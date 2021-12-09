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«Большой красный пес Клиффорд» раздаёт большие призы

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9 декабря 2021
В широкий прокат выходит приключенческий семейный фильм «Большой красный пес Клиффорд»: школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью, а на утро обнаруживает в своей маленькой нью-йоркской квартирке… огромного 3-метрового пса!

Кино-Театр.Ру и компания «Централ Партнершип» начинают розыгрыш призов от «Большого красного пса Клиффорда» — это банданы, блокноты и миски для ваших питомцев с символикой фильма! Разыгрываем шесть комплектов: три из трёх предметов (бандана, блокнот и миска), три из двух (бандана и блокнот).

«Большой красный пес Клиффорд» раздаёт большие призы

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Большой красный пес Клиффорд» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Шесть победителей будут выбраны случайным образом 15 декабря и получат по набору призов.

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Желаем всем удачи!

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фильмы
Большой красный пёс Клиффорд

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«Большой красный пес Клиффорд» раздаёт большие призы фотографии
«Большой красный пес Клиффорд» раздаёт большие призы фотографии
«Большой красный пес Клиффорд» раздаёт большие призы фотографии
«Большой красный пес Клиффорд» раздаёт большие призы фотографии
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