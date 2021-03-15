«Пальма»: Как снимался самый эмоциональный российский фильм года

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Пять фильмов, вдохновленных механиками и эстетикой видеоигр

Быстро бегать, метко стрелять и горячо молиться: как игры повлияли на кино

13 марта

Бывшие империи комплексуют одинаково: о чем сегодня поет «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова

Фигаро и 90-е в России, которую мы потеряли