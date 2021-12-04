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Деконструкция «Последний из Могикан»
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Только очень жди! 15 камбэков года

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Топы с Максом Милианом >>
4 декабря 2021
Последние годы на экране все чаще появляются постаревшие, но не растерявшие хватку любимые герои фильмов и сериалов, выходивших в далекие или не столь отдаленные времена. Дэвид Линч вернулся в «Твин Пикс», неунывающий Эш продолжил бороться с «Зловещими мертвецами», а агенты Скалли и Малдер вновь стали копаться в «Секретных материалах». Были и неудачные перезапуски, но, благо, ностальгия продается, а потому и у них есть свой зритель.

Только очень жди! 15 камбэков года

6 декабря на ТНТ возвращается полюбившаяся команда «Универа» в 12-серийном продолжении «10 лет спустя». Это лишь одна десятая доля среди всех неожиданных камбэков 2021 года и ближайших лет, а потому пришла пора напомнить читателям Кино-Театр.Ру, кто из запомнившихся героев прошлого к нам уже вернулся или же планирует заскочить на огонек.

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«Звёздный путь: Пикар»
Премьерные показы: 23 января — 26 марта 2020



Жан-Люк Пикар (Патрик Стюарт) во вселенной «Звёздного пути» является чуть ли не трагическим персонажем. В «Следующем поколении» и серии кинофильмов истинный любитель Шекспира был превращен в борга, постоянно сталкивался с всемогущим Кью (Джон Де Лансье), пересекался со Споком (Леонард Нимой) и другими знаменитыми героями вселенной, десятки раз спасал различные цивилизации и оказался причастен к гибели некоторых из них, за краткий миг пережил жизнь представителя вымершей расы и открыл немало миров. Еще в молодости его чуть не убили, из-за чего у него искусственное сердце, а в зрелом возрасте ему досталась неизлечимая болезнь. Последняя как раз и стала одним из лейтмотивов нового сериала Акивы Голдсмана и Алекса Куртцмана. Пожилой одиночка-затворник, растерявший былое величие и друзей, внезапно получает шанс вновь оказаться в космосе благодаря появившемуся на пороге его виллы андроида. Пикар отправляется в путешествие вопреки всему — и встречает как новых, так и старых товарищей. По дороге поклонники «Стартрека» узнают о судьбе Райкера (Джонатан Фрайкс), советника Трой (Марина Сиртис), Дейты (Брент Спайнер) и Седьмой из девяти (Джери Райан), которая входила в команду «Вояджера». В феврале 2022-го зрителей ожидает второй сезон данного перезапуска.



«Анна-детективъ-2»
Премьерные показы: 7 ноября 2020 — 6 апреля 2021



Мы ждали возвращения провинциального очаровательного медиума Анны Викторовны Мироновой (Александра Никифорова) и столичного сыщика Якова Платоновича Штольмана (Дмитрий Фрид) целых пять лет, в течение которых от продолжения популярного мистического детектива сначала отказался ТВ-3, а затем он перекочевал на ТВ Центр, где и получил долгожданное 40-серийное продолжение. Сама ситуация с производством сериала вполне могла бы послужить поводом для самостоятельного шоу или же журналистского многостраничного расследования, однако это не столь важно для его поклонников. Они, наконец-то, встретились с любимой парой и другими персонажами, ставшими за первый сезон родными и близкими: полицейским Антоном Андреевичем Коробейниковым (Сергей Друзьяк), дядей Анны Петром Ивановичем (Борис Хвошнянский), доктором Александром Францовичем Милцем (Андрей Лукьянов) и другими жителями Затонска. Конечно же, впечатление от просмотра подпортили сценарий и жестковатый открытый финал, но, наверняка, многие почитатели Аннушки и Якова Платоновича с нетерпением ожидают теперь уже третий сезон.

