Получи рюкзачок от «Огонёк-Огниво»

4 февраля
в прокат выходит анимационная сказка «Огонёк-Огниво
» — а мы начинаем розыгрыш рюкзачков с символикой фильма!
Жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он находит огниво — магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен накладывающий страшное заклятие. Огниво когда-то принадлежало королеве, которая теперь готова на любое коварство, лишь бы вернуть этот источник молодости и богатства. Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. А спасти его может только подруга детства по имени Огонёк.
Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Огонёк-Огниво» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Пять победителей объявим 11 февраля! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз отправляется только по России.
Удачи!
обсуждение >>