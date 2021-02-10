Как понимать и снимать анимацию

В России начали запрещать аниме — пока, правда, речь о конкретных страницах в интернете, где отдельные сериалы (например, культовую «Тетрадь смерти») можно посмотреть без маркировки «18+». Тем не менее настороженное отношение к японской мультипликации (как и к комиксам, хоррорам и еще множеству культурных явлений) у нас все еще распространено, несмотря на обилие поклонников и поклонниц, а также настоящих знатоков. Чтобы доказать сомневающимся пользу аниме и заодно развлечь тех, кто в ней и так уверен, мы решили при помощи сериала «Руки прочь от кинокружка!» Масааки Юасы показать азы анализа и создания анимационного фильма.
Что происходит
Стеснительная, но наделенная богатой фантазией школьница Мидори Асакуса с шестого класса мечтает рисовать аниме (ее вдохновил «Конан — мальчик из будущего
» Хаяо Миядзаки
, вышедший в 1978 году). В средней школе, где она учится, есть кружки для тех, кому нравится смотреть анимацию, просто рисовать или даже делать роботов, а для будущих аниматоров — ничего. Тогда Мидори вместе со скептичной и расчетливой подругой Саяки Канамори и новоиспеченной соратницей Цубари Мидзусаки, популярной молодой моделью, организуют на месте обветшалого кинокружка свою студию — для создания аниме.
Асакуса — фонтанирует идеями и здорово рисует декорации и задники, Цубари все знает о движении и увлечена рисованием людей, Канамори ничего не смыслит в анимации, но знает как наладить работу, договариваться с людьми и организациями, а главное — заработать деньги (первый их доход — продажа видео с падением Мидори). Объединив креатив и менеджмент, девушки берутся за работу.
Изображение
Так как Канамори ничего не смыслит в анимации, а Асакуса и Цубари любят обмениваться идеями, в сериале часто объясняют, что и почему они собираются делать. Начинают с базовой информации: например, что фигуры персонажей накладываются на фон — так и получается кадр.
Чтобы заснять движение, раньше использовали специальный станок — теперь используют компьютер, на котором можно все и отрисовать, но Цубари и Асакуса предпочитают работать руками — в духе старой школы. Для этого они используют специальные тетради с перфорацией, которые позволяют с точностью до миллиметра соединять задник и центральный образ. На самом деле таких слоев может быть сколько угодно. Для начала Цубари накладывает один из своих набросков на ландшафт, придуманный Асакусой для вымышленного мира.
Дальше они обсуждают сюжет, ракурсы, движение камеры (чтобы взрыв выглядел эффектнее, можно ей просто потрясти), а также фон — из-за простоты и привлекательности в аниме часто рисуют небо с большими кучевыми облаками. Не забывают они и о тенях, которые делают изображение более реалистичными. Впрочем, не все нюансы в сериале подробно описаны — его задача скорее показать некоторые базовые направления и, возможно, вдохновить/заинтересовать будущих художников и художниц.
Движение
Анимация — искусство движения: не все проекты могут позволить себе эффектный фон или детально прорисованных персонажей, но верно подобранная и переданная динамика способна нивелировать недостаток ресурсов.
Снявший «Кинокружок» Масааки Юаса знает это, как никто другой: в его аниме живет и движется все — от линии горизонта до размеров туловища. Так, в сказке о русалке «Лу за стеной
» (2017) тела меняют форму и расплываются, словно нарисованы акварелью (текучесть воды и памяти — ключевая тема мультфильма). В «Игре разума
» (2004) — одном из самых известных его проектов — линии подчинены лишь человеческой фантазии, а потому все движется и меняется с поразительной скоростью.
В «Кружке» начинают с чего попроще: на показе «Конана» Асакуса объясняет Канамори, что маленький движущийся самолет позволяет передать масштаб бомбардировщика. Или что ветер многие художники показывают и с помощью линий, и с помощью мусора, который позволяет почувствовать мощь воздушного потока.
Позже выясняется, что движение состоит из повторяющихся фаз: например, вращение колеса — из трех кадров, которые можно нарисовать один раз (то же — с бегом главной героини или фоном).
