Мама, умер Спайдермен: почему будущее киновселенной Marvel вызывает опасения

16 декабря киновселенная Marvel пополнилась фильмом «Человек-паук: Нет пути домой». Картина моментально снискала колоссальный успех: кассовые сборы за первую неделю побили все ожидания, а интернет вспыхнул сотнями восторгов, споров и мемов. Однако праздник на улице Питера Паркера сигнализирует и об одном опасном тренде, который может привести Marvel Cinematic Universe если не к краху, то к явным творческим (и финансовым) проблемам уже в ближайшем будущем. Сергей Сергиенко рассказывает, как Disney рискует повторить ошибку издательства Marvel.
Осторожно: в тексте есть значительные спойлеры к «Локи», «Мстителям: Финал» и «Человеку-пауку: Нет пути домой».
«Не вызывай того, кого не сможешь повергнуть»
(Г. Ф. Лавкрафт)
МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ БЕЗУМИЯ
Раньше MCU
была проста, линейна и понятна, а ее развитие — планомерным и ступенчатым. Сначала выходит сольный фильм о новом герое, потом он объединяет силы с кем-то еще, следом все практикующие супергерои собираются вместе, чтобы отразить глобальную угрозу и подвести черту под очередной «фазой» (речь, конечно же, о «Мстителях
»). За 11 лет — от «Железного человека
» до «Мстителей: Финала
» — франшиза успела пройти огромный путь. Яркий пример — «Первый мститель: Противостояние
», где герои сталкивались лбами в невиданной по тогдашним меркам схватке с участием… 12 героев (по шесть с каждой стороны). Что вовсе не мешало говорить о грандиозном кроссовере.
Читать
В Питере чего-то нет: рецензия на «Человек-паук: Нет пути домой»
На тот момент аналога подобной стычке в супергеройском кино действительно не было, что ожидаемо вызвало ажиотаж у поклонников. Уже тогда стало понятно, что масштаб будет только увеличиваться, что, в конечном счете, и привело к появлению в киновселенной Таноса. Безумный титан даже сумел победить — пусть и всего на пять (экранных) лет. Совместными усилиями Мстители и другие супергерои (а в финальной битве — еще и просто талантливые люди) отменили щелчок Таноса, однако сделали они это нетривиально — с помощью путешествий во времени. Вернее, перемещения через Мультивселенную в прошлое. Именно здесь заложен базис будущего развития киновселенной.
БЕЗУМНАЯ МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ
Сначала немного теории. Фактически в «Финале» герои не отправляются в прошлое, так как настоящее не может измениться. Сделано это было сразу по нескольким причинам: главная — попытка избежать парадокса убитого дедушки. Краткая его версия работает следующим образом: если путешественник во времени отправится в прошлое и убьет дедушку, по идее, он не сможет родиться. А раз так — то и убить дедушку не получится. Возникает неразрешимый логический парадокс. Конечно, речь не идет о расправе с дедушками Мстителей (или Таноса), но суть остается прежней: если исправить прошлое, не будет имеющегося настоящего — а значит, никакого смысла в путешествии во времени попросту нет.
Читать
Великая синтетика: что «Мстители: Финал» рассказывают о массовой культуре
Вместо этого Marvel использует идеи из квантовой физики: Тони Старк (Роберт Дауни-младший
) даже называет имя британского физика-теоретика Дэвида Дойча
, пропагандиста так называемой многомировой интерпретации, лежащей в основе Мультивселенной. Суть в следующем: каждый момент истории имеет множество различных исходов, и каждый из них существует одновременно, но в разных реальностях. То есть условно две вселенных могут различаться только тем, что вы съели на завтрак, и если изменить свой выбор — изменится не эта, а другая вселенная. Таким образом, Мстители отправляются в важные поворотные моменты, но влияют не на будущее, а, по сути, перемещаясь между мирами. Соответственно, меняют они уже не собственное настоящее, а историю совершенно другой вселенной.
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРАНК В ИСТОРИИ
Стоит отметить, что концепт Мультивселенной Marvel заложили в комиксах еще в 1970-х: там Мстители попадали в другой мир, где встречали альтернативные версии себя. С тех пор Мультивселенная осталась на правах полезного инструмента, нередко являясь легальным способом развязать руки сценаристам. Например, серия «Что, если…?», недавно получившая анимационную адаптацию
, опирается именно на эту концепцию и показывает параллельные миры, события которых отличаются от привычных.
