«Кроличья лапа»: Как Пьер Ришар в русском кино снимался

В прокат выходит фильм «Кроличья лапа» — изящная авторская мелодрама про любовь русской девушки из коммуналки и французского винодела из замка, растянувшуюся на десятилетия. Историю невозможной, сказочной и вопреки всему существующей интернациональной страсти сняла режиссер Нана Джорджадзе, уроженка Грузии, работающая как в России, так и далеко за ее пределами, обладательница приза Каннского фестиваля (за картину «Робинзониада, или Мой английский дедушка») и номинантка на «Оскар» за «1001 рецепт влюбленного кулинара» — исполнивший одну из ролей в этой картине Пьер Ришар снялся у Джорджадзе и в «Кроличьей лапе». Рассказываем о том, как он оказался на съемочной площадке российского фильма, и расспрашиваем генерального продюсера Юлию Соболевскую и сопродюсера и сценариста Ирину Марийчук (Лукинову) о трудностях копродукции и прелестях съемок в бельгийском замке.
Как женщины переписали историю
Действие «Кроличьей лапы» начинается в Петербурге 90-х – в огромной, необычной планировки коммунальной квартире, населенной весьма примечательными персонажами. Главная героиня Аля (Светлана Щедрина
) — юная мать-разведенка с копной светлых кудряшек и взглядом горящим — делит жилплощадь с интеллигентной старушкой Аркадьевной (модель агентства Oldushka Валентина Ясень
), женщиной средних лет и трудной судьбы Ниной (Евгения Добровольская
) и молчаливым алкоголиком Гончаровым (Олег Гаркуша
). В гости частенько захаживает безответно влюбленный в Алю друг ее детства Митя (Евгений Ткачук
), которому девушка дает очередной повод для ревности, однажды приведя в дом случайного знакомого — француза Николя (Николя Дювошель
).
Как вспоминает автор сценария Ирина Марийчук, идея фильма родилась у ее подруги, продюсера Юлии Соболевской, и превратилась в текст в рекордно короткие сроки — на написание ушло немногим больше двух недель. Впрочем, первоначальная «эстетская история о невозможности страсти», как называет ее Марийчук, в процессе съемок значительно преобразилась — не без участия режиссера Наны Джорджадзе.
«Изначально это была чувственная история об ускользающей и невозможной страсти, мы довольно быстро нашли на этот сценарий деньги и пошли к редактору — самому суровому и профессиональному на наш взгляд, Нане Згуриди. Она прочитала и сказала — надо снимать, но сможет это по степени безумия только Нана Джорджадзе. Так и собралась наша компания, и я уже не могла противостоять этим двум пылким женщинами, которые говорили про главного героя — «Он что, импотент?». Так что в итоге получилась не ускользающая страсть, а страсть будь здоров какая! Но мне как сопродюсеру очень нравится то, что вышло — фильм оказался в итоге менее эстетским, более зрительским, и при этом в нем какая-то есть душевность и эмоция
», — вспоминает Марийчук.
Персонажей, однако, удалось сохранить. В работе над ними Марийчук пользовалась собственным опытом, выписывала знакомые ей самой образы соседей по коммуналке, в которой жила сама и которая тоже была необычной — аж с двумя фортепиано (в фильме этот музыкальный инструмент занимает центральное место в квартире Али), что, возможно, и делает многие ситуации столь живыми и узнаваемыми для зрителя. Взять хотя бы персонажа Олега Гаркуши — одного из самых выразительных и запоминающихся героев фильма, при том, что реплик у него практически нет.
«Мы хотели этакого домового, молчаливого слушателя. Зрителя, без которого кухня сразу пустеет
», — поясняет Марийчук. Он присматривает за Алей и за всем происходящим вокруг, однажды все-таки срываясь в крик отчаяния, в этакий, как говорит сценарист картины, «вой на Луну» — то ли от жалости к своей непутевой, но такой любимой девочке-соседке, то ли от более глобальной боли по стране, раздираемой трудной эпохой, то ли от всего сразу. Кричит и исчезает, а без домового и квартира тут же пустеет. И героиня будто остается совсем одна — этот момент совпадает с переломным этапом ее отношений с Николя. Марийчук об Але в исполнении Светланы Щедриной говорит, как о «теплом и тусовочном человеке, который превращается в остекленевшего от нелюбви», а продюсер Юлия Соболевская подчеркивает, какими минимальными внешними средствами создатели — в первую очередь, сама актриса — достигали этого эффекта: «Без особых вспомогательных средств Света сыграла юную девушку в начале фильма и взрослую женщину в конце, используя лишь минимум грима и прическу. Она не пучила глаза, изображая из себя девочку, но мы видим, где она молодая совсем и глупая, а где – несчастная и холодная
».
