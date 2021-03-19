И лучше выдумать не мог: как «Лига справедливости Зака Снайдера» добивает кинотеатры и старый порядок

На цифровые платформы (в мире — HBO Max, в России — КиноПоиск HD) обрушилась четырехчасовая «Лига справедливости Зака Снайдера», или в простонародье «Снайдеркат» — режиссерская версия многострадального блокбастера 2017 года. Алексей Филиппов в девяти тезисах рассказывает, стоит ли смотреть этот эпос и что он значит для индустрии и мира.
1. «Снайдеркат» — очередной случай, когда мем вышел из-под контроля и довел прикол до релиза. Долгое время проводниками гласа публики были хрусткая купюра и фантазии продюсеров о нуждах зрителей. Теперь есть интернет, где одна очень популярная петиция может убедить огромную студию, что списанному режиссеру-визионеру стоит дать шанс смонтировать свою версию фильма, который заканчивали без него. Письмо «ок, бумер» в «Новой газете» не сравнится с этим событием, но оба — и не только они — доказывают простую истину: Интернет — сила. Особенно когда ее вектор совпадает с желанием студии пропиарить свой стриминговый сервис.
2. Второй важный момент сугубо утилитарный: стал ли фильм лучше, нужно ли смотреть «Снайдеркат» и зачем нам эта история четыре года спустя? Несмотря на общий корень, это три разных вопроса. Ответы такие: да, стало гораздо лучше; но смотреть его совершенно необязательно — ни новых граней супергероики, ни влияния на киновселенную DC он не (п)оказывает; и все же это интересный прецедент, максимально личное высказывание и, думается, монументальное надгробие тем кинокомиксам и супергероике в частности, с которой ассоциировался Зак Снайдер
в течение ровно десяти лет (с «300 спартанцев
» — до «Лиги справедливости
»).
3. Теперь по пунктам. Сюжетно «Лига справедливости» не сильно изменилась. Супермен (Генри Кавилл
) по-прежнему мертв в начале, но, разумеется, воскреснет ради еще более важного для Земли поединка. Пока Кларк Кент лежит в гробу, Бэтмен (Бен Аффлек
) пытается собрать команду супергероев, чтобы дать отпор Степному волку (Киаран Хайндс
), который вместе с армией летающих пришельцев-роботов пытается захватить Землю. Тысячелетия назад это не удалось повелителю Степного волка — титану Дарксайду (местный аналог Таноса, хотя Танос был списан с него), теперь этот вассал хочет выслужиться. И помешают ему сборная Земли по героизму в лице Чудо-женщины (Галь Гадот
), Аквамена (Джейсон Момоа
), Киборга (Рэй Фишер
) и Флэша (Эзра Миллер
).
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Не вдаваясь в подробности производства (о них ниже), про «Снайдеркат» нужно знать одно: это более помпезная, цельная и развернутая история, чем была в кинотеатрах. Более того, та «Лига справедливости» напоминала кастрированную экранку новой версии, где лицо Кавилла уродовала компьютерная графика, пытавшаяся спрятать усы, все происходящее выглядело блекло, сюжетные линии разбегались, как тараканы при виде тапка, а добавленные гэги звучали так же уместно, как на похоронах Кал-Эла.
Снайдеровские четыре часа сгущают краски согласно догме more dark, more realistic, оставшейся в позапрошлом десятилетии, фирменное слоу-мо режиссера возносит супергеройскую заварушку до масштаба эпоса, а титанический хронометраж позволяет проговорить драму всех персонажей — от Киборга и Флэша до Степного волка.
4. Вместе с тем, несмотря на воскрешение Супермена в стильном черном костюме и с гладковыбритой верхней губой, сражение со Степным волком, явление Дарксайда и получасовой эпилог, в котором мелькают Джокер (Джаред Лето
), Лекс Лютор (Джесси Айзенберг
) и Детстроук (Джо Манганьелло
), это не новое начало, а торжественные поминки.
