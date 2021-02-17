Хорошо ли вы помните франшизу «Чужой»? Пройдите тест TV1000 Action х Кино-Театр.Ру, чтобы узнать!

С 22-го по 23-е февраля на канале TV1000 Action
пройдет марафон фильмов франшизы «Чужой». Перед просмотром серии вы можете глубже погрузиться во вселенную Alien с нашим путеводителем
по фильмам культовой серии.
Перед путешествием в самые мрачные глубины космоса предлагаем вам пройти нелегкое интеллектуальное испытание и доказать, что вы — настоящий любитель «Чужих»! Чтобы получить доступ к путеводителю, сначала нужно разгадать тест
. Но не отчаивайтесь, если у вас не получилось ответить на вопросы с первого раза! В тексте содержатся ответы на все вопросы теста. В конце можно будет пройти тест повторно и поучаствовать в розыгрыше призов от TV1000 Action
при поддержке Кино-Театр.Ру. Чтобы принять в нем участие, нужно правильно ответить на ВСЕ вопросы теста и поделиться результатом в социальных сетях. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Кино-Театр.Ру 24 февраля 2021 года
.
Чтобы пройти тест и прочитать путеводитель по вселенной Alien, нажмите на эту кнопку.
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