Читать
Вселенная бесконечна: фильмы и сериалы Marvel от худшего к лучшему
Что не менее важно, миры Мультивселенной не существуют отдельно друг от друга — это показали уже при первых упоминаниях многомирья. Именно это и позволило появиться на свет сериалу «Локи
» и «Человеку-пауку: Нет пути домой
». Начать, тем не менее, стоит с другого фильма — «Вечных
», еще одной недавней премьеры MCU.
Дело в том, что именно здесь полноценно вводят Целестиалов — вневременных и внепространственных демиургов, создающих планеты, миры и целые вселенные. До этого они не появлялись в полной мере, однако фильм Хлои Чжао
позволил открыть ящик Пандоры и дал зрителям возможность одним глазком заглянуть на галактический уровень Marvel. В комиксах события с участием Целестиалов обычно выглядят куда масштабнее, чем показанное в «Финале».
Читать
Салат Асгард: рецензия на сериал «Локи»
Но вернемся к «Локи». Сериал изначально задумывался с целью показать другие уголки Мультивселенной, ранее не представленной во франшизе. Более того, в различных интервью Кевин Файги признавался, что давно хотел ввести и Мультивселенную, и УВИ — «Управление временными линиями», которое следит за порядком во множестве миров. Сериал показал другого «Локи» (Том Хиддлстон
) — не того, что погиб в глобальной войне с Таносом, а того, что успел сбежать с Тессерактом во время альтернативного развития событий 2012 года (речь о первых «Мстителях
» и повторе их событий в «Финале»). Если совсем точно, в сериале «других» Локи в достатке.
Собственно, «Локи» крайне важен для понимания выбранного вектора киновселенной. Об этом прямо говорил Кевин Файги
, подтверждая теорию, но о роли «Человека-паука» еще не было сказано ни слова.
ПАУКОГЕДДОН
Питер Паркер (Том Холланд
) на пару с доктором Стрэнджем (Бенедикт Камбербэтч
) немного «ломают» Мультивселенную, что приводит к появлению в их мире новых «старых» злодеев и героев. В частности, секрет Полишинеля с появлением Тоби Магуайра
и Эндрю Гарфилда
оказывается чистой правдой, и три Человека-паука из трех разных миров вынуждены действовать сообща, чтобы исправить возникшую проблему.
Читать
Стильно, модно, молодежно: рецензия на фильм «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»
Здесь авторы, во-первых, окончательно узаконивают статус Мультивселенной на большом экране, а во-вторых, демонстрируют, к чему может привести неаккуратное обращение с таким мощным (сценарным) оружием. Особенно ярко это видно в сцене ближе к финалу, когда Стрэндж с трудом сдерживает рушащийся на глазах мир. И сквозь прорехи видно множество других героев и злодеев, которые едва не просачиваются в MCU. Финал картины указывает, что ошибка была исправлена, пусть и большой ценой, однако последняя сцена после титров, которая является тизером «Мультивселенной безумия
», прямо намекает: настоящие проблемы еще впереди. За последствия неосторожных действий всем предстоит еще долго расплачиваться.
ЧЕРЕПАХИ ТАМ ДО САМОГО НИЗА
«Мстители: Финал
» ставили жирную точку в 11-летней истории MCU: Железный человек умер, пожертвовав собой ради светлого будущего, Капитан Америка (Крис Эванс
) ушел на покой, мирно состарившись в прошлом (кстати, тема для отдельного разговора), Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон
) погибла ради Камня Души. Вижн (Пол Беттани
) расстался с жизнью и того раньше — еще во время «Войны Бесконечности
». От оригинального состава практически никого не осталось, и какое-то время казалось, что это отличная отправная точка для создания новых историй с нуля. Однако, судя по всему, подобный вариант не то чтобы рассматривается.
Читать
Наташа, вставай, пора все уронить: рецензия на «Черную вдову»
Мультивселенные — сценарный рычаг, позволяющий авторам без особых усилий вернуть на экраны кого угодно, что и продемонстрировал «Нет пути домой». Большинство зрителей за потоком фансервиса не различило именно этой простой истины: «можно все». С одной стороны, кажется, что это хорошо, но, увы, есть сторона и другая. Ключевая проблема подхода — в масштабируемости. «Мстители: Финал» предполагали, что зритель в курсе если не всех 20 предшествующих фильмов киновселенной, то хотя бы большинства. Такая подкованность пришедших в кинотеатр развязывает авторам руки, но и изрядно увеличивает порог входа для новичков.
