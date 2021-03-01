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Получи билет на «Супернову»

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1 марта 2021
Начинаем розыгрыш билетов на московскую премьеру драмы Гарри Маккуина «Супернова», фильма с мощным и трогательным сюжетом о силе человеческой любви перед лицом смерти. Пианист Сэм (Колин Ферт) и писатель Таскер (Стэнли Туччи) путешествуют по Англии в своем автодоме, навещая по дороге друзей и родственников, параллельно борясь с развивающейся болезнью Таскера. Постепенно Сэм понимает, что это их последнее путешествие вместе.

Премьера состоится 9 марта в 20:00 в московском киноцентре «Октябрь». После показа пройдёт zoom-обсуждение с режиссером фильма, модератор беседы — кинокритик Зинаида Пронченко.

Получи билет на «Супернову»

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Супернова» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Итоги подведем 7 марта, и два победителя получат по одному билету на премьеру. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Для всех желающих билеты доступны на сайте КАРО.

Удачи!

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