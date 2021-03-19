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«Печень или история одного стартапа» дарит билеты

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19 марта 2021
Начинаем розыгрыш билетов на премьеру криминальной комедии «Печень или история одного стартапа», которая состоится 24 марта в московском ТРЦ «Европейский». Картину зрителям представят: артисты Евгений Егоров, Мурад Ахмедов, режиссер Иван Снежкин, продюсеры Федор Попов и Владимир Малышев, а также съемочная группа проекта. После показа состоится обсуждение, которое проведёт киножурналист Дмитрий Барченков.

«Печень или история одного стартапа» дарит билеты

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Печень» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. 23 марта мы выберем двух победителей, которые получат по билету на премьеру.

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Желаем удачи!

«Печень или история одного стартапа» в прокате с 31 марта.
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персоны
Евгений ЕгоровВладимир МалышевФёдор ПоповИван Снежкин
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Печень или история одного стартапа

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«Печень или история одного стартапа» дарит билеты фотографии
«Печень или история одного стартапа» дарит билеты фотографии
«Печень или история одного стартапа» дарит билеты фотографии
«Печень или история одного стартапа» дарит билеты фотографии
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