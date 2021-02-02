Смотреть онлайн: «За час до рассвета», «Кларисса», «Билли Айлиш» и другие цифровые релизы февраля

Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон не терял времени в условиях вынужденного локдауна и тайно снял камерный черно-белый проект с Зендаей и Джоном Дэвидом Вашингтоном. Это история режиссера Малкольма и его девушки Мари. Однажды пара возвращается домой после премьеры фильма и затевает разговор, который проверяет их отношениях на прочность.
Оуэн Уилсон и Сальма Хайек переносятся в фантастический мир, созданный режиссером «Я — начало» Майком Кэхиллом. Главный герой Грэг разведен и воспитывает взрослую дочь. Случайная встреча с Изабель переворачивает его мир и заставляет убедиться, что все вокруг было лишь иллюзией, созданной с помощью компьютера.
Спин-офф «Молчания ягнят», подробнее рассказывающий о жизни спецагента ФБР — Клариссы Старлинг. Действие разворачивается в 1993 году, спустя несколько лет после событий оригинального триллера по роману Томаса Харриса. Старлинг в исполнении Ребекки Бридс расследует дела о сексуальном насилии и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг.
Дата премьеры: 12 февраля
Платформы: more.tv, КиноПоиск HD (по подписке Плюс с more.tv)
Ретро-детектив Игоря Зайцева, режиссера «Тобола» и «Каникул строгого режима». 1946 год, молодой лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию, где его начальником становится майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу «Сатана». Теперь вчерашнему разведчику необходимо обезвредить преступную банду. Однако вскоре Журавлев понимает, что война в мирное время оказывается ничуть не легче.
Первый российский фильм-катастрофа о пожарных с Константином Хабенским, Стасей Милославской и Иваном Янковским в главных ролях. Над проектом работали создатели «Легенды №17» и «Движения вверх». Съемки проходили, в том числе, в Красноярском крае во время реальных лесных пожаров. При этом актеры стремились самостоятельно выполнять трюки. В российский прокат лента вышла 24 декабря и, согласно данным ЕАИС, собрала 860 миллионов рублей.
Мультфильм Константина Щекина представлял Россию на Международном фестивале анимации в Анси. В центре сюжета — добрый и бедный Гончар, чья жизнь кардинально меняется, когда он находит магическое Огниво. Взамен на сказочные богатства артефакт насылает на героя проклятье. Спасти его сможет только верная подруга детства — Огонек.
Детективный триллер Джона Ли Хэнкока с Дензелом Вашингтоном и Рами Малеком, которые вместе охотятся на опасного маньяка, чей образ воплотил Джаред Лето. Чем полицейские ближе к цели, тем больше призраков прошлого преследуют одного из них. И эти тайны могут оказаться еще мрачнее, чем дело, которое тандем расследует.
Триумфатор музыкальной премии «Грэмми-2020» и первая певица, рожденная в XXI веке, которая возглавила Billboard Hot 100, — Билли Айлиш стала суперзвездой в 17 лет. Документальный фильм Ар Джея Катлера покажет девушку-подростка дома, на сцене и во время записи дебютного альбома When we all fall asleep, where do we go?.
Дата премьеры: 26 февраля
Платформа: Apple TV+
«Среди камней» (1 сезон)
фото: К/ф «Среди камней»
Мечта 17-летнего Дамиена — стать профессиональным борцом и преодолеть все трудности жизни дома. Правда, его кумир — старший брат, состоящий в печально известной шайке. Он пропадает после неудачной наркосделки, и Дамиен вынужден связаться с бандитами, оказавшись перед выбором: удержать семью на плаву или защитить брата.
Старшеклассница Отем (Сидни Фланиган) узнает, что беременна, и решает отправиться с кузиной Скайлар (Талия Райдер) в Нью-Йорк, чтобы сделать аборт. Фильм Элизы Хиттман, сочетающий элементы драмы взросления и роад-муви, получил гран-при жюри Берлинале и был отмечен на инди-фестивале Sundance.
Дата премьеры: 28 февраля
Платформы: ivi, MEGOGO, МТС ТВ, КиноПоиск HD
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