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Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать

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Мнение >>
31 декабря 2021
Последний в 2021 году рассказ Кино-Театр.Ру о тех фильмах и сериалах, которые редакция посмотрела — и, главное, полюбила — в декабре. Как и раньше, выборка широкая и субъективная: премьеры стримингов и новинки проката, завершившиеся на днях шоу или жемчужины даже прошлых лет, впервые просмотренные сейчас. «Спасибо, посмотрю» продолжает бороться с проклятым вопросом современности: что посмотреть вечером? Или — о ужас — на выходных. Большая часть сеансов доступны для просмотра дома — на цифровых платформах: пандемия все-таки.


ОНЛАЙН

«Психиатр по соседству» (Apple TV +)

Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать

Подлинные истории с реальными именами (при том, что все действующие лица еще живы) всегда будут вызывать особенно живой и эмоциональный отклик. Ведь они убеждают нас, что мир еще способен удивить и пощекотать нам нервы. За примерами дерзких сюжетов далеко ходить не надо: многие обитают по соседству. Одна из таких поражающих воображение историй закончилась непосредственно в 2021 году и легла в основу этого сериала. Ее герои — застенчивый и неуверенный в себе бизнесмен-еврей, владелец семейной текстильной компании Марти Марковиц и его психиатр Айк Хершкопф, тоже еврей. Суть в том, что самовлюбленный доктор 30 лет злоупотреблял доверием клиента, манипулировал им, беззастенчиво выкачивая из него миллионы и даже умудрился поселиться у него дома, выдавая за свой перед многочисленными друзьями. Марковиц при этом спал в сторожке. Сериал получился захватывающим прежде всего благодаря слаженной игре главной актерской пары — Уилла Феррелла и Пола Радда: оба оказались невероятно убедительны в нетипичных для себя амплуа. Сперва все развивается комично, но постепенно напряжение начинает возрастать, и невозможно ни включиться, ни закипеть, наблюдая, как хищный доктор Айк управляет беззащитным Марти — и как тот, не имея решительности противостоять, сливает жизнь и сбережения бойкому мошеннику. (Е.В.)


«Быть Рикардо» (Amazon Prime)

Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать

В 1950-е самой популярной семьей Америки были Рикардо — Люси и Рикки, герои ситкома «Я люблю Люси». Их играли Люсиль Болл и Дези Арназ, реальные супруги. Каждый понедельник сериал смотрело порядка 40 миллионов человека, то есть известность дуэта была баснословной, даже чета будущего президента Эйзенхауэра прилипала к телевизору. Хватало и злопыхателей: одна злокозненная неделя началась для Люсиль и Дези (Николь Кидман и Хавьер Бардем) с обвинения ее в симпатиях коммунистам, а его — в супружеской неверности. Предыдущий фильм Аарона Соркина — «Суд над чикагской семеркой» — кино неистовое и социальное, а «Быть Рикардо», напротив, как будто уходит от любой политической риторики. Это оммаж старому телевидению («Я люблю Люси» — хит первого золотого века ТВ), а также нарядная трагикомедия о том, что люди сложнее образа в истории и тем более — своих экранных персонажей. (А.Ф.)


«Вампиры средней полосы» (START)
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Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать

Что нужно для переноса в отечественные реалии сюжета «Баффи» или «Настоящей крови»? Правильно: старинный российский город, древний вампир с радикулитом и лицом Юрия Стоянова, узнаваемый молодой «Иванушка-дурачок» да боевитая комиссарша Екатерина Кузнецова, которая аки Декстер или Хайзенберг всеми силами пытается скрыть от окружающих правду о себе и своей «семье». Антону Маслову и его команде удалось создать очаровательную смешную сказку о вампирах, которые давным-давно заключили мир с людьми в обмен на защиту Смоленска от сбрендивших кровососов. В этом году мы, кстати, еще не распрощались с полюбившимися героями, поскольку 29 декабря вышел новогодний спешл Андрея Богатырева, где даже появится Женёк (Глеб Калюжный). Ну а в 2022-м с нетерпением ждем второго сезона. (М.М.)
Рецензия на сериал
Все не как у людей: рецензия на новогодний эпизод


«Трудные подростки» (more.tv) [3 сезон]
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Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать

