Только очень жди! 15 камбэков года

Последние годы на экране все чаще появляются постаревшие, но не растерявшие хватку любимые герои фильмов и сериалов, выходивших в далекие или не столь отдаленные времена. Дэвид Линч вернулся в «Твин Пикс», неунывающий Эш продолжил бороться с «Зловещими мертвецами», а агенты Скалли и Малдер вновь стали копаться в «Секретных материалах». Были и неудачные перезапуски, но, благо, ностальгия продается, а потому и у них есть свой зритель.
6 декабря на ТНТ возвращается полюбившаяся команда «Универа» в 12-серийном продолжении «10 лет спустя». Это лишь одна десятая доля среди всех неожиданных камбэков 2021 года и ближайших лет, а потому пришла пора напомнить читателям Кино-Театр.Ру, кто из запомнившихся героев прошлого к нам уже вернулся или же планирует заскочить на огонек.
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«Звёздный путь: Пикар»
Премьерные показы: 23 января — 26 марта 2020
Жан-Люк Пикар (Патрик Стюарт
) во вселенной «Звёздного пути» является чуть ли не трагическим персонажем. В «Следующем поколении
» и серии кинофильмов истинный любитель Шекспира был превращен в борга, постоянно сталкивался с всемогущим Кью (Джон Де Лансье
), пересекался со Споком (Леонард Нимой
) и другими знаменитыми героями вселенной, десятки раз спасал различные цивилизации и оказался причастен к гибели некоторых из них, за краткий миг пережил жизнь представителя вымершей расы и открыл немало миров. Еще в молодости его чуть не убили, из-за чего у него искусственное сердце, а в зрелом возрасте ему досталась неизлечимая болезнь. Последняя как раз и стала одним из лейтмотивов нового сериала Акивы Голдсмана
и Алекса Куртцмана
. Пожилой одиночка-затворник, растерявший былое величие и друзей, внезапно получает шанс вновь оказаться в космосе благодаря появившемуся на пороге его виллы андроида. Пикар отправляется в путешествие вопреки всему — и встречает как новых, так и старых товарищей. По дороге поклонники «Стартрека» узнают о судьбе Райкера (Джонатан Фрайкс
), советника Трой (Марина Сиртис
), Дейты (Брент Спайнер
) и Седьмой из девяти (Джери Райан
), которая входила в команду «Вояджера
». В феврале 2022-го зрителей ожидает второй сезон данного перезапуска.
«Анна-детективъ-2»
Премьерные показы: 7 ноября 2020 — 6 апреля 2021
Мы ждали возвращения провинциального очаровательного медиума Анны Викторовны Мироновой (Александра Никифорова
) и столичного сыщика Якова Платоновича Штольмана (Дмитрий Фрид
) целых пять лет, в течение которых от продолжения популярного мистического детектива сначала отказался ТВ-3, а затем он перекочевал на ТВ Центр, где и получил долгожданное 40-серийное продолжение. Сама ситуация с производством сериала вполне могла бы послужить поводом для самостоятельного шоу или же журналистского многостраничного расследования, однако это не столь важно для его поклонников. Они, наконец-то, встретились с любимой парой и другими персонажами, ставшими за первый сезон родными и близкими: полицейским Антоном Андреевичем Коробейниковым (Сергей Друзьяк
), дядей Анны Петром Ивановичем (Борис Хвошнянский
), доктором Александром Францовичем Милцем (Андрей Лукьянов
) и другими жителями Затонска. Конечно же, впечатление от просмотра подпортили сценарий и жестковатый открытый финал, но, наверняка, многие почитатели Аннушки и Якова Платоновича с нетерпением ожидают теперь уже третий сезон.
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«Евангелион 3.0+1.0»
Премьера: 8 марта 2021
Монументальный финал вольного и масштабного пересказа культового сериала 90-х «Евангелион
» его же создателем Хидэаки Анно
в четырех фильмах (так называемых ребилдах), в которых нашлось место небезызвестным 14-летним пилотам Синдзи, Асуке и Рэй. По словам Алексея Филиппова, уже с первых минут «Евангелиона 1.11
», вышедшего в 2007-м, было заметно, что четырехчастная версия «Евы» нацелена на масштаб эпического произведения, с третьей главы
, увидевшей свет девять лет назад, практически пропали сюжетные сходства, и вот четвертый фильм бомбардирует зрителей новыми жанрами (от постапокалипсиса до созерцательной драмы), еще большим количеством религиозных символов и сложносочиненных образов, при этом — четче проговаривает ключевые посылы сериала и наконец раскрывая драмы некоторых персонажей (например, Гэндо Икари).
