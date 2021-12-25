Мама, умер Спайдермен: почему будущее киновселенной Marvel вызывает опасения

Осторожно: в тексте есть значительные спойлеры к «Локи», «Мстителям: Финал» и «Человеку-пауку: Нет пути домой».

Читать В Питере чего-то нет: рецензия на «Человек-паук: Нет пути домой»

Читать Великая синтетика: что «Мстители: Финал» рассказывают о массовой культуре

Читать Вселенная бесконечна: фильмы и сериалы Marvel от худшего к лучшему

Читать Салат Асгард: рецензия на сериал «Локи»

Читать Стильно, модно, молодежно: рецензия на фильм «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»

Читать Наташа, вставай, пора все уронить: рецензия на «Черную вдову»

Читать Я почему раньше злой был? Рецензия на «Шан-чи и легенду десяти колец»

Читать Поле битвы поросло былью: рецензия на «Вечных»