Строго говоря, «Лига справедливости Зака Снайдера» — могильная плита эпохи: патетичных и эффектных кинокомиксов самого режиссера; «зари справедливости» — той супергеройской эклектики, которая оседлала запрос на фильмы о ранимых сверхлюдях, а заодно и самих киновселенных как аттракционов на «быстрее, выше, сильнее»; наконец, закрытый гештальт Снайдера — и его же обращение к человечеству. На каждой строчке этого мемориала мы остановимся отдельно.
5. Начнем с простого. Четыре года назад Зак Снайдер покинул съемочную площадку «Лиги справедливости» из-за смерти дочери Отэм. По другой версии его уволили, когда продюсеры посмотрели материал, но как бы там ни было — никакое увольнение не оставит такой же отпечаток, как гибель близкого человека, тем более ребенка.
Если рассматривать «Лигу справедливости» через эту призму, то Зак Снайдер рассказывает монументальную историю о том, что прошлое не должно заслонять нам будущее. Только завтрашний день и имеет значение. В линии Киборга, который в новой сборке стал ключевой фигурой, отчетливо звучит, что ни травмы, ни потери, ни разочарования, ни тоска по близким или прошлому не должны превращать жизнь в бег на месте.
Все герои «Лиги справедливости» потеряли одного или обоих родителей. Именно это во многом и определило их будущий путь. Травма, потеря — вот искра, от которой разжигается супергеройское пламя. Супермен вообще лишился родной планеты и цивилизации, обретя подобие дома на Земле.
Даже на уровне музыки «Лига» проходит путь от мрачной тоски баллад Ника Кейва
, который тоже потерял ребенка (его сын умер в 2015-м), к меланхоличной надежде Леонарда Коэна
: на титрах звучит любимая песня Снайдера «Алилуйя» в исполнении Эллисон Кроу.
6. Иными словами, «Снайдеркат» — это сама скорбь, упакованная в формат четырехчасового эпоса, напоминающего трюизм, что супергеройские сюжеты — это новая мифология. И Снайдер с его фирменными медленными сценами доводит визуальный ряд кинокомикса до состояния фрески: величественные сражения и примитивно-возвышенные диалоги, мизансцены видеоигр и панорамы мира за мгновение до или после исторических событий.
Не случайно мельком заглядывая в «Россию», «Лига справедливости» демонстрирует панно с Юрием Гагариным. Опираясь на штампы, Снайдер хорошо понимает, кто главный отечественный супергерой и какое место занимал советский космос.
В отличие от политика-трюкача Нолана
, от демиурга Кевина Файги
и гика-шутника Уидона
, которого в 2017 году попросили доснять и переделать «Лигу справедливости», Зак Снайдер попросту не стесняется возносить очи горе. Его фильм — это открытое сердце, это произносимая в тяжелую минуту молитва, это песни, которые гоняешь в плейлисте в самый темный день, это вера, что символические фигуры нужны для того, чтобы не опускать руки, это простодушное обращение к каждому зрителю: не сдавайтесь, продолжайте верить. Не случайно Брюс Уэйн, собираясь воскресить Кларка Кента, говорит Альфреду (Джереми Айронс
): тут я полагаюсь не на науку, а на веру.
7. «Вера», что бы под этим ни подразумевалось, в общем, главный двигатель прогресса. Если рассматривать вторую версию ухода Снайдера с проекта четыре года назад, то очевидно, что продюсеры просто перестали в него верить. Цифры «Человека из Стали
» и даже «Бэтмена против Супермена
» не то чтобы радовали. Мрачный пафос Снайдера стремительно обскакали весельчаки из Marvel, больше ориентировавшиеся на легкий бриз и дух времени (впрочем, фильмы Снайдера тоже существовали со шрамом 11 сентября). Сам режиссер, судя по тому, что он решил взять паузу с супергероикой, тоже, кажется, утомился.
