стоит? Почему «Игра в кальмара» так популярна
Бонус: Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш

Талисманы года: с кем мы провели 2021-й

Еще одна приятная неожиданность — Леди Гага в «Доме Gucci» Ридли Скотта. Никто не сомневался в актерских способностях певицы — еще после выхода драмы «Звезда родилась», — но, возможно, ее слегка недооценивали. Теперь же мы молимся на все четыре стороны и надеемся увидеть Гагу в еще большем количестве проектов. Кстати, в сторону кино медленно, но верно двигаются еще две певицы. Тейлор Свифт, например, сняла короткометражный фильм на свою песню All To Well (у него уже 53 миллиона просмотров), а совсем юная Билли Айлиш хоть и не появилась пока на большом экране, но уже вполне успешно попробовала себя в скетчах SNL, а также написала песню для невезучего последнего Бонда. Время начинать.

Читать Сэр Ридли против Скотта: рецензия на «Дом Gucci»

Ная Гусева
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Талисманы года: с кем мы провели 2021-й фотографии
Талисманы года: с кем мы провели 2021-й фотографии
Талисманы года: с кем мы провели 2021-й фотографии
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