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3 февраля 2021
Друзья, начинаем розыгрыш двух пар билетов на премьеру романтической комедии «Дикая парочка», которая состоится в Москве, 10 февраля в 20:00 в Формуле кино ЦДМ. Эмили Блант, Джон Хэмм и Джейми Дорнан в любовном треугольнике: принцесса, принц городской и принц деревенский, зато с папой-Кристофером Уокеном.

Присоединяйся к «Дикой парочке»

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Дикая парочка» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Итоги подведем 9 февраля! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Удачи!

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Эмили БлантДжейми ДорнанКристофер УокенДжон Хэмм
фильмы
Дикая парочка

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