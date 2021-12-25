Синдром одиночки: самое любимое — аниме в 2021 году

Мы продолжаем подводить итоги — и теперь настал черед премьеры: перед вами первый топ аниме за год на портале Кино-Театр.Ру. Алексей Филиппов 12 месяцев путешествовал на Восток и обратно, попутно рассказывая о самых интересных (увы, не всех) новинках японской анимации. И вот десятка тех, что полюбились ему больше всего, и еще пять почетных упоминаний.
Разумеется, в комментариях вы можете поделиться своими фаворитами и открытиями — 2021. Все заслуживающее внимания попросту не влезет ни в один рейтинг.
10. «Зомбиленд-Сага: Месть»
История о том, как группа девушек-айдолов — ходячих мертвецов из разных эпох пытается спасти родную префектуру от забвения, несколько теряется в перечне хитов студии MAPPA
, как и сама Сага, многое вынесшая и за столетнюю историю под нынешним названием, и за тысячелетие до этого. Помимо остроумного концепта — мечтают ли зомби о карьере поп-звезд? — сериал Мунэхисы Сакая предлагает очаровывающий образчик патриотизма [к малой родине], а также галерею женских социальных ролей: от «легендарной куртизанки» периода Мэйдзи, наступившего вслед за сегунатом, до последних десятилетий XX века и близкого 2019-го, когда закончилась эпоха Хэйсэй.
9. «Атака титанов: Финал. Часть I»
Мрачный эпос про великанов и людей уже давно ушагал от средневекового синопсиса и отсылок к, например, скандинавской мифологии, по-полной обнажив атрибуты и проблематику военной драмы. Многие претензии к «Атаке титанов
», возникавшие у зрителей на первых сезонах, благополучно разрешились (обойдемся без спойлеров). Правда, возникли новые: незадолго до развязки хит тысячелетия у студии Wit
подхватила модная MAPPA
, — уже отметившаяся большим уважением к первоисточнику и новым «размытым» видеорядом. Многие зрители отмечают, что короткие сроки производства не пошли на пользу анимации. Что же касается сюжета, то твисты, ставящие все с ног на голову и обнажающие душевные бездны персонажей, на месте, а значит, удивлять в концовке финального сезона тоже будут не только 3D-анимацией.
Гид по «Атаке титанов»
8. «Никуко из Рыбацкой гавани»
Жизнелюбивая Никуко и ее застенчивая дочь Кикуко живут на лодке в небольшом приморском городке. Родственницы с забавно рифмующимися именами по складу характера напоминают комичный дуэт вроде Болека и Лелека
, Астерикса и Обеликса
, Власа и Еника
, Малыша и Карлсона
. Однако «Никуко» — скромный фестивальный алмаз студии Studio 4°C
— не столько комедия о контрастности поколений, сколько драмеди о случайностях и догадках, странностях и духовном родстве, которое по-настоящему и сближает людей, даже если с ними разговаривают чайки или фамилия Сэлинджер
, напротив, ничего не говорит.
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7. «Токийские мстители»
Хит уходящего года, который буквально возвращает японским зрителям и всем сочувствующим 2005 год. 26-летний Такэмити работает в видеопрокате и тоскует по упущенным, как ему кажется, возможностям. В один день он узнает о смерти школьной любви, которую он не видел 12 лет, а следом кто-то толкает его под поезд. Юноша приходит в себя — в старшей школе, в окружении друзей-оболтусов, которые мечтают стать босодзоку и основать собственную банду, а на дворе — тот самый год, который все изменил. Теперь у Такэмити есть надежда не только спасти Хину, но исправить и другие ошибки молодости. Например, не дать банде «Токийская свастика» превратиться в криминальную империю, чего не желают и ее нынешние лидеры — Майки и Дракен, которые внезапно проникаются к нему симпатией. Такэмити не умеет драться и легко пускает слезу, но твердо стоит на своем и сохраняет верность товарищам, чем, видимо, подкупил не только подростков-босодзоку, но и многочисленных читателей/зрителей. Впрочем, главному герою «Токийских мстителей
», который не вписывается в подростковые лекала крутизны, в сериале хватает харизматичных персонажей, справляющихся с этим лучше его. Они же компенсируют некоторую нерасторопность и однотипность драматургии.
6. «Евангелион 3.0+1.0»
Монументальный финал вольного и масштабного пересказа культового сериала «Евангелион
» его же создателем Хидэаки Анно
в четырех фильмах (так называемых ребилдах). Уже с первых минут «Евангелиона 1.11
» было заметно, что четырехчастная версия «Евы» нацелена на масштаб эпического произведения. С третьей главы
практически пропали сюжетные сходства — и вот четвертый фильм
бомбардирует зрителей новыми жанрами (от постапокалипсиса до созерцательной драмы), еще большим количеством религиозных символов и сложносочиненных образов, при этом — четче проговаривая ключевые посылы франшизы и наконец раскрывая драмы некоторых персонажей (например, Гэндо Икари).
