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Бывшие империи комплексуют одинаково: о чем сегодня поет «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова

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13 марта 2021
14 марта на экраны вернется «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова — один из главных фильмов 1990-х и первый постсоветский блокбастер. В свое время о нем ожесточенно спорили, а потом забыли — в общественном сознании трехчасовой колосс съежился до сцены, где режиссер в образе Александра III гарцует на Соборной площади, и слогана-мема: «Он русский. Это многое объясняет». И правда — многое, но не все. Николай Корнацкий, забыв ненадолго сегодняшний «БесогонТВ», без гнева и пристрастия пересмотрел фильм, чтобы обнаружить много удивительного. «Сибирский цирюльник», оказывается, не просто патриотический ромком, а комикс-опера, стимпанк-мелодрама и российский «Ноттинг Хилл».

Бывшие империи комплексуют одинаково: о чем сегодня поет «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова

Все бывшие империи комплексуют одинаково. Живет себе английский парень Хью Грант, строит планы, но встречает американку распутного нрава и все — жизнь летит кувырком. Этот сюжетный ход Ричард Кертис использовал в трех сценариях, Никита Михалков начинает «Сибирского цирюльника» ровно так же. Живет себе русский юнкер Андрей Толстой (Олег Меньшиков), готовится стать офицером, но однажды товарищи в шутку запирают его в купе приезжей американки Джейн (Джулия Ормонд) — и все, пропала буйна голова. Толстой влюбится в незнакомку и вскоре потеряет все — семью, карьеру, свободу. Кертис закончил бы хэппи-эндом, но российскому фильму — «русский финал».

Конечно, роковая иностранка сердце юноши украла невзначай — настоящий объект ее чар имел ранг повыше. На самом деле Джейн никакая не благородная дама, за которую себя выдает, а авантюристка, нанятая эксцентричным изобретателем МакКрекеном (Ричард «Дамблдор» Харрис), чтобы обольстить какого-нибудь высокопоставленного болвана и выбить деньги у русского правительства. Заметим на полях обидный контраст с заэкранной реальностью: Россия 1990-х живет у Запада взаймы, а в фильме Михалкова американец просит субсидий у России. Но то лишь промежуточный этап бизнес-плана: в конечном счете МакКрекена интересуют наши природные ресурсы. Такая мотивация зрителю более чем понятна.

«Сын кракена» — отец механического кракена, самоходной паровой лесопилки, которая должна озолотить создателя за счет русской древесины. Своего монстра изобретатель назвал «Сибирским цирюльником»: если верить обещаниям, машина будет стричь деревья как брадобрей — волосы. Но фильм естественно назван не в ее честь. Андрей Толстой — вот настоящий сибирский цирюльник. Любовь приведет его сначала на каторгу, потом на поселение в Сибирь, где благодаря его ножницам односельчане обретут цивилизованный облик. Нам четко проговорят, что машина МакКрекена ожила именно ценой поломанной юнкерской судьбы, но вряд ли таким откровением удивишь. Мы-то в России давно знаем: лес рубят — щепки летят.

Бывшие империи комплексуют одинаково: о чем сегодня поет «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова

Итого — два цирюльника по цене одного. Но подразумевается тут и третий — из Севильи: Фигаро, герой трилогии Бомарше, а также великой оперы Моцарта «Женитьба Фигаро», которую юнкера ставят в любительском оперном кружке. Заглавную партию поет, конечно же, Толстой — потому что он Фигаро по жизни, пусть и с российскими обертонами. Собственно, немного детский («севильский»-«сибирский») каламбур в названии и первые кадры фильма — зрители занимают места, занавес поднимается, оркестр играет увертюру — пророчат жанр и сразу настраивают на нужный лад: сейчас нам покажут представление про отечественного Фигаро.