Уже «Войну Бесконечности» нельзя было просто посмотреть случайному зрителю, и в этом плане мягкий перезапуск позволял как раз начать с чистого листа, радуя давних поклонников отсылками и даря новой аудитории новое поколение героев. За такой подход в MCU отвечает, например, «Шан-Чи и легенда десяти колец
», который можно смотреть без каких-либо знаний о предыдущих фильмах. То же, в целом, касается и «Вечных
».
Читать
Я почему раньше злой был? Рецензия на «Шан-чи и легенду десяти колец»
Ситуация с двумя другими фильмами четвертой фазы чуть сложнее. «Нет пути домой» прямо продолжает историю Питера Паркера, начавшуюся в «Первом мстителе: Противостоянии
» (2016), и упоминает в том числе события «Финала». «Черная вдова
» и вовсе демонстрирует героиню, у которой еще не было «сольника» и предыстории как таковой. Фильм Кейт Шортланд
вроде как призван эту проблему закрыть, но показывает события, которые происходят между «Противостоянием» и «Войной Бесконечности» — то есть опять же предполагает, что зритель в курсе. Более того, речь идет о героине, которая уже погибла.
СТАРОЕ НОВОЕ НАЧАЛО
Несмотря на «перезапуск», предыдущие фильмы продолжают оказывать влияние и по прежнему нужны для понимания новых фильмов. Тем более, что шесть из семи оставшихся фильмов Четвертой фазы являются прямыми продолжениями картин из предыдущих фаз. То есть мягкий ребут, по сути, ничего не «перезагрузил», а новые герои продолжают расширять и без того немаленькую вселенную.
Читать
Поле битвы поросло былью: рецензия на «Вечных»
А есть еще мультивселенная. Откуда при необходимости можно достать «тех самых» Железного человека, Черную вдову, Капитана Америку и других героев. Или другие их версии, как в «Локи», где одного героя играют сразу несколько актеров. Вкупе с тем, что с Мультивселенной можно ввести ряд новых злодеев (например, Аннигилуса), а на горизонте остаются Целестиалы, получается удивительная картина. Вместо того, чтобы делать киновселенную понятнее и доступнее, Marvel продолжает усложнять собственный мир, делая его все более «гиковским». Что, с одной стороны, увеличивает лояльность фан-базы, но с другой — отпугивает потенциальных новых зрителей.
Здесь уместно вспомнить пример из комикс-индустрии: в 1996 году Marvel пытались запустить огромный кроссовер со всеми сериями одновременно. Он получил название Onslaught Saga и должен был привлечь новых читателей. Поначалу все складывалось отлично: продажи подскочили, менее удачные серии перезапустили. Однако по прошествии не очень-то длительного времени все пошло на спад. Ситуация оказалась настолько устрашающей, что компании пришлось свернуть глобальное событие, на которое были потрачены огромные усилия. Секрет провала прост: далеко не каждый фанат готов следить вообще за всем.
Читать
Я сильный, я очень сильный, но легкий: рецензия на мультфильм «Человек-паук: Через вселенные»
После такого прецедента использование Мультивселенной и потенциал межмировых конфликтов кажется несколько пугающим. Развитие MCU по похожему сценарию считывается без особых проблем: анимационный «Человек-паук: Через вселенные
» одинаково полюбился зрителям и критикам, «Локи» тоже ухватил свои пять минут славы, да и завершение трилогии с Холландом бьет все рекорды.
Проблема в том, что больше — не значит лучше, и то, что работает с одними персонажами, может не работать с другими. Тем более, если речь идет о командных фильмах, которые определенно никуда не денутся. И если все пойдет по описанному сценарию, то где-то в обозримом будущем киновселенную ждет конфликт, на фоне которого «Финал» покажется ковырянием в песочнице, а Танос — хулиганом с перочинным ножичком (в новые архизлодеи уже прочат Галактуса). Правда, и просмотр такой франшизы без знания большинства предыдущих серий — фильмов и сериалов — станет попросту невозможен.
Хочется верить, что Кевин Файги учитывает ошибки Marvel и готовится изящно разрешить зреющую на глазах проблему.
«Человек-паук: Нет пути домой» в прокате с 16 декабря
.
обсуждение >>