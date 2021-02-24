Объявляем призеров конкурса TV1000 Action х Кино-Театр.Ру «Какой Чужой самый крутой?»

Подводим итоги конкурса TV1000 Action х Кино-Театр.Ру «Какой Чужой самый крутой?»
Все это время вы пытались угадать правильные ответы и делились результатами в своих соцсетях, а затем смотрели франшизу на канале TV1000 Action
. С момента объявления конкурса правильно ответили на все вопросы викторины 274 человека, которые оставили свои электронные почты и приняли участие в розыгрыше 10 призов от канала. Каждому победителю был присвоен порядковый номер. Ниже представлен скриншот генератора случайных чисел и расшифровка. В ближайшее время со счастливчиками свяжутся организаторы конкурса для уточнения информации и передачи памятных призов.
268 – dif***or@mail.ru
239 – Bu***lizm@gmail.com
233 – uva***kan@gmail.com
42 – l***laire@gmail.com
69 – lli***aha@gmail.com
46 – dani***4@gmail.com
59 – a***hlv@gmail.com
195 – mo***ta@gmail.com
251 – adep***rtes1@tut.by
112 – olegdo***0@gmail.com
Еще раз поздравляем победителей!
обсуждение >>