Пока отечественные стриминги наращивают производство young adult — контента, «Трудные подростки» третий сезон подряд остаются лучшими в своем жанре и, что самое важное, не перестают расти вместе с героями. За фирменным визуальным стилем, который изобилует неоном, блестками и нередко ломает четвертую стену, просматриваются узнаваемые сюжеты, пусть и тяготеющие к чистой комедии. Новые персонажи — в исполнении Сергея Новосада и Анастасии Красовской — подливают масла в огонь. Фил (Виталий Андреев) и Лена (Анастасия Крылова) в очередной раз балансируют между началом отношений и разрывом. Второстепенные персонажи получают развитие, и в их историях затрагиваются проблемы взаимоотношений в семье: от недопонимания до насилия. И если трех сезонов покажется мало, то в канун праздников как раз вышел новогодний спецэпизод, где молодые и дерзкие снова пускаются во все тяжкие. (М.Б.)

Читать Ох, уж эти детки: рецензия на третий сезон


«Эмили в Париже» (Netflix) [2 сезон]

Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать

«Эмили в Париже» — это классическое гилти плэже, зрелище совершенно не обязательное, но исключительно подходящее для тех, кто хочет отдохнуть после тяжелого года. В этой параллельной вселенной нет адских декабрьских дедлайнов, а чуть ли не главная проблема — что в ресторане Сен-Тропе неправильно открывают шампанское. И если в первом сезоне авторы шоу о суетливой американке в ярких «вырвиглазных» нарядах не стеснялись довольно жестко шутить над французами (за что и получили поток негатива), то в продолжении нам показывают, чему мы можем научиться у парижан. Они высокомерные? Нет, просто у них все в порядке с чувством собственного достоинства. Ленивые? Ценят свободное время и грамотно распределяют ресурсы (эпизод, в котором Эмили объясняют, что во Франции просто незаконно работать в выходные, — совершенно гениален). Прожигатели жизни? Знают толк в хорошем вине и без стеснения наслаждаются сексом, причем в любом возрасте. Во втором сезоне, безусловно, есть свои недостатки: Эмили, кажется, слишком уж погрязла в любовном треугольнике, да и кринжовый момент с воровкой-украинкой раскритиковали незря. Однако если не ждать слишком многого от этой яркой безделушки, можно получить истинное удовольствие. Только не забудьте перед просмотром налить себе игристого и выключить телефон. (М.Я.)


«Вершина богов» (Netflix)

Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать

Величественный и задумчивый французский мультфильм о неискоренимом стремлении человечества к покорению вершин. Вот и сама анимационная картина стремится не только к аудитории Netflix, но и шорт-лист «Оскара». Реальность и вымысел здесь причудливо перемешаны: вымышленный японский журналист ищет в горах следы реальных британских альпинистов Мэллори и Ирвина, которые в 1924-м чуть не покорили Эверест, но пропали без вести. Визуальное решение «Вершины богов» — микс фотопортретов и туристических открыток (лучше гор могу быть только горы), а сами герои, все всей убедительности, напоминают героев французских комиксов — симпатичных, но несгибаемых. (А.Ф.)


«Пищеблок» (КиноПоиск HD)

Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать

К «Пищеблоку» Святослава Подгаевского есть немало претензий, как, собственно, и к первоисточнику — роману Алексея Иванова. Но, во-первых, у каждого свои воспоминания о детстве и пионерских лагерях. Во-вторых, сериал гораздо веселее воспринимать как оммаж слэшерам 1980-х, произведениям Владислава Крапивина и советскому подростковому кино вроде «Приключений Петрова и Васечкина». И это несмотря на «клубничку». Не так давно зритель получил дозу ностальгии, когда вышла трилогия Александра Карпиловского «Частное пионерское» с ныне покойным Егором Клинаевым, ну а теперь настал черед «Пищеблока». При этом следует отметить, что Подгаевскому, наконец-то, было где разгуляться как в визуальном плане, так и в раскрытии персонажей. Последние получились достаточно колоритные: от старшей пионервожатой Ирины Пеговой до доктора-алкоголика Тимофея Трибунцева. Финальный монстр, конечно, так себе, зато — наш, из старых-добрых советских страшилок. (М.М.)