Смотреть онлайн второй сезон сериала «Анна-детектив»
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«Евангелион 3.0+1.0»
Премьера: 8 марта 2021

Только очень жди! 15 камбэков года

Монументальный финал вольного и масштабного пересказа культового сериала 90-х «Евангелион» его же создателем Хидэаки Анно в четырех фильмах (так называемых ребилдах), в которых нашлось место небезызвестным 14-летним пилотам Синдзи, Асуке и Рэй. По словам Алексея Филиппова, уже с первых минут «Евангелиона 1.11», вышедшего в 2007-м, было заметно, что четырехчастная версия «Евы» нацелена на масштаб эпического произведения, с третьей главы, увидевшей свет девять лет назад, практически пропали сюжетные сходства, и вот четвертый фильм бомбардирует зрителей новыми жанрами (от постапокалипсиса до созерцательной драмы), еще большим количеством религиозных символов и сложносочиненных образов, при этом — четче проговаривает ключевые посылы сериала и наконец раскрывая драмы некоторых персонажей (например, Гэндо Икари).

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«Друзья: Воссоединение»
Премьера: 27 мая 2021



Незабываемые «Друзья» вернулись к зрителям в специальном эпизоде, снятом Беном Уинстоном. Вместо новой серии старого шоу или же возможного документального кино авторы выбрали для долгожданного реюниона необычный формат. Впервые за 17 лет, прошедших с окончания сериала (он выходил на экраны с 1994-го по 2004-й), исполнители главных ролей Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу и Дэвид Швиммер не только собрались вместе в импровизированной студии и в формате ток-шоу побеседовали с ведущим Джеймсом Корденом, но и вернулись на съемочную площадку – в те самые декорации «Друзей», специально восстановленные по такому случаю. И этот опыт оказался, в самом хорошем смысле, душераздирающим как для фанатов сериала, так и для самих актеров, считает Наталия Григорьева.

Смотреть онлайн сериал «Друзья»
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«Хэллоуин убивает»
Премьера: 21 октября 2021

Только очень жди! 15 камбэков года

Самый старейший камбэк этого топа — «Хэллоуину» Джона Карпентера, на секундочку, уже стукнуло 43 года. В 2018-м спустя 16 лет после «Воскрешения» Дэвид Гордон Грин вернул на экраны Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис), да не одну, а с целым семейством (Джуди Грир, Энди Мэтичак), и, конечно же, Майкла Майерса. В 12-й части культовой серии маньяк в маске столкнулся как с тремя воительницами, так и с персонажами Кайл Ричардс, Нэнси Стивенс и Энтони Майкла Холла, выжившими после встречи с Майерсом в первом, втором и шестом «Хэллоуине».

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«Декстер: Новая кровь»
Премьерные показы: 7 ноября 2021 — 9 января 2022



Действие продолжения популярного сериала «Декстер», завершившегося в 2013-м, разворачивается через десять лет после событий финала. Герой Майкла С. Холла пытается начать новую жизнь под вымышленном именем в северной части штата Нью-Йорк, однако не справляется с Темным попутчиком. В качестве главного злодея заявлен Клэнси Браун, а Дженнифер Карпентер, чья героиня погибла в восьмом сезоне, вновь стала Деб Морган, заменив собой Джеймса Ремара в качестве постоянного призрачного напарника Декса. Кроме того, в двери постучался выросший сын Харрисон (Джек Элкотт), а в касте присутствует Джон Литгоу в образе Троицы. К сожалению, выжившую в свое время Ханну Маккей (Ивонн Страховски) авторы сериала предпочли удалить из сюжета.

Смотреть сериал «Декстер: Новая кровь» на «Амедиатеке»
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«Один дома»
Премьера: 12 ноября 2021

Только очень жди! 15 камбэков года

Один из самых неудачных камбэков последних лет. Трейлер перезапуска великолепной новогодней комедии Криса Коламбуса с Маколеем Калкиным, навеки сохранившейся в зрительских сердцах, собрал на Youtube огромное количество дизлайков, когда они еще отображались. Ленту не спасло ни участие юной звезды «Кролика Джоджо» Арчи Йейтса, ни появление в кадре фамилии Маккалистеров — старший брат Кевина Базз (Девин Рэтрей) через 29 лет после сиквела стал, разумеется, патрульным полицейским. Он, кстати, посетовал, что Кевин из мести каждое Рождество посылает в полицию ложные сигналы о детях, которых родители якобы оставили дома одних.