Вообще главная специалистка по движению в сериале — Цубари, модель и дочь актеров. С детства она запоминает и раскладывает на части различные жесты и упражнения (так она зарисовывала па в балетной школе).
«Художники подобны актерам
», — говорит Цубари, отрабатывая удар мачете, чтобы точнее изобразить движение рук и клинка на бумаге. То же касается складок трепещущей на ветру ткани или взрывов. Анимацию последних можно подсмотреть в работах других художников — не обязательно что-то взрывать.
Архитектура и дизайн
Для того, чтобы стать одним из ведущих художников комикс-индустрии, Фрэнк Миллер
— автор «Города грехов
» и «Бэтмен: Возвращение Темного рыцаря
» — много внимания уделял архитектуре. Долгое время он делал зарисовки с натуры, изучая, какие типы крыш и окон распространены в мегаполисе, как они выглядят при разной перспективе. Такая дотошность выделила его среди художников 80-х.
В «Кинокружке» тоже много внимания уделяется фону. Асакуса на ходу придумывает целые миры, просто оглядываясь по сторонам: ее фантазию будоражат находящаяся прямо на реке школа, затопленная листвой канализация, магазинчики в подземном переходе и даже пешеходные столбики.
Путешествие и изучение родного города позволяет ей не только воспроизводить знакомые будущим зрителям пейзажи, но и находить корм для воображения, которое тут же подсказывает необходимый сюжет.
Однако вдохновенные концепт-арты Асакусы — то есть наброски будущих локаций, транспортных средств и персонажей, — в аниме не будут прорисованы так детально, как ей бы хотелось. Чтобы поспеть к дедлайну, «Кинокружку» приходится лишь намечать пейзажи и декорации. Часто за работу над фоном отвечает отдельная команда художников — тут «Кружок живописи», — которые отрисовывают ту часть кадра, где ничего не будет двигаться. Это позволяет экономить время и ресурсы.
Работа со звуком
Когда героини в шестом эпизоде соглашаются делать аниме про робота (жанр «меха»), то понимают, что им предстоит серьезная работа со звуком. Как с фоновыми шумами (шаги, механический лязг, музыкальное сопровождение), так и с озвучанием (эту проблему решили при помощи живых голосов во время показа).
С этого эпизода «Кинокружок» начинает уделять внимание аудио: к заглавному трио присоединяется единственная участница «Кружка звуковых эффектов» Паркер Домеки — обладательница внушительной и регулярно пополняемой библиотеки (для этого она ходит на «охоту» с рекордером).
Именно о важности звуковых эффектов идет речь в первом сезоне — до сэйю, то есть актеров озвучания, дело, возможно, дойдет в будущих сезонах (в одноименной манге Сумито Овары уже пять томов). В Японии это отдельная очень уважаемая профессия со своими нюансами и индустрией.
Что касается «атмосферы», то лучше всего про звучание анимационного мира говорят две сцены.
В первой Асакуса, вдохновленная размерами библиотеки, рассказывает, к каким штампам часто прибегают создатели аниме, чтобы передать время года: летом — стрекочут цикады, весной — сверчки, зимой — завывают собаки.
Во второй «Кинокружок» показывает Паркер, как у них звучат шаги по разным поверхностям — траве, гравию, асфальту (спойлер — одинаково, в бесплатных библиотеках выбор невелик). И звукачка приходит в ужас.
Несмотря на то, что при недостатке бюджета часто обходятся минимумом звуковых акцентов (так, в культовом «Евангелионе
», где вечное лето, цикады звучат нон-стоп), саунддизайн — важная часть процесса. Он усиливает эффект присутствия, позволяет передать нюансы сцены или становится важной частью драматургии. Так, в сцене появления черекраба в городе «Кинокружок» решает убрать музыку и все звуки, чтобы сначала тишина, а только потом «запаздывающий» саундтрек нагнетали трепет.
Среди образчиков высококлассной работы со звуком из классических произведений можно вспомнить «Акиру
» (1988) Кацухиро Отомо
, где все проработано настолько, что аниме можно просто слушать, как мастерски сведенный аудиоспектакль.
