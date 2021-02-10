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«Опасный соблазн» дарит ароматы любви

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10 февраля 2021
11 февраля в прокат выходит детективный триллер «Опасный соблазн» — а мы в честь этого события начинаем розыгрыш... Духов с феромонами!

Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив (Хилари Суонк) впутывает его в опасное расследование убийства. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.

«Опасный соблазн» дарит ароматы любви

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Опасный соблазн» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Итоги подведем 14 февраля — победитель получит пару ароматов, «для него и для неё»! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Удачи!

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