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Объявляем призеров конкурса TV1000 Action х Кино-Театр.Ру «Какой Чужой самый крутой?»

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24 февраля 2021
Подводим итоги конкурса TV1000 Action х Кино-Театр.Ру «Какой Чужой самый крутой?»

Все это время вы пытались угадать правильные ответы и делились результатами в своих соцсетях, а затем смотрели франшизу на канале TV1000 Action. С момента объявления конкурса правильно ответили на все вопросы викторины 274 человека, которые оставили свои электронные почты и приняли участие в розыгрыше 10 призов от канала. Каждому победителю был присвоен порядковый номер. Ниже представлен скриншот генератора случайных чисел и расшифровка. В ближайшее время со счастливчиками свяжутся организаторы конкурса для уточнения информации и передачи памятных призов.

Объявляем призеров конкурса TV1000 Action х Кино-Театр.Ру «Какой Чужой самый крутой?»

268 – dif***or@mail.ru

239 – Bu***lizm@gmail.com

233 – uva***kan@gmail.com

42 – l***laire@gmail.com

69 – lli***aha@gmail.com

46 – dani***4@gmail.com

59 – a***hlv@gmail.com

195 – mo***ta@gmail.com

251 – adep***rtes1@tut.by

112 – olegdo***0@gmail.com

Еще раз поздравляем победителей!
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