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Смотреть онлайн: «Чикатило», «Северный ветер», «По колено» и другие цифровые премьеры марта

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2 марта 2021
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«Встречи с Горбачевым»



Онлайн-премьера документального фильма приурочена к юбилею последнего Генсека ЦК КПСС и единственного президента СССР. Исследуя биографию и политическую карьеру Михаила Горбачева, оскароносный немецкий режиссер Вернер Херцог представляет в новом свете самые значительные события второй половины XX века – от ядерного разоружения и прекращения холодной войны до объединения Германии, а также позволяет взглянуть на современную эру популизма в политике.

Дата премьеры: 1 марта
Платформа: СМОТРИМ



«Последний богатырь: корень зла»



Сиквел семейного фэнтези побил рекорд первой части, собрав 2 млрд рублей и став самым кассовым проектом посткарантинного российского проката. Приключения простого парня Ивана (Виктор Хориняк) в сказочном Белогорье продолжаются. Пока он ждет пробуждения богатырской силы и счастливо живет с возлюбленной Василисой (Мила Сивацкая), древнее зло не дремлет. Вместе с друзьями Ивану предстоит отправиться в путешествие, чтобы спасти волшебный мир.

Читать рецензию на фильм «Последний богатырь: корень зла»

Дата премьеры: 3 марта
Платформы: START, Okko



«Я не шучу»



Продюсерский проект Сергея Светлакова и Александра Незлобина расскажет о женщине в мире стендапа. Ключевая роль досталась победительнице шоу «Открытый микрофон» Елене Новиковой, которую на создание сценария вдохновила собственная жизнь. У ее героини двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужик. А Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами.

Дата премьеры: 4 марта
Платформа: КиноПоиск HD



«По колено»



Комедийный сериал посвящен проблемам «маленьких» людей в большом городе. Саня, рост которого всего 135 см, приезжает в Москву, где ему предстоит попробовать себя на актерском поприще и завоевать сердце возлюбленной (Анастасия Уколова). Образ главного героя воплотил шоумен и кавээнщик с 16-летним стажем Иван Филиппов, а его партнерами по съемочной площадке стали Зоя Бербер, Агата Муцениеце, Ян Цапник, Максим Лагашкин, Игорь Угольников, Ангелина Стречина и Вячеслав Манучаров, многие из которых сыграли самих себя.

Дата премьеры: 4 марта
Платформа: ivi



«Северный ветер»



В основу сюжета легла одноименная пьеса Ренаты Литвиновой. Режиссер создает особую фантастическую киновселенную, где женщины авторитетного клана владеют обширными территориями и лишним 25-м часом, счастливо встречая вместе каждый новый год. Но однажды их маленькая матриархальная империя оказывается на грани распада. Полноправными соавторами этой истории стали оператор Олег Лукичёв и художники по костюмам, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия, который создал роскошные наряды главной героини.

Читать рецензию на фильм «Северный ветер»

Дата премьеры: 5 марта
Платформа: Okko



«Крюк»



Первый оригинальный сериал платформы MEGOGO позволит попасть в закулисье хоккейной жизни. Никита Крюков в исполнении Юрия Колокольникова из действующего хоккеиста превращается в спортивного агента. Мужчина до последнего остается максималистом и пытается добиться успеха в новом деле, веря в справедливость. Однако бороться с системой и решать личные проблемы оказывается все сложнее.

Дата премьеры: 5 марта
Платформа: MEGOGO


«По наклонной»



Драма от создателей «Мстителей: Финал» братьев Руссо снята по автобиографическому роману «Черри», который написал отставной армейский медик Нико Уокер. По сюжету герой Тома Холланда пытается справиться с посттравматическим синдромом после возвращения из Ирака. Чтобы забыть это ужасное время, мужчина начинает злоупотреблять опиатами и в итоге берется грабить банки.

Дата премьеры: 12 марта
Платформа: Apple TV+

«Вампиры средней полосы»



Сериал START переносит зрителя в альтернативную реальность, где провинциальный Смоленск населяют вампиры. Они живут тихо, никого не убивают, хотя иногда и пьют кровь. А за соблюдением вампирско-мирских законов следят старожилы во главе с Юрием Стояновым и Татьяной Догилевой. Но размеренное существование нечисти оказывается под угрозой, когда в березовой роще неподалеку находят обескровленных парней, и дело привлекает следователя из столицы.

Дата премьеры: 18 марта
Платформа: START



«Чикатило»



Экранизировать историю самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило взялся Сарик Андреасян. Вместе с командой режиссер исследовал, как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей и что породило в нем зверя. Вместо Чикатило был осужден и расстрелян невиновный человек, а попытки вычислить и поймать «Бешеного зверя» растянулись на долгие годы.

Дата премьеры: 18 марта
Платформа: Okko



«Леонардо»

Смотреть онлайн: «Чикатило», «Северный ветер», «По колено» и другие цифровые премьеры марта
фото: К/ф «Леонардо»

Каждый эпизод исторической драмы повествует о достижениях Леонардо да Винчи в искусстве или науке. Создатели покажут, что стоит за великими открытиями итальянского гения, и откроют тайны, которые окутывали его отношения с натурщицей Катериной да Кремона.

Дата премьеры: 24 марта
Платформа: Амедиатека



«Пугало»



Первый якутский фильм в конкурсе «Кинотавра» сразу же был отмечен гран-при. Действие мистической драмы Дмитрия Давыдова разворачивается в небольшой якутской деревне, где живет шаманка (Валентина Романова-Чыскыырай). Люди сторонятся ее, и тропа к дому колдуньи, казалось, давно должна была зарасти. Однако как только случаются беды, к ней тянутся даже те, кто еще вчера мог бросить камень в спину. Дар знахарки становится ее проклятием, но она готова принести себя в жертву ради помощи другим.

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Дата премьеры: 25 марта
Платформы: Wink, PREMIER

Маша Бороденко
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Сарик АндреасянМихаил ГорбачёвДмитрий Давыдов (III)Татьяна ДогилеваЮрий КолокольниковРената ЛитвиноваОлег ЛукичёвАлександр НезлобинЕлена НовиковаВалентина Романова-Чыскыырай (III)Джо РуссоЭнтони РуссоСергей СветлаковМила СивацкаяЮрий СтояновАнастасия УколоваВернер ХерцогТом ХолландВиктор Хориняк
фильмы
Вампиры средней полосыВстреча с ГорбачёвымКрюкЛеонардоПо коленоПоследний богатырь: Корень злаПугалоСеверный ветерЧерриЧикатилоЯ не шучу

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