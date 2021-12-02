Смотреть онлайн: продолжение «Секса в большом городе», «Ведьмака» и новогодние «Вампиры средней полосы»

Продолжение политической сатиры Романа Волобуева о жизни Министра Тихомирова (Ян Цапник), все еще трудящегося на благо страны — вопреки всему. В новом сезоне амбициозный чиновник планирует развивать туризм, повышать рождаемость и запускать ракеты в космос, а тем временем за его спиной начинают плести интриги и в Министерстве появляется настоящий шпион.
Двадцать пятый фильм бондианы, завершающий эпоху Дэниела Крэйга в качестве агента 007. На этот раз Джеймс Бонд решает окончательно отойти от дел, но побыть семьянином и спокойно пожить на Ямайке ему не удается. Без помощи бывшего агента не могут обойтись ни МИ-6, ни друзья из ЦРУ, ведь в игру вступил новый злодей (Рами Малек), вооруженный опасным биологическим оружием.
Драмеди о противостоянии молодого дерзкого рэпера и крупного лейбла, существующего по своим законам и напоминающего дисфункциональную семью, где каждый преследует особые интересы. Ведущую роль исполнил Глеб Калюжный, выступающий как рэп-исполнитель и в реальной жизни. Камео в сериале сыграли участникиБи-2, Хамиль из группы «Каста», Thomas Mraz, Михаил Козырев и другие звезды музыкальной индустрии.
Сиквел культового «Секса в большом городе» в формате мини-сериала. События «И просто так» развернутся спустя 20 лет после окончания оригинала. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, а Ким Кэтролл, как известно, отказалась от участия в проекте. По сюжету ее героиня Саманта поругалась с Кэри, уехала в Лондон и больше не поддерживает связь с подругами. Вместо нее к четверке присоединилась документалистка и мать троих детей в исполнении Николь Ари Паркер. Не обошлось и без Мужчины мечты — мистера Бига (Крис Нот).
Премьера: 10 декабря
Платформа: Амедиатека, а также Кинопоиск (по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой)
Режиссерский дебют братьевПресняковых, снятый по их же сценарию одним кадром. Действие разворачивается в подмосковной школе, где во время онлайн-урока о поэзии Бродского на экранах учеников промелькнул дикпик. Для консервативной директрисы Лаймы Олеговны (Равшана Куркова) поиски хулигана, показавшего неприличное фото, становятся далеко не единственной проблемой — параллельно ее личная жизнь трещит по швам, а в учебное заведение спешит проверка из администрации.
Автобиографическая картина о молодости итальянского режиссера Паоло Соррентино в неспокойном Неаполе 1980-х. В центре истории — альтер эго мастера, на которого сильно повлиял культ звезды футбола Диего Марадоны. Премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале, где Филиппо Скотти был отмечен премией имени Марчелло Мастроянни как лучший молодой актер.
В режиссерском кресле — Аарон Соркин, а Николь Кидман и Хавьер Бардем — в роли двух звезд американского послевоенного телевидения Люсиль Болл и Дези Арназа. Вместе они создали популярный ситком «Я люблю Люси» о приключениях нью-йоркской домохозяйки Люси Рикардо.
Премьера: 21 декабря
Платформа: Amazon Prime Video
Лили Коллинз вновь будет блистать в шикарных нарядах и постигать французскую культуру. Во втором сезоне у нее появится новый ухажер — циничный британец Альфи (Люсьен Лависконт), а география съемок расширится до Сен-Тропе.
Два астронома (Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо) узнают о приближении огромного метеорита, способного уничтожить Землю всего через полгода. Чтобы предупредить человечество об опасности, ученые отправляются в пресс-тур. Но их везде встречают с недоверием.
Первая режиссерская работа актрисы Мэгги Джилленхол, снятая по мотивам романа итальянской писательницы Элены Ферранте. В центре сюжета — преподавательница английского языка Леда в исполнении Оливии Колман. Проводя отпуск в одиночестве, женщина знакомится с молодой матерью (Дакота Джонсон), заставляющей ее вспомнить собственный опыт родительства и тайны прошлого, которые она долго пыталась вычеркнуть из жизни.
Над сценарием специального эпизода вновь поработает автор идеи и шоураннер проекта Алексей Акимов, а режиссером выступит постановщик «Красного призрака» Андрей Богатырев. Одним из сюрпризов, подготовленных авторами, станет возвращение Женька (Глеб Калюжный) — самого молодого кровопийца Смоленска.
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