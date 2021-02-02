Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Смотреть онлайн: «За час до рассвета», «Кларисса», «Билли Айлиш» и другие цифровые релизы февраля

2 февраля
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Все рубрики

Фильмы месяца >>
2 февраля 2021
Десятка самых ожидаемых онлайн-релизов февраля по версии Кино-Театр.Ру

«Малкольм и Мари»



Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон не терял времени в условиях вынужденного локдауна и тайно снял камерный черно-белый проект с Зендаей и Джоном Дэвидом Вашингтоном. Это история режиссера Малкольма и его девушки Мари. Однажды пара возвращается домой после премьеры фильма и затевает разговор, который проверяет их отношениях на прочность.

Дата премьеры: 5 февраля
Платформа: Netflix



«Блаженство»

Смотреть онлайн: «За час до рассвета», «Кларисса», «Билли Айлиш» и другие цифровые релизы февраля
фото: К/ф «Блаженство»

Оуэн Уилсон и Сальма Хайек переносятся в фантастический мир, созданный режиссером «Я — начало» Майком Кэхиллом. Главный герой Грэг разведен и воспитывает взрослую дочь. Случайная встреча с Изабель переворачивает его мир и заставляет убедиться, что все вокруг было лишь иллюзией, созданной с помощью компьютера.

Дата премьеры: 5 февраля
Платформа: Amazon Prime



«Кларисса» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «За час до рассвета», «Кларисса», «Билли Айлиш» и другие цифровые релизы февраля
фото: К/ф «Кларисса»

Спин-офф «Молчания ягнят», подробнее рассказывающий о жизни спецагента ФБР — Клариссы Старлинг. Действие разворачивается в 1993 году, спустя несколько лет после событий оригинального триллера по роману Томаса Харриса. Старлинг в исполнении Ребекки Бридс расследует дела о сексуальном насилии и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг.

Дата премьеры: 12 февраля
Платформы: more.tv, КиноПоиск HD (по подписке Плюс с more.tv)



«За час до рассвета» (1 сезон)



Ретро-детектив Игоря Зайцева, режиссера «Тобола» и «Каникул строгого режима». 1946 год, молодой лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию, где его начальником становится майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу «Сатана». Теперь вчерашнему разведчику необходимо обезвредить преступную банду. Однако вскоре Журавлев понимает, что война в мирное время оказывается ничуть не легче.

Читать репортаж со съемочной площадки

Дата премьеры: 16 февраля
Платформы: more.tv, Wink, КиноПоиск HD



«Огонь»

Смотреть онлайн: «За час до рассвета», «Кларисса», «Билли Айлиш» и другие цифровые релизы февраля
фото: К/ф «Огонь»

Первый российский фильм-катастрофа о пожарных с Константином Хабенским, Стасей Милославской и Иваном Янковским в главных ролях. Над проектом работали создатели «Легенды №17» и «Движения вверх». Съемки проходили, в том числе, в Красноярском крае во время реальных лесных пожаров. При этом актеры стремились самостоятельно выполнять трюки. В российский прокат лента вышла 24 декабря и, согласно данным ЕАИС, собрала 860 миллионов рублей.

Читать рецензию на фильм

Дата премьеры: 23 февраля
Платформа: ivi



«Огонек-Огниво»

Смотреть онлайн: «За час до рассвета», «Кларисса», «Билли Айлиш» и другие цифровые релизы февраля
фото: К/ф «Огонек-Огниво»

Мультфильм Константина Щекина представлял Россию на Международном фестивале анимации в Анси. В центре сюжета — добрый и бедный Гончар, чья жизнь кардинально меняется, когда он находит магическое Огниво. Взамен на сказочные богатства артефакт насылает на героя проклятье. Спасти его сможет только верная подруга детства — Огонек.

Дата премьеры: 25 февраля
Платформа: PREMIER



«Дьявол в деталях»

Смотреть онлайн: «За час до рассвета», «Кларисса», «Билли Айлиш» и другие цифровые релизы февраля
фото: К/ф «Дьявол в деталях»

Детективный триллер Джона Ли Хэнкока с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком, которые вместе охотятся на опасного маньяка, чей образ воплотил Джаред Лето. Чем полицейские ближе к цели, тем больше призраков прошлого преследуют одного из них. И эти тайны могут оказаться еще мрачнее, чем дело, которое тандем расследует.

Дата премьеры: 26 февраля
Платформа: Okko



«Билли Айлиш: слегка размытый мир»

Смотреть онлайн: «За час до рассвета», «Кларисса», «Билли Айлиш» и другие цифровые релизы февраля

Триумфатор музыкальной премии «Грэмми-2020» и первая певица, рожденная в XXI веке, которая возглавила Billboard Hot 100, — Билли Айлиш стала суперзвездой в 17 лет. Документальный фильм Ар Джея Катлера покажет девушку-подростка дома, на сцене и во время записи дебютного альбома When we all fall asleep, where do we go?.