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5. «Приоритет чудо-яйца»
За одной из самых амбициозных премьер года стоит индустриальная трагедия: художники CloverWork
неоднократно попадали в больницу из-за переработок, а часть серий заканчивали только к эфиру. В итоге история 14-летней Ай Ото встретила немало разочарования и раздражения из-за пространного финала, который хоть и поддается расшифровке, но явно требует сезон-продолжение. И все же, во-первых, это красиво: детализированный рисунок сочетает фотореализм Синкая
и выдумку Кона
. Во-вторых, неглупо и злободневно: «Приоритет чудо-яйца
» рассказывает о повседневном насилии (над девушками), на которое привыкли закрывать глаза: в школе, в метро, в медиасфере.
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4. «Хэйкэ: Повесть о доме Тайра»
Анимация студии Масааки Юасы Science SARU
, славная «Руки прочь от кинокружка!
» и «Ночь коротка, гуляй, девочка
», оживила этапный для японской культуры сюжет, описывающий незавидную судьбу рода Тайра: от пика политического влияния до практически полного истребления. Историю XII века распространяли устно бродячие музыканты, рассказывавшие ее под аккомпанемент бивы (их называли бива-хоси), поэтому разные версии могли сильно отличаться. «Хэйкэ» встраивается в почетный корпус текстов и аудиовизуальных адаптаций, напрямую или косвенно вдохновленных историей семьи Тайра: от повести Акутагавы Рюноскэ
«Косёку» до хоррор-альманаха «Кайдан
» Масаки Кобаяси
. Повествование ведется от лица сироты Бивы, взявшей имя в честь инструмента и обладающей даром предвидения — правый ее глаз прозревает будущее. Так, с первого эпизода «Повесть о доме Тайра» выступает хроникой объявленной смерти — даже для тех, кто с древним сюжетом не знаком, — а постановщица Наоко Ямада
и сценаристка Рэйко Ёсида
, сработавшиеся на «Форме голоса», уделяют самое пристальное внимание каждому мгновению до небытия. Выразительные пейзажи стилизованы под японскую живопись вплоть до ямато-э
, распространенной в XII веке. Крупные планы — ступней, шажков и лысин, — заземляют эпичный сюжет о карме нескольких поколений Тайра. Пульсирующая аскетичная анимация в традиции Юасы улавливает не только постоянное движение — от бега времени и Бивы по ночному полю, — но и создает эффект перемены фокуса, как будто рассказчица присматривается к миру вокруг то одним, то другим глазом (со временем левому открывается прошлое).
3. «Красный Марс»
Еще одна жемчужина года — вампирская военная драма в декорациях Токио 1923-го, выросшая из одноименного спектакля (точнее — театрализованной читки). Компактная драматургия сериала позволяет внимательно изучать детально проработанный исторический задник, а выверенная и скупая жестикуляция персонажей — фокусироваться на голосах, которые здесь и правят бал. «Красный Марс», по сути, радиоспектакль с приятным видеорядом, где фантастическое допущение служит связующим звеном для маленьких и больших трагедий Японии на подступах к Второй мировой, где кровожадные имперские амбиции генералов погубят немало и без того настрадавшихся людей.
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2. «Необычное такси»
История о морже-бомбиле, которого затягивает в водоворот противоправных действий, — одна из самых зрелых и сбалансированных премьер года. Таксист Одокава — одинок и немногословен, зато многое подмечает и внимательно слушает о невеселых жизнях пассажиров. Несмотря на номинальную детективную интригу и участие якудза, «Необычное такси
» никуда не спешит, позволяя жизненным диалогам (д)литься столько, сколько потребуется. От такого собеседника вряд ли откажутся ценители Тарантино
, Джармуша
, Коэнов
и даже советских комедий вроде «Берегись автомобиля
».
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1. «Сонни бой»
Сериал Синго Нацумэ
— настоящая находка для тех, кто любит сюжеты в жанре «очень интересно, но ничего не понятно»: 36 старшеклассников в школе посреди Небытия — как вам такое начало? «Сонни бой
» вместил в 12 серий множество сценариев подростковых страхов и сомнений, проистекающих из религиозных убеждений, социальных норм или жизненных обстоятельств. Это и «Евангелион
» в пионерском лагере, и Сатоси Кон
эпохи биткоинов, и «Повелитель мух
» в мире, где молодежи свойственно изводить себя, а не окружающих.
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Почетные упоминания
«Рейтинг короля
» — остроумное фэнтези про принца Боджа, объясняющегося с окружающими на жестовом языке, но планирующего стать великим правителем. Бодж, что называется, мал да удал, а сериал каждый эпизод переосмысливает разнообразные тропы жанра. Пока вышла лишь половина сезона, поэтому придержим восторги.
«Магическая битва
» — головокружительная история о противостоянии боевых волшебников и Проклятий, рождающихся из людских невзгод. Могучий школьник глотает пальцы Короля проклятий и сдерживает в себе его сущность, а среди поединщиков замечены антропоморфный панда и создание с вулканом на голове. Сериал начал выходить в прошлом году, но продлился до весны этого.
«Дракон-горничная госпожи Кобаяси 2
» — умиротворяющее шоу о сожительстве офисной работницы Кобаяси и внезапно объявившейся на ее пороге драконихи Тору. Подробнее
.
«Доктор Стоун: Каменные войны
» — все еще лучший фантастический сериал о науке в условиях нового Каменного века. Читать обзор
.
«Слова пузырятся подобно газировке
» — живописная и поэтичная история о последнем лете детства. Читать рецензию
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