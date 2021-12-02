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Смотреть онлайн: продолжение «Секса в большом городе», «Ведьмака» и новогодние «Вампиры средней полосы»

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2 декабря 2021
Самые ожидаемые интернет-релизы по версии Кино-Театр.Ру


«Последний министр» (2 сезон)



Продолжение политической сатиры Романа Волобуева о жизни Министра Тихомирова (Ян Цапник), все еще трудящегося на благо страны — вопреки всему. В новом сезоне амбициозный чиновник планирует развивать туризм, повышать рождаемость и запускать ракеты в космос, а тем временем за его спиной начинают плести интриги и в Министерстве появляется настоящий шпион.

Читать рецензию на первый сезон «Последнего министра»

Премьера: 2 декабря
Платформа: Кинопоиск


«Не время умирать» / No Time to Die



Двадцать пятый фильм бондианы, завершающий эпоху Дэниела Крэйга в качестве агента 007. На этот раз Джеймс Бонд решает окончательно отойти от дел, но побыть семьянином и спокойно пожить на Ямайке ему не удается. Без помощи бывшего агента не могут обойтись ни МИ-6, ни друзья из ЦРУ, ведь в игру вступил новый злодей (Рами Малек), вооруженный опасным биологическим оружием.

Читать интервью с актерами франшизы — Беном Уишоу и Аной де Армас

Премьера: 8 декабря
Платформа: Okko, IVI, Wink


«Солдаут» (1 сезон)

Смотреть онлайн: продолжение «Секса в большом городе», «Ведьмака» и новогодние «Вампиры средней полосы»
фото: Пресс-служба PREMIER

Драмеди о противостоянии молодого дерзкого рэпера и крупного лейбла, существующего по своим законам и напоминающего дисфункциональную семью, где каждый преследует особые интересы. Ведущую роль исполнил Глеб Калюжный, выступающий как рэп-исполнитель и в реальной жизни. Камео в сериале сыграли участники Би-2, Хамиль из группы «Каста», Thomas Mraz, Михаил Козырев и другие звезды музыкальной индустрии.

Премьера: 9 декабря
Платформа: PREMIER


«И просто так» / And Just Like That (1 сезон)



Сиквел культового «Секса в большом городе» в формате мини-сериала. События «И просто так» развернутся спустя 20 лет после окончания оригинала. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, а Ким Кэтролл, как известно, отказалась от участия в проекте. По сюжету ее героиня Саманта поругалась с Кэри, уехала в Лондон и больше не поддерживает связь с подругами. Вместо нее к четверке присоединилась документалистка и мать троих детей в исполнении Николь Ари Паркер. Не обошлось и без Мужчины мечты — мистера Бига (Крис Нот).

Премьера: 10 декабря
Платформа: Амедиатека, а также Кинопоиск (по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой)


«Краш»



Режиссерский дебют братьев Пресняковых, снятый по их же сценарию одним кадром. Действие разворачивается в подмосковной школе, где во время онлайн-урока о поэзии Бродского на экранах учеников промелькнул дикпик. Для консервативной директрисы Лаймы Олеговны (Равшана Куркова) поиски хулигана, показавшего неприличное фото, становятся далеко не единственной проблемой — параллельно ее личная жизнь трещит по швам, а в учебное заведение спешит проверка из администрации.

Премьера: 10 декабря
Платформа: START


«Столкновение» / Encounter



Сай-фай с Ризом Ахмедом, которому вместе с двумя сыновьями предстоит отправиться в опасное путешествие в то время, как над Землей нависла инопланетная угроза.

Премьера: 10 декабря
Платформа: Amazon Prime Video


«Рука Бога» / È stata la mano di Dio



Автобиографическая картина о молодости итальянского режиссера Паоло Соррентино в неспокойном Неаполе 1980-х. В центре истории — альтер эго мастера, на которого сильно повлиял культ звезды футбола Диего Марадоны. Премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале, где Филиппо Скотти был отмечен премией имени Марчелло Мастроянни как лучший молодой актер.