Сегодня вопрос веры еще более остер. Большие студии пытаются понять, на какую кнопку лучше нажимать: поверить в будущее цифрового проката, надеяться, что пандемия скоро пойдет на спад и можно будет пустить большие проекты в кинотеатры, или же лучше выбрать гибридный вариант. Для фильмов, ждущих своего часа, любой из этих сценариев уже чреват участками плесени. После годичного простоя ни «Джеймс Бонд», ни, возможно, даже «Дюна» уже не смогут достичь того сцепления с реальностью, какое у них могло бы быть до локдауна. И «Лига справедливости» этот вопрос в полный рост поднимает.
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Кроме актуального оптимизма и похорошевшего экшна, фильм ничего не может предложить сегодняшнему дню. Это не просто параллельная реальность экрана, но отражение совсем другого посюстороннего мира. С ним Зак Снайдер вольно или невольно тоже прощается, рисуя эпилог вполне постапокалиптичным.
Вера же при этом жива. Как и надежда зрителей, что «Снайдеркат» поможет выпустить свою версию «Отряда самоубийц
» Дэвиду Эйру
, которого тоже порезали на монтаже, как Джек Потрошитель.
Кейс «Лиги справедливости» во многом про то, что воля зрителей подтолкнула продюсеров, которые уверены, что все просчитали и лучше знают аудиторию, позволить режиссеру закончить довольно авторский и, как мы выяснили, довольно личный проект. Конечно, у отдела маркетинга есть метрики и фокус-группы, множество способов просчитать, как угодить аудитории. Но вряд ли эти колбочки и графики позволили предсказать, что лучшим решением четыре года назад было дать Снайдеру закончить его эпос. В конце концов, даже Бэтмен иногда полагается на нутро, а не электрическую начинку бэтмобиля.
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Ну и трудно не припомнить историю Кевина Смита
, как один продюсер убеждал его снять фильм про Супермена, где не будет полетов и трико, а финальным боссом окажется либо белый медведь, либо исполинский паук (в итоге он появился в фильме «Дикий, дикий запад
»).
8. Конечно, проблемы оригинальной «Лиги справедливости», как и «Отряда самоубийц», были связаны с дедлайнами. Нельзя было ждать, пока Кавиллу позволят сбрить усы, нельзя было тормозить процесс, нужно было выкручиваться на лету — и тут досъемки и вставные шутки казались хорошим решением.
Сегодня многие блокбастеры находятся в режиме ожидания. Понятно, что махине Голливуда, где графики всех участников — от звезд и режиссеров до гримеров и осветителей — могут быть расписаны на годы вперед, промедление вылетает в копеечку. Но, как показывает пример Снайдера, иногда можно подождать и четыре года. Принесет ли это HBO Max вожделенное количество подписок, миллионы просмотров и какие-то сопоставимые с походом этих миллионов в кино деньги — вопрос будущего. Но с точки зрения истории и внешнего вида подождать несомненно стоило.
9. Подождать стоило, чтобы увидеть такой живописный — насколько позволяют пиксели и натурные съемки — закат эпической супергероики. Уже «Мстители: Финал
», порой напоминавшие презентацию спортивной команды, намекали, что хронометраж, кадр и фантазия не резиновые. Пандемический год позволил подумать, что лучшего финала не придумаешь. А «Лига справедливости Зака Снайдера» выступила мрачным постскриптумом, позволившим оглянуться на все это богатство без сожаления.
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Будущее, вероятно, за личными и вновь эклектичными историями. Если не на большом экране, так точно на малом: здесь и «Лига справедливости» смотрится весомее, и сериалы из киновселенной Marvel способны дать жару не хуже, а то и лучше очередной геройской сечи.
Будущее — за теми, кого мы любим, а не за теми, кем хотели/хотим быть.
«Лига справедливости Зака Снайдера
» доступна на видеосервисе КиноПоискHD с 18 марта
.
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