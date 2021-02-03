Присоединяйся к «Дикой парочке»

Друзья, начинаем розыгрыш двух пар билетов на премьеру романтической комедии «Дикая парочка
», которая состоится в Москве, 10 февраля в 20:00 в Формуле кино ЦДМ
. Эмили Блант
, Джон Хэмм
и Джейми Дорнан
в любовном треугольнике: принцесса, принц городской и принц деревенский, зато с папой-Кристофером Уокеном
.
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Дикая парочка» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Итоги подведем 9 февраля! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Удачи!
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