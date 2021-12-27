Понятия онемевшего мира: Сергей Бодров-младший — постсоветский Адам

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Мама, умер Спайдермен: почему будущее киновселенной Marvel вызывает опасения

Рейтинг королей: самое любимое — аниме в 2021 году

20 декабря

Спорт, ЛГБТ, девяностые: Каким был 2021 год для украинского кино

Самые заметные картины уходящего года и наиболее любопытные будущие проекты национального кинематографа