«Большой красный пес Клиффорд» раздаёт большие призы

В широкий прокат выходит приключенческий семейный фильм «Большой красный пес Клиффорд
»: школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью, а на утро обнаруживает в своей маленькой нью-йоркской квартирке… огромного 3-метрового пса!
Кино-Театр.Ру
и компания «Централ Партнершип
» начинают розыгрыш призов от «Большого красного пса Клиффорда»
— это банданы, блокноты и миски для ваших питомцев с символикой фильма! Разыгрываем шесть комплектов: три из трёх предметов (бандана, блокнот и миска), три из двух (бандана и блокнот).
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Большой красный пес Клиффорд» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Шесть победителей будут выбраны случайным образом 15 декабря
и получат по набору призов.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Желаем всем удачи!
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