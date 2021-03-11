Ухожу красиво: 10 фильмов об искусстве умирать

В фильме «Супернова» Гарри Маккуина, который 11 марта вышел в российский прокат, гей-пара в исполнении Колина Фёрта и Стэнли Туччи отправляется в путешествие по Британии. Для одного из героев, неизлечимо больного, оно станет последним. Он принял решение не дожидаться неизбежной слабости и немощности и не обрекать партнера на отказ от радостей жизни и мучительный уход за собой, а попрощаться в его компании с памятными местами их юности, вспомнить прошлое — и попросить отпустить. Герои нашей подборки, как и персонаж «Суперновы», готовы уйти из жизни, но только на своих условиях.
ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА
(1961)
Физик Гусев (Алексей Баталов
), получив серьезную дозу облучения, и дальше ставит эксперименты, продолжая дело своего погибшего от радиации учителя Синцова. Ощущая себя на пороге большого открытия, Гусев тем не менее никак не может совершить прорыв и просит помощи у приятеля, физика-теоретика (а еще и скептика) Куликова (Иннокентий Смоктуновский
). Их совместная работа дает результат, но Гусев облучается еще сильнее. Куликов, влюбленный в жену Гусева Лелю, должен продолжить дело, а Гусев — решиться на сложнейшую операцию. Картина Михаила Ромма
– этакий гимн самопожертвования во имя великой цели. Герои со всей серьезностью относятся к работе, так что и любовь, и прочие земные страсти уходят на второй план. Они верят, с долей здоровой самоиронии, что завтра случится то, что изменит мир, что разум победит все – даже смерть.
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
(1997)
Двое неизлечимо больных парней – их играют Тиль Швайгер
и Ян Йозеф Лиферс
– сбегают из больницы, угоняют принадлежащую плохим парням машину с кучей денег в багажнике и пускаются в безумное авантюрное путешествие к морю, которого один из них никогда не видел. Трагикомедия Томаса Яна
– пожалуй, самый известный фильм на заданную тему, смешной и грустный одновременно, полный умопомрачительных погонь, глубокомысленных диалогов, завораживающих закатов — напоминает о том, что каждый день нужно не прожигать, а проживать. Не обязательно, как последний, но осмысленно, с мыслями о себе и о других. И не забывать веселиться.
ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ
(2005)
Фотограф-гей Ромен (Мельвиль Пупо
) узнает, что без лечения умрет через три месяца, но отказывается хотя бы попытаться побороть рак. Вместо этого он, наконец, бросает токсичного любовника, навещает родных (бабушку играет, ни много ни мало, Жанна Моро
) и соглашается стать отцом ребенка случайной знакомой (Валерия Бруни Тедески
), чей муж бесплоден, — и завещает младенцу все имущество. Одна из частей так называемой «трилогии смерти» французского режиссера Франсуа Озона
пронизана отчаянием и светлой грустью, а также простой мыслью о том, что жизнь продолжается даже после смерти и никогда не поздно взять ее в свои руки, сотворить что-то прекрасное и оставить след – порой, куда более значимый чем то, что делал все предыдущие годы.
ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ
(2005)
Хейзел (Шейлин Вудли
) с 13 лет борется с раком. Болезнь отступила, но девушка не верит в окончательное излечение. На одной из встреч группы психологической поддержки, куда она ходит по просьбе родителей, героиня знакомится с «товарищем по несчастью» Огастусом (Энсел Эльгорт
) – болезнь отняла у него ногу, но вроде как тоже ушла в ремиссию. Отношения вселяют в пару надежду, которая не угаснет, даже если болезнь вернется. Фильм Джоша Буна
– классическая мелодрама, от которой не грех выплакать все глаза. И в то же время – весьма жизнеутверждающая история, отчаявшиеся герои которой учат друг друга наслаждаться моментом и не опускать руки.
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МНЕ НЕ БОЛЬНО
(2006)
Трое друзей без гроша в кармане – Миша (Александр Яценко
), Олег (Дмитрий Дюжев
) и Аля (Инга Оболдина
) — прикидываются дизайнерами интерьеров и предлагают свои услуги хозяйке огромного дома Натэлле Антоновне (Рената Литвинова
). С Мишей у нее завязывается роман, по ходу которого открывается правда – никакая Натэлла, точнее Тата, не богачка, просто живет на содержании у бизнесмена (Никита Михалков
). Точнее – доживает, так как больна раком. Самый «небалабановский» фильм Алексея Балабанова
– идиллическая мелодрама, почти утопия. О силе душевного родства. Ведь «главное в жизни – найти своих и успокоиться».