Смотреть онлайн фильм «Один дома»



«Охотники за привидениями: Наследники»
Премьера: 2 декабря



Классическая дилогия Айвена Райтмена появилась на свет в 80-х, и с тех пор неоднократно поговаривали о возвращении Питера Венкмана, Рэймонда Стэнца, Игона Спенглера и Уинстона Зеддмора. Планы нарушила в 2014-м смерть Харольда Рамиса, а затем и вовсе появился невразумительный женский перезапуск Пола Фейга. Однако спустя пять лет сын создателя оригинальной серии Джейсон Райтмен решился на новое продолжение знаменитой истории. Здесь нам обещают встречу как со старой гвардией (Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер, Энни Поттс), так и с новичками серии (Кэрри Кун, Маккенна Грейс, Пол Радд, Финн Вулфард).

Смотреть онлайн фильм «Охотники за привидениями»
Смотреть онлайн фильм «Охотники за привидениями — 2»



«Универ. 10 лет спустя»
Премьера: 6 декабря



Продолжение культовых ситкомов «Универ» (2007-2011) и «Универ: Новая общага» (2011-2018) посвящено четырем парам: Антону (Станислав Ярушин) и Кристине (Настасья Самбурская), Майклу (Арарат Кещян) и Варе (Екатерина Молоховская), Вале (Александр Мартынов) и Маше (Анна Хилькевич), Максу (Константин Шелягин) и Яне (Анна Кузина). Герои повзрослели и давно съехали с общаги, чтобы окунуться в обычную жизнь, не отягощенную учебой, но не лишенную своих трудностей, среди которых бытовые проблемы, воспитание детей и другие прелести наших будней. В кадре также можно будет увидеть и других знакомых персонажей вроде Павла Зуева (Сергей Пиоро), а из новичков заявлены Анатолий Белый и Алексей Серебряков.



«И просто так...»
Премьера: 10 декабря



Сиквел культового «Секса в большом городе» и кинодилогии в формате мини-сериала. События развернутся спустя 20 лет после окончания оригинала, выходившего с 1998-го по 2004-й. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, а Ким Кэтролл, как известно, отказалась от участия в шоу. По сюжету ее героиня Саманта поругалась с Кэри, уехала в Лондон и больше не поддерживает связь с подругами. Вместо нее к четверке присоединилась документалистка и мать троих детей в исполнении Николь Ари Паркер. Крис Нот на своем месте. Также в продолжении успел засветиться в качестве Стэнфорда скончавшийся в сентябре Уилли Гарсон.

Смотреть онлайн сериал «Секс в большом городе»



«Матрица: Воскрешение»
Премьера: 16 декабря



Третья часть культовой фантастической серии Вачовски, стартовавшей в далеком 1999-м, вышла 18 лет назад. За это время Киану Ривз успел побывать Константином, Джоном Уиком и Джонни Сильверхэндом в игре Cyberpunk 2077, режиссёры поменяли имена и пол, а классическую сцену с пулями уже даже начали цитировать в безумном перезапуске «Ну, погоди!». Помимо Нео и Тринити в исполнении Кэрри-Энн Мосс, в картине также заявлено еще несколько старожилов трилогии — Ламбер Вильсон, играющий Меровинга, и Джада Пинкетт Смит в образе Найоби. Компанию им составят Приянка Чопра, Кристина Риччи, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, а также звезды «Восьмого чувства» Брайн Дж. Смит, Макс Римельт и Эрендира Ибарра. Даже если кино получится в духе последних творений Вачовски, то все равно будет приятно видеть вместе Нео и Тринити.

