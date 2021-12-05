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Любовь дороже денег: как «Одиннадцать друзей Оушена» украли зрительские сердца 20 лет назад

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5 декабря 2021
Самому громкому и коммерчески успешному фильму Стивена Содерберга исполняется 20 лет. Впору поддаться ностальгической ауре и вспомнить, как команда мировых суперзвезд виртуозно обчистила казино в Лас-Вегасе, повторяя маршрут классического фильма Льюиса Майлстоуна. Роман Волынский рассказывает, почему это настоящая жемчужина большого кино 2000-х, которая способна удивить зрителя сегодня не только молодыми Брэдом Питтом, Джорджем Клуни и прекрасной Джулией Робертс.


Автор на все руки

Любовь дороже денег: как «Одиннадцать друзей Оушена» украли зрительские сердца 20 лет назад

Стивен Содерберг — радикальный режиссер в том смысле, что ему все равно за какой сюжет и жанр браться. Многопрофильность автора заметна при беглом взгляде на фильмографию: он проделал путь от звезды фестиваля Sundance до одного из самых успешных голливудских режиссеров. Мобильность и готовность идти риск — качества, которые описывают режиссерский и продюсерский подход Содерберга. А если верить теоретику сюрреализма Андре Бретону, то без риска нет настоящего творчества.

«Одиннадцать друзей Оушена» — яркий пример авторского высококлассного блокбастера. Несмотря на солидный бюджет в $85 000 000, звездный ансамбль и сугубо коммерческую практику ремейков, в фильме ощущается авторская рука. К слову, Содерберг и Клуни сами описывали фильм как что-то среднее между искусством и коммерцией.

После начальной сцены, в которой Денни Оушен (Клуни) выходит из тюрьмы, камера скользит по Атлантическому океану, постепенно приподнимаясь, чтобы открыть вид на брызжущий огнями берег Атлантик-Сити. Как заметил теоретик Эндрю Деворд, в подобной манере снят логотип компании Miramax, делающей ставку на коммерчески жизнеспособные независимые фильмы.

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Ограбление как искусство

Любовь дороже денег: как «Одиннадцать друзей Оушена» украли зрительские сердца 20 лет назад

Ограбление казино в «Одиннадцати друзьях Оушена» совсем не претендует на реалистичность, свойственную суровым криминальным фильмам. У Содерберга получился кинематографический аттракцион с техническими наворотами, трюками и хитровыдуманным планом. Качественное развлечение для всех возрастов. Тем не менее главное достоинство фильма заключается не столько в эффектности и лоске, сколько в том, как режиссер работает с жанровыми конвенциями. В «Одиннадцати друзьях Оушена» сугубо утилитарная вещь — ограбление — становится по-настоящему эстетическим или, если угодно, творческим событием.

Содерберг пользуется формулой произведения внутри произведения. Дэнни Оушен не кто иной, как режиссер: он разыгрывает представление вместе с первоклассными актерами, чьи роли определены в соответствии с их уникальными навыками. У всех членов команды, — как у настоящих лицедеев — есть конкретные задачи, которую нужно выполнить в определенный момент и в строгой последовательности. Иначе композиция с треском развалится: ограбление накроется.

Одна из самых запоминающихся сцен происходит в вагоне метро, когда Оушен украдкой наблюдает, как молодой Лайнус Колдуэлл (Мэтт Дэймон) ловко вытаскивает бумажник из кармана пальто фондового брокера. Эпизод с кражей выбивается из общей канвы не только по формальным признакам — он снят в замедленной съемке, словно склеен из серии фотографий, — но и контекстуально. Этот эпизод прокладывает мостик между блокбастером Содерберга и «Карманником» (1959) Робера Брессона. В каком-то смысле эти фильмы действительно похожи: в них свет эстетики озаряет воровское ремесло. В случае с фильмом Содерберга это происходит по-голливудски ярко и гламурно.

