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«Мавританец» дарит книги

18 февраля
2021 год
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18 февраля 2021
18 февраля начинаются показы биографической драмы «Мавританец»— реальной истории заключенного в Гуантанамо, которого подозревали в совершении ужасного теракта. В ролях: Тахар Рахим, Джоди Фостер, Бенедикт Камбербэтч, Шейлин Вудли.

«Мавританец» дарит книги

Мы начинаем розыгрыш книги Мохаммеда ульд Слахи «Дневник Гуантанамо», по которой снят этот фильм! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Мавританец» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Двух победителей назовём 24 февраля! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Удачи!

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