Читать также: «Матрица» повсюду: Почему фильм Вачовски актуален даже 20 лет спустя



«Книга Бобы Фетта»
Премьерные показы: 29 декабря 2021 — 9 февраля 2022

Только очень жди! 15 камбэков года

После успеха «Мандалорца» компания Disney и Джон Фавро в срочном порядке запустили в производство сериал об охотнике за головами Бобе Фетте, дебютировавшем во втором сезоне главного флагмана Disney+. На роль вновь позвали Темуэру Моррисона, запомнившегося зрителям по роли Джанго Фетта во втором и третьем эпизодах «Звёздных войн». В оригинальной трилогии Джорджа Лукаса эту роль исполнял Джереми Буллок, а сам Моррисон уже неоднократно озвучивал данного персонажа — в анимационном сериале «Звёздные войны: Видения» и играх Star Wars: Empire at War, Star Wars: Battlefront и Star Wars: Battlefront II. В сериале также появятся Феннек Шанд (Минг-На Вен) и персонаж с лицом Дженнифер Билз. Режиссерская команда включает Фавро, Роберта Родригеса и Брайс Даллас Ховард.



«Возвращение в Хогвартс»
Премьера: 1 января 2022

Только очень жди! 15 камбэков года

В Новый Год ожидается еще одно неожиданное возвращение любимых героев. Спецэпизод HBO Max, снятый в духе «Друзей: Воссоединения», посвящен 20-летию «Гарри Поттера и философского камня». На площадке вместе с Крисом Коламбусом соберутся Дэниэл Рэдклифф, Руперт Грин, Эмма Уотсон и другие звезды серии, а автор фэнтези-цикла Джоан Роулинг засветится лишь в архивных кадрах. Солидная доля ностальгии обеспечена.

Читать также: Гарри Поттер и дары ложного обещания: как главная франшиза поколения нас научила не тому



«Крик»
Премьера: 13 января 2022



Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), Дьюи Райли (Дэвид Аркетт) и Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) спустя десять лет после «Крика 4» объединятся в перезапуске популярной хоррор-серии, чтобы научить выживать в битве с маньяком новичков Кайла Галлнера, Дилана Миннетта, Джека Куэйда, Мелиссу Баррера и Дженну Ортега. Поскольку Уэса Крэйвена уже давно нет в живых, постановку доверили создателям хоррор-комедии «Я иду искать» Мэтту Беттинелли-Олпину и Тайлеру Джиллетту. «Крику», кстати, в этом году исполнилось 25 лет.

Читать также: «Крик» для студента



«Оби-Ван Кеноби»
Премьера: 2022

Только очень жди! 15 камбэков года

В следующем году зрителей также ожидает встреча с наставником Люка Скайуокера, которого в трилогии-приквеле вместо Алека Гиннесса воплотил Юэн Макгрегор. Он же появится и в сольном сериале, да не один, а на пару с Хейденом Кристенсеном в образе Дарта Вейдера. Оба расстались врагами в «Мести ситхов», вышедшей в 2005-м. Помимо них, в актерском составе заявлены Кумэйл Нанджиани, Джоэл Эдгертон, Руперт Френд и Индира Варма. Режиссерское кресло спин-оффа займет Дебора Чоу, работавшая над «Мандалорцем».

Макс Милиан
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Деконструкция «Последний из Могикан»

Скорбим

Нина Ургант
3 декабря ушла из жизни актриса Нина Ургант.
Михаил Горносталь
3 декабря ушёл из жизни актёр Михаил Горносталь.
Игорь Афонин
3 декабря ушёл из жизни актёр, каскадёр Игорь Афонин.

День рождения >>

Наталья Архангельская
Лев Барашков
Даниил Белых
Сергей Бызгу
Григорий Гладий
Юрий Кормушин
Андрей Подошьян
Николай Сергеев
Николай Симонов
Лайош Балажович
Джефф Бриджес
Хорст Бухгольц
Дина Дурбин
Мариса Томей
Жерар Филип
Анджей Шалявский
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Россия, 2021
Нормальный только я
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Охотники за привидениями: Наследники
боевик, драма, комедия, мистика, научная фантастика, фильм ужасов, фэнтези
США, 2021
На близком расстоянии
драма
Литва, Россия, 2021
Ледяная история
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
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