Смотреть онлайн «Одиннадцать друзей Оушена»

Команда мечты

Любовь дороже денег: как «Одиннадцать друзей Оушена» украли зрительские сердца 20 лет назад

В «Одиннадцати друзьях Оушена» впечатляюще звездный состав даже по меркам Голливуда: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Кейси Аффлек, Энди Гарсиа, Джулия Робертс. Успех фильма во многом зависел от того, как режиссеру удастся реализовать потенциал такого мощного ансамбля. Подобно Вуди Аллену и Роберту Олтману, Содерберг проявил себя мастером многофигурного повествования.

Сфокусировавшись на разношерстной команде, «Одиннадцать друзей Оушена» выступили промежуточным звеном между вестернами с их великолепными семерками и логикой современных супергеройских фильмов, где люди со сверхспособностями объединяются, чтобы противостоять глобальному катаклизму или суперзлодею (у Содерберга это владелец казино Терри Бенедикт). В одиночку не у всех получается одолеть врага и сорвать куш — до появления Дэнни Оушена будущие члены команды растрачивали свои таланты на всякую ерунду. Расти (Питт) просиживал штаны за покерным столом, тренируя кумиров молодежи, а братья Маллоу (Кейси Аффлек и Скотт Каан) устраивали гоночные заезды между настоящим пикапом и его игрушечной версией.

Показательна сцена, когда Расти притворяется агентом ФБР, чтобы спасти от ареста подрывника Бэшера (Дон Чидл), который неудачно ограбил банк вместе с командой каких-то профанов. Такими автономными, даже немного театральным эпизодами в экспозиции, Содерберг одним выстрелом убивает двух зайцев: дает блеснуть актеру и раскрывает, чем конкретный персонаж важен для общего успеха. У Содерберга все фигуры стоят на своих местах.

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Благородные воры

Любовь дороже денег: как «Одиннадцать друзей Оушена» украли зрительские сердца 20 лет назад

Команду Дэнни Оушена не повернется язык назвать криминальной бандой. Они галантны, профессиональны и, в общем-то, производят крайне положительное впечатление. Содерберг никого не осуждает и остается нейтральным в моральной оценке воровства, что несколько удивительно для такого популярного фильма (вспомним, как закончился оригинал: куш никому не достался, деньги случайно сожгли). На это есть две причины: 1) ограбление проходит ненасильственно — никто из охранников или сотрудников казино не пострадал, более того — ни у кого из героев не было оружия, никто даже матерного слова не произнес; 2) они обчистили казино, а когда грабят такие обезличенные и гигантские структуры, то зритель испытывает удовольствие и даже чувство восторжествовавшей справедливости.

Симпатизировать команде Оушена легко еще и потому, что все они пытались найти себя в системе глобального капитала. Этот сдвиг в экономической системе США символически выражают псевдодокументальные кадры с разрушением громадного казино, которые крутят по телевидению как грандиозное и важное событие. Теперь Лас-Вегасом управляет капиталист нового типа — корпоративный магнат Терри Бенедикт (Энди Гарсия). А бывший владелец разрушенного здания Рубен Тишкофф (Эллиот Гулд) не без искры в глазах соглашается отомстить новой экономике и Бенедикту за то, что старые дельцы остались брошенными у обочины.

Впрочем, вся эта критика капитала выглядит несколько наивной и второстепенной. Куда убедительнее личная мотивация Дэнни Оушена. Ведь он затеял ограбление, чтобы в тысячный раз доказать: нематериальные ценности (любовь) важнее всякой прибыли.

Смотреть онлайн Оригинальный фильм «Одиннадцать друзей Оушена»

Любовь дороже денег: как «Одиннадцать друзей Оушена» украли зрительские сердца 20 лет назад

Роман Волынский
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Любовь дороже денег: как «Одиннадцать друзей Оушена» украли зрительские сердца 20 лет назад фотографии
Любовь дороже денег: как «Одиннадцать друзей Оушена» украли зрительские сердца 20 лет назад фотографии
Любовь дороже денег: как «Одиннадцать друзей Оушена» украли зрительские сердца 20 лет назад фотографии
Любовь дороже денег: как «Одиннадцать друзей Оушена» украли зрительские сердца 20 лет назад фотографии
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