Читать Кусь по-пионерски: рецензия рецензия на «Пищеблок»


«Главный герой» (Okko, IVI, КиноПоиск, Wink, iTunes)
▶ Смотреть онлайн

Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать

«Главный герой» — пир для геймеров. Здесь есть все, с чем сталкиваются игроки на протяжении всей жизни: битвы с боссами, лут и прокачка, баги, стримеры вроде Ninja с легко узнаваемой шевелюрой (хотя Пьюдипая, Асмонголда или нашего Куплинова в кадре порой не хватает), очки за победу, харизматичные герои и, конечно же, неписи, которых миллионами истребляют в GTA, Saints Row и других песочницах или ММО. А как прекрасен здесь Тайка Вайтити в роли начальника-самодура, которых хватает в игровой индустрии (пламенный привет EA и другим корпорациям)! Режиссер Шон Леви, дока семейного кино («Ночь в музее» не даст соврать), вслед за Стивеном СпилбергомПервому игроку приготовиться») и Джейком КэзданомДжуманджи: Зов джунглей») погрузился в виртуальную реальность — и вполне удачно. «Главный герой» радует — как гиков, так и обывателей — хорошей историей про самого обычного Райана Рейнольдса, случайно изменившего себя и окружающий мир из-за любви к Джоди Комер. (М.М.)

Читать Коктейль Молотовой: рецензия на «Главного героя»


«Хэйкэ: История дома Тайра» (Wakanim)

Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать

Анимация студии Масааки Юасы Science SARU оживила хрестоматийный сюжет о незавидную судьбу рода Тайра, поначалу передававшийся устно, а затем запечатленный на бумаге. Историю XII века рассказывается от лица сироты Бивы, взявшей имя в честь музыкального инструмента и обладающей даром предвидения: правым глазом она прозревает будущее, левому вскоре откроется прошлое. С первой серии «Повесть о доме Тайра» выступает хроникой объявленной смерти: даже незнакомые с сюжетом ощутят обреченность заглавной фамилии. Постановщица Наоко Ямада и сценаристка Рэйко Ёсида, сработавшиеся на «Форме голоса», уделяют самое пристальное внимание каждому мгновению до небытия. Выразительные пейзажи стилизованы под японскую живопись, а крупные планы — ступней, шажков и лысин — заземляют эпичный сюжет о карме. Пульсирующая анимация в традиции Юасы улавливает не только постоянное движение — от бега времени и Бивы по ночному полю, — но и создает эффект перемены фокуса, как будто рассказчица присматривается к миру вокруг то одним, то другим глазом. (А.Ф.)

Читать «История дома Тайра» и другие классные аниме — 2021


ПРОКАТ

«Матрица: Воскрешение»

Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать

Новая «Матрица» многократно поругана, но мне есть, что сказать в защиту фильма. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, много самоиронии и, как отметил, писатель, сценарист, а теперь еще и актер («Анна К» на Netflix) Александр Цыпкин, «это адический стёб и самой «Матрицы», и сегодняшнего Голливуда». В-третьих, это еще и про любовь. Не просто влюбленность, где цветочки, розовые тортики, белый песочек и юные нимфы, а про что-то невыносимо тяжелое и непонятное, отчего коллапсирует Вселенная. Позабавила феминистская расстановка, когда все зависит решения женщины, невзирая на героизм и твердость мужчины. Новые герои придают сюжету гибкость и ажурность. Новый город проснувшихся людей впечатляет. Новый босс-робот бесит, но несильно. В общем, смотрится достаточно легко, с ностальгическим покалыванием и приятной теплой радостью в конце. (С.Е.)

Читать Нео, вставай, пора пить таблетки: рецензия на новую «Матрицу»

Маша Бороденко, Екатерина Визгалова, София Ежова, Макс Милиан, Алексей Филиппов, Марисоль Яхьяева
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фильмы
Анна КБаффи – истребительница вампировБыть РикардоВампиры средней полосыВершина боговГлавный геройДжуманджи: Зов джунглейИстория ХэикэМатрица: ВоскрешениеНастоящая кровьНочь в музееПервому игроку приготовитьсяПищеблокПриключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятныеПсихиатр по соседствуСуд над чикагской семёркойТрудные подросткиТрудные подростки-2Трудные подростки-3Трудные подростки. Новогодняя серияФорма голосаЧастное пионерскоеЧастное пионерское-2Частное пионерское-3. Привет, взрослая жизнь!Эмили в Париже

фотографии >>
Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать фотографии
Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать фотографии
Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать фотографии
Спасибо, посмотрю: отличные фильмы и сериалы декабря, которые пора наверстать фотографии
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анонс

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