Стиль Паоло Соррентино: политика, футбол и глянцевый экстаз

Премьера: 15 декабря
Платформа: Netflix


«Ведьмак» / The Witcher (2 сезон)



Продолжение киноадаптации цикла романов польского писателя Анджея Сапковского. К своим ролям вернутся Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра, а зрителей ждет знакомство с Весемиром, Ламбертом и Эскелем.

Читать рецензию на первый сезон «Ведьмака»

Премьера: 17 декабря
Платформа: Netflix


«Быть Рикардо» / Being the Ricardos



В режиссерском кресле — Аарон Соркин, а Николь Кидман и Хавьер Бардем — в роли двух звезд американского послевоенного телевидения Люсиль Болл и Дези Арназа. Вместе они создали популярный ситком «Я люблю Люси» о приключениях нью-йоркской домохозяйки Люси Рикардо.

Премьера: 21 декабря
Платформа: Amazon Prime Video


«Эмили в Париже» / Emily in Paris (2 сезон)



Лили Коллинз вновь будет блистать в шикарных нарядах и постигать французскую культуру. Во втором сезоне у нее появится новый ухажер — циничный британец Альфи (Люсьен Лависконт), а география съемок расширится до Сен-Тропе.

Премьера: 22 декабря
Платформа: Netflix


«Не смотрите наверх» / Don’t Look Up



Два астронома (Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо) узнают о приближении огромного метеорита, способного уничтожить Землю всего через полгода. Чтобы предупредить человечество об опасности, ученые отправляются в пресс-тур. Но их везде встречают с недоверием.

Премьера: 24 декабря
Платформа: Netflix


«Море волнуется раз»



Драма Николая Хомерики, отмеченная главным призом 32-го «Кинотавра». Дочь Сергея Бодрова-младшегоОльга – и дебютант Валерий Степанов сыграли пару подростков, которая отправляется проверить свои чувства в лес и встречает там похожих на них взрослых, чьи образы воплотили Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

Премьера: 30 декабря
Платформа: Кинопоиск


«Пропавшая дочь» / The Lost Daughter



Первая режиссерская работа актрисы Мэгги Джилленхол, снятая по мотивам романа итальянской писательницы Элены Ферранте. В центре сюжета — преподавательница английского языка Леда в исполнении Оливии Колман. Проводя отпуск в одиночестве, женщина знакомится с молодой матерью (Дакота Джонсон), заставляющей ее вспомнить собственный опыт родительства и тайны прошлого, которые она долго пыталась вычеркнуть из жизни.

Премьера: 31 декабря
Платформа: Netflix


Бонус

Новогодний эпизод «Вампиров средней полосы»

Смотреть онлайн: продолжение «Секса в большом городе», «Ведьмака» и новогодние «Вампиры средней полосы»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Над сценарием специального эпизода вновь поработает автор идеи и шоураннер проекта Алексей Акимов, а режиссером выступит постановщик «Красного призрака» Андрей Богатырев. Одним из сюрпризов, подготовленных авторами, станет возвращение Женька (Глеб Калюжный) — самого молодого кровопийца Смоленска.

Читать рецензию на первый сезон «Вампиров средней полосы»

Премьера: конец декабря
Платформа: START

Маша Бороденко
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Смотреть онлайн: продолжение «Секса в большом городе», «Ведьмака» и новогодние «Вампиры средней полосы» фотографии
Смотреть онлайн: продолжение «Секса в большом городе», «Ведьмака» и новогодние «Вампиры средней полосы» фотографии
Смотреть онлайн: продолжение «Секса в большом городе», «Ведьмака» и новогодние «Вампиры средней полосы» фотографии
Смотреть онлайн: продолжение «Секса в большом городе», «Ведьмака» и новогодние «Вампиры средней полосы» фотографии
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