Читайте разбор «Акиры»
Слушайте подкаст об «Акире»
Производство и растространения
С первой серии «Руки прочь от кинокружка!» борется с популярной установкой, что творчество — это неоплачиваемое хобби: да, денег не приносит, зато можно делать что-то для души и столько времени, сколько понадобится.
Выросшая в бедном районе Канамори такой подход не приемлет. Она уверена, что художественный порыв, не подкрепленный ресурсами и дедлайнами, равно или поздно зайдет в тупик. Она всячески помогает Асакусе и Цубари не распыляться на пустые фантазии, находит необходимую технику и потенциальных клиентов, а также начинает укреплять бренд «Кинокружка» при помощи соцсетей и пиар-кампаний, где эксплуатирует локальную славу художницы-модели.
Несмотря на то, что весь процесс разыгрывается в декорациях (не)обычной школы, проблемы вполне реалистичные: недостаток оборудования и денег, трудности с дедлайнами, заставляющие корректировать планы и вносить правки в сюжет, наконец — самодурство заказчиков, которые часто не знают, чего хотят.
Первыми клиентами девушек становится «Кружок робототехники». Их требования противоречивы, и компромисс обнаруживается только после нескольких напряженных встреч. Тут сериал не обходится без шпилек в адрес популярного поджанра меха: поклонников роботов сами признаются, что в реальности человекоподобные стальные гиганты не нужны — это лишь красивая фантазия. С большинством задач лучше справляются другие механизмы.
Тем не менее «Робокружок» — пример заказчиков, которые тоже горят делом и прикладывают немало усилий, чтобы другие школьники увидели их мультфильм. Героиням хватает и других проблем: с руководством школы, которое не одобряет коммерциализацию кружка, или с тем, что свою аудиторию еще предстоит привлечь.
Воображение
Напоследок стоит сказать о том, что часто считается джокером анимации и творчества вообще. Каждый мультфильм — это удивительное путешествие в другую реальность, фантастическую или стремящуюся к жизнеподобию.
Асакуса одержима идеей нарисовать свой идеальный мир, более того — поделиться им с окружающими. Только к финалу сезона она понимает, что все это время была не просто художницей, а сценаристкой и постановщицей аниме. Пускай ей тяжело находить язык с окружающими и тем более кем-то командовать, она каждый раз находит способ донести свою идею и видение.
Насколько бы изнуряющей ни была работа над каждым проектом, в момент премьеры зрители оказываются покорены — пускай не идеальным — результатом. Черно-белое изображение кажется им цветным, дующий на экране ветер разносит по залу листы бумаги, катятся по комнате реальные снаряды, а посреди города вырастают странные подводные здания, выдуманные для мультфильма.
Можно решить, что все это — ода эскапизму, побегу от реальности в какие-то вымышленные миры, которые позволяют отвлечься от семейных трудностей или нищеты. Однако все, что выдумывают Асакуса и Цубари, так или иначе связано с миром «настоящим» и направлено на то, чтобы сделать его лучше.
Они увековечивают на бумаге архитектуру родного района, а, придумывая роботов или чудищ вроде черекраба, Асакуса извлекает из головы немалые знания о технике и фауне. В каждой серии героини делятся каким-то важным опытом или знанием, которые помогают усовершенствовать работу.
«Кинокружок» — это не просто сборище индивидуальности, а настоящая команда, где все способны поддержать друг друга, подсказать идею или оценить чужой труд. Не только целеустремленность, фантазия и художественные навыки, но умение работать сообща помогают девушкам каждый раз поднимать планку чуть выше. Использовать цвета и звук, рассказывать историю без слов, сделать минималистичный сюжет настолько захватывающим, что зал будет сидеть в оцепенении.
Ключевая тема сериала — поиск тонкой грани между жизнеподобием и вымыслом, которую пытаются соблюдать художницы, создавая фантасмагорические миры. Конечно, анимация предлагает что-то допридумать, сочинить лучший мир — но даже самые фантастические его элементы и сюжетные ходы растут из почвы реальности.
В конце концов, в первую очередь «Руки прочь от кинокружка!» — это школьная драма, расхожий сюжет о взрослении, где героини познают мир и важные уроки благодаря анимации.
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