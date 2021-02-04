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Получи рюкзачок от «Огонёк-Огниво»

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4 февраля 2021
4 февраля в прокат выходит анимационная сказка «Огонёк-Огниво» — а мы начинаем розыгрыш рюкзачков с символикой фильма!

Жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он находит огниво — магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен накладывающий страшное заклятие. Огниво когда-то принадлежало королеве, которая теперь готова на любое коварство, лишь бы вернуть этот источник молодости и богатства. Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. А спасти его может только подруга детства по имени Огонёк.

Получи рюкзачок от «Огонёк-Огниво»

Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Огонёк-Огниво» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Пять победителей объявим 11 февраля! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз отправляется только по России.

Удачи!

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Получи рюкзачок от «Огонёк-Огниво» фотографии
Получи рюкзачок от «Огонёк-Огниво» фотографии
Получи рюкзачок от «Огонёк-Огниво» фотографии
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