Дата премьеры: 26 февраля
Платформа: Apple TV+



«Среди камней» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «За час до рассвета», «Кларисса», «Билли Айлиш» и другие цифровые релизы февраля
фото: К/ф «Среди камней»

Мечта 17-летнего Дамиена — стать профессиональным борцом и преодолеть все трудности жизни дома. Правда, его кумир — старший брат, состоящий в печально известной шайке. Он пропадает после неудачной наркосделки, и Дамиен вынужден связаться с бандитами, оказавшись перед выбором: удержать семью на плаву или защитить брата.

Дата премьеры: 27 февраля
Платформа: START



«Никогда, редко, иногда, всегда»



Старшеклассница Отем (Сидни Фланиган) узнает, что беременна, и решает отправиться с кузиной Скайлар (Талия Райдер) в Нью-Йорк, чтобы сделать аборт. Фильм Элизы Хиттман, сочетающий элементы драмы взросления и роад-муви, получил гран-при жюри Берлинале и был отмечен на инди-фестивале Sundance.

Дата премьеры: 28 февраля
Платформы: ivi, MEGOGO, МТС ТВ, КиноПоиск HD

Маша Бороденко
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Том и Джерри», «Конёк-горбунок» и ещё 11 фильмов февраля
«Огонь» с Иваном Янковским и Константином Хабенским покажут в США
Сериал «За час до рассвета» с Константином Хабенским стартует 16 февраля
«Огонь»: Хабенский борется со стихией
Российские зрители увидят спин-офф «Молчания ягнят»
Бандитский шик, берега жанра и острые козырьки: съемки сериала «За час до рассвета»
Найдена актриса на роль Клариссы Старлинг
Поиск по меткам
Amazon PrimeAppleiviMEGOGOmore.tvNetflixPREMIERSTARTwinkКинопоискHDМария БороденкоМТС МедиаОККОСмотреть онлайн
персоны
Билли АйлишАндрей БурковскийДензел ВашингтонДжон Дэвид ВашингтонИгорь ЗайцевЗендаяМайк КэхиллСэм ЛевинсонДжаред ЛетоРами МалекСтася МилославскаяАлексей НужныйОуэн УилсонКонстантин ХабенскийСальма ХайекЭлиза ХиттманДжон Ли ХэнкокКонстантин ЩекинИван Янковский
фильмы
Билли Айлиш: Слегка размытый мирБлаженствоДвижение вверхДьявол в деталяхЗа час до рассветаКаникулы строгого режимаКлариссаЛегенда №17Малкольм и МариМолчание ягнятНикогда, редко, иногда, всегдаОгонёк-ОгнивоОгоньТоболЭйфорияЯ - начало

фотографии >>
Смотреть онлайн: «За час до рассвета», «Кларисса», «Билли Айлиш» и другие цифровые релизы февраля фотографии
Смотреть онлайн: «За час до рассвета», «Кларисса», «Билли Айлиш» и другие цифровые релизы февраля фотографии
Смотреть онлайн: «За час до рассвета», «Кларисса», «Билли Айлиш» и другие цифровые релизы февраля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Теймураз Циклаури
1 февраля ушёл из жизни певец, актёр Теймураз Циклаури.
Виктор Павлюченков
31 января ушёл из жизни актёр Виктор Павлюченков.
Алла Иошпе
30 января ушла из жизни певица Алла Иошпе.
Василий Лановой
28 января ушёл из жизни актёр Василий Лановой.
Сисели Тайсон
28 января ушла из жизни актриса Сисели Тайсон.

День рождения >>

Рэй Буртяк
Алексей Ведерников (II)
Тинатин Далакишвили
Владислав Демченко
Олег Жилин
Татьяна Кузнецова (II)
Георгий Лапето
Егор Рыбаков
Айтурган Темирова
Барбара Зукова
Кристен Риттер
Франц Роговски
Брент Спайнер
Фара Фосетт
Кшиштоф Хамец
Арли Ховер
все родившиеся 2 февраля >>

Афиша кино >>

Северный ветер
драма
Россия, 2021
Крылья урагана
военный фильм, драма
Великобритания, Польша, 2018
Заступник
боевик, приключения, триллер
США, 2020
Поли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, 2020
Снега больше не будет
драма, мистика
Польша, Германия, 2020
Дважды два
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Денежный самолет
боевик, криминальный фильм
США, 2020
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен