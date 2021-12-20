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Получи подарок от персонажей фильма «Зверопой 2»

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20 декабря 2021
23 декабря в прокат выходит музыкальная семейная комедия «Зверопой 2», неунывающие мохнатые и колючие персонажи которой продолжают штурмовать музыкальную сцену и стремятся потрясти публику новым бомбическим шоу.

Кино-Театр.Ру и Universal Pictures Russia начинают розыгрыш призов, посвящённых фильму — это развлекательные книжки-активити и наборы наклеек с персонажами!

Получи подарок от персонажей фильма «Зверопой 2»

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Зверопой 2» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Пять победителей будут выбраны случайным образом 27 декабря и получат книжку и набор наклеек.

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Желаем всем удачи!

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Зверопой 2

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