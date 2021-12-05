Любовь дороже денег: как «Одиннадцать друзей Оушена» украли зрительские сердца 20 лет назад

Самому громкому и коммерчески успешному фильму Стивена Содерберга исполняется 20 лет. Впору поддаться ностальгической ауре и вспомнить, как команда мировых суперзвезд виртуозно обчистила казино в Лас-Вегасе, повторяя маршрут классического фильма Льюиса Майлстоуна. Роман Волынский рассказывает, почему это настоящая жемчужина большого кино 2000-х, которая способна удивить зрителя сегодня не только молодыми Брэдом Питтом, Джорджем Клуни и прекрасной Джулией Робертс
.
Автор на все руки
Стивен Содерберг
— радикальный режиссер в том смысле, что ему все равно за какой сюжет и жанр браться. Многопрофильность автора заметна при беглом взгляде на фильмографию: он проделал путь от звезды фестиваля Sundance
до одного из самых успешных голливудских режиссеров. Мобильность и готовность идти риск — качества, которые описывают режиссерский и продюсерский подход Содерберга. А если верить теоретику сюрреализма Андре Бретону
, то без риска нет настоящего творчества.
«Одиннадцать друзей Оушена
» — яркий пример авторского высококлассного блокбастера. Несмотря на солидный бюджет в $85 000 000, звездный ансамбль и сугубо коммерческую практику ремейков, в фильме ощущается авторская рука. К слову, Содерберг и Клуни сами описывали фильм как что-то среднее между искусством и коммерцией.
После начальной сцены, в которой Денни Оушен (Клуни) выходит из тюрьмы, камера скользит по Атлантическому океану, постепенно приподнимаясь, чтобы открыть вид на брызжущий огнями берег Атлантик-Сити. Как заметил
теоретик Эндрю Деворд
, в подобной манере снят логотип компании Miramax, делающей ставку на коммерчески жизнеспособные независимые фильмы.
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Ограбление как искусство
Ограбление казино в «Одиннадцати друзьях Оушена» совсем не претендует на реалистичность, свойственную суровым криминальным фильмам. У Содерберга получился кинематографический аттракцион с техническими наворотами, трюками и хитровыдуманным планом. Качественное развлечение для всех возрастов. Тем не менее главное достоинство фильма заключается не столько в эффектности и лоске, сколько в том, как режиссер работает с жанровыми конвенциями. В «Одиннадцати друзьях Оушена» сугубо утилитарная вещь — ограбление — становится по-настоящему эстетическим или, если угодно, творческим событием.
Содерберг пользуется формулой произведения внутри произведения. Дэнни Оушен не кто иной, как режиссер: он разыгрывает представление вместе с первоклассными актерами, чьи роли определены в соответствии с их уникальными навыками. У всех членов команды, — как у настоящих лицедеев — есть конкретные задачи, которую нужно выполнить в определенный момент и в строгой последовательности. Иначе композиция с треском развалится: ограбление накроется.
Одна из самых запоминающихся сцен происходит в вагоне метро, когда Оушен украдкой наблюдает, как молодой Лайнус Колдуэлл (Мэтт Дэймон
) ловко вытаскивает бумажник из кармана пальто фондового брокера. Эпизод с кражей выбивается из общей канвы не только по формальным признакам — он снят в замедленной съемке, словно склеен из серии фотографий, — но и контекстуально. Этот эпизод прокладывает мостик между блокбастером Содерберга и «Карманником
» (1959) Робера Брессона
. В каком-то смысле эти фильмы действительно похожи: в них свет эстетики озаряет воровское ремесло. В случае с фильмом Содерберга это происходит по-голливудски ярко и гламурно.
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«Одиннадцать друзей Оушена»
Команда мечты
В «Одиннадцати друзьях Оушена» впечатляюще звездный состав даже по меркам Голливуда: Джордж Клуни
, Брэд Питт
, Мэтт Дэймон
, Кейси Аффлек
, Энди Гарсиа
, Джулия Робертс
. Успех фильма во многом зависел от того, как режиссеру удастся реализовать потенциал такого мощного ансамбля. Подобно Вуди Аллену
и Роберту Олтману
, Содерберг проявил себя мастером многофигурного повествования.
Сфокусировавшись на разношерстной команде, «Одиннадцать друзей Оушена» выступили промежуточным звеном между вестернами
с их великолепными семерками и логикой современных супергеройских фильмов
, где люди со сверхспособностями объединяются, чтобы противостоять глобальному катаклизму или суперзлодею (у Содерберга это владелец казино Терри Бенедикт). В одиночку не у всех получается одолеть врага и сорвать куш — до появления Дэнни Оушена будущие члены команды растрачивали свои таланты на всякую ерунду. Расти (Питт) просиживал штаны за покерным столом, тренируя кумиров молодежи, а братья Маллоу (Кейси Аффлек
и Скотт Каан
) устраивали гоночные заезды между настоящим пикапом и его игрушечной версией.
Показательна сцена, когда Расти притворяется агентом ФБР, чтобы спасти от ареста подрывника Бэшера (Дон Чидл
), который неудачно ограбил банк вместе с командой каких-то профанов. Такими автономными, даже немного театральным эпизодами в экспозиции, Содерберг одним выстрелом убивает двух зайцев: дает блеснуть актеру и раскрывает, чем конкретный персонаж важен для общего успеха. У Содерберга все фигуры стоят на своих местах.
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Сериалы, которые укрепляют командный дух
Благородные воры
Команду Дэнни Оушена не повернется язык назвать криминальной бандой. Они галантны, профессиональны и, в общем-то, производят крайне положительное впечатление. Содерберг никого не осуждает и остается нейтральным в моральной оценке воровства, что несколько удивительно для такого популярного фильма (вспомним, как закончился оригинал: куш никому не достался, деньги случайно сожгли). На это есть две причины: 1) ограбление проходит ненасильственно — никто из охранников или сотрудников казино не пострадал, более того — ни у кого из героев не было оружия, никто даже матерного слова не произнес; 2) они обчистили казино, а когда грабят такие обезличенные и гигантские структуры, то зритель испытывает удовольствие и даже чувство восторжествовавшей справедливости.
Симпатизировать команде Оушена легко еще и потому, что все они пытались найти себя в системе глобального капитала. Этот сдвиг в экономической системе США символически выражают псевдодокументальные кадры с разрушением громадного казино, которые крутят по телевидению как грандиозное и важное событие. Теперь Лас-Вегасом управляет капиталист нового типа — корпоративный магнат Терри Бенедикт (Энди Гарсия
). А бывший владелец разрушенного здания Рубен Тишкофф (Эллиот Гулд
) не без искры в глазах соглашается отомстить новой экономике и Бенедикту за то, что старые дельцы остались брошенными у обочины.
Впрочем, вся эта критика капитала выглядит несколько наивной и второстепенной. Куда убедительнее личная мотивация Дэнни Оушена. Ведь он затеял ограбление, чтобы в тысячный раз доказать: нематериальные ценности (любовь) важнее всякой прибыли.
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Оригинальный фильм «Одиннадцать друзей Оушена»
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