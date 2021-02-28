Сиквел комедии «Гуляй, Вася!», «Годзилла против Конга» и ещё 10 фильмов марта

Роман Каримов поставил сиквел комедии «Гуляй, Вася!», герои которого дружно отправятся в отпуск на Бали, где покажут себя во всей красе. Например, герой Романа Курцына примет участие в соревнованиях по тайскому боксу.
Действие комедии Алексея Нужного разворачивается в 2040 году. По сюжету Евгений (Сергей Бурунов) и Александра (Мария Аронова) 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба даёт им шанс: они попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюблённый и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости.
Новое творение от студии Диснея повествует об отважной воительнице Райе и её верном спутнике Тук-Туке. Им предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона, и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом. В оригинале персонажи говорят голосами Келли Мари Трен, Аквафины, Алана Тьюдика, Сандры О и Бенедикта Вонга.
Хоррор Евгения Пузыревского о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но Интернет заставляет вспомнить подростковую влюблённость, после чего с будущей женой происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого жениха, и её жизнь превращается в кошмар. В ролях Константин Белошапка, Вера Панфилова, Екатерина Шумакова и Елена Морозова.
Хлоя Чжао адаптировала для кино научно-популярную книгу Джессики Брадер «Страна кочевников: выживание в Америке в двадцать первом веке». По сюжету Ферн (Фрэнсис Макдорманд) остаётся без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Единственный выход для неё — погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка. Лента удостоена «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, приза зрительских симпатий на смотре в Торонто и других престижных наград.
Большое анимационно-музыкальное размышление выдающегося зрелого художника Андрея Хржановского о жизни, искусстве в нашей жизни, свободе творчества, цензуре и истории российской культуры. Главными героями фильма являются Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Всеволод Мейерхольд и Дмитрий Шостакович. В эпизодах появляются современные российские деятели культуры и сам автор.
Колин Фёрт и Стэнли Туччи в драме Гарри Маккуина разыграли историю Сэма и Таскера, которые путешествуют по Великобритании, посещая места из своего прошлого, встречаясь со старыми знакомыми. Таскер борется с активно прогрессирующей деменцией и хочет покончить жизнь самоубийством, но держит это в тайне от Сэма. Впервые лента была показана на фестивале в Сан-Себастьяне.
Илья Найшуллер снял экшн-триллер с Бобом Оденкёрком в образе непримечательного и незаметного человека, никому не известного и лишённого какого-либо веса в обществе. Он живёт обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Спустя некоторое время герой узнаёт, что это был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет отомстить. Компанию Оденкёрку составили Конни Нильсен и Кристофер Ллойд.
Экранизация одноимённого романа Патрика Несса. Подросток по имени Тодд живёт в единственной оставшейся в Новом Свете колонии людей. После войны с аборигенами планеты женская часть населения колонизаторов вымерла из-за вражеского вируса, а мужская часть и животные живут в шуме мыслей друг друга. Но однажды Тодд случайно набредает на пустоту и тишину, источником которой оказывается девочка-инопланетянка. В фильме Дага Лаймана главные роли исполнили Том Холланд и Дейзи Ридли.
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