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ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК
(2007)
Миллиардер Эдард Коул (Джек Николсон
) и простой автомеханик Картер Чемберс (Морган Фриман
) оказываются на соседних больничных койках. Первый составляет список дел, которые бы ему хотелось осуществить до смерти, и уговаривает второго присоединиться. Они отправляются в путешествие по миру, финал которого известен – но желания все-таки будут исполнены. Трагикомедию Роба Райнера
делает, безусловно, дуэт Николсона и Фримена – старики отрываются на полную катушку, не забывая напомнить друг другу, что, помимо всем известных чудес света, в мире есть и маленькие, бытовые чудеса. Исполнишь их – и, считай, жизнь прожита не зря.
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ
(2018)
Егерь Егор (Евгений Цыганов
) узнает, что болен раком в терминальной стадии. В той глуши, где он живет, врачи могут только разводить руками, так что герой приводит дела в порядок и готовится умирать. Беременная жена Наташа (Наталья Кудряшова
) не сдается, собирает деньги, таскает мужа то к заезжему профессору, то к бабке-знахарке. От нее-то, во время сомнительного магического обряда, Егор и узнает про предание о селезне, который обманул смерть, претворившись уткой, — и покупает платье, туфли и красную помаду. Участвовавший в Венецианском кинофестивале магически реалистичный фильм Алексея Чупова
и Наташи Меркуловой
, конечно, рисует печальную картину страны, в которой лучше уж умереть, но «мужиком». Тем не менее есть тут место и чуду, и принятию, и состраданию, и, конечно, огромной любви, которая граничит с самопожертвованием и, сильнее всего, даже смертью.
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ВАН ГОГИ
(2018)
Герой Алексея Серебрякова
возвращается в отчий дом в Ригу, где деятельно проводит жизнь его отец Виктор (Даниэль Ольбрыхский
) – выдающийся пожилой дирижер с сильным эго. Марк страдает от сильной мигрени, обусловленной наличием иголки в черепной коробке (ее воткнула в младенчестве не желавшая ребенка мать), и серьезного внутреннего конфликта из-за недолюбленности родителями. У его папы - начинающаяся болезнь Паркинсона и деменция, а еще неизбежный для гордого интеллигента страх старения, потери памяти и смерти. Итогом их воссоединения становится то, что герой Ольбрыхского проходит путь от невозможности принять слабость до тихой молитвы, а персонаж Серебрякова, когда оказываются развязаны все узлы застарелых семейных конфликтов, уезжает обратно в Израиль и находит себе дело по душе. Искусство способно победить страх смерти, бережно напоминая нам о том, как необходимо успевать прощать и любить наших близких.
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В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА
(2019)
Стелла (Хейли Лу Ричардсон
) и Уилл (Коул Спраус
) практически живут в больнице. У обоих – муковисцидоз, генетическое заболевание, от которого может спасти только пересадка легких. Ожидая ее, пациенты должны не только горстями глотать таблетки, проходить болезненные процедуры и таскать с собой тяжеленный кислородный баллон, но и соблюдать жесткий карантин – любая чужеродная бактерия может стать смертельной. А тут – первая любовь. И даже дотронуться друг до друга нельзя, приходится идти на свидание, держась не за руки, а за бильярдный кий. Но вся эта смертельная опасность вселяет в приунывших героев давно забытую жажду жизни, толкает на безбашенные поступки и заставляет нарушать правила, которым они попросту устали следовать. И будь, что будет. Авторам картины стоит сказать отдельное спасибо за несвойственный жанру романтического кино натурализм и, как следствие, проведенному медицинскому ликбезу.
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ЧЕРНЫЙ ДРОЗД
(2019)
Мать большого семейства (Сьюзен Сарандон
) вознамерилась не дожидаться мучительной кончины от смертельного диагноза, а самостоятельно уйти из жизни. Перед запланированным самоубийством она собирает дома всю родню и предлагает, несмотря на то что на дворе лето, отметить Рождество. Две дочери (Кейт Уинслет
и Миа Васиковска
) привозят с собой мужей, детей и любовниц и начинают выяснять отношения друг с другом и с родителями, припоминая все старые обиды и будто оттягивая тяжелый момент неизбежного прощания с матерью. Они даже пытаются ее переубедить, но женщина полна решимости и хочет умереть на своих условиях. Картина Роджера Мишелла
, автора «Ноттинг Хилла
» и еще нескольких ромкомов, получается камерной, немного театральной в своей многословности и замкнутости пространства, излишне мелодраматичной даже в такой сложной с этической точки зрения теме, как эвтаназия. Но в то же время она говорит о смерти как о части жизни, которую, как и все остальное, можно взять под контроль. И о жизни, точнее о тех, кто остается, – общее горе может сплотить.
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Фильм «Супернова
» в кино с 11 марта
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