Приключения русских в Бельгии
Съемки фильма проходили жарким летом 2018 года. Сперва в Петербурге, в реальной квартире, превращенной в коммуналку, внутреннее убранство которой, созданное художником Мариной Николаевой
, — этакая разруха и обветшалость, граничащая с произведением искусства. Юлия Соболевская подчеркивает, что обычно коммуналки ассоциируются с бытовухой, а тут все «парит» — и вновь спасибо Нане Джорджадзе, режиссеру и человеку «не от мира сего».
«Мы снимали летом, во время Чемпионата мира, и была дикая жара. А мы внутри, в интерьере, с закрытыми окнами для чистого звука, с выставленным светом — умереть, как нам было душно, но все вынесли это стоически. И у всех осталось хорошее впечатление
», — рассказывает Ирина Марийчук.
О том, какая сказочная атмосфера царила на съемках «Кроличьей лапы», ее создатели говорят в один голос, прежде всего, вспоминая международную часть процесса. По сюжету, часть действия фильма, одними из героев которого являются французы, разворачивается в замке — родовом гнезде Николя, где он обитает со своим дедушкой-виноделом (Пьер Ришар). Сперва, по словам Марийчук, думали, из соображений экономии, снимать Францию в Прибалтике или в Выборге, но, будучи «натурами чрезмерными» — так говорит сценарист о себе, о Юлии Соболевской и, конечно, о Нане Джорджадзе, — пошли дальше. С появлением в списке актеров Пьера Ришара, давнего приятеля режиссера, родилась и идея европейской копродукции, и настоящего замка в качестве локации. Начали, как и полагается по сюжету, с Франции. Оказалось, что замок — самый дешевый объект для съемок, так как в каждом втором течет крыша и хозяева готовы заработать на всем, не говоря уж о съемках. Но с Францией в итоге не сложилось по весьма прозаичным причинам — так на маршруте следования группы «Кроличьей лапы» появилась Бельгия.
«Я героев поместила в замок, понимая, что снимать в городе будет стоить очень дорого, а в замок, окруженный полями, можно спокойно привезти всю технику. Но Франция очень долго все оформляла, и мне посоветовали поехать в Бельгию — там все просто и профессионально. Я узнала, какая производственная компания у них самая крутая — оказалось, что Artemis Productions. И я им позвонила, отправила сценарий, они прочитали и ответили, что хотят работать
», — рассказывает Ирина Марийчук.
Юлия Соболевская добавляет, что для Artemis Productions фильм «Кроличья лапа» стал первым российским проектом, который они взяли в копродукцию. Впрочем, несмотря на столь удачное появление иностранных партнеров, а, значит, и дополнительного финансирования, трудности только начинались. Окруженный виноградниками замок — а именно такой требовался по сценарию — в Бельгии всего один, и он жилой. К тому же, как вспоминает Марийчук, на даты съемок в нем были запланированы мероприятия — но и Нана Джорджадзе, и художники, впервые увидев здание, «прыгали от счастья». «Этот замок полностью соответствовал, как будто его просто построили под этот сценарий
», — подтверждает автор. Отступать было некуда: «Когда у тебя такой маленький бюджет, надо быть очень обаятельным. Я не могла выйти и сказать, что не получилось, так что я вышла и сказала – да, замок наш. И получилось даже недорого договориться
».
Юлия Соболевская вспоминает, как добиралась до Бельгии на машине из самого Петербурга — сопровождала технику и группу, — а на площадке, как и все остальные, взяла на себя дополнительную роль: «Вспомнила, как когда-то была вторым режиссером — и стала им на этой площадке. И все так – совмещали разные должности. Мы отдавались полностью процессу — в этом весь секрет
». К слову, бельгийское телевидение купило фильм для показа еще на этапе работы над сценарием и съемок, а сейчас, по словам продюсера, картиной заинтересованы еще два международных партнера — процесс задерживает и осложняет пандемия, но прокатом фильма за рубежом заниматься уже начали.
