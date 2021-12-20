Спорт, ЛГБТ, девяностые: Каким был 2021 год для украинского кино

Уходящий год был непростым для украинского кино – сократились кассовые сборы, уменьшилось число фестивальных побед. Украинский кинокритик Наталья Серебрякова проанализировала кинопроцесс.
фото: кадр из фильма "Стоп-Земля"
Фестивальная жизнь
2021-й год для украинского кино начался с небольшой победы — на 71-м Берлинском кинофестивале фильм Катерины Горностай «Стоп-Земля» получил награду «Хрустальный медведь» от юношеского жюри конкурсной программы Generation 14plus как лучший полнометражный фильм. Картина — история взросления и автобиографическое исследование. 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11 классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу.
Выпускницу школы Марины Разбежкиной Горностай знают и любят в Украине, как режиссерку, снимающую о молодом поколении в жанре «новой искренности». Она получила известность с короткометражным фильмом «Между нами», премьера которого состоялась на кинофестивале «Молодость» в 2013 году. Потом были короткометражки «Сирень» и «Крокодил», фильмы о Евромайдане, участницей которого она была. «Стоп-Земля» — ее полнометражный дебют, который также получил гран-при на Одесском кинофестивале в этом году и премию «Киноколо» Киевской недели критики. То есть для украинской киноиндустрии в этом году «Стоп-Земля» — абсолютный триумфатор, хотя картина еще не была в прокате и не известно, как отреагируют на нее обычные зрители.
фото: кадр из фильма "С завязанными глазами"
Приз за лучший дебют на Варшавском кинофестивале получил фильм Тараса Дроня «С завязанными глазами». Это спортивная драма о девушке Юле — бойце ММА (бои без правил), у которой на Востоке страны во время военного конфликта с Россией пропал парень Денис. Его мама отказывается верить в то, что он погиб и всячески опекает Юлю. Ее это раздражает, она встречает новую любовь — Максима. Вроде бы общество уже похоронило Юлю вслед за Денисом, но тут — знаки внимания, Макс подвозит Юлю домой, делает дорогие подарки. В клубе ММА кругом сексисты, которые даже рюмки Юле не нальют, бывшие АТО-шники, и она от такого окружения немного устала. Однако прежняя любовь сильнее новой, а образ вдовы бойца АТО оказывается актуальнее, чем свободный выбор женщины. Исполнительница роли Юли Марина Кошкина — эдакая украинская Кирстен Данст.
На Каннском кинофестивале был представлен копродукционный швейцарско-украинский фильм «Ольга», также спортивная драма, о 15-летней гимнастке, живущей в Швейцарии. Мама Ольги — политическая журналистка, за которой охотятся коррумпированные правительственные круги. Сюжет развивается во время Майдана. На Венецианском же кинофестивале состоялись премьеры сразу двух украинских фильмов — «Отражение» Валентина Васяновича и «Носорог» Олега Сенцова. Фильм призера Мостры Васяновича — о военном хирурге и его отношениях с дочерью. Картина Сенцова же рассказывает о криминальном авторитете по прозвищу Носорог в эпоху 90-х. Ни один из этих фильмов не получил наград в Венеции, хотя в интервью украинской прессе Олег Сенцов и рассказывал, что использовал в своей ленте инновационный кинематографический язык.
фото: кадр из фильма "Носорог"
Кассовые сборы
Карантин значительно отразился на украинской киноиндустрии — ни один из фильмов не смог окупить себя в прокате в уходящем году. Ведь общий кассовый сбор всех украинских фильмов за 2021 год — более 66 миллионов гривен — меньше, чем кассовые сборы некоторых американских блокбастеров по отдельности. Все украинское кино собрало в полтора раза меньше, чем «Дюна» (97,3 млн грн) или «Веном 2» (95,8 млн грн) в Украине. Специалисты ставят в вину таким неутешительным кассовым сборам отсутствие действенной маркетинговой политики.
Лидером года по кассовым сборам стала «Безумная свадьба 3». Фильм спродюсированный Юрием Горбуновым собрал почти 29 миллионов гривен. Этого хватило, чтобы окупить производство (бюджет этой картины составил 16 миллионов гривен), но, напомним, что для того, чтобы выйти в ноль, картина должна в прокате собрать сумму в три раза превышающую ее бюджет.
