«Мавританец» дарит книги

18 февраля
начинаются показы биографической драмы «Мавританец
»— реальной истории заключенного в Гуантанамо, которого подозревали в совершении ужасного теракта. В ролях: Тахар Рахим
, Джоди Фостер
, Бенедикт Камбербэтч
, Шейлин Вудли
.
Мы начинаем розыгрыш книги Мохаммеда ульд Слахи «Дневник Гуантанамо»
, по которой снят этот фильм! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Мавританец»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Двух победителей назовём 24 февраля! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Удачи!
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