«Печень или история одного стартапа» дарит билеты

Начинаем розыгрыш билетов на премьеру криминальной комедии «Печень или история одного стартапа
», которая состоится 24 марта в московском ТРЦ «Европейский»
. Картину зрителям представят: артисты Евгений Егоров
, Мурад Ахмедов
, режиссер Иван Снежкин
, продюсеры Федор Попов
и Владимир Малышев
, а также съемочная группа проекта. После показа состоится обсуждение, которое проведёт киножурналист Дмитрий Барченков
.
Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Печень»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. 23 марта мы выберем двух победителей, которые получат по билету на премьеру.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Желаем удачи!
«Печень или история одного стартапа
» в прокате с 31 марта.
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