фото: кадр из фильма "Безумная свадьба 3"
Проект «Безумная свадьба 3» сменил режиссера Владислава Климчука на Любомира Левицкого («Штольня», «Тени незабытых предков»), сюжет подбирается к третьему ребенку Василию Сердюку, которого нужно женить. От финала второго фильма прошло четыре года, и сын главного героя выбирает в жены дочь цыганского барона. Гадалка наворожила Василию новую молодую жену и все указывает, что это должна быть невеста младшего Сердюка. Поэтому свадьба снова становится сумасшедшей. К своим привычным ролям вернулись все актеры, сына Сердюка сыграл Вячеслав Хостикоев (из известной актерской династии). К проекту также подключился Петр Черный, который консультировал съемочную команду по поводу ромских традиций и снялся в одной из ролей.
Тенденция года такова, что в топ-10 украинских фильмов по кассовым сборам попало пять комедий. Все они не сильно дороги в производстве — порядка 500-600 тысяч долларов. Если бы они «прокатывались» не во время карантина, то, вполне возможно, принесли бы даже прибыль. Напомним, что первые две части «Безумной свадьбы» вышли в уверенный плюс. Первая картина собрала 54,1 миллион гривен, а вторая — 41,2 миллиона гривен. На общем фоне условного успеха украинских комедий ожидаемым выглядит коммерческий провал картины, которая в этом году выдвигается от Украины на «Оскар» — «Плохие дороги». При бюджете в 11 миллионов гривен фильм собрал всего 755 488 грн.
фото: кадр из фильма "Плохие дороги"
Будущий год
После успеха на Сандэнсе в 2020 году документальной картины «Земля голубая, как апельсин» режиссерка Ирина Цилык сразу же погрузилась в игровой дебют. «Я и Феликс» – экранизация полуавтобиографического романа Артема Чеха (ее мужа). В фильме, как и в картине Сенцова, тоже девяностые (возможно, это новый тренд украинского кино) и взросление. Главный герой Тимофей подружился с бывшим военным Феликсом, имеющим посттравматический синдром. Пройдут годы, и Тимофей сам примерит на себя опыт старшего товарища. На роль Феликса уже утвердили писателя Юрия Издрика.
Этой осенью завершились съемки фильма «Редакция» Романа Бондарчука, главного режиссера в Украине, отвечающего за поэтическое кино. Это картина о сотруднике музея, который по стечению обстоятельств становится работником газеты. Кроме съемок новой ленты в 2021 году, Бондарчук вместе с оператором и режиссером Вадимом Ильковым покажет общий проект «Построить город». Авторы фильма интересуются архитекторами, которые построили и пытаются сохранить свой город. В ленте появляются образцы архитектуры модернизма 1960-80-х годов, а создатели построек расскажут о том, как они проектировали мегаполис. Идею такого социального кино подсказал архитектор Алексей Быков.
фото: кадр со съемок фильма "Орталан"
Кроме этого, крымскотатарский режиссер Нариман Алиев (его фильм «Домой» — номинант Каннского кинофестиваля) также готовит новую премьеру — «Орталан». События разворачиваются во время депортации крымскотатарского народа в 1944 году. Главный герой — юноша Исмаил, который возвращается с гор в родную деревню Орталан, и находит ее пустой. Он отправляется на поиски своей семьи и ответов. «Орталан — название поселка, откуда в 1944 году была депортирована моя бабушка Гульсум; он имеет для меня личное значение. Нет ни одной крымскотатарской семьи, которую не задело бы это бедствие. Моя задача — через историю одного мальчика рассказать историю трагедии целого народа, который в один день исчез со своей родины», — поясняет Нариман Алиев.
Кроме того, ожидается и выход на экраны первой украинской гей-драмы, эстетской истории с сюжетом античной трагедии — «Мой юный принц». В ее центре 17-летний парень по имени Поль. Он ведет гедонистический образ жизни в декорациях роскошного особняка где-то на морском побережье. Рядом с Полем его мать София, с которой у парня околоэдиповские отношения. Однажды в поле зрения этого странного семейства появляются Антуан вместе со своим отцом Марком. Последний заводит роман с Софией. Поль же концентрируется на Антуане. Однако, ни к чему хорошему появление новых людей и новых отношений не приведет. «Мой юный принц» продюсера Алексея Гладушевского позиционируется как первый полноценный фильм на ЛГБТ тематику в рамках украинского кинематографа. И его появление и более того госфинансирование (фильм «Мой юный принц» победил на 17-м питчинге Госкино: на его производство выделили 20 миллионов гривен) уже вызвало негативную реакцию среди некоторых слоев украинского общества.
обсуждение >>