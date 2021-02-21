В Ад и обратно: как монтаж «Необратимости» изменил все и ничего

В российский прокат выходит «Необратимость. Полная инверсия» Гаспара Ноэ — перемонтированная в хронологическом порядке его же «Необратимость» (2002), жестокий манифест о неумолимости времени. Алексей Филиппов размышляет, зачем режиссер проделал этот трюк.
В 2002 году «Необратимость» попала в череду фильмов, игравших с экранным временем. Квентин Тарантино
в «Криминальном чтиве
» (1994) жонглировал главками и запутывал и без того нелинейный нарратив. В «Беги, Лола, беги
» (1998) Тома Тыквера
Лола выбирала разные дороги, чтобы спасти возлюбленного от пули. В «Помни
» (2000) Кристофера Нолана
Леонард Шелби вновь и вновь разгадывал по тату и полароидам прошлую жизнь. Школьник Донни в «Донни Дарко
» (2001) Ричарда Келли
оказался в петле времени, распутать которую можно, только осознав свою смертность.
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На стыке тысячелетий кино снова обратилось к временным аномалиям — как когда-то с появлением монтажа или на фоне фундаментальных перемен, которые принесли мировые войны. «Необратимость» вывалилась из окровавленного лона французского экстрима. Почуяв новое время, режиссеры течения переосмысляли базовые человеческие институты и ценности: любовь («Кровавая жатва
»), веру («Мученицы
»), родительство («Месть нерожденному
»). Ноэ же «выпало» время — и «Необратимость» сигнализировала, что, как ни переставляй главы, фатум тебя поимеет.
«Время разрушает все» ухмылялся последний титр, прежде чем в конвульсиях начинали биться вводные данные с именами режиссера, актеров и ватаги продюсеров. С экрана дышало все самое жуткое. Неумолимость. Неотвратимость. Неизбежность.
Фактурный седой мужчина — герой полнометражного дебюта Ноэ «Один против всех» — рассказывает собеседнику, что отсидел в тюрьме за изнасилование дочери. За окном воют сирены. Из гей-клуба «Ректум» выносят Маркуса (Венсан Кассель
) и выводят в наручниках Пьера (Альбер Дюпонтель
). Следом — сцена в клубе, где Маркус пытается найти и избить кого-то по кличке Глист (Джо Престиа
). Еще несколькими сценами ранее — Глист насилует в переходе девушку Мартина Алексу (Моника Белуччи
). В финале она узнает, что беременна — то есть была бы, не убей ее случайно проходивший мимо наркозависимый бандит. Камера, отрывая взгляд от оформившегося живота, воздает очи плакату с младенцем из «Космической одиссеи
» — любимого фильма Ноэ. В такой мир вы хотите привести дитя? Затемнение — и умиротворенная Алекса лежит посреди парка, читая книгу «Эксперименты со временем» Джона Уильяма Данна. Несколькими сценами ранее, отправляясь с Маркусом и бывшим возлюбленным Пьером на вечеринку, она перескажет оттуда мысль, что вещие сны действительно предсказывают будущее. Ей снился красный коридор, где ее прикончат. В финале — «Время разрушает все». Даже мерещившуюся идиллию.
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«Полная инверсия» заботливо переставляет сцены местами, аккуратно, почти незаметно съедая около семи минут — в том числе эпизод с постером «Одиссеи». Теперь младенец просто смотрит, как Маркус с Алексой резвятся в кровати — буквально и сексуально. Время, 20 лет назад петлявшее как кишка, катившее героев по своим коридорам и тоннелям, выпрямилось как покатый склон. Адам и Ева — Маркус и Алекса, поедающие яблоко и обсуждающие сны, — медленно мчатся в Преисподнюю. Все самое жуткое происходит буквально под землей: в метро, в подземном переходе, в гей-клубе «Ректум», похожем на пыточные застенки. Сцена на лужайке под Бетховена, которая в первой сборке напоминала сон о потерянном Рае, избавилась от сновидческого искажения. Эта утрата вполне реальна — и редкое у Ноэ открытое пространство не сулит ничего хорошего.
«Полная инверсия» во многом выполняет функцию повторного просмотра — годы спустя и с другими акцентами. В 2002-м чувство необратимости зарождалось в затхлой комнате и продолжалось в преследовании затылка Маркуса, который осатанело искал убийцу, не слушая интеллигента Пьера. 20 лет назад это был трансгрессивный манифест, снятый под минимум монтажных склеек (одна сцена — один кадр). Жестокий ребус, разыгранный самой красивой парой Европы — Касселем и Белуччи, — чью фактурность уравновешивали гиперреалистичные сцены изнасилования и убийства с применением огнетушителя.
В 2021-м, когда Кассель и Белуччи уже расстались, это не столько история про месть, сколько археология насилия. Плывущая в кадре как лебедь Алекса размышляет о будущем — семье, ребенке, — а Маркуса тянет к первобытным инстинктам, к тотальному доминированию, к мачистской гомофобии (эта оптика превращает «Ректум» в Ад). Алекса обречена, потому что всем от нее нужен только секс: и гладко стелющему Пьеру, и энергичному Маркусу, который нюхает кокаин и заигрывает с каждой встречной, и даже гомосексуалу Глисту, решившему ее «проучить» самым зверским способом. Не случайно Белуччи, отвечая на вопрос, снялась бы она сегодня в «Необратимости», говорит, что посоветовалась бы с дочерью: в кино и так много насилия над женщинами, не обязательно его преумножать. Хотя именно показать реалистичную смерть было одной из целей Ноэ.
«Время обнажает все», — гласит теперь финальный титр: и то, что раньше казалось фатумом, глазами Алексы оказывается бытовой неизбежностью, мозаикой неудачных (а есть ли удачные?) выборов. Не Глист, так кто-то другой — Маркус в гневе начинает избивать трансженщину, работающую на панели. Все дороги ведут не в Рим, а под землю. Под холодную, холодную землю, как пел Том Уэйтс
.
Казалось бы, «Полная инверсия» всего лишь опровергает математическую догму «От перемены мест слагаемых сумма не меняется», которую разгромил еще 90 лет назад Лев Кулешов
. Соседство двух кадров дает разный смысл, если поменять их местами или заменить второй. Однако Ноэ, что бы про него ни говорили, не только извращенный визионер. От суровой «Необратимости» он пришел к саркастичному «Вечному свету
», размышляющему о доле актрис и режиссерской диктатуре (чем не автошарж?).
Рецензия на «Вечный свет»
Новая сборка обнажает, как пир во время чумы — всплеск трансгрессии на фоне нового тысячелетия — сменился меланхоличным размышлением о том, что же это было за помутнение. И в этом смысле «Полная инверсия» не ремикс «Необратимости», а, как говорит
сам режиссер, часть диптиха.
Рецензия на «Довод»
Подкаст о «Доводе»
Если время нелинейно, то оно способно течь в обе стороны, как в прошлом году помпезно напомнил Кристофер Нолан в «Доводе
». Быть локомотивом эпохи и видением отходящей души (этому посвящен «Вход в пустоту
»). Мчаться сквозь джунгли насилия и уродств, размазывая слезы по щекам, или весело впархивать в объятия вечности, которая только и ждет мига, чтобы сжать кулак. Абсолютно неважно, в какой последовательности будут пройдены этапы этой жизни: время разрушит все, а потом объяснит, почему.
«Необратимость. Полная инверсия
» в прокате с 18 февраля
.
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