Пьер Ришар и другие интернациональные страсти
«Пьер Ришар, весна, бельгийская глубинка
, — мечтательно вспоминает Ирина Марийчук. – Сперва, так как планировали снимать в Прибалтике, то там же хотели отыскать и винодела — чтобы было видно, что иностранец
». Ситуацию спасло появление Пьера Ришара, старинного приятеля Наны Джорджадзе, с которым она работала на проектах «27 украденных поцелуев
» и «1001 рецепт влюбленного кулинара». Ришар — настоящий винодел, так что продумывать пришлось лишь некоторые детали образа. «Пьер Ришар у нас и в начале фильма в кофте, и в конце — ну вот такой он у нас старикан в кофте
», — шутит Соболевская.
Текст также сыграл свою роль в том, что прославленный французский актер согласился на роль в «Кроличьей лапе». «Когда русский человек пишет по-французски, получается очень нажористо. И когда француз читает текст, написанный человеком, который думает по-русски, он ему кажется очень вкусным
», — говорит Марийчук.
Несмотря на то, что занятой Ришар установил для съемочной группы жесткий график, под который нужно было подстраиваться, создатели называют его человеком потрясающей энергии и доброты, а еще – скромности и дисциплинированности.
«Когда мы приходили ужинать в ресторан, Пьер Ришар начинал рассказывать байки, вставал, говорил громко, весь ресторан на нас отвлекался, мы хохотали. Он очень любит жить, радуется каждому дню, получается удовольствие. При этом он очень дисциплинированный. Во время обеда, например, он отказывался, чтобы ему приносили еду в комнату — у него были свои апартаменты в замке — и стоял в очереди со всей группой. Говорил, что хочет быть с народом. Демократичный невероятно
», — подчеркивает Юлия Соболевская.
Впрочем, и про остальных актеров продюсер говорит не менее тепло, в том числе о бельгийце Николя Дювошеле, который прилежно заучивал русский текст и снимался не только в бельгийских прериях, но и в декорациях петербургской коммуналки. Российский город покорил иностранного артиста белыми ночами, разводными мостами, улицей Рубинштейна. «Мы не знали, спит ли он вообще. Но надо отдать ему должное — работал он четко, текст весь знал, с большим уважением относился к сценарию
», — рассказывает Соболевская.
Оператором картины стал Михаил Квирикадзе
— сын Наны Джорджадзе, так что страсти кипели не только французско-бельгийские, но и грузинские. Как вспоминает продюсер, мать и сын всегда очень эмоционально обсуждали те или иные сцены и кадры, переходя с русского на грузинский. А однажды и вовсе напугали иностранца: «В одной из сцен — в столовой, где был накрыт стол, — они так кричали и жестикулировали, что наш ассистент по реквизиту, голландец, начал собирать ножи со стола. Испугался, что они зарежут друг друга
». К слову, именно за операторскую работу картина была удостоена приза на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске.
Фильм, который нужно увидеть дважды (а то и трижды)
Ирина Марийчук и Юлия Соболевская согласны еще и в том, что, несмотря на простоту сюжета и его классическую подоплеку — тут и «Ромео и Джульетта», и «Отелло», — фильм изобилует смыслами, которые можно увидеть и распознать лишь со второго, а то и с третьего просмотра.
«Чем ты дальше смотришь это кино, тем больше видишь. Для кого-то оно будет просто сентиментально-романтическим, а другой увидит все детали — там есть, о чем подумать
», - уверена Юлия Соболевская.
Она же подчеркивает, что их команда, безусловно следит за трендами, знает, что сейчас модно и что хотят видеть на экране, но не идет на поводу у этих веяний: «Мы не смотрим на то, кто сейчас больше собрал, чтобы сделать что-нибудь похожее. Мы хотим свое, нам есть, что сказать
».
Вот и следующий фильм творческой группы «Кроличьей лапы» придуман по этому же принципу. Анимационная история о мальчике, который мечтает, и все его мечты и есть мультики. А среди всего этого — вновь живой Пьер Ришар, попросивший столь полюбившихся ему русских написать роль специально для него.
«Кроличья лапа
» в прокате с 11 февраля
.
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