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Сиквел комедии «Гуляй, Вася!», «Годзилла против Конга» и ещё 10 фильмов марта

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28 февраля 2021
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Сиквел комедии «Гуляй, Вася!», «Годзилла против Конга» и ещё 10 фильмов марта
фото: кадр из мультфильма «Райя и последний дракон»

Первый весенний месяц порадует зрителей фестивальными триумфаторами, сиквелом популярной отечественной комедии, диснеевской анимацией и противостоянием двух культовых гигантских существ.




«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»



Роман Каримов поставил сиквел комедии «Гуляй, Вася!», герои которого дружно отправятся в отпуск на Бали, где покажут себя во всей красе. Например, герой Романа Курцына примет участие в соревнованиях по тайскому боксу.

Выход в прокат: 4 марта



«Пара из будущего»



Действие комедии Алексея Нужного разворачивается в 2040 году. По сюжету Евгений (Сергей Бурунов) и Александра (Мария Аронова) 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба даёт им шанс: они попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюблённый и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости.

Выход в прокат: 4 марта



«Райя и последний дракон» / Raya and the Last Dragon



Новое творение от студии Диснея повествует об отважной воительнице Райе и её верном спутнике Тук-Туке. Им предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона, и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом. В оригинале персонажи говорят голосами Келли Мари Трен, Аквафины, Алана Тьюдика, Сандры О и Бенедикта Вонга.

Выход в прокат: 4 марта



«Бывшая»



Хоррор Евгения Пузыревского о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но Интернет заставляет вспомнить подростковую влюблённость, после чего с будущей женой происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого жениха, и её жизнь превращается в кошмар. В ролях Константин Белошапка, Вера Панфилова, Екатерина Шумакова и Елена Морозова.

Выход в прокат: 11 марта



«Земля кочевников» / Nomadland



Хлоя Чжао адаптировала для кино научно-популярную книгу Джессики Брадер «Страна кочевников: выживание в Америке в двадцать первом веке». По сюжету Ферн (Фрэнсис Макдорманд) остаётся без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Единственный выход для неё — погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка. Лента удостоена «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, приза зрительских симпатий на смотре в Торонто и других престижных наград.

Выход в прокат: 11 марта



«Нос, или Заговор "не таких"» / The Nose or Conspiracy of Mavericks



Большое анимационно-музыкальное размышление выдающегося зрелого художника Андрея Хржановского о жизни, искусстве в нашей жизни, свободе творчества, цензуре и истории российской культуры. Главными героями фильма являются Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Всеволод Мейерхольд и Дмитрий Шостакович. В эпизодах появляются современные российские деятели культуры и сам автор.

Выход в прокат: 11 марта



«Супернова» / Supernova



Колин Фёрт и Стэнли Туччи в драме Гарри Маккуина разыграли историю Сэма и Таскера, которые путешествуют по Великобритании, посещая места из своего прошлого, встречаясь со старыми знакомыми. Таскер борется с активно прогрессирующей деменцией и хочет покончить жизнь самоубийством, но держит это в тайне от Сэма. Впервые лента была показана на фестивале в Сан-Себастьяне.

Выход в прокат: 11 марта



«Игры шпионов» / Iron Bark



Бенедикт Камбербэтч, Мераб Нинидзе, Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Кирилл Пирогов и Мария Миронова сыграли в остросюжетной шпионской драме Доминика Кука, основанной на реальных событиях. Речь про дело обвинённого в шпионаже Олега Пеньковского и его британского связного Гревилла Винна, которого впоследствии после ареста и суда обменяли на советского разведчика Конона Молодого.

Выход в прокат: 18 марта



«Никто» / Nobody



Илья Найшуллер снял экшн-триллер с Бобом Оденкёрком в образе непримечательного и незаметного человека, никому не известного и лишённого какого-либо веса в обществе. Он живёт обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Спустя некоторое время герой узнаёт, что это был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет отомстить. Компанию Оденкёрку составили Конни Нильсен и Кристофер Ллойд.

Выход в прокат: 18 марта



«Пальма»



Трогательная семейная драма Александра Домогарова-младшего про дружбу мальчика и собаки, основанная на реальной истории, произошедшей в 1970 году, когда хозяин не смог взять с собой собаку по кличке Пальма в самолёт, и она много месяцев ждала его на взлётно-посадочной полосе московского аэропорта. В картине заняты Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов и Павел Майков.

Выход в прокат: 18 марта



«Годзилла против Конга» / Godzilla vs. Kong



В кроссовере двух кайдзю-вселенных к своим ролям вернутся Милли Бобби Браун, Цзыи Чжан и Кайл Чандлер. К картине Адама Вингарда также присоединились Александр Скарсгард, Данай Гурира, Эйса Гонсалес и другие актёры.

Выход в прокат: 25 марта



«Поступь хаоса» / Chaos Walking



Экранизация одноимённого романа Патрика Несса. Подросток по имени Тодд живёт в единственной оставшейся в Новом Свете колонии людей. После войны с аборигенами планеты женская часть населения колонизаторов вымерла из-за вражеского вируса, а мужская часть и животные живут в шуме мыслей друг друга. Но однажды Тодд случайно набредает на пустоту и тишину, источником которой оказывается девочка-инопланетянка. В фильме Дага Лаймана главные роли исполнили Том Холланд и Дейзи Ридли.

Выход в прокат: 25 марта




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Макс Милиан
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фильмы
БывшаяГодзилла против КонгаГуляй, Вася!Гуляй, Вася! Свидание на БалиЗемля кочевниковИгры шпионовНиктоНос, или Заговор "не таких"ПальмаПара из будущегоПоступь хаосаРайя и последний драконСупернова

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