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«Друзья: Воссоединение»
Премьера: 27 мая 2021
Незабываемые «Друзья
» вернулись к зрителям в специальном эпизоде, снятом Беном Уинстоном
. Вместо новой серии старого шоу или же возможного документального кино авторы выбрали для долгожданного реюниона необычный формат. Впервые за 17 лет, прошедших с окончания сериала (он выходил на экраны с 1994-го по 2004-й), исполнители главных ролей Дженнифер Энистон
, Мэттью Перри
, Кортни Кокс
, Мэтт ЛеБлан
, Лиза Кудроу
и Дэвид Швиммер
не только собрались вместе в импровизированной студии и в формате ток-шоу побеседовали с ведущим Джеймсом Корденом, но и вернулись на съемочную площадку – в те самые декорации «Друзей», специально восстановленные по такому случаю. И этот опыт оказался, в самом хорошем смысле, душераздирающим как для фанатов сериала, так и для самих актеров, считает Наталия Григорьева.
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«Хэллоуин убивает»
Премьера: 21 октября 2021
Самый старейший камбэк этого топа — «Хэллоуину
» Джона Карпентера
, на секундочку, уже стукнуло 43 года. В 2018-м спустя 16 лет после «Воскрешения
» Дэвид Гордон Грин
вернул на экраны Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис
), да не одну, а с целым семейством (Джуди Грир
, Энди Мэтичак
), и, конечно же, Майкла Майерса. В 12-й части культовой серии маньяк в маске столкнулся как с тремя воительницами, так и с персонажами Кайл Ричардс
, Нэнси Стивенс и Энтони Майкла Холла
, выжившими после встречи с Майерсом в первом, втором
и шестом
«Хэллоуине».
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«Декстер: Новая кровь»
Премьерные показы: 7 ноября 2021 — 9 января 2022
Действие продолжения популярного сериала «Декстер
», завершившегося в 2013-м, разворачивается через десять лет после событий финала. Герой Майкла С. Холла
пытается начать новую жизнь под вымышленном именем в северной части штата Нью-Йорк, однако не справляется с Темным попутчиком. В качестве главного злодея заявлен Клэнси Браун
, а Дженнифер Карпентер
, чья героиня погибла в восьмом сезоне, вновь стала Деб Морган, заменив собой Джеймса Ремара
в качестве постоянного призрачного напарника Декса. Кроме того, в двери постучался выросший сын Харрисон (Джек Элкотт), а в касте присутствует Джон Литгоу
в образе Троицы. К сожалению, выжившую в свое время Ханну Маккей (Ивонн Страховски
) авторы сериала предпочли удалить из сюжета.
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«Один дома»
Премьера: 12 ноября 2021
Один из самых неудачных камбэков последних лет. Трейлер перезапуска великолепной новогодней комедии Криса Коламбуса
с Маколеем Калкиным
, навеки сохранившейся в зрительских сердцах, собрал на Youtube огромное количество дизлайков, когда они еще отображались. Ленту не спасло ни участие юной звезды «Кролика Джоджо
» Арчи Йейтса, ни появление в кадре фамилии Маккалистеров — старший брат Кевина Базз (Девин Рэтрей) через 29 лет после сиквела стал, разумеется, патрульным полицейским. Он, кстати, посетовал, что Кевин из мести каждое Рождество посылает в полицию ложные сигналы о детях, которых родители якобы оставили дома одних.
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«Охотники за привидениями: Наследники»
Премьера: 2 декабря
Классическая дилогия Айвена Райтмена
появилась на свет в 80-х, и с тех пор неоднократно поговаривали о возвращении Питера Венкмана, Рэймонда Стэнца, Игона Спенглера и Уинстона Зеддмора. Планы нарушила в 2014-м смерть Харольда Рамиса
, а затем и вовсе появился невразумительный женский перезапуск Пола Фейга
. Однако спустя пять лет сын создателя оригинальной серии Джейсон Райтмен
решился на новое продолжение знаменитой истории. Здесь нам обещают встречу как со старой гвардией (Билл Мюррей
, Дэн Эйкройд
, Эрни Хадсон
, Сигурни Уивер
, Энни Поттс
), так и с новичками серии (Кэрри Кун
, Маккенна Грейс
, Пол Радд
, Финн Вулфард
).
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«Универ. 10 лет спустя»
Премьера: 6 декабря
Продолжение культовых ситкомов «Универ» (2007-2011) и «Универ: Новая общага
» (2011-2018) посвящено четырем парам: Антону (Станислав Ярушин
) и Кристине (Настасья Самбурская
), Майклу (Арарат Кещян
) и Варе (Екатерина Молоховская
), Вале (Александр Мартынов
) и Маше (Анна Хилькевич
), Максу (Константин Шелягин
) и Яне (Анна Кузина
). Герои повзрослели и давно съехали с общаги, чтобы окунуться в обычную жизнь, не отягощенную учебой, но не лишенную своих трудностей, среди которых бытовые проблемы, воспитание детей и другие прелести наших будней. В кадре также можно будет увидеть и других знакомых персонажей вроде Павла Зуева (Сергей Пиоро
), а из новичков заявлены Анатолий Белый
и Алексей Серебряков
.