«Сибирский цирюльник» предназначался для мирового проката, поэтому сознательно задумывался как интернациональное кино с приятным чувством дежавю. МакКрекен пришел откуда-то из Жюля Верна, Джейн — Феликс Круль в юбке и повзрослевшая Лолита (только, понятно, веком раньше), родительский дом Андрея — городской спин-офф «Вишневого сада», линия с самодуром Радловым (Алексей Петренко) — чистый Гоголь, московская Масленица — лубок и раек. Но то пристяжные, а тащит постмодернистский комикс именно история Фигаро. Андрей, конечно, не слуга и не третье сословие, а бедный дворянин — о чем в элитном военном училище ему забыть не дадут. Но в абсолютной монархии несвободны все, и служилое сословие в том числе.

Бывшие империи комплексуют одинаково: о чем сегодня поет «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова

Среди прочего, «Сибирский цирюльник» — фильм о юнкерском братстве. Даже посвящен русским офицерам, но его главный герой в армии явно человек случайный. Когда при встрече Джейн просит Андрея что-нибудь спеть, из всех арий «Женитьбы» он выбирает Non più andrai — в которой Фигаро пугает пажа Керубино тяготами военной службы. Видимо, оттого, что опасается их и сам. В училище Андрей поступил, чтобы маменька гордилась, а не ратной славы ради. Он не трус, но не способен убивать (напоровшись на бомбиста, отпускает с Богом) и тем более не способен отправить кого-то на смерть. Главный же его недостаток, который противопоказан офицеру — в конфликте сердца с уставом у него всегда побеждает сердце. Да что там устав — пасует даже инстинкт самосохранения.

Толстой во многом похож на Фигаро: человек-праздник, «слуга», который умнее, благороднее «господ» и напрочь лишен греха подобострастия. Однако он совершенно не умеет юлить и притворяться. Социальную роль Андрей играет еще своевольнее, чем роль севильского цирюльника на сцене. Фигаро Бомарше-Моцарта, узнав, что хозяин неравнодушен к его невесте, плетет хитроумную интригу, чтобы поставить охальника на место. Юнкер, увидев, как начальник училища Радлов флиртует с его любимой в зрительном зале, покидает подмостки, чтобы высечь генерала смычком. В том и состоит принципиальная разница: Фигаро тайно плетет интриги, опасаясь последствий фронды; Толстой не думает о последствиях вообще.

Рустам Ибрагимбеков, соавтор сценария «Сибирского цирюльника», когда-то очень точно объяснил, почему Михалков снимает так неровно. Если кратко, в лучших его фильмах — таких, как «Механическое пианино» или «Родня», — чувствуется «энергия откровения»: там он делал то, что удивляло его самого. В поздних картинах Михалков ставит перед собой конкретные задачи. Пункт назначения известен — до него лишь нужно эффектно проложить маршрут. (Это гипотеза, к слову, хорошо объясняет и множество других извилистых фильмографий мирового кино.)

Бывшие империи комплексуют одинаково: о чем сегодня поет «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова

Ради чего затеян «Сибирский цирюльник» — понятно: это эпос о России, которую мы потеряли, которую умом не понять, аршином не измерить. Задача довольно мелкая для большого художника, но способ решения, при всех вопросах, внушает уважение — обычный ремесленник поискал бы путь попроще. Голливудский блокбастер шел бы часа два и закончился битвой цирюльников — человека и машины. Михалков же делает трехчасовую стимпанк-мелодраму с горько-воодушевляющей развязкой.

Вроде бы все худо, все страдают, но за искренность и нравственную чистоту Андрей получает подобие второго шанса. Там, в Америке у него растет сын Эндрю — дитя мимолетного романа с Джейн, белобрысая копия отца. Он тоже любит Моцарта, тоже ради мамы пошел в офицеры и тоже готов пострадать ради вещей, в которые верит. По всем признакам — Россия у него в крови.

«Сибирский цирюльник» в повторном прокате с 14 марта.


Николай Корнацкий
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Бывшие империи комплексуют одинаково: о чем сегодня поет «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова фотографии
Бывшие империи комплексуют одинаково: о чем сегодня поет «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова фотографии
Бывшие империи комплексуют одинаково: о чем сегодня поет «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова фотографии
Бывшие империи комплексуют одинаково: о чем сегодня поет «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова фотографии
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