Получи подарок от персонажей фильма «Зверопой 2»

23 декабря
в прокат выходит музыкальная семейная комедия «Зверопой 2
», неунывающие мохнатые и колючие персонажи которой продолжают штурмовать музыкальную сцену и стремятся потрясти публику новым бомбическим шоу.
Кино-Театр.Ру
и Universal Pictures Russia
начинают розыгрыш призов, посвящённых фильму — это развлекательные книжки-активити и наборы наклеек с персонажами!
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Зверопой 2» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Пять победителей будут выбраны случайным образом 27 декабря и получат книжку и набор наклеек.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Желаем всем удачи!
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