«И просто так...»
Премьера: 10 декабря
Сиквел культового «Секса в большом городе
» и кинодилогии в формате мини-сериала. События развернутся спустя 20 лет после окончания оригинала, выходившего с 1998-го по 2004-й. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер
, Кристин Дэвис
, Синтия Никсон
, а Ким Кэтролл
, как известно, отказалась от участия в шоу. По сюжету ее героиня Саманта поругалась с Кэри, уехала в Лондон и больше не поддерживает связь с подругами. Вместо нее к четверке присоединилась документалистка и мать троих детей в исполнении Николь Ари Паркер
. Крис Нот
на своем месте. Также в продолжении успел засветиться в качестве Стэнфорда скончавшийся в сентябре Уилли Гарсон
.
Смотреть онлайн сериал «Секс в большом городе»
«Матрица: Воскрешение»
Премьера: 16 декабря
Третья часть
культовой фантастической серии Вачовски, стартовавшей в далеком 1999-м, вышла 18 лет назад. За это время Киану Ривз
успел побывать Константином
, Джоном Уиком
и Джонни Сильверхэндом в игре Cyberpunk 2077, режиссёры поменяли имена и пол, а классическую сцену с пулями уже даже начали цитировать в безумном перезапуске «Ну, погоди!
». Помимо Нео и Тринити в исполнении Кэрри-Энн Мосс
, в картине также заявлено еще несколько старожилов трилогии — Ламбер Вильсон
, играющий Меровинга, и Джада Пинкетт Смит
в образе Найоби. Компанию им составят Приянка Чопра
, Кристина Риччи
, Нил Патрик Харрис
, Яхья Абдул-Матин II
, а также звезды «Восьмого чувства
» Брайн Дж. Смит
, Макс Римельт
и Эрендира Ибарра
. Даже если кино получится в духе последних творений Вачовски, то все равно будет приятно видеть вместе Нео и Тринити.
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«Книга Бобы Фетта»
Премьерные показы: 29 декабря 2021 — 9 февраля 2022
После успеха «Мандалорца
» компания Disney и Джон Фавро
в срочном порядке запустили в производство сериал об охотнике за головами Бобе Фетте, дебютировавшем во втором сезоне главного флагмана Disney+. На роль вновь позвали Темуэру Моррисона
, запомнившегося зрителям по роли Джанго Фетта во втором
и третьем эпизодах «Звёздных войн
». В оригинальной трилогии Джорджа Лукаса
эту роль исполнял Джереми Буллок
, а сам Моррисон уже неоднократно озвучивал данного персонажа — в анимационном сериале «Звёздные войны: Видения
» и играх Star Wars: Empire at War, Star Wars: Battlefront и Star Wars: Battlefront II. В сериале также появятся Феннек Шанд (Минг-На Вен) и персонаж с лицом Дженнифер Билз
. Режиссерская команда включает Фавро, Роберта Родригеса
и Брайс Даллас Ховард
.
«Возвращение в Хогвартс»
Премьера: 1 января 2022
В Новый Год ожидается еще одно неожиданное возвращение любимых героев. Спецэпизод HBO Max, снятый в духе «Друзей: Воссоединения», посвящен 20-летию «Гарри Поттера и философского камня
». На площадке вместе с Крисом Коламбусом соберутся Дэниэл Рэдклифф
, Руперт Грин
, Эмма Уотсон
и другие звезды серии, а автор фэнтези-цикла Джоан Роулинг
засветится лишь в архивных кадрах. Солидная доля ностальгии обеспечена.
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«Крик»
Премьера: 13 января 2022
Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл
), Дьюи Райли (Дэвид Аркетт
) и Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) спустя десять лет после «Крика 4
» объединятся в перезапуске популярной хоррор-серии, чтобы научить выживать в битве с маньяком новичков Кайла Галлнера
, Дилана Миннетта
, Джека Куэйда
, Мелиссу Баррера и Дженну Ортега. Поскольку Уэса Крэйвена
уже давно нет в живых, постановку доверили создателям хоррор-комедии «Я иду искать
» Мэтту Беттинелли-Олпину и Тайлеру Джиллетту. «Крику
», кстати, в этом году исполнилось 25 лет.
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«Оби-Ван Кеноби»
Премьера: 2022
В следующем году зрителей также ожидает встреча с наставником Люка Скайуокера, которого в трилогии-приквеле вместо Алека Гиннесса
воплотил Юэн Макгрегор
. Он же появится и в сольном сериале, да не один, а на пару с Хейденом Кристенсеном
в образе Дарта Вейдера. Оба расстались врагами в «Мести ситхов
», вышедшей в 2005-м. Помимо них, в актерском составе заявлены Кумэйл Нанджиани
, Джоэл Эдгертон
, Руперт Френд
и Индира Варма
. Режиссерское кресло спин-оффа займет Дебора Чоу
, работавшая над «Мандалорцем».
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