«Опасный соблазн» дарит ароматы любви

11 февраля в прокат выходит детективный триллер «Опасный соблазн
» — а мы в честь этого события начинаем розыгрыш... Духов с феромонами!
Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив (Хилари Суонк
) впутывает его в опасное расследование убийства. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Опасный соблазн» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Итоги подведем 14 февраля — победитель получит пару ароматов, «для него и для неё»! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Удачи!
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